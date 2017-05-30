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Уезжать нельзя остаться

30 Мая 2017 - 09:15
Главная → Заметки → Образование
Студенты и школьники Пскова попытались определиться с местом старта в жизнь
В Псковском государственном университете уже пятый год существует официальная открытая дискуссионная площадка «TOK'ing», где преподаватели, научные работники, студенты и их родители, да и просто те, кому не безразлично то, что происходит в Псковской области, могут высказать свое мнение и будут услышаны. Очередная такая дискуссия на актуальную для новоиспеченных выпускников тему – «Псков: уехать или остаться?» – прошла 26 мая. Корреспондент Псковского агентства информации, послушав доводы обеих сторон, пришел к выводу, что спор на эту тему мог бы продолжаться бесконечно.
 

Похоже, впервые разговор «ТОК’ing» был действительно похож на дискуссию, а не модерируемое старшими товарищами действо.


Ведущие сразу задали тон мероприятию, поделив участников на два лагеря: на тех, кто собирается покинуть Псков, и на тех, кто останется верен родной земле даже после выпуска из школы. Решивших «дезертировать» за пределы области, конечно, оказалось немало.
 

Дорого-богато

Первым отговаривать свежие молодые умы от соблазнов миграции в Питер или Москву взялся сотрудник ПсковГУ, инженер факультета естественных наук, медицинского и психологического образования кафедры медицинской информатики и кибернетики, который бросил учебу в Горном университете в Москве и вернулся в Псков.

Главным его аргументом стали условия проживания: «Нужно четко представлять, какие условия проживания будут там, куда вы попадете, в какую общагу и что она из себя будет представлять. Меня вот заселили на 16-й этаж, в комнатах там – по 3-4 человека живут. У нас было разбито стекло, но никто на это не обращал внимания. Нужно понимать, что банально будут какие-то кражи. Вам придется платить много денег за проживание, за еду, проезд и так далее. Вы понимаете, что, когда вы поступите в престижный вуз, там будет тяжело учиться? Особенно сдавать первую сессию. Я, конечно, считаю, что нужно учиться в Пскове. Здесь все ваши друзья, родители. Псков – ваша альма-матер», – резюмировал он.

Слова про стоимость платы за крышу над головой в крупных городах России были подкреплены статистикой, тут же выведенной на большой экран. Один из ведущих дискуссионной площадки, студент Николай Ефимов, наглядно показал и рассказал, что аренда жилья в Северной столице в среднем обойдется в 25-27 тыс. рублей в месяц, в Москве – 30-35, ну а в Пскове обстановка лучше: всего от 8 до 12 тыс. рублей в месяц.
 

Свежие умы отговаривали от соблазна миграции в крупные города.
 

«Там вас не ждут»

«Вы хотите уезжать в другие города не потому, что там много развлечений, а потому, что хотите подальше от родителей быть на самом деле, хотите независимости. Но эту «независимость» вы не найдете ни в Москве, ни в Томске, ни в других городах», – громко заявил свою позицию старший преподаватель кафедры «Менеджмент организации и управление инновациями» Псковского государственного университета Иван Войку. При этом он подчеркнул, что финансовая зависимость от родителей никуда не денется.

По его словам, отучившись 4 года по направлению «менеджер» (на минутку, самой распространенной в России специальности), можно получить высокооплачиваемую работу в Пскове и достичь желанной автономности в плане финансов. «Псков – самый лучший город на свете, Россия начинается здесь. Тут вы можете найти абсолютно все, что хотите. В Питере и в Москве здорово развлекаться, но учиться, сидеть в маршрутке час или полтора часа в метро – это немного другое. Поймите, никто вас там не ждет, вас здесь любят. В Питере и в Москве можно отдыхать, обучаясь в Пскове. Здесь 4 часа дороги – на выходные всегда можно вырваться».

«Страна меняется, и потребность в инженерах растет», – добавил Иван Войку после короткого опроса присутствующих на тему «кто хочет сдавать физику». – Нужен свой инженерный состав, поэтому собственно количество инженерных мест растет по этим направлениям подготовки».
 

«Здесь вы успеете поучиться»

Прямо противоположным взглядом на проблему поделилась студентка из Санкт-Петербурга: «Да, действительно, времени на дорогу уходит очень много. Но я учусь в Питере и очень довольна. Много развлечений, театров, музеев. В Псков всегда можно вернуться».

Девушку поддержал один из участников дискуссии: «Выбирайте Питер! Если вы действительно уверены в своих знаниях, конечно, старайтесь поступать на бюджетные места. Там не так все плохо и дорого, как мы думаем. Есть общежития за 7 тысяч рублей, это вполне приемлемые цифры. Скажу честно – стремитесь к высшему, здесь вы всегда успеете поучиться».

После показа ролика о преимуществах учебы в ПсковГУ и рассказа об огромном количестве обучающихся в Пскове иностранных студентов с речью выступил выпускник Иван Журавков. «В начале года состоялась встреча губернатора Псковской области Андрея Турчака с творчески активными людьми Пскова, – проявил недюжинную осведомленность молодой человек. – На встрече губернатору задали вопрос: «Я, например, профессиональный художник граффити, где мне найти работу? Я живу здесь, но заказы все исполняю для Москвы и Санкт-Петербурга, просто потому, что в городе нет людей». И Андрей Турчак начал рассуждать и привел как пример наличие рабочих мест на Великолукском мясокомбинате. Дальше пошли перечисления предприятий, которые должны поднимать экономику области, но они никак не были связаны с творческой основой. Сразу хочу оговориться и предупредить тех, кто хочет идти на гуманитарные специальности. Подумайте, почему вы хотите туда идти и что в дальнейшем вы будете делать, чтобы вам не пришлось работать на мясокомбинате в итоге. И да, туда устроиться еще нужно. Проблема Пскова – в работе. В наличии рабочих мест для людей с разными интересами».
 

Проблема Пскова, считают молодые, в отсутствии рабочих мест для людей с разными интересами.​
 

«Больше возможностей для проб»

Директора Центра социологии и региональной политики ПсковГУ Романа Романова удивил тот факт, что многих выступающих больше всего волновала проблема развлечений в Пскове: «Это странно, что одним из факторов при поступлении остается фактор развлечений. Вторым из важных аргументов стал факт дороговизны жизни в других городах. На самом деле эта позиция – инфантильная. «Вы вот тут нас не завлекли, а тут вот так вот»! На самом деле важны люди, которые пытаются что-то делать и пробовать. Надо понять четко для себя, где есть больше возможностей для проб. Где вы попробуете – там и лучше будет», – заявил бывший чиновник.

Речь Романа Романова стала финальным актом в мероприятии. По итогам дискуссии, которая, кажется, могла продолжаться вечно, пожалуй, можно сделать только один вывод: куда поехать учиться и где начинать свою карьеру, может решить только сам человек. Влиять на твердые взгляды на жизнь убежденных и уверенных в себе людей не может никто. Нужно учиться и в то же время уметь отдыхать, путешествовать. Где и как мы будем это делать – выбирать только нам.
 

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