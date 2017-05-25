Можно ли не прийти на ЕГЭ? Чем выпускнику грозит удаление с экзамена? Где и когда можно узнать результаты? Какие изменения появились в бланках ЕГЭ-2017?



Хотел, но не успел Выполнил работу раньше времени, могу сдать и уйти?



– Да. Это довольно частое явление. Бывает, что досрочно работы сдают сильные выпускники, а бывает и наоборот – ребята, слабо подготовленные, даже и не пытаются решать, сдают почти сразу и уходят.



Как долго действительны результаты ЕГЭ?



– В течение 4 лет после сдачи.



Я выпускник прошлых лет, могу ли сдавать ЕГЭ в этом году, если не успел подать заявление до 1 февраля?



– Есть специальные окна, когда мы можем довносить в федеральную базу участников. Для этого нужно обратиться в региональную государственную экзаменационную комиссию (РГЭК) и объяснить причину, по которой заявление не было подано вовремя. Комиссия примет решение. Если просьба будет удовлетворена, соответствующее письмо на своем уровне получает федеральная служба и участник вносится в базу.



Можно ли пересдать ЕГЭ, чтобы улучшить свой результат? Какой результат в данном случае будет действительным?



– Есть разные ситуации. Пересдается один из обязательных экзаменов, русский язык или математика, в случае, если один предмет был сдан положительно, а другой – отрицательно. Минимальный порог не преодолен, можно попытаться улучшить результат. Есть другая ситуация. Выпускник не участвовал в экзамене или покинул его в процессе по объективной причине. В этом случае он может пересдать экзамен по решению региональной государственной экзаменационной комиссии.



Подала заявление на сдачу ЕГЭ, выбрала для сдачи три предмета, а сейчас узнала, что еще и физику надо сдавать для поступления. Как быть?



– Нужно выяснить, почему так произошло. Все вузы РФ обязаны были до 1 октября 2016 года вывесить на сайтах те предметы, которые будут засчитываться при поступлении на ту ли иную специальность. Если вуз поменял этот перечень, а это нарушение приказа Министерства образования, мы готовы разобраться с этой ситуацией и, конечно, довнесем этот предмет. Бывают иные ситуации, и обращаться надо в региональную государственную экзаменационную комиссию. Не позднее чем за 2 недели до экзамена комиссия может принять положительное решение. Если ваша причина объективна, комиссия решит, что были соответствующие обстоятельства, мы может довнести в базу предмет, и вы успеете еще сдать его в резервные дни.



Организаторы обязаны ответить на вопросы учеников по заполнению бланка на самом экзамене.​ С экзамена выгнали, пересдать не разрешили Где и когда можно узнать результаты экзамена в 9 классе?



– В своей образовательной организации после проверки, на которую отводится не более 10 дней.



Чем выпускнику грозит удаление с экзамена? После удаления допустят ли его сдавать ЕГЭ повторно?



– Лучше не нарушать порядок. Если выпускника все же удалили за использование шпаргалки или телефона, то он точно в текущем году на пересдачу этого предмета не попадет. Да, он пойдет сдавать оставшиеся предметы, но этот экзамен будет аннулирован. Бывают иные категории удаленных – не за использование средств мобильной связи, не за использование шпаргалок. Причин довольно много, начиная с поведения. Поэтому вопрос о допуске к пересдаче – это снова зона ответственности РГЭК.

Если они видят, что удаление произошло за незначительное нарушение, то могут разрешить пересдачу. При этом любую пересдачу мы перепроверяем и имеем право оспорить решение комиссии.



Могут ли организаторы отвечать на вопросы по заполнению бланков?



– Для того они и организаторы. Это человек, который отвечает за то, чтобы были правильно участники рассажены, каждый получил экзаменационные материалы или мог задать вопрос по заполнению бланков. Кроме того, перед экзаменом идет несколькоминутный инструктаж. В течение экзамена консультационные услуги организатор может оказывать участнику. Однако он не может подсказывать и решать. Это грубое нарушение порядка. Из-за этого работа выпускника может быть аннулирована, а организатору будет вынесено административное нарушение, которое карается большими штрафами и приводит иногда к увольнению сотрудника.



