«Псковская правда» подготовила обзор учебных заведений города и условий поступления

Уже на следующей неделе выпускники 9-х и 11-х классов по всей Псковской области абсолютно бесплатно получат экземпляры нового выпуска справочника «Абитуриент». Редакция «Псковской правды» готовит его не первый год. Издание удобного формата, на его страницах – актуальные данные о высших и средних учебных заведениях Пскова и Великих Лук, а также Смоленска и Петербурга. В справочнике собрана полезная информация о подготовке к экзаменам и поступлению, а также о нарядах для выпускного вечера.Специально для абитуриентов и их родителей мы подготовили обзор учебных заведений региона и условий поступления.

Псковский государственный университет



Контакты приемной комиссии – В г. Пскове, ул. Л.Толстого, д. 4. Телефоны: +7(8112) 79-78-58, 79-78-59. Горячая линия (звонок по России бесплатный): 8-800-700-07-22. Электронная почта: priem@pskgu.ru. В г. Великие Луки, ул. Ленина, д. 24, 8 (81153) 30-286. Горячая линия (звонок по России бесплатный) 8-800-700-37-22.

Псковский филиал Академии ФСИН России



История образовательного учреждения берет свое начало 28 октября 1992 г., когда приказом МВД России № 387 была образована Псковская специальная средняя школа МВД России, которая разместилась на юго-восточной окраине города Пскова. Школа должна была готовить квалифицированны е офицерские кадры для службы в органах и учреждениях МВД России.

История образовательного учреждения берет свое начало 28 октября 1992 г., когда приказом МВД России № 387 была образована Псковская специальная средняя школа МВД России, которая разместилась на юго-восточной окраине города Пскова. Школа должна была готовить квалифицированные офицерские кадры для службы в органах и учреждениях МВД России.

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 марта 1999 г. № 343, школа перешла под юрисдикцию Министерства юстиции Российской Федерации.



Руководство и коллектив учебного заведения сумели развернуть подготовку высококвалифицир ованных специалистов, накопить солидный научный потенциал. Результатом этого стало распоряжение Правительства Российской Федерации от 19 марта 2001 года № 380-р о создании Псковского юридического института ФСИН России.



В сентябре 2013 года Федеральной службой исполнения наказаний принято решение о реорганизации ФКОУ ВПО ПЮИ ФСИН России путем присоединения к Академии ФСИН России.



Приказом ФСИН России от 22 ноября 2013 года № 677 «О внесении изменений в Устав федерального казенного образовательного учреждения высшего профессиональног о образования «Академия права и управления Федеральной службы исполнения наказаний» создан Псковский филиал Академии ФСИН России.



Факультет подготовки государственных и муниципальных служащих является структурным подразделением ведомственного вуза - Псковского филиала Академии ФСИН России. Факультет был образован в 2006 году, первоначальное название - Факультет подготовки специалистов на внебюджетной основе.



Обучение ведется по очной и заочной формам обучения.



Бюджетные места – Нет.



Общежитие для иногородних студентов – Нет.



Военная кафедра – Нет.



Дистанционное обучение – Нет.



Средний проходной балл ЕГЭ (2016 год) – 172 балла.



Стоимость обучения – на 2016/17 учебный год Юриспруденция: от 66 000 – очно, от 42 000 – заочно.





Контакты приемной комиссии – Телефон: (8112) 624-505 (платное отделение), Электронная почта: pui.fakultet.pgm s@yandex.ru

Филиал Санкт-Петербургс кого государственного экономического университета

Филиал Санкт-Петербургс кого государственного экономического университета в г. Пскове осуществляет образовательную деятельность с 1997 года. За данный период было подготовлено и выпущено более 3000 специалистов с высшим образованием, которые успешно трудятся в государственных структурах и коммерческих организациях на различных должностях в сфере экономики, финансов и сервиса в г. Пскове, Псковской области и за её пределами.



