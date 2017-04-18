Маленьких инженеров, исследователей и открывателей уже начали готовить в Пскове. В регионе появилась территория безграничных возможностей.

Территория науки

Кулинарная школа

Студия Альфа. Конструирование, электроника

Студия Бета. Робототехника

Студия Гамма. Лаборатория 3D-моделирования и прототипирования



Студия Дельта. Конвергентная лаборатория

Цифирная школа

Интерактивный музей





Среди самых популярных экспонатов интерактивного музея:

Территория спорта

Батутная арена

Консольный зал

Свершилось! В Пскове открылся свой Центр науки и спорта «Без предела». Его уже сравнивают с образовательным центром «Сириус», что в Сочи. Здесь можно все: прыгать и кричать, крутить и толкать, бросать и бить, ломать и собирать! Здесь происходят чудеса: скучные лабораторные работы превращаются в увлекательные опыты, непонятная математика – в занимательную веселую науку, а потерявшие интерес к учебе школьники – в исследователей и открывателей! «Псковская правда» разузнала все о новом Центре.Состоит он из двух этажей. На одном – территория науки, на другом – территория спорта.Это познавательная площадка, где есть большой интерактивный музей науки, 4 студии для занятий инженерным творчеством, театр, кулинарная и цифирная школы. Здесь можно экспериментировать, наблюдать за разнообразными явлениями природы, проводить лабораторные опыты, изучая тем самым серьёзные научные вопросы экспериментальным путем. Территория науки предлагает также увлекательные математические занятия в необычной форме, кулинарные мастер-классы, научные шоу. А в классах робототехники и 3D-проектирования можно воплощать в жизнь свои самые смелые и неожиданные идеи.Учиться в ней могут как дети, так и взрослые. Допускается и совместное обучение семейных команд с последующей дегустацией блюд за праздничным столом. Работать школа будет и в формате мастер-классов, которые уже проводятся, так и в формате продолжительных тематических курсов, к примеру, по приготовлению блюд итальянской кухни. Кулинарная школа позволит научиться готовить с нуля, а также усовершенствовать свои навыки.Это пространство для ребят всех возрастов, которые хотят попробовать себя в инженерном деле. Здесь можно заниматься электроникой, собирая простейшие электрические схемы на макетной плате, осваивать азы конструирования, на практике изучая принципы соединения и функционирования деталей – балок, шкивов, ремней, рычагов, шестерней. Здесь будет интересно и ребятам начальной школы, и старшеклассникам, которые уже знают о законах электричества и механики, а теперь желают понять основы их практического применения. Студия Альфа позволяет освоить связи между механикой и электричеством, перебросив мостик к электронике и теории алгоритмов.На этой площадке ребята изучают азы программирования. Из имеющихся деталей конструктора участники мастер-классов собирают модель робота, после чего составляют компьютерную программу для управления им. Программа сохраняется на закреплённом на роботе программируемом блоке. После чего робот начинает делать то, чему его «научили» - ездить вперёд и назад, реагировать на препятствия, «видеть» объекты и различать цвета, реагировать на свет и звук. В этой же студии проходят занятия по «умному дому». «Умный дом» - это объект, который управляется автоматикой без участия человека. Задача последнего - грамотно написать программу. «Умный дом» может самостоятельно контролировать противопожарную защиту, управлять освещением, оптимизировать расходы водоснабжения.3D-моделирование, 3D-печать, 3D-сканирование, трёхмерная графика, пространственное мышление, 3D-анимация – ключевые слова в данном случае. Здесь учат создавать трехмерный объект определённой модели. Участники смогут разработать 3D-деталь, распечатать её на 3D-принтере, протестировать и оценить. В канун летних каникул планируется проведение серии мастер-классов с погружением в 3D-моделирование и печать, где ребята получат возможность самостоятельно собрать 3D-принтер из конструктора, настроить его и протестировать в работе.