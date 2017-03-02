Выбери свое будущее: обзор учебных заведений Псковской области
28 Февраля 2017 - 09:11Главная → Заметки → Образование
«Псковская правда» подготовила обзор учебных заведений города и условий поступления
Уже на следующей неделе выпускники 9-х и 11-х классов по всей Псковской области абсолютно бесплатно получат экземпляры нового выпуска справочника «Абитуриент». Редакция «Псковской правды» готовит его не первый год. Издание удобного формата, на его страницах – актуальные данные о высших и средних учебных заведениях Пскова и Великих Лук, а также Смоленска и Петербурга. В справочнике собрана полезная информация о подготовке к экзаменам и поступлению, а также о нарядах для выпускного вечера.
Специально для абитуриентов и их родителей мы подготовили обзор учебных заведений региона и условий поступления.
Псковский государственный университет – престижное высшее учебное заведение на Северо-Западе, признанное не только в России, но и за рубежом.
Вуз отличает наличие мощной инфраструктуры: 22 учебно-лаборатор
ных корпуса, 11 студенческих общежитий, Дом студента, бассейн, поликлиника, Центр студенческих инициатив. В 2019 году вступит в строй новый студенческий городок на берегу реки Великой с повышенной комфортностью проживания студентов. В структуре вуза 11 факультетов (1 в филиале), филиал в городе Великие Луки, Колледж ПсковГУ, Институт непрерывного образования, Ресурсный центр подготовки кадров для промышленности и социальной сферы Псковской области. Обучение будущих абитуриентов ПсковГУ осуществляется в 19 университетских профильных классах.
ПсковГУ - центр притяжения талантливой молодежи. Ежегодно, включая 2017 год, вуз выигрывает конкурс программ развития деятельности студенческих объединений и организаций, проводимый Министерством образования и науки РФ. Сегодня в ПсковГУ обучается свыше 10,5 тысяч студентов, из них 1100 иностранных студентов из 35 стран мира.
70% профессорско-пре
подавательского состава университета имеет научные степени и учёные звания. Высокий уровень подготовки специалистов подтверждается результатами участия студентов и аспирантов во всероссийских и международных олимпиадах, конкурсах, конференциях. Выпускники вуза трудятся в Министерстве финансов, Министерстве иностранных дел, Администрации области, возглавляют крупные предприятия в разных сферах экономики.
Огромная созидательная энергия, высокий профессионализм, умение бережно хранить заложенные традиции позволяют ПсковГУ занять достойное место в европейской семье классических университетов.
Бюджетные места – Да.
Общежитие для иногородних студентов – Да.
Дистанционное обучение – Да.
Военная кафедра – Нет.
Контакты учебного заведения – 180000, Псков, пл. Ленина, дом 2. Телефон: +7(8112) 29-70-01, факс:+7(8112) 29-70-02. Электронная почта: sekret@pskgu.ru. Сайт: www.pskgu.ru
Контакты приемной комиссии – В г. Пскове, ул. Л.Толстого, д. 4. Телефоны: +7(8112) 79-78-58, 79-78-59. Горячая линия (звонок по России бесплатный): 8-800-700-07-22. Электронная почта: priem@pskgu.ru. В г. Великие Луки, ул. Ленина, д. 24, 8 (81153) 30-286. Горячая линия (звонок по России бесплатный) 8-800-700-37-22.
История образовательного учреждения берет свое начало 28 октября 1992 г., когда приказом МВД России № 387 была образована Псковская специальная средняя школа МВД России, которая разместилась на юго-восточной окраине города Пскова. Школа должна была готовить квалифицированны
е офицерские кадры для службы в органах и учреждениях МВД России.
Контакты учебного заведения – 180014, г. Псков, Зональное шоссе, 28, Телефон: (8112) 624-505 (платное отделение). Сайт: http://пюи.фсин.
рф
Контакты приемной комиссии – Телефон: (8112) 624-505 (платное отделение), Электронная почта: pui.fakultet.pgm
s@yandex.ru
Филиал Санкт-Петербургс
- по программам среднего профессиональног
о образования: 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 43.02.11 Гостиничный сервис;
- по дополнительным профессиональным программам и основным программам профессиональног
о обучения.
Бюджетные места – Да.
Военная кафедра – Нет.
Общежитие для иногородних студентов – Да.
Дистанционное обучение – Да.