Направления подготовки:



- по программам высшего образования: 38.03.01 Экономика; 38.03.02. Менеджмент; 43.03.01 Сервис;



- по программам среднего профессиональног о образования: 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 43.02.11 Гостиничный сервис;



- по дополнительным профессиональным программам и основным программам профессиональног о обучения.



Бюджетные места – Да.



Военная кафедра – Нет.



Общежитие для иногородних студентов – Да.



Дистанционное обучение – Да.



Средний проходной балл ЕГЭ (2016 год) – Минимальные баллы: Математика – 40, Русский язык – 45; Обществознание – 50.



Стоимость обучения – Очно – от 68000 руб; заочно – от 40000 руб.



Контакты учебного заведения – 180004, г. Псков, Крестовское шоссе, д.2А; Телефон: 8(8112) 739-424; Электронная почта: finec-pskov@mail .ru; Сайт:



Контакты приемной комиссии – 8(8112) 739-424; 753-787; Электронная почта: finec-pskov@mail.ru

Да.Нет.Да.Да.Минимальные баллы: Математика – 40, Русский язык – 45; Обществознание – 50.Очно – от 68000 руб; заочно – от 40000 руб.180004, г. Псков, Крестовское шоссе, д.2А; Телефон: 8(8112) 739-424; Электронная почта: finec-pskov@mail.ru; Сайт: www.finec-pskov. ru 8(8112) 739-424; 753-787; Электронная почта: finec-pskov@mail.ru

Псковский политехнический колледж



Псковский политехнический колледж образован 11.01.2011 года путём объединенияпрофессиональных лицеев №12, 14, 23. Направления обучения: автомобильный транспорт, сварочное производство, программирование , дизайн, реставрационные работы, деревообработка, дорожная и строительная техника, садово-парковое и ландшафтное строительство.



Бюджетные места – Да.



Общежитие для иногородних студентов – Да.



Военная кафедра – Нет.



Дистанционное обучение – Нет.





Контакты учебного заведения – г. Псков, ул. Л. Поземского, 124, Телефон: 75-11-05, 75-10-06. Сайт: Псковский политехнический колледж образован 11.01.2011 года путём объединенияпрофессиональных лицеев №12, 14, 23. Направления обучения: автомобильный транспорт, сварочное производство, программирование, дизайн, реставрационные работы, деревообработка, дорожная и строительная техника, садово-парковое и ландшафтное строительство.Да.Да.Нет.Нет.г. Псков, ул. Л. Поземского, 124, Телефон: 75-11-05, 75-10-06. Сайт: www.ppk-psk.ru

Псковский областной колледж искусств имени Н. А. Римского-Корсако ва



Псковский областной колледж искусств имени Н. А. Римского-Корсако ва - основное образовательное учреждение Псковской области, в котором ведется обучение по 16 образовательным программам среднего профессиональног о образования, 9 программам дополнительного профессиональног о образования и 11 программам дополнительного образования детей в области культуры и искусства. Колледж наследует и продолжает традиции двух учебных заведений: Псковского областного культурно-просве тительского училища и Псковского областного музыкального училища, возникших более полувека назад.

Псковский областной колледж искусств имени Н. А. Римского-Корсакова - основное образовательное учреждение Псковской области, в котором ведется обучение по 16 образовательным программам среднего профессионального образования, 9 программам дополнительного профессионального образования и 11 программам дополнительного образования детей в области культуры и искусства. Колледж наследует и продолжает традиции двух учебных заведений: Псковского областного культурно-просветительского училища и Псковского областного музыкального училища, возникших более полувека назад.

Таким образом, сегодня это единственное и старейшее учебное заведение региона, где сотни студентов под руководством опытных преподавателей овладевают секретами профессиональног о мастерства в области музыки, хореографии, театра, библиотечного дела, а также различных видов пластических искусств: от дизайна до художественной фотографии.



Развивая и поддерживая лучшие традиции художественного образования, колледж чутко улавливает всё то новое, что появляется в современной культуре: в программе подготовки появляются новые предметы и целые специальности - такие, как музыкальная информатика и компьютерный дизайн.