На этой площадке проводятся серии мастер-классов, которые помогают понять взаимосвязь нескольких дисциплин естественного цикла: биологии и информатики, физики и химии. Ребята рассматривают разные жидкости через цифровой микроскоп, фиксируют результаты экспериментов и обрабатывают их, изучают подъёмную силу крыла, подбирая его определённые характеристики. Здесь же находится и «умная теплица». На ее примере можно проследить, как изменение параметров (свет, влажность, температура) сказывается на растениях. Программирование теплицы позволяет тонко настроить параметры её работы и вырастить самые капризные растения. Конвергентная лаборатория позволяет в полной мере погрузиться в настоящую исследовательскую и проектную деятельность. Как знать, возможно, псковские ребята изобретут или откроют что-то новое в мире сегодняшней науки. Центр “Без предела” нацелен на плодотворную работу со школьными исследовательскими обществами и приглашает ребят и увлекающихся педагогов воплощать на практике самые передовые идеи.Занимательная прикладная математика и разные методики ее изучения, например, бумажная математика, математические игры и фокусы, теория вероятностей и алгоритмы. Вместо столов и стульев здесь удобные кресла-мешки. Это позволяет дольше сохранить внимание ребенка, а также показать ему, что математика – интересный, веселый и увлекательный предмет. В Цифирной школе располагаются разнообразные экспонаты, помогающие понять на практике некоторые математические закономерности. Организуется и уголок Софьи Ковалевской, нашей великой землячки, первой в мире женщины профессора математики. Как известно, в 1889 году в Парижской академии Софья Ковалевская получила большую премию за исследование вращения тяжёлого несимметричного волчка. Разнообразные волчки в Цифирной школе позволят юным учёным псковщины также погрузиться в мир математики.Сейчас в музее науки более 50 экспонатов. Они наглядно демонстрируют законы механики и оптики, электричества и магнетизма, математики и биологии. Интерактивность позволяет разобраться в сложных природных явлениях. Одно дело - читать о третьем законе Ньютона в учебнике, а другое - ощутить на себе, как он работает. Со всеми экспонатами музея можно и нужно экспериментировать: двигать, перемещать, крутить. О каждом возникающем физическом явлении расскажет подготовленный экскурсовод. Экскурсии организуются каждый час по будням и каждые полчаса по выходным. В музее интересно находиться и дошколятам, и школьникам, а взрослые посетители музея также по-новому открывают для себя законы природы.. Если присесть, то можно заметить, что он висит в воздухе. Это происходит за счет действия двух магнитов: один находится в глобусе, другой - в подставке. Взаимодействуя, магнитные силы заставляют глобус висеть в воздухе и сохранять баланс при вращении.. Его уже окрестили «Кабинкой для селфи». За счет расположения трех зеркал возникает многократное отражение. Зеркала расположены под углами 60 градусов друг от друга. Посетитель видит свое бесконечное отображение. Кажется, что все пространство занято им.Экспонат демонстрирует, как с помощью звуковых волн можно заставить левитировать (парить. – Прим. авт.) предметы. В данном случае шарик. Включается музыка, и шарик, распложенный в пластмассовой колбе, начинает подпрыгивать ей в такт. Малыши у этого экспоната любят танцевать под динамичную музыку.При одновременном отталкивании маятники никогда не будут двигаться одинаково. Секрет заключается в разной длине нити, к которой прикреплен груз. Экспонат демонстрирует, как зависит частота колебаний от длины маятников.Человек ударяет по воображаемой поверхности барабана, в результате чего слышится барабанная дробь. Это приходит в действие фотоэлектрический выключатель звукового устройства, управляющего барабанной дробью.Часть экспонатов вынесена за пределы музея, так как они имеют большие размеры. В холле вы найдете мыльные пузыри, демонстрирующие явление интерференции и силы поверхностного натяжения.Здесь же расположен велосипед с квадратными колёсами. Он призван показать, что если дороги неровные, то нужно подобрать соответствующие колёса. Главное, чтобы траектории точек обода колеса укладывались в неровности дорожного полотна.Предназначена для всех, кто хочет двигаться, заниматься и физически развиваться. Здесь планируют проводить соревнования различного уровня, в том числе и профессиональные, к примеру, по скалолазанию. На данный момент ведется работа по внесению СРП «Простория» в реестр объектов Министерства спорта Российской Федерации.Подразделяется на спортивные батуты (они отличаются лучшей прыгучестью) и детские батуты. Есть специальная детская зона (ограничение по росту до 140 см).Площадка для тех, кто играет в такие сетевые игры, как Counter Strike, League of Legends, FIFA, World of Tanks и прочие. В стенах киберцентра планируется готовить киберспортсменов и проводить состязания. Для этого есть 40 топовых компьютеров. Могут воспользоваться киберцентром и увлеченные играми взрослые – поиграть часик-другой, пока ребенок прыгает на батутах, покоряет полосу препятствий в веревочном парке или играет в Леготеке.