Средний проходной балл ЕГЭ (2016 год) – Минимальные баллы: Математика – 40, Русский язык – 45; Обществознание – 50.
Стоимость обучения – Очно – от 68000 руб; заочно – от 40000 руб.
Контакты учебного заведения – 180004, г. Псков, Крестовское шоссе, д.2А; Телефон: 8(8112) 739-424; Электронная почта: finec-pskov@mail
.ru; Сайт: www.finec-pskov. ru
Контакты приемной комиссии – 8(8112) 739-424; 753-787; Электронная почта: finec-pskov@mail.ru
Псковский политехнический колледж образован 11.01.2011 года путём объединенияпрофессиональных лицеев №12, 14, 23. Направления обучения: автомобильный транспорт, сварочное производство, программирование
, дизайн, реставрационные работы, деревообработка, дорожная и строительная техника, садово-парковое и ландшафтное строительство.
Бюджетные места – Да.
Общежитие для иногородних студентов – Да.
Военная кафедра – Нет.
Дистанционное обучение – Нет.
Контакты учебного заведения – г. Псков, ул. Л. Поземского, 124, Телефон: 75-11-05, 75-10-06. Сайт: www.ppk-psk.ru
Псковский областной колледж искусств имени Н. А. Римского-Корсако
Псковский областной колледж искусств имени Н. А. Римского-Корсако
ва - основное образовательное учреждение Псковской области, в котором ведется обучение по 16 образовательным программам среднего профессиональног о образования, 9 программам дополнительного профессиональног о образования и 11 программам дополнительного образования детей в области культуры и искусства. Колледж наследует и продолжает традиции двух учебных заведений: Псковского областного культурно-просве тительского училища и Псковского областного музыкального училища, возникших более полувека назад.
нциями, с техниками ведущих школ мира и новейшими тенденциями в работе с длинными волосами, с последними женскими, мужскими и детскими стрижками.
Наши курсы парикмахеров - это отличная школа для тех, кто не только осваивает технологии стрижек и укладок, но для желающих научиться грамотному уходу за волосами и кожей головы.
Цена курса парикмахеров вполне соответствует получаемому уровню теоретических и практических знаний. Цена курса фиксирована.
Наши курсы парикмахеров обеспечивают выпускников дипломами государственного образца, с которыми им открыта дорога в любой салон. А приобретенные знания позволят им воплощать в реальность все пожелания клиентов.
Обучение парикмахеров для тех, кто желает освоить профессию «с нуля» длится 8 месяцев.
Стоимость обучения – 55 200 руб.за 8 месяцев, 6900 руб. в месяц.
Контакты учебного заведения – г. Псков, ул. Инженерная 68. Телефон: (8112) 537897. Страница ВКонтакте: https://vk.com/a
rthair60, Сайт: http://arthair60 .ru
Великолукский медицинский колледж − это одно из лучших учебных заведений Псковской области.
В нашем колледже Вы получите нужную и востребованную профессию медицинского работника:
фельдшера или медицинской сестры. Овладеть профессией Вам поможет опытный коллектив преподавателей.
Сейчас колледж располагает современной базой: учебными аудиториями, кабинетами доклинической практики, оборудованными наглядными пособиями, компьютерным классом, спортивным залом, библиотекой.
Практические занятия проходят во всех лечебных учреждениях г. Великие Луки.
В колледже работает здравпункт, в котором студенты получают медицинскую помощь.
Студенты получают стипендию за учебу (академическую), социальную и дополнительную стипендию по договорам с учреждениями здравоохранения.
Коллежд осуществляет подготовку:
- Лечебное дело (4 года) – квалификация – фельдшер:
- Сестринское дело (3 года) − квалификация − медицинская сестра.
Обучение на отделениях проводится на бюджетной основе (бесплатно):
- Фармация (3 года) на базе среднего общего образования (платно);
- Фармация (2 года) на базе среднего медицинского образования (платно).
Выпускники получают дипломы государственного образца.
Условия приёма:
- Прием студентов проводится на базе (11 классов) среднего общего образования;
- Абитуриенты принимаются на общедоступной основе (по среднему баллу аттестата).
Иногородним студентам предоставляется общежитие квартирного типа, которое находится рядом с учебным корпусом. Студенты живут в двух и трехместных комнатах. На каждом этаже имеются комнаты отдыха, кухни с электроплитами и холодильниками. Плата ≈ 36 руб. в месяц (в зависимости от суммы стипендии).
