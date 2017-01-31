Кого, как и чему будут учить в новой школе

1. Кто будет учиться в новой школе?

2. Как туда попасть?

3. Что будет со зданием на улице Юбилейной, где ранее располагалась гимназия?

4. Будет ли у школы свой стадион?

5. Будет ли в новой школе бассейн?

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6. Сколько классов уже сформировано?

7. Какие школы разгрузит новая инженерно-лингвистическая гимназия?

8. Кто будет преподавать в школе?

9. Будет ли в школе продленка?

10. Будут ли дети в новой школе учиться во вторую смену?

11. Какие профили запланированы в школе?

12. С учебниками проблем не возникнет?

13. С каких классов начнут изучать инженерные дисциплины?

14. Как будет организован процесс питания?

15. Чем школа будет отличаться от остальных в регионе?

16. Смогут ли дети из соседних школ посещать дополнительные занятия в новой школе?

17. На каком этапе сейчас находится строительство?

Прямая речь

1 сентября в Пскове откроется новая школа. Ее учениками станут школьники с 1 по 11 класс. Базой для нового образовательного учреждения станет Псковская инженерно-техническая гимназия, а директором - Татьяна Светенко. О том, кто будет учиться и кто будет учить в новой школе, чем она будет отличаться от всех остальных в городе, что ждет учеников и их родителей, рассказали в пресс-центре «Псковской правды» начальник управления образования Псковской области Александр Седунов, директор Псковской инженерно-лингвистической гимназии Татьяна Светенко и начальник управления образования Пскова Игорь Прокофьев.Все желающие. Набор ведется с 1 по 11 класс. В городе несколько учебных учреждений, в которых могут учиться дети вне зависимости от места прописки. Инженерно-лингвистическая гимназия - одна из них. То есть в ней могут учиться жители и Завеличья, и Запсковья, и Псковского района. Пока ни одному ребенку руководство гимназии в приеме не отказало. На сегодняшний момент большую часть учащихся новой школы составляют ученики инженерно-лингвистической гимназии. В новую школу они перейдут целыми классами.Записаться уже сейчас можно на сайте. Двери открыты для каждого, ажиотажа нет. На сегодняшний день на сайт поступило уже около 700 заявок. То есть половина. Всего в школе смогут учиться 1350 ребят.В нем разместится детский сад. Возможно, в нем будут даже ясельные группы, куда детей будут принимать с полутора лет. Дошкольное учреждение будет рассчитано на 240 детей. Вопрос реконструкции и подготовки к приему малышей планируется решить в течение календарного года. Детский сад будет считаться подготовительной базой для гимназии, с созвучной программой. Кроме того, к инженерно-лингвистической гимназии будет относиться и первый в регионе интерактивный музей профессий на ул. Петровской, открытие которого также - в планах.Да. Он будет оснащен трибунами, рассчитан на 240 мест. Таким пришкольным стадионом пока не может похвастаться ни одна школа региона. Кроме того, для ребят будут работать три спортзала, тренажерный и фитнес-залы.Нет. Но будет использован потенциал спортивных зданий и сооружений, которые расположены в шаговой доступности от новой школы. Речь идет о Ледовом дворце, об универсальном спортивном комплексе «Олимп» и других учреждениях дополнительного образования. Кстати, руководство Ледового дворца вышло с инициативой создать на базе одного из первых классов новой школы хоккейную команду мальчиков.С учетом тех детей, которые уже учатся в инженерно-лингвистической гимназии, а их чуть более 400, уже сформировано восемь первых классов, три вторых, три третьих, три четвертых, три пятых, три шестых, по два седьмых, восьмых и девятых.Уже сейчас можно говорить, что нагрузка снизится на Псковский педагогический комплекс, многопрофильный правовой лицей №8, лицей экономики и основ предпринимательства №10, лицей «Развитие», школу №24, лицей №4.Только учителей-предметников требуется около 150 человек. Кадровый вопрос решается несколькими путями. Так, на сайте инженерно-лингвистической гимназии открыта регистрация для учителей. На данный момент поступило 15 резюме. С каждым предполагаемым учителем будет проведено собеседование. Помимо этого на работу в новую школу собираются привлекать выпускников ПсковГУ. Руководство нового учебного заведения заинтересовано в молодой команде педагогов, которые не боятся инноваций, готовы искать и дерзать. Обещают, что заработная плата у учителей будет достойной.Да. Более того, руководство школы постарается сделать так, чтобы все кружки и секции, в которых ребенок хотел бы заниматься, располагались на территории школы. Это избавит родителей от необходимости изыскивать время и возможности, чтобы водить ребенка на дополнительные занятия.