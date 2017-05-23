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Как попасть в новую школу жителям улиц Венской и Балтийской

23 Мая 2017 - 11:57
Главная → Заметки → Образование
Стал известен список адресов (19 домов дальнего Завеличья), откуда дети смогут вне очереди попасть в новую школу

На прошлой неделе вышло постановление администрации города Пскова  «О закреплении определенной территории муниципального образования «Город Псков» за корпусом № 2 МБОУ «Псковская инженерно-лингвистическая гимназия».

Согласно документу в первую очередь в новую школу попадут дети с улиц коммунальная, Рокоссовского и Рижский проспект (всего 19 домов). Всех остальных, в том числе и детей из близлежащих домов, территориально расположенных в Псковском районе, учебное учреждение начнет принимать с 1 июля.

Руководители управлений образования города и области в один голос уверяют, что проблем быть не должно и в школу попадут все желающие. 

– При подготовке проекта постановления мы постарались закрепить за будущей новой школой минимальное число домов муниципального образования «Город Псков», всего 19, – прокомментировал руководитель Управления образования Пскова Игорь Прокофьев. – Таким образом, как можно больше мест оставить для детей с близлежащих к школе улиц Псковского района.

Он пояснил, что, готовя проект документа, управление образования провело множество консультаций со специалистами, в том числе юристами, и удостоверилось, что закрепление за образовательным учреждением одного муниципалитета адресов других муниципальных образований будет нарушением федерального закона.

Игорь Прокофьев подчеркнул, что ажиотаж в основном создается только вокруг первых классов. 

– Мы просчитали все варианты по другим класс-комплектам от 2 до 11, там проблем не будет, – заверил он.

В том, что местами в новой школе будут обеспечены как дети с закрепленных территорий, так и из близлежащих домов, заверил СМИ и начальник областного управления образования Александр Седунов.

– Дети, которые проживают на улицах Балтийской и Венской и в тех домах, которые непосредственно примыкают к школе, находятся в территориальной доступности, что и требует законодательство, пойдут в 1-й класс новой школы. Никаких сложностей по записи детей во 2-й и последующие классы нет вообще. И уже сегодня можно обратиться в школу и подготовить соответствующие документы для подачи заявления, – отметил он.
 

Список закрепленных домов

Согласно документу в первую очередь в новую школу попадут дети, проживающие по следующим псковским адресам: улица Коммунальная, 70, 72, 81, Рижский проспект, 91, 91а, 93, 95, улица Рокоссовского, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 40а, 40в, 42а, 44, 46, 48. Всего 19 домов. 
 


Комментарии: 3
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Комментарии

Анонимный
23 Мая 2017 - 13:06
Удивительно! Приходишь в школу- говорят, что ничего не знают, заявления не понимают! В статье пишут, что хоть сегодня можно идти подавать документы! С директором для начала договоритесь, потому как, она лично, не знает, когда школа сможет принимать документы! Замечательно! Что там вообще происходит?!?
Анон
23 Мая 2017 - 19:10
Действительно в школе не принимают заявление. Хоть мы и по адресу попадаем и класс у нас не 1ый. Пока школу не примут, ничего не принимают! Ждем постановления.
аноним
23 Мая 2017 - 19:43
Тоже звонила в школу. Сказали, что пока не будет принята школа и не введена в эксплуатацию - никакого зачисления в школу не будет. Они ждут директивы свыше - это может быть и в конце августа(((
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