|Псков
|-7 .. -9 °C
|Великие Луки
|-4 .. -6 °C
Не бесспорный бюджет
В четверг, 21 декабря, на сессии Псковского областного Собрания депутаты во втором и третьем чтении рассмотрят проект бюджета региона на 2018 год и на плановый период 2019-2020 гг. С высокой долей вероятности можно предположить, что большинство депутатов документ поддержат и он будет принят. Во многом — благодаря согласительной комиссии, которая почти ежедневно работала над проектом и поправками в него после первого чтения.
В комиссию входят представители региональной исполнительной и законодательной ветвей власти — по пять представителей, сопредседателями комиссии в этот раз стали председатель Собрания Александр Котов и первый вице-губернатор Вера Емельянова.
Первое заседание согласительной комиссии прошло 11 декабря и, как и все последующие, оказалось весьма плотным и насыщенным. В повестке был перечень наказов избирателей, которые будут приняты к исполнению в 2018 году. В предварительном списке таковых, еще не подкрепленных финансированием, оказалось семь.
— Вопрос надо решать с учетом того, можем мы найти источники финансирования или нет, — заявил Александр Котов. — Если четко понимаем источники финансирования, то включаем в перечень наказов и осуществляем со своей стороны контроль, а если денег нет, то давайте не будем ни других, ни самих себя обманывать.
В итоге комиссии было предложено включить в перечень наказов-2018 капремонт спортивного зала Харлапковской школы в д. Слопыгино (Палкинский район) — за счет средств федерального бюджета, которые поступят в область по целевой программе, а также ремонт кровли культурного центра «Бригантина» в Сосновом Бору (Себежский район) — тоже за счет федеральных средств.
Кроме того, было рекомендовано найти средства на подготовку проектно-сметной документации для проведения работ по расширению площадей Псковской городской поликлиники на базе действующего перинатального центра, а также на капремонт кровли дошкольного отделения детсада «Улыбка» в Идрице.
На согласительной комиссии неоднократно поднимались вопросы дополнительной помощи муниципалитетам. Например, в местных бюджетах Печорского, Себежского и Стругокрасненского районов образовались дыры. Причина — заметное сокращение поступлений от НДФЛ.
В качестве временного решения районам предоставлены бюджетные кредиты, а с 2018 года будет увеличен размер дотации, рассказала замначальника финансового управления области Людмила Павлова. Также будет предоставлена субсидия, которая покроет расходы муниципалитетов на возврат кредитов.
Еще одна «головная боль» — критическая ситуация, которая сложилась в нескольких районах с оплатой услуг энергоснабжающих организаций. В частности, речь идет о Псковском, Плюсском и Куньинском районах. Этот вопрос согласительная комиссия рассмотрела 14 декабря.
Однако важно отметить, что накануне администрация области приняла превентивные меры поддержки. 11 декабря врио губернатора Михаил Ведерников провел специальное совещание, в том числе с участием глав районов-должников.
— Мы проговорили с главами: в тех районах, где вопрос стоит наиболее остро, в ближайшие дни будут приняты точечные, промежуточные решения. Но надо выходить на системную работу в этом направлении, потому как долг в полтора миллиарда рублей — это огромная сумма, и в этой части пройдена точка невозврата, — подчеркнул глава региона.
Один из вариантов решения проблемы — в заключении концессионных соглашений. Успешный опыт такого сотрудничества есть в Гдовском и Пушкиногорском районах.
Между тем понятно, что вопрос стоит также в том, насколько эффективно управляются муниципальные теплоснабжающие предприятия. В некоторых районах и оборудование модернизировано, и местный бюджет субсидируется в части тарифного регулирования, а МП все равно несут убытки.
Отметим, что вопрос прохождения отопительного сезона обсуждался и на совещании с главами районов во вторник, 19 декабря.
Вернемся к работе согласительной комиссии.
Александр Котов предложил от имени областного Собрания обратиться в правительство РФ:
— Проблему надо поднимать на федеральный уровень. Я лично готов озвучить ее на Совете законодателей в Совете Федерации и на Парламентской ассоциации Северо-Запада России. Уверен, другие регионы меня поддержат, потому что такая ситуация не только в Псковской области.
Еще одним из десятков вопросов, рассмотренных согласительной комиссией, стало обсуждение финансирования программы «Доступная среда». Внимание на этой проблеме акцентировала депутат Собрания Марина Борисенкова.
