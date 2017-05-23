Как попасть в новую школу жителям улиц Венской и Балтийской
На прошлой неделе вышло постановление администрации города Пскова «О закреплении определенной территории муниципального образования «Город Псков» за корпусом № 2 МБОУ «Псковская инженерно-лингвистическая гимназия».
Согласно документу в первую очередь в новую школу попадут дети с улиц коммунальная, Рокоссовского и Рижский проспект (всего 19 домов). Всех остальных, в том числе и детей из близлежащих домов, территориально расположенных в Псковском районе, учебное учреждение начнет принимать с 1 июля.
Руководители управлений образования города и области в один голос уверяют, что проблем быть не должно и в школу попадут все желающие.
– При подготовке проекта постановления мы постарались закрепить за будущей новой школой минимальное число домов муниципального образования «Город Псков», всего 19, – прокомментировал руководитель Управления образования Пскова Игорь Прокофьев. – Таким образом, как можно больше мест оставить для детей с близлежащих к школе улиц Псковского района.
Он пояснил, что, готовя проект документа, управление образования провело множество консультаций со специалистами, в том числе юристами, и удостоверилось, что закрепление за образовательным учреждением одного муниципалитета адресов других муниципальных образований будет нарушением федерального закона.
Игорь Прокофьев подчеркнул, что ажиотаж в основном создается только вокруг первых классов.
– Мы просчитали все варианты по другим класс-комплектам от 2 до 11, там проблем не будет, – заверил он.
В том, что местами в новой школе будут обеспечены как дети с закрепленных территорий, так и из близлежащих домов, заверил СМИ и начальник областного управления образования Александр Седунов.
– Дети, которые проживают на улицах Балтийской и Венской и в тех домах, которые непосредственно примыкают к школе, находятся в территориальной доступности, что и требует законодательство, пойдут в 1-й класс новой школы. Никаких сложностей по записи детей во 2-й и последующие классы нет вообще. И уже сегодня можно обратиться в школу и подготовить соответствующие документы для подачи заявления, – отметил он.
Список закрепленных домов
Согласно документу в первую очередь в новую школу попадут дети, проживающие по следующим псковским адресам: улица Коммунальная, 70, 72, 81, Рижский проспект, 91, 91а, 93, 95, улица Рокоссовского, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 40а, 40в, 42а, 44, 46, 48. Всего 19 домов.
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