Какие профессии исчезнут через 10 лет
26 Декабря 2016 - 08:17Главная → Заметки → Образование
Технический прогресс не стоит на месте, и некоторые профессии обречены на вымирание. Переживать не стоит, это естественный процесс
Почтальон. С появлением интернета газеты и журналы потеряли былую популярность, а 90 % писем мы получаем на электронный ящик.
Турагент. Информация о местах отдыха становится общедоступной, планирование туристических поездок не требует никаких дополнительных ресурсов и становится по силам каждому.
Библиотекарь, архивариус, документовед. Вымиранию этих профессий способствует организация электронных баз данных и электронных архивов.
Копирайтер. По прогнозам, в скором времени компьютерные программы смогут сами генерировать статьи разных тематик, и количество «тружеников клавиатуры» резко сократится.
Оператор Call-центра. Уже сейчас многие компании предлагают возможность решения проблемных вопросов в автоматическом режиме, управляя действиями системы через команды автоответчика. Это становится основой для резкого сокращения количества операторов.
Лектор. Онлайн-курсы – вот альтернатива аудиторным занятиям. Именно из-за этих нововведений в системе образования может исчезнуть еще одна профессия.
Билетер. Сканеры, считывающие информацию, – вот то, что станет заменой живому человеку, специалисту по продаже и проверке билетов.
Швея. Трудно поверить, но эта профессия тоже находится под угрозой исчезновения. Скоро ручной труд нужен будет только для создания дорогих дизайнерских вещей, а оборудование для самостоятельного производства одежды в домашних условиях станет доступно для каждого.
Лифтер. Механизмы, обеспечивающие бесперебойную работу лифтов, с каждым годом все более усовершенствуются и автоматизируются. Вскоре для контроля работы лифтов не нужны будут специалисты, за них это будут делать машины.
Стенографист. В ближайшие несколько лет труд стенографистов и расшифровщиков полностью заменит работа компьютерных программ, способных к распознаванию голоса.
Чистильщик обуви – давным-давно их можно было увидеть на каждом перекрестке главных улиц городов и поселков. Позже чистильщики обуви занимались своим промыслом в основном в специальных мастерских.
Телефонист, телеграфист – вроде бы совсем недавно получать телеграммы на почте казалось для нас обычным делом. А как приятно было услышать голос девушки-телефонистки, ожидая соединения с абонентом. Теперь все в прошлом. Роль милых представительниц этих профессий может заменить функциональный смартфон.
Турагент. Информация о местах отдыха становится общедоступной, планирование туристических поездок не требует никаких дополнительных ресурсов и становится по силам каждому.
Библиотекарь, архивариус, документовед. Вымиранию этих профессий способствует организация электронных баз данных и электронных архивов.
Копирайтер. По прогнозам, в скором времени компьютерные программы смогут сами генерировать статьи разных тематик, и количество «тружеников клавиатуры» резко сократится.
Оператор Call-центра. Уже сейчас многие компании предлагают возможность решения проблемных вопросов в автоматическом режиме, управляя действиями системы через команды автоответчика. Это становится основой для резкого сокращения количества операторов.
Лектор. Онлайн-курсы – вот альтернатива аудиторным занятиям. Именно из-за этих нововведений в системе образования может исчезнуть еще одна профессия.
Билетер. Сканеры, считывающие информацию, – вот то, что станет заменой живому человеку, специалисту по продаже и проверке билетов.
Швея. Трудно поверить, но эта профессия тоже находится под угрозой исчезновения. Скоро ручной труд нужен будет только для создания дорогих дизайнерских вещей, а оборудование для самостоятельного производства одежды в домашних условиях станет доступно для каждого.
Лифтер. Механизмы, обеспечивающие бесперебойную работу лифтов, с каждым годом все более усовершенствуются и автоматизируются. Вскоре для контроля работы лифтов не нужны будут специалисты, за них это будут делать машины.
Стенографист. В ближайшие несколько лет труд стенографистов и расшифровщиков полностью заменит работа компьютерных программ, способных к распознаванию голоса.
Одна из причин стремительной автоматизации труда - удешевление робототехники. За прошлое десятилетие стоимость роботов упала на 27 %, а в ближайшие 10 лет Банк Америки прогнозирует снижение цен еще на 22 %.
Какие профессии исчезли за последние 10 летТочильщик ножей – в принципе, такая профессия еще существует, но ее представителей днем с огнем не сыщешь, настолько они стали редкостью. В моду вошли незатупливающиеся ножи из качественной стали, которые могут долго служить, да и стоят они намного дешевле.
Чистильщик обуви – давным-давно их можно было увидеть на каждом перекрестке главных улиц городов и поселков. Позже чистильщики обуви занимались своим промыслом в основном в специальных мастерских.
Телефонист, телеграфист – вроде бы совсем недавно получать телеграммы на почте казалось для нас обычным делом. А как приятно было услышать голос девушки-телефонистки, ожидая соединения с абонентом. Теперь все в прошлом. Роль милых представительниц этих профессий может заменить функциональный смартфон.
КстатиВ зоне риска также экскурсоводы, таксисты, пекари, мясники, модели, фармацевты, страховые агенты, продавцы, сборщики налогов и чиновники.
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