Корреспондент «Псковской правды» сдала ЕГЭ за партой по соседству с начальником областного Управления образования

Спустя 10 лет снова пришлось сесть за экзаменационную парту.

Первый опыт

Александра Седунова допустили к сдаче экзамена на общих основаниях.

Моргнул - пересдача

Правильное заполнение регистрационного бланка - важная часть экзамена.

Клеточки из бланка перенесли на доску.

Сиди и вспоминай

Для начальника Управления образования Александра Седунова родительский ЕГЭ оказался первым в жизни.

Нарушения на ЕГЭ, за которые удаляют с экзамена

Словарь ЕГЭ

Цифры

Предложение главного редактора пойти сдать ЕГЭ по русскому языку я восприняла без страха, каким обычно сопровождается все, связанное с единым госэкзаменом. Дрожь в коленях отсутствовала не потому, что я твердо уверена в своих знаниях, хотя дома и пылится диплом учителя русского языка. А потому что самый настоящий ЕГЭ как раз по русскому языку я уже сдавала. Ровно 10 лет назад. Да-да, «поколение ЕГЭ» уже выросло и заняло свое место в обществе. Этим летом горнило итоговой аттестации предстоит пройти моей младшей сестре, как раз на днях помогала ей решать тренировочные задания. Оказалось, готовилась к собственной сдаче.В Гуманитарном лицее Пскова 8 февраля собрали родителей, чтобы они на своей шкуре прочувствовали то, что грядущим летом предстоит пройти их отпрыском перед получением аттестата зрелости. Акция «Родители сдают ЕГЭ» состоялась по всей стране. Присоединиться к ней смогли и журналисты.Крыло псковской школы, отведенное под тренировочную базу ЕГЭ, больше напоминало аэропорт.Только терактом, на предотвращение которого направлены меры безопасности, на экзамене считается списывание. «Дал списать – потерял будущее», - грозно предупреждает плакат на стене. Санкции предусмотрены не только для тех, кто списывает, но и для тех, с кого.В одном классе оборудовали раздевалку. В соседнем – «накопитель». Участники акции ждут, пока подтянутся все. Заодно сдают свои телефоны. Айфон у тебя или Nokia 3310 – складывай в файлик под стикером со своей фамилией.- Как и ваших детей, вас удалят из аудитории, если в кармане зазвонит телефон, - предупреждает женщина, оставленная беречь добро.Это 10 лет назад телефон в кармане выпускника мог ему помочь разве что наличием калькулятора, да и то не на ЕГЭ по русскому языку. Сегодня за экзаменационными материалами ведется настоящая охота, их в процессе написания экзамена решают и выкладывают в интернет в режиме реального времени. На том конце телефона может оказаться и реальный консультант, нанятый родителями выпускника за деньги. Поэтому телефон под строгим запретом, с экзамена выгоняют даже тех, у кого зазвенел будильник. От греха подальше телефон лучше сдать.Со своим аппаратом на пороге «накопителя» неожиданно появляется начальник областного Управления образования. Он, по примеру руководителя Рособрнадзора Сергея Кравцова, тоже сел с родителями за парты. Для Седунова это первый ЕГЭ.- Конечно, раньше я смотрел материалы по многим предметам, сдавал историю и обществознание на сайте Рособрнадзора в демонстрационной версии. Но в таком формате деловой игры это мой первый опыт, - сообщил Александр Седунов «Псковской правде» после того, как все испытания остались позади.Именно испытанием, «лишь одним в жизни из тех, что вам предстоит пройти», назвала ЕГЭ педагог во время инструктажа уже в экзаменационной аудитории. Попали мы в нее, миновав металлоискатель. Шпаргалкоопасных предметов не выявлено, и вот мы в чистой зоне. Паспортный контроль: сверка информации в документе с бланком рассадки.Мне досталось место под номером 5Б, что суеверный выпускник мог бы принять как знак судьбы на положительный исход. А вот редакционное напутствие: «Без «пятерки» не возвращайся!» - скорее прозвучало как проклятие. Высший-то балл на ЕГЭ равен 100.