Что делать, если по причине болезни не смог прийти на ЕГЭ?



– Часто встречающаяся ситуация. Такой участник должен предоставить в школу справку, и комиссия (РГЭК) примет решение о включении участника на сдачу в резервные дни. Именно для таких ситуаций у нас и предусмотрены резервные дни. Бывают форс-мажорные ситуации. В прошлом году в некоторых регионах было отключение света из-за гроз с градом, где-то были наводнения. Хочу заранее предупредить всех участников, чтобы они не переживали. Если произошли какие-то сбои, технические или связанные с природными катаклизмами, то выпускник сдает экзамен в резервные дни. В прошлые годы были случаи, когда в резервный день участник заболел. И даже эту ситуацию можно исправить – у нас есть резервный день для всех резервных дней.



В этом году сдаю два уровня ЕГЭ по математике. Если я сдам базовый, позволят ли мне пересдать профильный?



– Если вы сдаете оба уровня, то при наличии одного положительного результата математику вы больше не пересдаете.

Пол указывать не надо Какие-то изменения в бланках ЕГЭ в этом году есть?



– Изменения в бланках объявлены были в конце декабре, информация размещена на портале ЕГЭ. Кратко напомню, что несущественные изменения внесены в регистрационный бланк – сокращено количество резервов и убрали поле «пол». Более существенные изменения касаются бланка №1 – сокращено количество полей для изменения ответов и внизу появилось поле, в которое организатор по завершении экзамена должен поставить количество изменений, которые сделал участник во время экзамена, а также поставить свою подпись, тогда бланк беспрепятственно поступает на обработку.



В следующем году ребенок сдает ЕГЭ. У него проблемы со слухом. Куда обратиться, чтобы получить особые условия для прохождения?



– По месту сдачи экзамена – в школу или районный отдел образования. Процедура прописана. Каждый директор школы обязан знать. Предъявляется перечень документов – и все льготы, которые предусмотрены для ребят этой категории, предоставляются. Это особые аудитории, особые пункты, особое оборудование. Кроме того, кому-то дается на экзамен больше времени и разрешено иметь сопровождающего, который помогает использовать то или иное оборудование. Для нас приоритет – дети с ограниченными возможностями здоровья. Порядка 80 лечебных учреждений по всей стране имеют право открыть пункт проведения ЕГЭ у себя. В этом году мы получили заявления от 14 таких учреждений. Кроме того, есть возможность сдать экзамен дома.



Ребенок оканчивает 9 класс. Беспокоюсь, что не сдаст все экзамены успешно. Что будет, если не сдать экзамены по выбору?



– Это первый год, когда учащиеся 9 классов будут сдавать 4 предмета: 2 обязательных (русский язык и математика) и 2 по выбору. Если обучающийся по тем или иным причинам получил неудовлетворительные результаты по более чем двум предметам или два раза неудовлетворительный результат по одному из предметов, то ему предоставляют право пересдать экзамены в дополнительные сроки. Кроме того, предусмотрены сроки для тех, кто все-таки не смог улучшить результат. Экзамен пройдет в сентябре.



Сдаем базовую математику. Когда будет известен результат?



–



Что делать, если бланк для развернутого ответа закончился, а дополнительного бланка не нашлось? Пусть печатают на месте.​ Три эксперта на работу Если мой ребенок не согласен с баллами, мы знаем, что можно результаты пересмотреть. Как это сделать?



– Пишется заявление не позднее 2 дней после того, как ознакомились с результатом. В каждом регионе есть конфликтная комиссии, она рассмотрит апелляцию. Надо сказать, что с каждым годом количество заявлений уменьшается, а качество работы конфликтной комиссии растет.



Что можно сделать, чтобы стать общественным наблюдателем на ЕГЭ?



– Надо пройти соответствующее обучение, получить сертификат и предъявить его в РГЭК. Комиссия примет решение об аккредитации того или иного заявителя. Есть ограничения, связанные с возрастом (как минимум наблюдатель должен быть совершеннолетним), с уровнем подготовки, должны отсутствовать проблемы по медицинской части.



