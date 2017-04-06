Какой будет новая школа в Великих Луках
06 Апреля 2017 - 16:35Главная → Заметки → Образование
1 сентября 2018 года ученики великолукской школы № 6 придут на уроки в новое здание
На месте двух старых корпусов 1943 и 1971 годов постройки будет возведено современное четырехэтажное здание. В настоящее время завершается демонтаж аварийных объектов и подготавливается площадка для нового строительства. А учебный процесс продолжается в расположенном в 500 метрах от стройплощадки здании и в здании Великолукского политехнического колледжа.
О проекте нового корпуса школы, а также о том, какие позитивные изменения ждут учащихся образовательного учреждения в связи со строительством, «Псковской правде» рассказала директор школы Наталья Любавина.
– Кто будет учиться в новом корпусе?
– В новом корпусе будут учиться все классы – с 1-го по 11-й. Для начальной школы предлагаются кабинеты и даже игровые, что для нас необычно и непривычно, но это современные требования. Младшие школьники получат возможность отдыхать на переменках в оборудованных для этого помещениях. В наших условиях они могли только в узкие коридоры выходить. А здесь – светлые просторные игровые комнаты. Для старшеклассников будут оборудованы предметные кабинеты: информатики, химии, физики, технологии, лингафонные кабинеты, производственные мастерские.
– Как попасть в обновленную школу?
– Мы обычная общеобразовательная школа. Конкурсных отборов не будет. Мы будем принимать прежде всего всех детей из нашего микрорайона. И естественно, если останутся свободные места, то по заявлению родителей – учащихся из другого микрорайона. На сегодняшний момент у нас учится много детей из близлежащих микрорайонов.
– На какой стадии находится строительство?
– Строительство находится на стадии проектирования. Проходит много подготовительных работ, к территории присоединяются соседние земли. Осуществляется снос бараков, происходит межевание земель. Процесс идет очень интенсивный. Может, это внешне не видно – кирпичи не кладут, но на самом деле сейчас там идет целый комплекс работ и очень много людей и структур к ним подключено. Строительство начнется уже в этом году. На сегодняшний день стоит вопрос размещения аукциона на выбор подрядчика. Основной этап строительства должен быть завершен в 2017 году.
– Новый корпус будет построен по типовому проекту, введенному в реестр Минстроя в январе 2017 года. Первая школа по этому проекту уже построена в Курске. Проект наиболее подходит к контуру территории, на которой предполагается строительство. Школа эффективно займет всю территорию, оставив место для площадок. Для других форм требуется гораздо большая площадь. То есть этот проект не для новостроек на окраине города, где школа первична, а инфраструктура уже растет вокруг нее. Он удобен именно для встройки в уже имеющийся городской микрорайон с наличием жилых домов.
В новом четырехэтажном корпусе будет и цокольный этаж. Отдельно проектируется спортивное ядро.
Все площадки предполагается разместить на улице. В здании будет три спортивных зала: большой – для игр в баскетбол и волейбол, зал для занятий хореографией и тренажерный зал. Также в школе построят бассейн длиной 25 метров. Занятия в бассейне будут включены в расписание.
– Смогут ли учащиеся других школ посещать бассейн?
– После уроков у нас будут работать секции прежде всего для наших учащихся. Но предусмотрены и дополнительные платные услуги для жителей микрорайона. Размещение бассейна в школе удачно в том смысле, что наш микрорайон обделен подобного рода досуговыми предложениями: здесь нет ни спортивного зала, ни стадионов, ни бассейнов. Поэтому жители микрорайона тоже ждут строительства школы, зная, что смогут воспользоваться этими услугами.
– Какое оборудование будет закупаться для школы?
– В новой школе все должно быть по последнему слову техники. Школа очень серьезно занимается планированием закупок оборудования и мебели. Это задача коллектива и администрации учебного заведения, и мы в настоящее время ее решаем. Технику планируем выбрать соответствующую современным требованиям, инновационную. В школе должны быть не только новые стены. Самое главное – чтобы там был высокий образовательный дух.
В Великих Луках повторят проект, реализованный в Курске.
