В Пскове прошел юбилейный Форум иностранных студентов

Сирийцы и англичане, турки и эстонцы, азербайджанцы и американцы – всего более 1 000 студентов из 36 стран мира. Все они – студенты Псковского университета, в котором учатся больше десяти тысяч ребят. У каждого свои верования и обычаи, культура и мировоззрение. Такие разные они нуждаются в одном – поддержке и понимании. Объединить студентов, которые все еще по какой-то причине ощущают себя гостями на Псковской земле, призван Форум иностранных студентов. В этом году он прошел в ПсковГУ в пятый раз.



Зачем иностранных студентов учили играть в русскую лапту и водить хороводы? Как поддержал российскую участницу «Евровидения» Юлию Самойлову Псковский университет? И что посоветовали приехавшие в Псков гости руководству вуза? На эти и многие другие вопросы в интервью «Псковской правде» рассказала проректор по учебной работе и международной деятельности Марина Махотаева.



– В этом году Форум иностранных студентов проходил в пятый раз. Судя по числу гостей, он пользуется популярностью и известностью не только в Пскове. А как возникла идея его проведения?



– Количество иностранных студентов в университете год от года увеличивалось. Вместе с этим росло и число вопросов в студенческой и преподавательской среде. «Зачем нам это нужно?» «Почему мы должны работать и учиться с ними?» Вот мы и решили познакомить широкие слои общественности с культурой, традициями, творчеством, самобытностью тех стран, откуда приехали студенты. На самом деле – это огромное богатство! Мы его получили и еще даже до конца не оценили, не осознали, что это дает и университету, и городу, и российским студентам. Многие университеты выбирают стратегию интернализации, чтобы повысить конкурентоспособность своего вуза. Но в то же время такой подход позволяет студентам, которые потом станут специалистами, наладить личные связи с зарубежными партнерами. Представляете, как это здорово!



– Другие региональные вузы проводят подобные мероприятия?



– Это не так распространено, как казалось бы. Не у всех университетов есть необходимое для этого количество иностранных студентов. ПсковГУ по итогам 2016 года занял 23 позицию по доле иностранных студентов в общем контингенте обучающихся. Чем больше таких студентов, тем интернациональнее среда, тем выше актуальность проведения таких мероприятий. Незадолго до форума прошел вебинар «Международная деятельность: проблемы и перспективы». Проводил его Совет ректоров вузов Северо-Западного федерального округа. Когда стали смотреть показатели, то оказалось, что Псковский университет по большинству позиций (в том числе мобильности, иностранным студентам, совместным программам) занимает лидирующее место среди региональных вузов. Возник вопрос: «Как этого удалось достичь?». Это при том, что мы не получаем никакого дополнительного финансирования из федерального центра, а используем только ресурсы университета. После вебинара число желающих из других регионов приехать к нам на форум значительно возросло. «А почему бы и нет?» – подумали мы. Почему бы не пригласить партнеров и не показать то, что у нас есть. Уже находясь здесь, они восторгались тем, как у нас все организовано. Говорили, что нам обязательно свой опыт надо транслировать на всю Россию.



– Главные участники форума – студенты. Российские участвуют наравне с иностранными?



– Конечно. При этом главная цель, чтобы иностранные студенты почувствовали к себе внимание, чтобы поняли, что им здесь рады, что создаются все условия для их комфортного пребывания. «Вы посмотрите на ваших студентов, – сказала присутствующая на форуме замдекана факультета «Русский язык как иностранный» РГПУ им. А.И. Герцена. – У них же счастливые лица и глаза. Они стараются показать все, на что они способны. Им хорошо у вас!». Для этого, собственно, мы и работаем. Ну и российские студенты, мне кажется, получили удовольствие от участия в мероприятиях форума. В работе трех интернациональных площадок участие принимали студенты всех факультетов. Каждый имел возможность прикоснуться к культуре и традициям других стран. Задействованы были и преподаватели, что немаловажно. Ведь в свое время много вопросов было и от них. «Зачем дополнительное внимание уделять иностранным студентам?» «А почему они не такие, как наши?» «Почему не могут выполнить задание сразу?» Да потому что они другие. У них система обучения другая, у них компетенции формировались совсем другие, у них язык другой. И как это сложно – уехать в другую страну, начать обучение на чужом языке. И при этом мы видим, что все они мотивированны, они прикладывают максимум усилий, чтобы здесь учиться, и добиваются замечательных результатов.