Бюджетные места – Да.
Общежитие для иногородних студентов – Да.
Военная кафедра – Нет.
Дистанционное обучение – Нет.
Средний/минималь
ный проходной балл ЕГЭ – Не требуется.
Стоимость обучения – от 48000 руб. в год.
Контакты учебного заведения – 182100, Псковская область г. Великие Луки, ул. Горная д. 3, Телефон: (881153) 3-72-61, 3-52-68, 3-09-24. Электронная почта: vlmeduch@yandex.
ru, Сайт: vmedook.ru
Государственный институт экономики, финансов, права и технологий - автономное образовательное учреждение высшего образования, основан в 1996 году по распоряжению Правительства Ленинградской области (лицензия 90Л01 № 0009007 от 01.03.2016 г., аккредитация 90А01 № 0002080 от 06.06.2016 г.).
Сегодня ГИЭФПТ - ведущий вуз Ленинградской области, один из лучших в Северо-Западном федеральном округе Российской Федерации, включен в Национальный Реестр «Ведущие образовательные учреждения России». ГИЭФПТ - лауреат премии Правительства Ленинградской области по качеству, входит в число лауреатов Национального конкурса «100 Лучших образовательных учреждений Российской Федерации-2016», в 2011 г. сертифицирована система менеджмента качества на соответствие стандарту ГОСТ Р ИСО 9001-2011.
В вузе обучается свыше 5 тыс. студентов. Работает студенческое научное общество. Ежегодно студенты института успешно участвуют в региональных и всероссийских научно-практичес
ких конференциях, олимпиадах, конкурсах.
С 1999 г. в вузе успешно работает собственное издательство. При содействии Комитета по труду и занятости населения Ленинградской области работает Молодежная биржа труда. В сфере международного сотрудничества ГИЭФПТ подписаны долгосрочные партнерские договоры с Университетом прикладных наук Лауреа и Университетом прикладных наук Миккели (Финляндия).
Благодаря такому сотрудничеству студенты института имеют возможность прослушивать лекции специалистов из финских Университетов, а также получать образование за рубежом. В 2016 г. было подписано соглашение о сотрудничестве с четырьмя университетами Китая и достигнута договоренность об организации обмена студентами.
Бюджетные места – Да.
Общежитие для иногородних студентов – Да.
Военная кафедра – Нет.
Дистанционное обучение – Нет.
Средний проходной балл ЕГЭ (2016 год) – 65.
Стоимость обучения – от 56 000 руб. в год.
Контакты учебного заведения – 188300, Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Рощинская, д. 5
Проезд из СПб: 1) от метро «Московская» м. такси № 18,18А,100 (остановка «Въезд» в Гатчине)
2) Электропоезд с Балтийского вокзала СПб до остановки «Татьянино» в Гатчине, Телефоны: 8 (81371) 41-334, 8 (81371) 41-633. Сайт: www.gief.ru
Контакты приемной комиссии – Телефон: 8 (81371) 41-334, Факс: 8(81371)413
21. Электронная почта: abiturient@gief. ru. Страницы ВКонтакте: https://vk.com/abiturgief, https://vk.com/v uz47. Телефон: 8 (81371) 41-334, Факс: 8(81371)413 21. Электронная почта: abiturient@gief. ru
Смоленский институт экономики - филиал одного из престижных ВУЗов России - Санкт-Петербургс
кого университета технологий управления и экономики (ЧОУ ВО) открывает перед вами свои двери и предлагает широкий спектр направлений подготовки. Санк т-Петербургский университет техн ологий управления и экономики представляет собой крупный образовательно-н аучный комплекс, реализующий на практике непрерывную систему подготовки кадров для народного хозяйства.
Смоленский институт экономики имеет собственную учебно-материаль
ную базу, профессорско-пре подавательский состав, позволяющий давать студентам фундаментальные теоретические знания, овладевать практическими навыками, необходимыми высококвалифицир ованному специалисту. В институте действует система непрерывного образования (довузовское, высшее и дополнительное профессиональное образование). Студентам и слушателям предлагается широкий выбор форм обучения. Выпускники, успешно закончившие обучение, получают диплом государственного образца о высшем профессиональном образовании Санкт - Петербургского университета технологий управления и экономики (ЧОУ ВО).