– Да, мы уже предлагаем рабочие места в нашей школе. Нам требуются учителя и английского языка, и математики, и русского языка с литературой. В связи с ростом численности учащихся увеличивается количество часов, нагрузка и, соответственно, количество учителей. Мы ждем новые, свежие силы. На сегодня у нас очень хороший педагогический коллектив, опытные учителя. И мы готовы принять новую школу, учить в новой школе по новым технологиям, готовы к работе в новых современных условиях.
– Будет ли в школе вторая смена?
– Дети будут заниматься только в одну смену. До этого мы учились в две смены: те территории, которыми мы пользовались, не позволяли нам учиться в одну. Поэтому закрытие второй смены – это одна из главных задач строительства наряду с открытием новых учебных мест. Это позволит снять нагрузку и с других школ Северного микрорайона, которые учатся в две смены, так как у нас будут свободные места.
– Столовая будет находиться на первом этаже школы. Она займет большое помещение, поэтому будет возможность накормить всех школьников горячими завтраками за две перемены. Столовая оборудована всеми необходимыми служебными помещениями.
Система школьного питания уже отработана, и все сохранится: горячие обеды и никакого фастфуда. Буфетная продукция тоже будет на базе школьного питания. То есть это те булочки, которые допустимы по СанПиНам: никаких сосисок в тесте и т.д. Школьный буфет традиционно классический, кормить детей надо правильно.
– Побывав на площадке строительства нового корпуса, губернатор Андрей Турчак предложил сделать фасады здания «яркими и позитивными». Какого цвета они будут?
– В проект включена работа дизайнера. Например, школа в Курске – бело-красная, довольно красивая, на картинках это выглядит интересно. Пока мы не планировали, какого цвета будет фасад. Уже знаю по опыту выполнения капитальных ремонтов, этап «расцвечивания» будет чуть позже.
– Родители интересуются местами в обновленной школе?
– Люди уже идут к нам с заявлениями, хотя открытие нового корпуса будет только в 2018 году. Но 1 сентября 2018 года не так и далеко. И родители, которые поведут детей в первые классы, уже точно понимают, что они придут к нам.
О проекте нового корпуса школы, а также о том, какие позитивные изменения ждут учащихся образовательного учреждения в связи со строительством, «Псковской правде» рассказала директор школы Наталья Любавина.
Необычная общеобразовательная– В настоящее время у нас учится 860 детей, но скоро учащихся станет еще больше. Только один новый корпус сможет принять 792 ребенка. А помимо этого есть еще дошкольное отделение на 110 детей и первый корпус, в котором сегодня учится порядка 400 человек. Поэтому планируется прием новых учащихся и воспитанников.
– Кто будет учиться в новом корпусе?
– В новом корпусе будут учиться все классы – с 1-го по 11-й. Для начальной школы предлагаются кабинеты и даже игровые, что для нас необычно и непривычно, но это современные требования. Младшие школьники получат возможность отдыхать на переменках в оборудованных для этого помещениях. В наших условиях они могли только в узкие коридоры выходить. А здесь – светлые просторные игровые комнаты. Для старшеклассников будут оборудованы предметные кабинеты: информатики, химии, физики, технологии, лингафонные кабинеты, производственные мастерские.
– Как попасть в обновленную школу?
– Мы обычная общеобразовательная школа. Конкурсных отборов не будет. Мы будем принимать прежде всего всех детей из нашего микрорайона. И естественно, если останутся свободные места, то по заявлению родителей – учащихся из другого микрорайона. На сегодняшний момент у нас учится много детей из близлежащих микрорайонов.
– На какой стадии находится строительство?
– Строительство находится на стадии проектирования. Проходит много подготовительных работ, к территории присоединяются соседние земли. Осуществляется снос бараков, происходит межевание земель. Процесс идет очень интенсивный. Может, это внешне не видно – кирпичи не кладут, но на самом деле сейчас там идет целый комплекс работ и очень много людей и структур к ним подключено. Строительство начнется уже в этом году. На сегодняшний день стоит вопрос размещения аукциона на выбор подрядчика. Основной этап строительства должен быть завершен в 2017 году.
Бассейн для всех– Что еще интересного предусмотрено проектом?