– В работе площадок форума участвовали не только псковские студенты и преподаватели?



– Мы объявили конкурс проектов по развитию взаимодействия иностранных студентов на территории Северо-Западного федерального округа. Свои проекты к нам привезли студенты из Северного арктического федерального университета имени М.В. Ломоносова, Новгородского государственного университета, Санкт-Петербургского университета технологий управления и экономики, Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена, Санкт-Петербургского архитектурно-строительного университета, Балтийского федерального университета им. И. Канта, Санкт-Петербургского политехнического университета им. Петра Великого. Наши студенты представили три проекта. Получилось активное обсуждение. Интересное видение ситуации.



Кроме того, прошла презентация работы тьюторов (наставников) иностранных студентов. Мы транслировали свой опыт, а студенты из вузов-партнеров делились тем, как у них эта система выстроена.



В это же время преподаватели участвовали в работе круглого стола «Особенности обучения иностранных студентов в университете». В совершенно неожиданном формате он прошел. Мы его готовили как круглый стол – с повесткой, регламентом, темами для обсуждения. А в итоге на нас обрушился шквал вопросов. Нам даже рекомендовали организовывать курсы повышения квалификации, в рамках которых обучать представителей международных служб вузов работе с иностранными студентами. На самом деле, у нас накоплен уникальный и, как показывает практика, довольно успешный опыт в этом направлении. Учиться у нас готовы даже представители столичных университетов.



– Много чего на этом форуме было «впервые». Взять хотя бы открытие – впервые на нем присутствовали представители диаспор.



– Диаспоры на самом деле поддерживают нас каждый год. Без них было бы сложно. Они и с национальными костюмами помогают, и с национальными блюдами, и с декорациями. Мы им очень благодарны! Особенно таджикско-узбекская диаспора старается. Студентов как раз из этих стран у нас довольно много. Недавно они проводили праздник Навруз, наши студенты в нем участвовали. Перед Днем Победы нашли захоронение солдата из Таджикистана, который погиб при освобождении Пушкиногорского района. Запланировано торжественное перезахоронение останков, приедет дипломатическая служба из Москвы. Если говорить о диаспорах в целом, то с ними у нас есть программа сотрудничества, которая включает в себя целый ряд мероприятий. Например, совместно мы проводим Дни национальной культуры. Уже прошли Дни таджикской и туркменской культуры. Будет еще День армянской и латвийской культуры. В этом году с латышами удалось наладить хорошее взаимодействие. В 2016 году к нам приехали учиться более 20 студентов из Латвии, всего обучается 38 человек. На закрытии форума впервые исполнялся латышский танец. Очень динамичный и красивый.



– Какие еще мероприятия прошли в первый раз?



– Уроки иностранного языка с носителями языка. 10 языков – 10 уроков. Пришли действительно заинтересованные в этом люди. Это хороший опыт. Специально к фестивалю визуализаций иностранные студенты снимали ролики «Моя жизнь в России». Интересно посмотреть. Планируем разместить эти ролики в социальных сетях. Лучше самого студента никто университет не презентует. Впервые провели студенческое «Евровидение» – «Мировидение». Это мероприятие пользовалось особой популярностью. Участие в нем приняли 19 студентов из разных стран. Соревновались в вокальном мастерстве, а поддерживали их российские студенты.



– Программа форума довольно насыщенная. Соревнования по русской лапте, игры на асфальте... Что еще было призвано познакомить иностранных студентов с нашей культурой?