Псковский областной колледж искусств хорошо известен в области и за её пределами. Студенты и выпускники колледжа регулярно участвуют в фестивалях, концертах и выставках в России и за её пределами; завоёвывают призовые места на престижных художественных конкурсах и смотрах, участвуют в международных проектах.







Бюджетные места – Да.



Общежитие для иногородних студентов – Да.



Военная кафедра – Нет.



Дистанционное обучение – Нет.



Стоимость обучения – от 15 тыс. руб. в год





Контакты учебного заведения – 180000, г. Псков, ул.В.Шуйского, д.2, ул.Набат, д.5, Телефоны: 600014, 600023, 600027 (+7(921) 70300-14 , 23, 27). Сайт: Выпускники колледжа имеют возможность продолжить образование в лучших художественных ВУЗах страны; многие из них стали известными музыкантами, художниками, учёными и преподавателями.Да.Да.Нет.Нет.от 15 тыс. руб. в год180000, г. Псков, ул.В.Шуйского, д.2, ул.Набат, д.5, Телефоны: 600014, 600023, 600027 (+7(921) 70300-14, 23, 27). Сайт: www.poki-rk.ru . Электронная почта: artmus@bk.ru



Контакты приемной комиссии – 180000, г. Псков, ул.В.Шуйского, д.2, 600027 (8-921-703-00-27 ). Электронная почта: musotd@yandex.ru

Псковский медицинский колледж Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Псковской области «Псковский медицинский колледж», одно из старейших учебных заведений города Пскова, основан в 1930 г. Колледж в 2017 году планирует набор по следующим специальностям: «Сестринское дело», «Лечебное дело», «Фармация».



Бюджетные места – Да.



Общежитие для иногородних студентов – Да (в общежитии ПОЧУ «Псковский кооперативный техникум»).



Военная кафедра – Нет.



Дистанционное обучение - Нет.



Средний проходной балл ЕГЭ (2016 год) – Зачисление проводится по среднему баллу аттестата.



Стоимость обучения – от 44900 руб. в год.



Контакты учебного заведения – 180007, г. Псков, ул. М. Горького, д. 28, Телефон: 56-35-76, Сайт:

Школа парикмахерского искусства

Профессия парикмахера вполне может называться одной из самых древних, но при этом она не утратила своей актуальности, а приобрела еще большую привлекательност ь. Яркое доказательство тому - большое число желающих пополнить ряды парикмахеров и популярность курсов парикмахеров.



Школа парикмахеров становятся хорошим подспорьем для тех, кто только начинает постигать азы этой профессии, равно как и уже состоявшимся мастерам, стремящимся освоить вершины парикмахерского искусства. Важно выбрать ту из школ, которая предоставит высокое качество обучения и приемлемые цены.

180000, г. Псков, ул.В.Шуйского, д.2, 600027 (8-921-703-00-27). Электронная почта: musotd@yandex.ruГосударственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Псковской области «Псковский медицинский колледж», одно из старейших учебных заведений города Пскова, основан в 1930 г. Колледж в 2017 году планирует набор по следующим специальностям: «Сестринское дело», «Лечебное дело», «Фармация».Да.Да (в общежитии ПОЧУ «Псковский кооперативный техникум»).Нет.Нет.Зачисление проводится по среднему баллу аттестата.от 44900 руб. в год.180007, г. Псков, ул. М. Горького, д. 28, Телефон: 56-35-76, Сайт: pskov-med.ru Профессия парикмахера вполне может называться одной из самых древних, но при этом она не утратила своей актуальности, а приобрела еще большую привлекательность. Яркое доказательство тому - большое число желающих пополнить ряды парикмахеров и популярность курсов парикмахеров.Школа парикмахеров становятся хорошим подспорьем для тех, кто только начинает постигать азы этой профессии, равно как и уже состоявшимся мастерам, стремящимся освоить вершины парикмахерского искусства. Важно выбрать ту из школ, которая предоставит высокое качество обучения и приемлемые цены.

Великолукский медицинский колледж

​Государственный институт экономики, финансов, права и технологий

​Смоленский институт экономики