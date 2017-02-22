Что ждет выпускников в этом году? «Псковская правда» собрала ответы на самые актуальные вопросы

Совет родителям. Родителям хочу сказать: волнение выпускникам зачастую передается именно от взрослых. Надо это учитывать и, наоборот, настраивать своих детей на то, что экзамен можно сдать. Если учиться в течение всего периода обучения, то никаких проблем не будет.



Введение устной части в экзамен по русскому языку Сергей Кравцов обещает начать с 9-классников.

База заданий. Продолжается пополнение открытого банка заданий. Можно обратиться к нему на сайте Федерального института педагогических измерений. Там есть задания прошлого года, частично задания этого года, размещены все демоверсии. Можно еще раз убедиться, что все они соответствуют школьной программе.

Обязательный минимум. Чтобы получить аттестат в этом году, надо набрать минимальное количество баллов по русскому языку (24 балла) и сдать базовую математику. А чтобы иметь возможность поступить в вуз, по русскому языку надо получить 36 баллов.



На ЕГЭ с собой нужно взять знания, серьезный настрой, паспорт и гелевую ручку.

Видеонаблюдение. Все задания разработаны по часовым поясам. Внутри каждого часового пояса достаточное количество вариантов. Как и в прошлые годы, будет организовано видеонаблюдение. Нужно это для того, чтобы был порядок и чтобы убедиться, что выпускники находятся в равных условиях.

Шпаргалки. Как обычно, на экзамене нельзя пользоваться мобильными телефонами и шпаргалками, нужно рассчитывать только на свои знания. За использование этих средств – аннулирование результатов и пересдача в следующем году. Давайте будем честными, уверенными в себе – и все получится.



В этом году по России сдавать ЕГЭ записалось 700 000 человек. Чаще всего для сдачи выбирают такие предметы, как физика и химия.

Прямая речь

Чем пользоваться на ЕГЭ

Если сдача двух предметов выпадает на один день, выпускник сможет воспользоваться резервной датой.

