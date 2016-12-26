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Какие профессии будут востребованы через 5 лет

26 Декабря 2016 - 07:58
Главная → Заметки → Образование
​Куда пойти учиться сейчас, чтобы после окончания вуза не остаться за бортом рынка труда, - выясняла «Псковская правда»
Как выбрать профессию, чтобы работа приносила не только моральное удовлетворение, но и обеспечила стабильный доход.
 

Маркетологи и менеджеры 

В связи с тем что жизнь современного человека насквозь пронизана самой разнообразной рекламой (билборды на улицах, ролики на телевидении и радио, баннеры в интернете, листовки и плакаты в магазинах и даже подъездах, макеты в прессе и т. д.), рынок постоянно будет нуждаться в соответствующих специалистах. Поэтому в список самых востребованных профессий ближайшего будущего прежде всего входят работники сферы маркетинга и рекламы. В условиях современного рынка торговым компаниям, а также фирмам, оказывающим услуги, требуются самые различные сотрудники. Кадровые агентства ежегодно отмечают увеличение спроса на массу профессий этой сферы: от рядовых продавцов до главных маркетологов. Причем сегодня требуются не только люди, способные качественно продать товар на месте, а также грамотно организовать все рабочие процессы, но и специалисты, знающие, как выгодно преподнести тот или иной продукт или услугу потенциальному потребителю, тем самым побудив его совершить покупку. 
 

Программисты 

В последнее время сфера компьютерных технологий развивается поистине невероятными темпами. В связи с этим, отвечая на вопрос, какие профессии будут востребованы через 5 лет, можно с уверенностью сказать, что нужны будут программисты, системные администраторы и другие специалисты, разбирающиеся в современных вычислительных машинах. Также большую популярность будут иметь люди, занимающиеся разработкой программного обеспечения и защитой информации. Кроме того, востребованные профессии в будущем будут включать и специальности, связанные с созданием и поддержкой интернет-сайтов: это и дизайнеры, и девелоперы, и контент-менеджеры, и т. п. Следует отметить, что сфера IT-технологий развивается настолько быстрыми темпами, что некоторым уже популярным специальностям еще даже не начинают обучать в вузах. Поэтому, чтобы преуспеть в данном деле, следует всегда быть, что называется, в тренде, порой самостоятельно приобретая необходимые знания и опыт. 
 

Экономисты и финансисты 

Несмотря на то что сегодня очень много говорят о переизбытке молодых специалистов в данной сфере, в результате чего они сталкиваются с большой конкуренцией и порой вынуждены искать работу не по специальности, настоящие профессионалы в данной области всегда были и будут востребованы. Ведь стоит хотя бы проанализировать ситуацию практически в любом городе нашей страны. Еще несколько лет назад мы не могли и представить, что нас будет окружать такое количество банков и других финансовых учреждений. Причем с каждым годом число данных организаций неуклонно растет, а населению предлагаются все новые банковские услуги и продукты. В связи с этим такие учреждения постоянно нуждаются в настоящих профессионалах своего дела. Говоря же о том, какие профессии будут востребованы через 5 лет конкретно в сфере финансов и экономики, можно назвать такие специальности, как финансовый аналитик, кредитный эксперт, бухгалтер и менеджер.
 

Медики и педагоги 

Бесспорно, всегда будут востребованы такие необходимые профессии в любой стране, как врачи, медсестры, учителя, преподаватели и т. п. Однако безусловным минусом данных специальностей в нашем государстве является пока не очень высокий уровень заработных плат. Тем не менее если вы чувствуете в себе призвание к медицине или педагогике, то можете рассчитывать на успех, который будет выражаться не только в признании коллег, но и в денежном эквиваленте. Так, став, к примеру, известным доктором в той или иной сфере, вполне можно открыть собственный медицинский центр. Талантливый педагог же всегда может основать собственную частную школу или развивающий центр. 

В Псковской области сейчас остро не хватает врачей и медсестер, и эта тенденция, скорее всего, сохранится ближайшие несколько лет, поэтому человек с медицинским дипломом точно не останется без работы. 
 

Строители

 Можно с уверенностью сказать, что представители самых разных строительных специальностей всегда будут востребованы. Ведь сегодня как большие, так и маленькие города быстро развиваются, в связи с чем постоянно возводятся новые здания и сооружения. Строятся жилые комплексы, торговые центры, реконструируются памятники архитектуры и т. д. Востребованные профессии в будущем в данной сфере практически ничем не отличаются от современных реалий: это инженеры, проектировщики, бригадиры и рабочие самых различных строительных специальностей. 

В Пскове рабочие строительных специальностей всегда занимают верхние строчки рейтинга востребованности, да и зарплаты их на фоне остальных выглядят неплохо. 
 

Повара, горничные, администраторы 

Несмотря на то что туристический бизнес в нашей стране развит не в такой степени, как в некоторых других государствах, специалисты в данной области с каждым годом становятся все более востребованными у работодателей. Ведь сегодня многие компании сотрудничают с иностранными партнерами, которые часто посещают местные офисы и, соответственно, нуждаются в размещении, а также в экскурсионной программе. Так, особенным спросом сегодня пользуются профессиональные администраторы, умеющие качественно организовать работу целого учреждения (к примеру, гостиницы). Нужно отметить, что обязательным требованием к специалистам в данной отрасли является свободное владения английским языком.
 

Шесть самых востребованных профессий в мире сегодня

Медики. Врачи, медсестры, фармацевты. Из специалистов особенно в дефиците стоматологи, физиотерапевты, рентгенологи, отоларингологи, логопеды.

Инженеры. Механики, электрики, электронщики, технологи, инженеры-химики.

Специалисты в области IT. Программисты, IT-разработчики, IT-инженеры и аналитики, специалисты по базам данных и компьютерным сетям.

Архитекторы. Особенно специалисты по гражданскому строительству.

Бухгалтеры.

Шеф-повара.
 

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