Общежитие для иногородних студентов – Да.
Бюджетные места – Нет.
Военная кафедра – Нет.
Дистанционное обучение – Да.
Стоимость обучения – от 30000 тысяч в год.
Контакты учебного заведения – 214031, г. Смоленск, ул. Смольянинова, д.5, Институт экономики. Телефон: (4812) 55-58-57. Сайт: www.smiame.ru. Электронная почта: imesmol@mail.ru
Специально для абитуриентов и их родителей мы подготовили обзор учебных заведений региона и условий поступления.
Псковский государственный университет
Псковский государственный университет – престижное высшее учебное заведение на Северо-Западе, признанное не только в России, но и за рубежом.
Вуз отличает наличие мощной инфраструктуры: 22 учебно-лаборатор
ПсковГУ - центр притяжения талантливой молодежи. Ежегодно, включая 2017 год, вуз выигрывает конкурс программ развития деятельности студенческих объединений и организаций, проводимый Министерством образования и науки РФ. Сегодня в ПсковГУ обучается свыше 10,5 тысяч студентов, из них 1100 иностранных студентов из 35 стран мира.
70% профессорско-пре
Огромная созидательная энергия, высокий профессионализм, умение бережно хранить заложенные традиции позволяют ПсковГУ занять достойное место в европейской семье классических университетов.
Бюджетные места – Да.
Общежитие для иногородних студентов – Да.
Дистанционное обучение – Да.
Военная кафедра – Нет.
Контакты учебного заведения – 180000, Псков, пл. Ленина, дом 2. Телефон: +7(8112) 29-70-01, факс:+7(8112) 29-70-02. Электронная почта: sekret@pskgu.ru. Сайт: www.pskgu.ru
Контакты приемной комиссии – В г. Пскове, ул. Л.Толстого, д. 4. Телефоны: +7(8112) 79-78-58, 79-78-59. Горячая линия (звонок по России бесплатный): 8-800-700-07-22. Электронная почта: priem@pskgu.ru. В г. Великие Луки, ул. Ленина, д. 24, 8 (81153) 30-286. Горячая линия (звонок по России бесплатный) 8-800-700-37-22.
Псковский филиал Академии ФСИН России
История образовательного учреждения берет свое начало 28 октября 1992 г., когда приказом МВД России № 387 была образована Псковская специальная средняя школа МВД России, которая разместилась на юго-восточной окраине города Пскова. Школа должна была готовить квалифицированны
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 марта 1999 г. № 343, школа перешла под юрисдикцию Министерства юстиции Российской Федерации.
Руководство и коллектив учебного заведения сумели развернуть подготовку высококвалифицир
ованных специалистов, накопить солидный научный потенциал. Результатом этого стало распоряжение Правительства Российской Федерации от 19 марта 2001 года № 380-р о создании Псковского юридического института ФСИН России.
В сентябре 2013 года Федеральной службой исполнения наказаний принято решение о реорганизации ФКОУ ВПО ПЮИ ФСИН России путем присоединения к Академии ФСИН России.
Приказом ФСИН России от 22 ноября 2013 года № 677 «О внесении изменений в Устав федерального казенного образовательного учреждения высшего профессиональног
о образования «Академия права и управления Федеральной службы исполнения наказаний» создан Псковский филиал Академии ФСИН России.
Факультет подготовки государственных и муниципальных служащих является структурным подразделением ведомственного вуза - Псковского филиала Академии ФСИН России. Факультет был образован в 2006 году, первоначальное название - Факультет подготовки специалистов на внебюджетной основе.
Обучение ведется по очной и заочной формам обучения.
Бюджетные места – Нет.
Общежитие для иногородних студентов – Нет.
Военная кафедра – Нет.
Дистанционное обучение – Нет.
Средний проходной балл ЕГЭ (2016 год) – 172 балла.
Стоимость обучения – на 2016/17 учебный год Юриспруденция: от 66 000 – очно, от 42 000 – заочно.
Бюджетные места – Нет.
Общежитие для иногородних студентов – Нет.
Военная кафедра – Нет.
Дистанционное обучение – Нет.
Средний проходной балл ЕГЭ (2016 год) – 172 балла.
Стоимость обучения – на 2016/17 учебный год Юриспруденция: от 66 000 – очно, от 42 000 – заочно.
