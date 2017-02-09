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Не так страшен тест

09 Февраля 2017 - 16:16
Главная → Заметки → Образование
Корреспондент «Псковской правды» сдала ЕГЭ за партой по соседству с начальником областного Управления образования
Предложение главного редактора пойти сдать ЕГЭ по русскому языку я восприняла без страха, каким обычно сопровождается все, связанное с единым госэкзаменом. Дрожь в коленях отсутствовала не потому, что я твердо уверена в своих знаниях, хотя дома и пылится диплом учителя русского языка. А потому что самый настоящий ЕГЭ как раз по русскому языку я уже сдавала. Ровно 10 лет назад. Да-да, «поколение ЕГЭ» уже выросло и заняло свое место в обществе. Этим летом горнило итоговой аттестации предстоит пройти моей младшей сестре, как раз на днях помогала ей решать тренировочные задания. Оказалось, готовилась к собственной сдаче.
 
В Гуманитарном лицее Пскова 8 февраля собрали родителей, чтобы они на своей шкуре прочувствовали то, что грядущим летом предстоит пройти их отпрыском перед получением аттестата зрелости. Акция «Родители сдают ЕГЭ» состоялась по всей стране. Присоединиться к ней смогли и журналисты.

Спустя 10 лет снова пришлось сесть за экзаменационную парту.

Крыло псковской школы, отведенное под тренировочную базу ЕГЭ, больше напоминало аэропорт.

Только терактом, на предотвращение которого направлены меры безопасности, на экзамене считается списывание. «Дал списать – потерял будущее», - грозно предупреждает плакат на стене. Санкции предусмотрены не только для тех, кто списывает, но и для тех, с кого. 
 

Первый опыт

В одном классе оборудовали раздевалку. В соседнем – «накопитель». Участники акции ждут, пока подтянутся все. Заодно сдают свои телефоны. Айфон у тебя или Nokia 3310 – складывай в файлик под стикером со своей фамилией.

- Как и ваших детей, вас удалят из аудитории, если в кармане зазвонит телефон, - предупреждает женщина, оставленная беречь добро.

Это 10 лет назад телефон в кармане выпускника мог ему помочь разве что наличием калькулятора, да и то не на ЕГЭ по русскому языку. Сегодня за экзаменационными материалами ведется настоящая охота, их в процессе написания экзамена решают и выкладывают в интернет в режиме реального времени. На том конце телефона может оказаться и реальный консультант, нанятый родителями выпускника за деньги. Поэтому телефон под строгим запретом, с экзамена выгоняют даже тех, у кого зазвенел будильник. От греха подальше телефон лучше сдать.

Со своим аппаратом на пороге «накопителя» неожиданно появляется начальник областного Управления образования Александр Седунов.  Он, по примеру руководителя Рособрнадзора Сергея Кравцова, тоже сел с родителями за парты. Для Седунова это первый ЕГЭ.

- Конечно, раньше я смотрел материалы по многим предметам, сдавал историю и обществознание на сайте Рособрнадзора в демонстрационной версии. Но в таком формате деловой игры это мой первый опыт, - сообщил Александр Седунов «Псковской правде» после того, как все испытания остались позади.

Именно испытанием, «лишь одним в жизни из тех, что вам предстоит пройти», назвала ЕГЭ педагог во время инструктажа уже в экзаменационной аудитории. Попали мы в нее, миновав металлоискатель. Шпаргалкоопасных предметов не выявлено, и вот мы в чистой зоне. Паспортный контроль: сверка информации в документе с бланком рассадки.

Александра Седунова допустили к сдаче экзамена на общих основаниях.

Мне досталось место под номером 5Б, что суеверный выпускник мог бы принять как знак судьбы на положительный исход. А вот редакционное напутствие: «Без «пятерки» не возвращайся!» - скорее прозвучало как проклятие. Высший-то балл на ЕГЭ равен 100.
 

Моргнул - пересдача

Очень важная часть ЕГЭ происходит еще до начала решения – заполнение бланков. Строго черной гелевой ручкой, иначе при проверке компьютер не разглядит ответы. Бездушные машины считывают результаты теста и части экзамена с открытыми ответами. Мини-сочинение проверяют живые филологи.