Киберцентр

Площадка для тех, кто играет в такие сетевые игры, как Counter Strike (Контр Страйк), League of Legends (Лего Легендс), FIFA (ФИФА), World of Tanks (Империя танков) и прочие. В стенах киберцентра планируется готовить киберспортсменов и проводить состязания. Для этого есть 40 топовых компьютеров.





Леготека

Веревочный парк

Скалодром

Игровые симуляторы

Кто работает с детьми?

Дни рождения

Ценовая политика

Что будет еще?

Здесь можно не только поиграть в конструкторы Lego, но и поучаствовать в мастер-классах по основам робототехники. Обезьянка-барабанщица, футбольные болельщики, гоночные машинки и многое другое смогут ожить прямо на глазах у вашего ребенка!Единственный в Пскове крытый веревочный парк, который работает круглый год. Он подойдёт детям, так и взрослым. Имеются два яруса, и каждый выбирает свой уровень сложности.Скалодром Центра имеет две зоны: боулдеринга (3,8 метра) и высокого скалодрома (11 метров). К слову, это самый высокий скалодром в городе,а зона боулдеринга очень сложная. Все инструкторы имеют специальное образование, прошли дополнительные курсы в Москве, где изучали не только педагогику, но и дефектовку (определение неисправности какого-либо оборудования)Здесь у вас появляется возможность летать на самолёте, парить на дельтаплане, ощутить скорость на гоночной машине, мотоцикле. Аттракционы оснащены очками виртуальной реальности. Симулятор самолета представляет собой кабину пилота, установленную на неподвижном основании, которая вращается вокруг своих осей на 360 градусов в четырех направлениях: вперед, назад, влево и вправо.Мотоцикл позволяет полностью погрузиться в роль байкера, так как здесь присутствует звук, ветер, ручной и ножной тормоз, газ и 3D-очки.Коллектив Центра “Без предела” представляют молодые, активные и инициативные ребята. Средний возраст команды - 25 лет. Мастер-классы и занятия на территории науки ведут преподаватели из сектора высшего, общего и дополнительного образования. Кроме того, организовывать занятия в Центре, используя современное оборудование, предложено и учителям школ города. Они могут проводить уроки для своих классов прямо в аудиториях Центра на специальных условиях.В Центре науки и спорта «Без предела» можно здорово и с пользой отпраздновать День рождения с весёлой компанией друзей. Вы самостоятельно планируете программу праздника, выбирая те активности, которые вам больше всего по душе. Вы можете начать на территории науки с познавательного квеста по музею, мастер-класса по 3D-моделированию подарочного брелка для именинника или по программированию праздничной открытки как приложения для смартфона. А затем можно спуститься на территорию спорта, заняться скалолазанием или прыжками на батутах, и завершить насыщенный день в специальной комнате праздников.Сейчас рассматривается скидочная система. Она будет учитывать возможности различных групп населения, а также спортивных и иных федераций.Множество увлекательных соревнований, занимательных мастер-классов, интересных конкурсов и квестов. Задача – не только находить и открывать в детях талант, но и поддерживать и развивать его. Со времен будут предложены обучающие курсы, продолжительностью с сентября до мая. А летом на территории Центра развернут работу тренировочные (мастер-классы в течение трёх дней, продолжительность работы каждый день - 5 ч) и летние лагеря.