Контакты учебного заведения – 180014, г. Псков, Зональное шоссе, 28, Телефон: (8112) 624-505 (платное отделение). Сайт: http://пюи.фсин.
Контакты приемной комиссии – Телефон: (8112) 624-505 (платное отделение), Электронная почта: pui.fakultet.pgm
Филиал Санкт-Петербургс
кого государственного экономического университета
Филиал Санкт-Петербургс
кого государственного экономического университета в г. Пскове осуществляет образовательную деятельность с 1997 года. За данный период было подготовлено и выпущено более 3000 специалистов с высшим образованием, которые успешно трудятся в государственных структурах и коммерческих организациях на различных должностях в сфере экономики, финансов и сервиса в г. Пскове, Псковской области и за её пределами.
Направления подготовки:
- по программам высшего образования: 38.03.01 Экономика; 38.03.02. Менеджмент; 43.03.01 Сервис;
- по программам среднего профессиональног
- по дополнительным профессиональным программам и основным программам профессиональног
Бюджетные места – Да.
Военная кафедра – Нет.
Общежитие для иногородних студентов – Да.
Дистанционное обучение – Да.
Средний проходной балл ЕГЭ (2016 год) – Минимальные баллы: Математика – 40, Русский язык – 45; Обществознание – 50.
Стоимость обучения – Очно – от 68000 руб; заочно – от 40000 руб.
Контакты учебного заведения – 180004, г. Псков, Крестовское шоссе, д.2А; Телефон: 8(8112) 739-424; Электронная почта: finec-pskov@mail
Контакты приемной комиссии – 8(8112) 739-424; 753-787; Электронная почта: finec-pskov@mail.ru
Псковский политехнический колледж
Псковский политехнический колледж образован 11.01.2011 года путём объединенияпрофессиональных лицеев №12, 14, 23. Направления обучения: автомобильный транспорт, сварочное производство, программирование
Бюджетные места – Да.
Общежитие для иногородних студентов – Да.
Военная кафедра – Нет.
Дистанционное обучение – Нет.
Контакты учебного заведения – г. Псков, ул. Л. Поземского, 124, Телефон: 75-11-05, 75-10-06. Сайт: www.ppk-psk.ru
Псковский областной колледж искусств имени Н. А. Римского-Корсако
ва
Псковский областной колледж искусств имени Н. А. Римского-Корсако
Таким образом, сегодня это единственное и старейшее учебное заведение региона, где сотни студентов под руководством опытных преподавателей овладевают секретами профессиональног
о мастерства в области музыки, хореографии, театра, библиотечного дела, а также различных видов пластических искусств: от дизайна до художественной фотографии.
Развивая и поддерживая лучшие традиции художественного образования, колледж чутко улавливает всё то новое, что появляется в современной культуре: в программе подготовки появляются новые предметы и целые специальности - такие, как музыкальная информатика и компьютерный дизайн.
Псковский областной колледж искусств хорошо известен в области и за её пределами. Студенты и выпускники колледжа регулярно участвуют в фестивалях, концертах и выставках в России и за её пределами; завоёвывают призовые места на престижных художественных конкурсах и смотрах, участвуют в международных проектах.
Выпускники колледжа имеют возможность продолжить образование в лучших художественных ВУЗах страны; многие из них стали известными музыкантами, художниками, учёными и преподавателями.
Бюджетные места – Да.
Общежитие для иногородних студентов – Да.
Военная кафедра – Нет.
Дистанционное обучение – Нет.
Стоимость обучения – от 15 тыс. руб. в год
Контакты учебного заведения – 180000, г. Псков, ул.В.Шуйского, д.2, ул.Набат, д.5, Телефоны: 600014, 600023, 600027 (+7(921) 70300-14
, 23, 27). Сайт: www.poki-rk.ru. Электронная почта: artmus@bk.ru
Бюджетные места – Да.
Общежитие для иногородних студентов – Да.
Военная кафедра – Нет.
Дистанционное обучение – Нет.
Стоимость обучения – от 15 тыс. руб. в год
Контакты учебного заведения – 180000, г. Псков, ул.В.Шуйского, д.2, ул.Набат, д.5, Телефоны: 600014, 600023, 600027 (+7(921) 70300-14
Наши курсы парикмахеров позволят получить 3-4 разряд и станут отправной точкой в этой профессии для начинающих, а опытных мастеров они приобщат к эксклюзивной работе с цветом, познакомят с fashion –тенде
Контакты приемной комиссии – 180000, г. Псков, ул.В.Шуйского, д.2, 600027 (8-921-703-00-27
). Электронная почта: musotd@yandex.ru
Бюджетные места – Да.