Конечно, у меня не было с собой черной гелевой ручки, выручили организаторы. А ведь 10 лет назад, разбуди меня кто ночью, без запинки бы ответила, что на экзамен нужно взять ее и паспорт. На протяжении года организационные детали выпускникам практически вшивают в мозг, чтобы в самый ответственный момент все прошло без сучка и задоринки.

Правильное заполнение регистрационного бланка - важная часть экзамена.

Ручка – полбеды. Вторая ее половина – заполнение бланков. Код региона, код предмета, персональные данные. Все в своих клеточках. Роспись не должна выехать за пределы отведенного ей квадратика. Опять же, на протяжении учебного года выпускники тренируются не только решать задания, но и заполнять бланк. Для самых запутавшихся – образец на доске.

Клеточки из бланка перенесли на доску.

Педагог зачитывает длинный перечень того, что нам нельзя и можно. Передавать друг другу предметы – нельзя. Питание и лекарства – можно. Справочники – нельзя. В туалет – можно, но только с сопровождением. В самих аудиториях за выпускниками наблюдают не только педагоги, но и беспристрастные камеры видеонаблюдения. Как шутят в интернете, меры безопасности году этак в 2050-му дойдут до того, что на пересдачу будут отправлять за моргание. 
 

Сиди и вспоминай

В аудиторию торжественно вносят запечатанный конверт. Внутри чистые бланки для ответов и диск. На нем задания. Флешка с ключом, позволяющим считать информацию с диска и распечатать задания, находится у второго педагога. Это тоже дополнительная защита от слива заданий в интернет. Ключ к диску передают из Москвы перед самым экзаменом. Эта технология новая, в текущем году ее обещают опробовать на 11 пунктах сдачи единого госэкзамена в Псковской области.

Задания розданы. Сиди, вспоминай правила русского языка. Главное - быть внимательным и хорошенько вчитываться в формулировку вопросов.

На выполнение заданий родителям дали всего 10 минут против 3 часов 30 минут на настоящем экзамене. Все-таки в основе акции не проверка знаний. Но те, кто хотел обязательно дойти до конца, мог остаться и завершить тест.

За отведенное время я дала ответы на 10 заданий. Несмотря на преимущество в виде опыта, все равно отстала от Александра Седунова, тот ответил на 14 вопросов.

Для начальника Управления образования Александра Седунова родительский ЕГЭ оказался первым в жизни.

За прошедшие 10 лет мое положительное мнение относительно ЕГЭ никак не поменялось. Если знаний в голове ноль, то таким же будет и итоговый балл, даже тестовая форма первой части экзамена ничем не поможет. Кстати, 10 лет назад на нашем выпуске в стране завершился 5-летний эксперимент по внедрению ЕГЭ. В 2007 году в последний раз в аттестат поставили тройки тем, кто по баллам до них не дотянул. Сегодня система чуть изменилась, в аттестат ставят исключительно школьные отметки, без учета ЕГЭ, результаты которого нужны только для вуза и в привычную 5-балльную шкалу не переводятся.
 

Нарушения на ЕГЭ, за которые удаляют с экзамена

Нельзя:

• Иметь при себе средства связи, электронно-вычислительную технику, фото-, аудио- и видеоаппаратуру, справочные материалы (кроме отдельно разрешенных), письменные заметки.

• Выносить из аудиторий экзаменационные материалы, письменные принадлежности, заметки.

• Фотографировать экзаменационные материалы.

• Разговаривать между собой.

• Обмениваться любыми материалами и предметами с другими участниками ЕГЭ.

• Переписывать задания в черновики со штампом образовательной организации ЕГЭ.

• Произвольно выходить из аудитории и перемещаться по ППЭ без сопровождения организатора вне аудитории.
 

Словарь ЕГЭ

ЕГЭ – единый государственный экзамен;
ГИА – государственная итоговая аттестация для выпускников 9-х и 11-х классов;
ППЭ – пункт проведения экзамена;
КИМ – контрольно-измерительные материалы, бланк с вопросами экзамена.
 

Цифры

2 800 выпускников напишут обязательные ЕГЭ по русскому языку и базовой математике в этом году.
4 выпускников удалили с ЕГЭ прошлого года за нарушения.
 

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