Очень важная часть ЕГЭ происходит еще до начала решения – заполнение бланков. Строго черной гелевой ручкой, иначе при проверке компьютер не разглядит ответы. Бездушные машины считывают результаты теста и части экзамена с открытыми ответами. Мини-сочинение проверяют живые филологи.Конечно, у меня не было с собой черной гелевой ручки, выручили организаторы. А ведь 10 лет назад, разбуди меня кто ночью, без запинки бы ответила, что на экзамен нужно взять ее и паспорт. На протяжении года организационные детали выпускникам практически вшивают в мозг, чтобы в самый ответственный момент все прошло без сучка и задоринки.Ручка – полбеды. Вторая ее половина – заполнение бланков. Код региона, код предмета, персональные данные. Все в своих клеточках. Роспись не должна выехать за пределы отведенного ей квадратика. Опять же, на протяжении учебного года выпускники тренируются не только решать задания, но и заполнять бланк. Для самых запутавшихся – образец на доске.Педагог зачитывает длинный перечень того, что нам нельзя и можно. Передавать друг другу предметы – нельзя. Питание и лекарства – можно. Справочники – нельзя. В туалет – можно, но только с сопровождением. В самих аудиториях за выпускниками наблюдают не только педагоги, но и беспристрастные камеры видеонаблюдения. Как шутят в интернете, меры безопасности году этак в 2050-му дойдут до того, что на пересдачу будут отправлять за моргание.В аудиторию торжественно вносят запечатанный конверт. Внутри чистые бланки для ответов и диск. На нем задания. Флешка с ключом, позволяющим считать информацию с диска и распечатать задания, находится у второго педагога. Это тоже дополнительная защита от слива заданий в интернет. Ключ к диску передают из Москвы перед самым экзаменом. Эта технология новая, в текущем году ее обещают опробовать на 11 пунктах сдачи единого госэкзамена в Псковской области.Задания розданы. Сиди, вспоминай правила русского языка. Главное - быть внимательным и хорошенько вчитываться в формулировку вопросов.На выполнение заданий родителям дали всего 10 минут против 3 часов 30 минут на настоящем экзамене. Все-таки в основе акции не проверка знаний. Но те, кто хотел обязательно дойти до конца, мог остаться и завершить тест.За отведенное время я дала ответы на 10 заданий. Несмотря на преимущество в виде опыта, все равно отстала от Александра Седунова, тот ответил на 14 вопросов.За прошедшие 10 лет мое положительное мнение относительно ЕГЭ никак не поменялось. Если знаний в голове ноль, то таким же будет и итоговый балл, даже тестовая форма первой части экзамена ничем не поможет. Кстати, 10 лет назад на нашем выпуске в стране завершился 5-летний эксперимент по внедрению ЕГЭ. В 2007 году в последний раз в аттестат поставили тройки тем, кто по баллам до них не дотянул. Сегодня система чуть изменилась, в аттестат ставят исключительно школьные отметки, без учета ЕГЭ, результаты которого нужны только для вуза и в привычную 5-балльную шкалу не переводятся.• Иметь при себе средства связи, электронно-вычислительную технику, фото-, аудио- и видеоаппаратуру, справочные материалы (кроме отдельно разрешенных), письменные заметки.• Выносить из аудиторий экзаменационные материалы, письменные принадлежности, заметки.• Фотографировать экзаменационные материалы.• Разговаривать между собой.• Обмениваться любыми материалами и предметами с другими участниками ЕГЭ.• Переписывать задания в черновики со штампом образовательной организации ЕГЭ.• Произвольно выходить из аудитории и перемещаться по ППЭ без сопровождения организатора вне аудитории.ЕГЭ – единый государственный экзамен;ГИА – государственная итоговая аттестация для выпускников 9-х и 11-х классов;ППЭ – пункт проведения экзамена;КИМ – контрольно-измерительные материалы, бланк с вопросами экзамена.2 800 выпускников напишут обязательные ЕГЭ по русскому языку и базовой математике в этом году.4 выпускников удалили с ЕГЭ прошлого года за нарушения.