Кто и как проверяет работы участников ЕГЭ?



– Контрольно-измерительный материал состоит из двух частей. Первая часть проверяется автоматизированным способом в федеральном центре тестирования, куда передаются ключи верных ответов. Вторая часть состоит из заданий с развернутыми ответами, и их проверяют региональные предметные комиссии. Специалисты проходят обучение, согласование подходов к оцениванию. Это лучшие специалисты-предметники в субъекте РФ. Проверка развернутых ответов проводится независимо двумя экспертами одновременно. Если они не сошлись во мнение, то работа передается третьему эксперту.



Можно ли не прийти на экзамен, на который записался, но он не нужен для поступления?



– Желательно прийти, потому что во всем этом задействованы тысячи людей и все это стоит немалых денег. А так, к счастью или сожалению, ничего не грозит за неприход на экзамен.



Где я могу посмотреть примерные задания для экзамена в 9 классе?



– Надо помнить, что варианты для проведения экзамена по всем предметам формируют из открытого банка. На сайте www.fipi.ru представлен весь этот банк. Ознакомиться с ним можно в любое время года и суток. Да, там нет готовых решений и ответов – это наша осознанная позиция. Все задания можно прорешать с учителем, и этим можно и нужно пользоваться.



Получила пропуск на пункт проведения экзамена и обнаружила ошибку в фамилии. Боюсь, что не пропустят. Что делать?



– Если вы обнаружили какие-то неточности до проведения экзаменов, то для того, чтобы внести изменения в систему, надо обратиться туда, где вам выдали уведомление на сдачу экзамена. Если неточности обнаружили прямо на экзамене, тоже ничего страшного. Надо, находясь уже в аудитории, сообщить об этом организатору, он заполнит форму коррекции и передаст в региональный центр обработки информации, где внесут изменения. В бланке указывайте правильные данные.



Что делать, если бланк для развернутого ответа закончился, а дополнительного бланка не нашлось?



– В прошлом году была такая ситуация, когда бланков не хватило. Причина была в том, что технические специалисты не связывались с нами и вовремя не успели отреагировать. В этом году серьезную работу провели. Бланков отправили значительно больше. Кроме того, есть программное обеспечение, которое позволяет в пункте проведения экзамена распечатать дополнительные бланки.

Официально Заместитель руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев:



– В 2013 году мы собрали за две недели 36 000 предложений и замечаний по итогам проведения ЕГЭ. По итогам экзамена в 2016 году их было меньше десяти, и они носили скорее информационный характер. Вы помните, какие огромные залы мы собирали, сколько было вопросов, как горячо проходили пресс-конференции и горячие линии. Первая горячая линия длилась 6 или 8 часов, поток вопросов не иссякал. Сейчас мы еле-еле набрали вопросов на 1 час 15 минут. Это радует. Это значит, что информация доходит до каждого участника экзамена. Это говорит о погруженности в процесс. Мы открыты для предложений, готовы их обсуждать и внедрять, лишь бы экзамен был честным и комфортным.