Общежитие для иногородних студентов – Да (в общежитии ПОЧУ «Псковский кооперативный техникум»).
Военная кафедра – Нет.
Дистанционное обучение - Нет.
Средний проходной балл ЕГЭ (2016 год) – Зачисление проводится по среднему баллу аттестата.
Стоимость обучения – от 44900 руб. в год.
Контакты учебного заведения – 180007, г. Псков, ул. М. Горького, д. 28, Телефон: 56-35-76, Сайт: pskov-med.ru
Профессия парикмахера вполне может называться одной из самых древних, но при этом она не утратила своей актуальности, а приобрела еще большую привлекательност
ь. Яркое доказательство тому - большое число желающих пополнить ряды парикмахеров и популярность курсов парикмахеров.
Школа парикмахеров становятся хорошим подспорьем для тех, кто только начинает постигать азы этой профессии, равно как и уже состоявшимся мастерам, стремящимся освоить вершины парикмахерского искусства. Важно выбрать ту из школ, которая предоставит высокое качество обучения и приемлемые цены.
Контакты приемной комиссии – 180000, г. Псков, ул.В.Шуйского, д.2, 600027 (8-921-703-00-27
Псковский медицинский колледжГосударственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Псковской области «Псковский медицинский колледж», одно из старейших учебных заведений города Пскова, основан в 1930 г. Колледж в 2017 году планирует набор по следующим специальностям: «Сестринское дело», «Лечебное дело», «Фармация».
Бюджетные места – Да.
Общежитие для иногородних студентов – Да (в общежитии ПОЧУ «Псковский кооперативный техникум»).
Военная кафедра – Нет.
Дистанционное обучение - Нет.
Средний проходной балл ЕГЭ (2016 год) – Зачисление проводится по среднему баллу аттестата.
Стоимость обучения – от 44900 руб. в год.
Контакты учебного заведения – 180007, г. Псков, ул. М. Горького, д. 28, Телефон: 56-35-76, Сайт: pskov-med.ru
Школа парикмахерского искусства
Профессия парикмахера вполне может называться одной из самых древних, но при этом она не утратила своей актуальности, а приобрела еще большую привлекательност
Школа парикмахеров становятся хорошим подспорьем для тех, кто только начинает постигать азы этой профессии, равно как и уже состоявшимся мастерам, стремящимся освоить вершины парикмахерского искусства. Важно выбрать ту из школ, которая предоставит высокое качество обучения и приемлемые цены.
Наши курсы парикмахеров - это отличная школа для тех, кто не только осваивает технологии стрижек и укладок, но для желающих научиться грамотному уходу за волосами и кожей головы.
Цена курса парикмахеров вполне соответствует получаемому уровню теоретических и практических знаний. Цена курса фиксирована.
Наши курсы парикмахеров обеспечивают выпускников дипломами государственного образца, с которыми им открыта дорога в любой салон. А приобретенные знания позволят им воплощать в реальность все пожелания клиентов.
Обучение парикмахеров для тех, кто желает освоить профессию «с нуля» длится 8 месяцев.
Стоимость обучения – 55 200 руб.за 8 месяцев, 6900 руб. в месяц.
Контакты учебного заведения – г. Псков, ул. Инженерная 68. Телефон: (8112) 537897. Страница ВКонтакте: https://vk.com/a
Великолукский медицинский колледж
Великолукский медицинский колледж − это одно из лучших учебных заведений Псковской области.
В нашем колледже Вы получите нужную и востребованную профессию медицинского работника:
фельдшера или медицинской сестры. Овладеть профессией Вам поможет опытный коллектив преподавателей.
Сейчас колледж располагает современной базой: учебными аудиториями, кабинетами доклинической практики, оборудованными наглядными пособиями, компьютерным классом, спортивным залом, библиотекой.
Практические занятия проходят во всех лечебных учреждениях г. Великие Луки.
В колледже работает здравпункт, в котором студенты получают медицинскую помощь.
Студенты получают стипендию за учебу (академическую), социальную и дополнительную стипендию по договорам с учреждениями здравоохранения.