– Новый корпус будет построен по типовому проекту, введенному в реестр Минстроя в январе 2017 года. Первая школа по этому проекту уже построена в Курске. Проект наиболее подходит к контуру территории, на которой предполагается строительство. Школа эффективно займет всю территорию, оставив место для площадок. Для других форм требуется гораздо большая площадь. То есть этот проект не для новостроек на окраине города, где школа первична, а инфраструктура уже растет вокруг нее. Он удобен именно для встройки в уже имеющийся городской микрорайон с наличием жилых домов.
В новом четырехэтажном корпусе будет и цокольный этаж. Отдельно проектируется спортивное ядро.
Все площадки предполагается разместить на улице. В здании будет три спортивных зала: большой – для игр в баскетбол и волейбол, зал для занятий хореографией и тренажерный зал. Также в школе построят бассейн длиной 25 метров. Занятия в бассейне будут включены в расписание.
– Смогут ли учащиеся других школ посещать бассейн?
– После уроков у нас будут работать секции прежде всего для наших учащихся. Но предусмотрены и дополнительные платные услуги для жителей микрорайона. Размещение бассейна в школе удачно в том смысле, что наш микрорайон обделен подобного рода досуговыми предложениями: здесь нет ни спортивного зала, ни стадионов, ни бассейнов. Поэтому жители микрорайона тоже ждут строительства школы, зная, что смогут воспользоваться этими услугами.
– Какое оборудование будет закупаться для школы?
– В новой школе все должно быть по последнему слову техники. Школа очень серьезно занимается планированием закупок оборудования и мебели. Это задача коллектива и администрации учебного заведения, и мы в настоящее время ее решаем. Технику планируем выбрать соответствующую современным требованиям, инновационную. В школе должны быть не только новые стены. Самое главное – чтобы там был высокий образовательный дух.
В Великих Луках повторят проект, реализованный в Курске.
Свежие силы– Будете ли набирать дополнительно учителей?
– Да, мы уже предлагаем рабочие места в нашей школе. Нам требуются учителя и английского языка, и математики, и русского языка с литературой. В связи с ростом численности учащихся увеличивается количество часов, нагрузка и, соответственно, количество учителей. Мы ждем новые, свежие силы. На сегодня у нас очень хороший педагогический коллектив, опытные учителя. И мы готовы принять новую школу, учить в новой школе по новым технологиям, готовы к работе в новых современных условиях.
– Будет ли в школе вторая смена?
– Дети будут заниматься только в одну смену. До этого мы учились в две смены: те территории, которыми мы пользовались, не позволяли нам учиться в одну. Поэтому закрытие второй смены – это одна из главных задач строительства наряду с открытием новых учебных мест. Это позволит снять нагрузку и с других школ Северного микрорайона, которые учатся в две смены, так как у нас будут свободные места.
Яркие краски– Каким будет питание в школе?
– Столовая будет находиться на первом этаже школы. Она займет большое помещение, поэтому будет возможность накормить всех школьников горячими завтраками за две перемены. Столовая оборудована всеми необходимыми служебными помещениями.
Система школьного питания уже отработана, и все сохранится: горячие обеды и никакого фастфуда. Буфетная продукция тоже будет на базе школьного питания. То есть это те булочки, которые допустимы по СанПиНам: никаких сосисок в тесте и т.д. Школьный буфет традиционно классический, кормить детей надо правильно.
– Побывав на площадке строительства нового корпуса, губернатор Андрей Турчак предложил сделать фасады здания «яркими и позитивными». Какого цвета они будут?
– В проект включена работа дизайнера. Например, школа в Курске – бело-красная, довольно красивая, на картинках это выглядит интересно. Пока мы не планировали, какого цвета будет фасад. Уже знаю по опыту выполнения капитальных ремонтов, этап «расцвечивания» будет чуть позже.
– Родители интересуются местами в обновленной школе?
– Люди уже идут к нам с заявлениями, хотя открытие нового корпуса будет только в 2018 году. Но 1 сентября 2018 года не так и далеко. И родители, которые поведут детей в первые классы, уже точно понимают, что они придут к нам.
КстатиШкола находится на проспекте Гагарина, в районе Мебельного комбината. Но ее посещают дети, проживающие не только в этом микрорайоне. Только 30 % ребят живут недалеко от школы и не пользуются маршрутками, остальные приезжают на общественном транспорте или на транспорте родителей.
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