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Ольга Нефедова Кто и как проверяет работы? Что делать, если бланк для развернутого ответа закончился? «Псковская правда» приняла участие в прямой линии Анзора Музаева, заместителя руководителя Рособрнадзора. Публикуем ответы на самые частые вопросы.– Да. Это довольно частое явление. Бывает, что досрочно работы сдают сильные выпускники, а бывает и наоборот – ребята, слабо подготовленные, даже и не пытаются решать, сдают почти сразу и уходят.– В течение 4 лет после сдачи.– Есть специальные окна, когда мы можем довносить в федеральную базу участников. Для этого нужно обратиться в региональную государственную экзаменационную комиссию (РГЭК) и объяснить причину, по которой заявление не было подано вовремя. Комиссия примет решение. Если просьба будет удовлетворена, соответствующее письмо на своем уровне получает федеральная служба и участник вносится в базу.– Есть разные ситуации. Пересдается один из обязательных экзаменов, русский язык или математика, в случае, если один предмет был сдан положительно, а другой – отрицательно. Минимальный порог не преодолен, можно попытаться улучшить результат. Есть другая ситуация. Выпускник не участвовал в экзамене или покинул его в процессе по объективной причине. В этом случае он может пересдать экзамен по решению региональной государственной экзаменационной комиссии.– Нужно выяснить, почему так произошло. Все вузы РФ обязаны были до 1 октября 2016 года вывесить на сайтах те предметы, которые будут засчитываться при поступлении на ту ли иную специальность. Если вуз поменял этот перечень, а это нарушение приказа Министерства образования, мы готовы разобраться с этой ситуацией и, конечно, довнесем этот предмет. Бывают иные ситуации, и обращаться надо в региональную государственную экзаменационную комиссию. Не позднее чем за 2 недели до экзамена комиссия может принять положительное решение. Если ваша причина объективна, комиссия решит, что были соответствующие обстоятельства, мы может довнести в базу предмет, и вы успеете еще сдать его в резервные дни.– В своей образовательной организации после проверки, на которую отводится не более 10 дней.– Лучше не нарушать порядок. Если выпускника все же удалили за использование шпаргалки или телефона, то он точно в текущем году на пересдачу этого предмета не попадет. Да, он пойдет сдавать оставшиеся предметы, но этот экзамен будет аннулирован. Бывают иные категории удаленных – не за использование средств мобильной связи, не за использование шпаргалок. Причин довольно много, начиная с поведения. Поэтому вопрос о допуске к пересдаче – это снова зона ответственности РГЭК.Если они видят, что удаление произошло за незначительное нарушение, то могут разрешить пересдачу. При этом любую пересдачу мы перепроверяем и имеем право оспорить решение комиссии.– Для того они и организаторы. Это человек, который отвечает за то, чтобы были правильно участники рассажены, каждый получил экзаменационные материалы или мог задать вопрос по заполнению бланков. Кроме того, перед экзаменом идет несколькоминутный инструктаж. В течение экзамена консультационные услуги организатор может оказывать участнику. Однако он не может подсказывать и решать. Это грубое нарушение порядка. Из-за этого работа выпускника может быть аннулирована, а организатору будет вынесено административное нарушение, которое карается большими штрафами и приводит иногда к увольнению сотрудника.– Часто встречающаяся ситуация. Такой участник должен предоставить в школу справку, и комиссия (РГЭК) примет решение о включении участника на сдачу в резервные дни. Именно для таких ситуаций у нас и предусмотрены резервные дни. Бывают форс-мажорные ситуации. В прошлом году в некоторых регионах было отключение света из-за гроз с градом, где-то были наводнения. Хочу заранее предупредить всех участников, чтобы они не переживали. Если произошли какие-то сбои, технические или связанные с природными катаклизмами, то выпускник сдает экзамен в резервные дни. В прошлые годы были случаи, когда в резервный день участник заболел. И даже эту ситуацию можно исправить – у нас есть резервный день для всех резервных дней.– Если вы сдаете оба уровня, то при наличии одного положительного результата математику вы больше не пересдаете.– Изменения в бланках объявлены были в конце декабре, информация размещена на портале ЕГЭ. Кратко напомню, что несущественные изменения внесены в регистрационный бланк – сокращено количество резервов и убрали поле «пол». Более существенные изменения касаются бланка №1 – сокращено количество полей для изменения ответов и внизу появилось поле, в которое организатор по завершении экзамена должен поставить количество изменений, которые сделал участник во время экзамена, а также поставить свою подпись, тогда бланк беспрепятственно поступает на обработку.