Коллежд осуществляет подготовку:
- Лечебное дело (4 года) – квалификация – фельдшер:
- Сестринское дело (3 года) − квалификация − медицинская сестра.
Обучение на отделениях проводится на бюджетной основе (бесплатно):
- Фармация (3 года) на базе среднего общего образования (платно);
- Фармация (2 года) на базе среднего медицинского образования (платно).
Выпускники получают дипломы государственного образца.
Условия приёма:
- Прием студентов проводится на базе (11 классов) среднего общего образования;
- Абитуриенты принимаются на общедоступной основе (по среднему баллу аттестата).
Иногородним студентам предоставляется общежитие квартирного типа, которое находится рядом с учебным корпусом. Студенты живут в двух и трехместных комнатах. На каждом этаже имеются комнаты отдыха, кухни с электроплитами и холодильниками. Плата ≈ 36 руб. в месяц (в зависимости от суммы стипендии).
Бюджетные места – Да.
Общежитие для иногородних студентов – Да.
Военная кафедра – Нет.
Дистанционное обучение – Нет.
Средний/минималь
Стоимость обучения – от 48000 руб. в год.
Контакты учебного заведения – 182100, Псковская область г. Великие Луки, ул. Горная д. 3, Телефон: (881153) 3-72-61, 3-52-68, 3-09-24. Электронная почта: vlmeduch@yandex.
Государственный институт экономики, финансов, права и технологий
Государственный институт экономики, финансов, права и технологий - автономное образовательное учреждение высшего образования, основан в 1996 году по распоряжению Правительства Ленинградской области (лицензия 90Л01 № 0009007 от 01.03.2016 г., аккредитация 90А01 № 0002080 от 06.06.2016 г.).
Сегодня ГИЭФПТ - ведущий вуз Ленинградской области, один из лучших в Северо-Западном федеральном округе Российской Федерации, включен в Национальный Реестр «Ведущие образовательные учреждения России». ГИЭФПТ - лауреат премии Правительства Ленинградской области по качеству, входит в число лауреатов Национального конкурса «100 Лучших образовательных учреждений Российской Федерации-2016», в 2011 г. сертифицирована система менеджмента качества на соответствие стандарту ГОСТ Р ИСО 9001-2011.
В вузе обучается свыше 5 тыс. студентов. Работает студенческое научное общество. Ежегодно студенты института успешно участвуют в региональных и всероссийских научно-практичес
С 1999 г. в вузе успешно работает собственное издательство. При содействии Комитета по труду и занятости населения Ленинградской области работает Молодежная биржа труда. В сфере международного сотрудничества ГИЭФПТ подписаны долгосрочные партнерские договоры с Университетом прикладных наук Лауреа и Университетом прикладных наук Миккели (Финляндия).
Благодаря такому сотрудничеству студенты института имеют возможность прослушивать лекции специалистов из финских Университетов, а также получать образование за рубежом. В 2016 г. было подписано соглашение о сотрудничестве с четырьмя университетами Китая и достигнута договоренность об организации обмена студентами.
Бюджетные места – Да.
Общежитие для иногородних студентов – Да.
Военная кафедра – Нет.
Дистанционное обучение – Нет.
Средний проходной балл ЕГЭ (2016 год) – 65.
Стоимость обучения – от 56 000 руб. в год.
Контакты учебного заведения – 188300, Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Рощинская, д. 5
Проезд из СПб: 1) от метро «Московская» м. такси № 18,18А,100 (остановка «Въезд» в Гатчине)
2) Электропоезд с Балтийского вокзала СПб до остановки «Татьянино» в Гатчине, Телефоны: 8 (81371) 41-334, 8 (81371) 41-633. Сайт: www.gief.ru
Контакты приемной комиссии – Телефон: 8 (81371) 41-334, Факс: 8(81371)413
Смоленский институт экономики
Смоленский институт экономики - филиал одного из престижных ВУЗов России - Санкт-Петербургс
Смоленский институт экономики имеет собственную учебно-материаль
Общежитие для иногородних студентов – Да.
Бюджетные места – Нет.
Военная кафедра – Нет.
Дистанционное обучение – Да.
Стоимость обучения – от 30000 тысяч в год.
Контакты учебного заведения – 214031, г. Смоленск, ул. Смольянинова, д.5, Институт экономики. Телефон: (4812) 55-58-57. Сайт: www.smiame.ru. Электронная почта: imesmol@mail.ru
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