Как будут проходить ЕГЭ и ГИА-9 в этом году? Какие новшества и изменения ждут выпускников? Какое минимальное количество баллов ЕГЭ необходимо для получения аттестата и поступления в вузы? Как экзамен будут сдавать школьники с ограниченными возможностями здоровья? Что делать, если в день проведения экзамена выпускнику надо сдать их целых два? «Псковская правда» приняла участие в прямой линии, руководителя Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки.– Третий год экзамен не претерпевает серьезных изменений. Это важно. И в этом году в ЕГЭ тех изменений, о которых говорят, в частности об устной части по русскому языку, – не будет. Это в будущем. Что касается развития. Устную часть по русскому языку вводить нужно. В иностранном языке она появилась – лучше и больше стали говорить на этом языке. Но надо быть уверенными, что модель не даст сбоя. Сейчас модели две, мы их апробируем. Начнем с 9-х классов, если будет эффективно, то будем транслировать на 11-е классы.– Возможность посмотреть свою письменную работу по каждому предмету в «личном кабинете» остается. Мы даже просим родителей, прежде чем подавать апелляцию, – посмотреть работу. Мы специально в прошлом году такую возможность предоставили. Что касается устной части, она есть в иностранных языках. Все записи есть, и сейчас мы работаем над тем, чтобы ответ можно было послушать. Пока это доступно только конфликтным комиссиям. Но со временем мы придем к тому, что доступ получат выпускники и их родители.– Чтобы получить аттестат – русский язык, математику и два предмета по выбору из предложенного перечня. Я помню, что в 9 классе сдавал 7 экзаменов. Почему? Зачем? Чтобы продемонстрировать свое базовое образование. Потом от этой идеи отказались, оставили только русский язык и математику, и качество знаний резко упало. Что касается 11 класса. Для получения аттестата надо сдать русский язык, набрав 24 балла, и 36 баллов, чтобы иметь возможность поступать в вуз, и базовую математику. Задания все в открытом банке данных есть, из них составляются итоговые варианты для ЕГЭ.– Действительно, такая проблема есть у школьников, которые для сдачи выбирают естественно-научные и гуманитарные предметы (к примеру, в один день выпускнику надо сдать информатику и литературу). Но таких немного. Тогда в день проведения экзамена нужно сдать один предмет, а в резервный день другой. Если в резервный день не получается, есть еще один резервный день по всем предметам. Итого выпускнику дополнительно дается три дня на сдачу экзамена.– Так же как и в прошлом году, сдать экзамен можно по четырем иностранным языкам (английский, немецкий, французский, испанский). В позапрошлом году ввели устную часть. Она остается и в этом году. Устная часть – добровольная. Школьник наговаривает ответ, компьютер записывает, и комиссия проверяет качество, выставляя баллы. Проверяют ответ несколько экспертов. За письменную часть можно получить 80 баллов, за устную – 20 баллов. Как правило, в первый день сдается письменная часть, во второй – устная.– Отвечу, что разрешено. Знания, хорошее настроение, серьезный настрой, а еще нужно хорошо выспаться. Обязательно с собой иметь паспорт и черную ручку. Если ручку забыли – не беда, вам ее выдадут.– Засчитываются баллы по базовому уровню, а профильный уровень придется пересдавать в сентябре.– Да, он может не прийти на экзамен, но об этом желательно сообщить в региональный центр обработки информации.– Проверочные работы выпускники пишут по своему желанию. И предмет можно выбрать любой, в том числе и по которому хочет сдавать ЕГЭ. Хотя эти работы призваны показать, что школьники наши и другие предметы знают, а не только те 2-3, которые выбрали для сдачи ЕГЭ.– Если по каким-то причинам кто-то пропустил дату, то подать уже нельзя. За исключением тех случаев, когда есть объективная причина. Например, болезнь.– Для безопасности. Как только код сфотографирован, мы видим, чья эта работа.– Нет, не планируется. Здесь не должно быть поспешных решений. Разрабатываем модель для 9-х классов и, возможно, в 2018 году пробно устную часть по русскому введем для девятиклассников. Если увидим, что работает, тогда будем рассматривать ее введение для 11-х классов. В 2020 году планируем ввести обязательный иностранный в 9 классе, в 2022 – в 11.– Все изменения уже были опубликованы и анонсированы до 1 сентября. По обществознанию – одно задание из области права в первой части появится. В физике, химии, биологии – исключили задания с выбором одного ответа из четырех. Нужно будет дать свой краткий ответ.– Баллы по ЕГЭ не учитываются при выставлении оценок в аттестат. Оценка отражает уровень знаний, и если знаний нет, а есть пятерки – это самое страшное. Пусть это будет тройка или четверка, но она будет заслуженная.– Возможность выйти в туалет есть. Но злоупотреблять ею нельзя, а уж тем более использовать для списывания. Баллы за это не снижаются. Но и время экзамена не увеличивается.– Да. Но советую не спешить, посмотрите еще раз правильность заполнения бланков. Если уйти все же решили, подойдите к организатору, он зафиксирует время.– На экзамене по литературе не хватило бланков в прошлом году, хотя в регионы их отправляли с запасом. В этом году все меры приняли. Есть новое программное обеспечение, которое позволит бланки тиражировать прямо в пункте ЕГЭ. Если и в таком случае не хватит – это грубое нарушение со стороны организаторов, родители могут написать апелляцию, как минимум должны назначить пересдачу в один из резервных дней.– Обратитесь в региональный центр обработки информации. Получите доступ и ознакомитесь.– Все сборы денег в школах запрещены. Мы готовы проверить такую школу. Если школа или регион организует срез знаний, то у региона на это должны быть средства.– Большая работа ведется с этой группой ребят. Например, колясочники сдают экзамен в аудиториях на первом этаже, соответствующим образом оборудованных. Для детей-аутистов предусмотрена возможность сдавать ЕГЭ в сопровождении ассистента. Для слабовидящих детей мы все материалы распечатываем крупным шрифтом. Отмечу, что ребята с ОВЗ могут сдавать экзамен в форме ГИА, но практически все 100% выбирают ЕГЭ. Мы приятно этому удивлены и стараемся создать для них соответствующие условия. Если ребенок находится на длительном стационарном или санаторном лечении, то для него предусмотрена возможность сдавать ЕГЭ по месту лечения. И еще многое делаем в этом направлении и очень чутко к этому вопросу относимся.Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки– ЕГЭ – это определенный этап в жизни. Мы все сдавали экзамены, все волновались.Никаких принципиальных изменений в этом году в ЕГЭ нет, за исключением того, что уходит тестовая часть, и только в экзамене по иностранным языкам есть варианты с выбором одного правильного ответа.Фактически экзамен представляет ту контрольную работу, которую когда-то писали и мы, родители, но контрольную работу, которая проходит в равных для всех выпускников условиях. Все задания соответствуют школьной программе. У выпускников есть возможность продемонстрировать свои знания и на основе результатов экзамена поступить в высшее или среднее профессиональное учебное учреждение.Перечень дополнительных устройств, которыми разрешается пользоваться во время экзаменов по каждому предмету ЕГЭ, ежегодно утверждается приказом Минобрнауки России.Кроме того, в комплекты КИМ по некоторым предметам включены справочные материалы.Разрешается пользоваться линейкой. Справочные материалы, которые можно использовать во время экзамена, выдаются каждому участнику ЕГЭ вместе с текстом его экзаменационной работы.Разрешено использование непрограммируемого калькулятора (на каждого ученика), линейки и транспортира. Непрограммируемый калькулятор должен обеспечивать арифметические вычисления (сложение, вычитание, умножение, деление, извлечение корня) и вычисление тригонометрических функций (sin, cos, tg, ctg, arcsin, arcos, arctg).Калькулятор не должен предоставлять возможности сохранения в своей памяти баз данных экзаменационных заданий и их решений, а также любой другой информации, знание которой прямо или косвенно проверяется на экзамене.Калькулятор не должен предоставлять экзаменующемуся возможности получения извне информации во время сдачи экзамена. Коммуникационные возможности калькулятора не должны допускать беспроводного обмена информацией с любыми внешними источниками.Разрешено использование непрограммируемого калькулятора с возможностью вычисления тригонометрических функций (cos, sin, tg) и линейки. Также к каждому варианту экзаменационной работы прилагаются следующие материалы: периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева; таблица растворимости солей, кислот и оснований в воде; электрохимический ряд напряжений металлов.Разрешено использование непрограммируемого калькулятора (на каждого ученика) с возможностью вычисления тригонометрических функций (cos, sin, tg) и линейки. Кроме того, каждый КИМ содержит справочные данные, которые могут понадобиться при выполнении работы.По остальным предметам использование дополнительного оборудования и материалов на экзамене не предусмотрено.