– По месту сдачи экзамена – в школу или районный отдел образования. Процедура прописана. Каждый директор школы обязан знать. Предъявляется перечень документов – и все льготы, которые предусмотрены для ребят этой категории, предоставляются. Это особые аудитории, особые пункты, особое оборудование. Кроме того, кому-то дается на экзамен больше времени и разрешено иметь сопровождающего, который помогает использовать то или иное оборудование. Для нас приоритет – дети с ограниченными возможностями здоровья. Порядка 80 лечебных учреждений по всей стране имеют право открыть пункт проведения ЕГЭ у себя. В этом году мы получили заявления от 14 таких учреждений. Кроме того, есть возможность сдать экзамен дома.– Это первый год, когда учащиеся 9 классов будут сдавать 4 предмета: 2 обязательных (русский язык и математика) и 2 по выбору. Если обучающийся по тем или иным причинам получил неудовлетворительные результаты по более чем двум предметам или два раза неудовлетворительный результат по одному из предметов, то ему предоставляют право пересдать экзамены в дополнительные сроки. Кроме того, предусмотрены сроки для тех, кто все-таки не смог улучшить результат. Экзамен пройдет в сентябре. На нашем официальном портале размещен график выдачи результатов и по 11 классам, и по 9 классам. Экзамен по базовой математике пройдет 31 мая, результаты придут в регионы не позднее 14 июня.– Пишется заявление не позднее 2 дней после того, как ознакомились с результатом. В каждом регионе есть конфликтная комиссии, она рассмотрит апелляцию. Надо сказать, что с каждым годом количество заявлений уменьшается, а качество работы конфликтной комиссии растет.– Надо пройти соответствующее обучение, получить сертификат и предъявить его в РГЭК. Комиссия примет решение об аккредитации того или иного заявителя. Есть ограничения, связанные с возрастом (как минимум наблюдатель должен быть совершеннолетним), с уровнем подготовки, должны отсутствовать проблемы по медицинской части.– Контрольно-измерительный материал состоит из двух частей. Первая часть проверяется автоматизированным способом в федеральном центре тестирования, куда передаются ключи верных ответов. Вторая часть состоит из заданий с развернутыми ответами, и их проверяют региональные предметные комиссии. Специалисты проходят обучение, согласование подходов к оцениванию. Это лучшие специалисты-предметники в субъекте РФ. Проверка развернутых ответов проводится независимо двумя экспертами одновременно. Если они не сошлись во мнение, то работа передается третьему эксперту.– Желательно прийти, потому что во всем этом задействованы тысячи людей и все это стоит немалых денег. А так, к счастью или сожалению, ничего не грозит за неприход на экзамен.– Надо помнить, что варианты для проведения экзамена по всем предметам формируют из открытого банка. На сайте www.fipi.ru представлен весь этот банк. Ознакомиться с ним можно в любое время года и суток. Да, там нет готовых решений и ответов – это наша осознанная позиция. Все задания можно прорешать с учителем, и этим можно и нужно пользоваться.– Если вы обнаружили какие-то неточности до проведения экзаменов, то для того, чтобы внести изменения в систему, надо обратиться туда, где вам выдали уведомление на сдачу экзамена. Если неточности обнаружили прямо на экзамене, тоже ничего страшного. Надо, находясь уже в аудитории, сообщить об этом организатору, он заполнит форму коррекции и передаст в региональный центр обработки информации, где внесут изменения. В бланке указывайте правильные данные.– В прошлом году была такая ситуация, когда бланков не хватило. Причина была в том, что технические специалисты не связывались с нами и вовремя не успели отреагировать. В этом году серьезную работу провели. Бланков отправили значительно больше. Кроме того, есть программное обеспечение, которое позволяет в пункте проведения экзамена распечатать дополнительные бланки.Заместитель руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев:– В 2013 году мы собрали за две недели 36 000 предложений и замечаний по итогам проведения ЕГЭ. По итогам экзамена в 2016 году их было меньше десяти, и они носили скорее информационный характер. Вы помните, какие огромные залы мы собирали, сколько было вопросов, как горячо проходили пресс-конференции и горячие линии. Первая горячая линия длилась 6 или 8 часов, поток вопросов не иссякал. Сейчас мы еле-еле набрали вопросов на 1 час 15 минут. Это радует. Это значит, что информация доходит до каждого участника экзамена. Это говорит о погруженности в процесс. Мы открыты для предложений, готовы их обсуждать и внедрять, лишь бы экзамен был честным и комфортным.Телефон доверия – +7 (495) 104 68 38.Телефон горячей линии – +7 (495) 984 89 19.