– Это и культурно-исторический квест «Сокровища Петра Первого», и посещение Псковского хлебокомбината, завода «Псковский гончар». На интернациональной площадке все вместе водили хороводы. Ансамбль «Плескава» учил студентов русским народным песням и играм. Была представлена русская народная кухня. В свою очередь иностранные студенты показывали и рассказывали о своей национальной кухне, костюмах, национальных танцах. Ребята пели на своих языках, танцевали. Судя по отзывам, все это вызывало живой интерес, студенты долго не расходились.



– Кто отвечает за наполнение форума?



– Все инициативы исходят от студентов. Единственное мероприятие, которое проводим мы, – это встреча с властью. Иностранные студенты имеют возможность напрямую задать вопросы представителям органов власти. Речь идет о городских и региональных органах власти, а также федеральных структурах, работающих на территории области, – Управление по вопросам миграции Министерства внутренних дел, представительство МИД. В этом году это еще и консульские учреждения Латвии и Эстонии.



– Много вопросов у иностранных студентов к нашим властям? Какие?



– Много. Больше всего, конечно, по миграционному учету. Ни для кого не секрет, что за любые нарушения миграционного режима предусмотрены серьезные наказания. А студентов интересуют вопросы трудоустройства, продолжение обучения и прочее. И в рамках форума ответы на свои вопросы они могут получить из первых уст. Это важно.



– Форум закрылся, а мероприятия продолжаются. Я имею в виду участие студентов в акции «Бессмертный полк». В этом году он будет интернациональным?



– Мы надеемся. На закрытии форума стартовала акция «Вахта памяти». Иностранным студентам было предложено присоединиться к шествию «Бессмертного полка» 9 Мая, пройти с фотографиями родных и близких, которые погибли, защищая Родину, в годы Великой Отечественной войны. Предложение было таким искренним, что некоторые даже плакали. Надо сказать, что к закрытию форума все настолько были на подъеме, что даже слов не хватало. Грандиозно.



Ректор Псковского университета Юрий Демьяненко:



– Добрая традиция нашего университета – ежегодно собирать вместе всех иностранных студентов, обучающихся в ПсковГУ. Форум проводится для того, чтобы мы все почувствовали себя одной семьей. Каждый чтит свою веру и национальность, но все мы едины. И я хочу, чтобы Псков стал каждому родным городом, а форум – своеобразным уроком толерантности и уважения друг к другу.



С народными промыслами Псковской земли ребята познакомились на заводе «Псковский гончар». Керамические горшочки, миски, пельменницы, наборы чайные и кофейные, кувшины, панно, вазы – практически все декорируется вручную.





Важное событие V форума – проведение культурно-исторического квеста «Сокровища Петра Первого». Десять команд прошли десять станций в исторической части города и получили доступ в закрытые фонды хранения.





В сквере ПсковГУ состоялись соревнования по русской лапте. До поступления в Псковский университет большинство студентов в такую игру не то что не играли, а даже не слышали о ней. Теперь у каждого факультета своя команда, тактика и даже награды.



Председатель Объединенного Совета обучающихся Анастасия Никифорова:



– Изюминка форума – музыкальный конкурс «Мировидение». Состязание прошло в поддержку участницы от России в «Евровидении-2017» Юлии Самойловой, которой Украина, принимающая песенный конкурс в этом году, запретила въезд. В музыкальном конкурсе приняли участие 19 студентов из разных стран мира. Многие исполняли песни на родном языке. Это мероприятие было заявлено студентами. Его проведение мы обсуждали в ходе заседания Организационного комитета.



На форуме стартовала Всероссийская «Вахта памяти», а иностранные студенты получили приглашение присоединиться к шествию «Бессмертного полка» 9 Мая 2017 года.





Интернациональная ярмарка стала ярким событием форума. Студенты разных национальностей рассказали о своей культуре. Все гости ярмарки могли попробовать национальные блюда, посмотреть на красочные костюмы и просто потанцевать.





Как и из чего выпекают псковский хлеб, студентам рассказали на Псковском хлебокомбинате. Ребята побывали в булочном, хлебном и бараночном цехах, посмотрели, как происходят все этапы изготовления хлеба.