В новой школе абсолютно точно будет только первая смена. Про остальные школы, которые разгрузит гимназия, говорить пока рано. Точно станет известно ближе к лету. Возможно, во вторую смену будут учиться отдельные параллели.Инженерные направления - промышленная инженерия, медиаинженерия и биоинженерия.Вся база для этих профильных классов имеется. Кроме того, будет один или несколько билингвальных классов.Закупка учебной литературы – одна из приоритетных задач. Год начался, деньги в бюджете на эти цели запланированы.Сейчас создается программа специфического технологического образования начиная с трех лет. Ее цель - развивать нестандартность мышления, пытливость, изобретательность, умение ставить цели, планировать свою деятельность и нести ответственность. Но начальная школа получит полный комплекс федерального государственного образовательного стандарта.В новой школе будет большой пищеблок и обеденный зал. Детей будут обслуживать два буфета и «раздатка» с горячим. Школьники сами смогут выбирать блюда. Оплата питания будет организована с помощью терминалов (как в «Макдоналдсе») – электронными картами. Ребенок сам выбирает блюдо, оплачивает картой и подходит к стойке, чтобы забрать уже готовый набор. Родители получат возможность в «личном кабинете» посмотреть, что ребенок съел и на какую сумму. Также получат возможность лимитировать размер ежедневной траты на питание. Подобный опыт впоследствии собираются внедрять в другие школы региона. При помощи этой же карты ребенок будет проходить в школу.В школе будет много лабораторий: лаборатории нанотехнологий, лаборатории 3D-моделирования, прототипирования, лаборатория робототехники, школьное телевидение, школьный издательский центр, лаборатория механики и пневматики, астрономический комплекс. Кроме того, будет запущен проект «Свое дело в своем регионе». Школьники, в нем участвующие, по окончании обучения смогут создать свой небольшой производственный бизнес. Проект одобрил и предоставил сайт движения «Своё!» для его реализации депутат Госдумы РФ Александр Козловский. Сейчас создается менторская группа из успешных предпринимателей и руководителей предприятий региона, которые бы консультировали детей.Задача как раз и стояла - сделать так, чтобы школа стала ресурсным центром для всего города, для всех детей, которые хотели бы заниматься 3D-моделированием, прототипированием, робототехникой. В часы, отведенные для дополнительного образования, они смогут также заниматься экспериментальной и исследовательской работой.Школа уже отапливается, заканчиваются отделочные работы. Еженедельно проходят планерки на объекте. Все чаще на них присутствуют учителя, которые участвуют в расстановке оборудования.Начальник управления образования Псковской области- Теперь уже ни у кого не возникает сомнения, что новая школа с 1 сентября откроет свои двери. За последние несколько лет в регионе было отремонтировано около 80 учреждений образования, а вот новых школ не строили давно. Для нас школа является приоритетной и значимой. С ее появлением мы решаем и другие проблемы. Во-первых, будут введены дополнительные дошкольные места. Во-вторых, получится уйти от второй смены. В-третьих, благодаря современному оборудованию школьники смогут удовлетворить свои исследовательские и проектные потребности. Новый подход позволит изучать те дисциплины и осваивать те отрасли, которые важны не только для Пскова, но и для всей Псковской области.Директор Псковской инженерно-лингвистической гимназии- В содержании образовательных программ в школе будет присутствовать инженерное направление. Мы не говорим о том, что начиная с первого класса начнем внедрять инженерные дисциплины. Нет. Мы говорим о воспитании технологической культуры - культуры организации труда, культуры быта, графической культуры дизайна, экологической культуры, культуры здорового образа жизни, исследовательской, проектной культуры. Из всего этого и будет складываться воспитательный процесс в гимназии. Дошкольникам и начальной школе мы предлагаем знакомство с простейшими механизмами. Предлагаем развитие системного, образного, пространственного, креативного мышления. Чтобы ребенок учился в традиционном видеть особенное, чтобы не боялся предлагать идеи по изменению мира, в котором живет, в лучшую сторону, чтобы он понимал, что образование он получает, чтобы служить людям и делать жизнь лучше и качественнее.Начальник управления образования Пскова- Чрезвычайно удачно выбрано место для строительства новой школы. Это действительно самый быстро развивающийся микрорайон. Количество детей там растет очень быстро. Если бы не новая школа, то наши школы дальнего Завеличья не смогли бы уже принять такое количество первоклассников в этом году. А теперь они немного разгрузятся, что позволит некоторые классы перевести на обучение в первую смену.