— В 2018 году финансирование сокращено по сравнению с прошлыми периодами, — обратила внимание депутат. Более того, на адаптацию жилых помещений для инвалидов средств не предусмотрено вообще.
— Мы просили у федерации деньги на эти цели, но получили отказ, — рассказал начальник областного управления социальной защиты населения Армен Мнацаканян.
Александр Котов предложил обратиться от имени регионального парламента в правительство и Госдуму с просьбой изыскать возможности для помощи регионам. «Мы обязательно направим такие обращения, но хочу заметить, что создание доступной среды — это задача не только государственной власти. В этом процессе должны участвовать все: бизнес, учреждения, коммерческие организации, физические лица», — сказал спикер Собрания.
Депутаты областного Собрания 21 декабря, конечно, еще неоднократно выскажутся по поводу проекта бюджета. Среди комментариев будут и критические замечания. Но надо понимать, что не будь совместной работы исполнительной и законодательной ветвей власти на согласительной комиссии, которая проработала несколько десятков вопросов и спорных моментов, заседание регионального парламента утонуло бы под валом противоречий.
Но вместо этого по некоторым строчкам проект изменился неузнаваемо — и всегда в пользу жителей региона. Стоит ожидать, что часть позитивных изменений будет озвучена врио губернатора Михаилом Ведерниковым непосредственно на сессии Собрания.
Кстати
В каком-то смысле комиссия стала образцом уважительного друг к другу отношения, который стоило бы перенести и на сессии Собрания.
Фото Марии Овсяник, пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов
Ранее в разделе
Комментарии
Обсуждение ВКонтакте
Обсуждение на Facebook
Хроника дня
- «Брависта», «Терпимость» и «Асю» покажут в псковском «Ленфильм-клубе»17:10
- Наталия Соколова ответит на важные вопросы в пресс-центре «Псковской правды»09:39
- ЦИК объявила благодарность коллективу «Псковской правды»18.12, 14:17
- С Нового года в Пскове подорожают проездные билеты18.12, 12:16
- Ярмарка «ART-ель» побила рекорд по числу участников18.12, 11:48
- Для желающих избавиться от пени «Псковэнергосбыт» объявил специальную акцию18.12, 09:44
- Наталья Маликова: Перенимаю опыт мастеров прошлого18.12, 09:41
- Ольга Сафронова: Мои творения дарят тепло18.12, 09:41
- Ирина Змачинская: Новая хозяйка сделанной мною вещи может быть уверена в том, что не встретит «близнеца»18.12, 09:40
- Надежда Швайкова: Я бабушка семи внуков, и все они обожают мои игрушки18.12, 09:38
- Наталья и Олег Кушнир: Советуем познакомиться с новым вкусом – вкусом пастилы18.12, 09:38
- Римма Григорьева: Наш чай один из лучших18.12, 09:37
- Дина Юрченко: Процесс выпечки - это безграничный полет фантазии!18.12, 09:35
- Светлана Петрова: Наполняю будни яркими красками18.12, 09:33
- Виолетта Прохорова: В мире бездушных вещей каждая мастерица вкладывается в работу18.12, 09:30
- Лариса Корюкина: Вяжу персонажей мультфильмов18.12, 09:29
- Светлана Луханина: Материалы для альбомов мне присылают из Америки18.12, 09:28
- В Великих Луках разыскивают пенсионера17.12, 10:30
- Совместные проекты администрации области и Всемирного банка достигли 3 млрд руб17.12, 09:55
- Как мошенничают на сайтах знакомств17.12, 09:40
Лидеры обсуждений
- Белые ходоки из пустошкинского леса
- Дно, Псков и Великие Луки прорвались в финал «ПервоКЛАССной баталии»
- Стоял, плакал – пятиклассника высадили из автобуса в Пскове
- На контроле президента
- По сценарию Летучей
- Лена Летучая предложила уволиться руководителям Новохованской школы
- Крышу залепили пластилином
- Михаил Ведерников и Андрей Турчак дали старт работе особой экономической зоны «Моглино»
- Наталия Соколова ответит на важные вопросы в пресс-центре «Псковской правды»
- Жители Карамышево: Из-за нечищеных дорог попадаем в ДТП