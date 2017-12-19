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Не бесспорный бюджет

19 Декабря 2017 - 09:02
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Рассмотрению проекта главного финансового документа области предшествовала напряженная работа согласительной комиссии

В четверг, 21 декабря, на сессии Псковского областного Собрания депутаты во втором и третьем чтении рассмотрят проект бюджета региона на 2018 год и на плановый период 2019-2020 гг. С высокой долей вероятности можно предположить, что большинство депутатов документ поддержат и он будет принят. Во многом — благодаря согласительной комиссии, которая почти ежедневно работала над проектом и поправками в него после первого чтения.

В комиссию входят представители региональной исполнительной и законодательной ветвей власти — по пять представителей, сопредседателями комиссии в этот раз стали председатель Собрания Александр Котов и первый вице-губернатор Вера Емельянова. 

Первое заседание согласительной комиссии прошло 11 декабря и, как и все последующие, оказалось весьма плотным и насыщенным. В повестке был перечень наказов избирателей, которые будут приняты к исполнению в 2018 году. В предварительном списке таковых, еще не подкрепленных финансированием, оказалось семь.

— Вопрос надо решать с учетом того, можем мы найти источники финансирования или нет, — заявил Александр Котов. — Если четко понимаем источники финансирования, то включаем в перечень наказов и осуществляем со своей стороны контроль, а если денег нет, то давайте не будем ни других, ни самих себя обманывать.

В итоге комиссии было предложено включить в перечень наказов-2018 капремонт спортивного зала Харлапковской школы в д. Слопыгино (Палкинский район) — за счет средств федерального бюджета, которые поступят в область по целевой программе, а также ремонт кровли культурного центра «Бригантина» в Сосновом Бору (Себежский район) — тоже за счет федеральных средств.

Кроме того, было рекомендовано найти средства на подготовку проектно-сметной документации для проведения работ по расширению площадей Псковской городской поликлиники на базе действующего перинатального центра, а также на капремонт кровли дошкольного отделения детсада «Улыбка» в Идрице.

На согласительной комиссии неоднократно поднимались вопросы дополнительной помощи муниципалитетам. Например, в местных бюджетах Печорского, Себежского и Стругокрасненского районов образовались дыры. Причина — заметное сокращение поступлений от НДФЛ.

В качестве временного решения районам предоставлены бюджетные кредиты, а с 2018 года будет увеличен размер дотации, рассказала замначальника финансового управления области Людмила Павлова. Также будет предоставлена субсидия, которая покроет расходы муниципалитетов на возврат кредитов.

Еще одна «головная боль» — критическая ситуация, которая сложилась в нескольких районах с оплатой услуг энергоснабжающих организаций. В частности, речь идет о Псковском, Плюсском и Куньинском районах. Этот вопрос согласительная комиссия рассмотрела 14 декабря.

Однако важно отметить, что накануне администрация области приняла превентивные меры поддержки. 11 декабря врио губернатора Михаил Ведерников провел специальное совещание, в том числе с участием глав районов-должников. 

— Мы проговорили с главами: в тех районах, где вопрос стоит наиболее остро, в ближайшие дни будут приняты точечные, промежуточные решения. Но надо выходить на системную работу в этом направлении, потому как долг в полтора миллиарда рублей — это огромная сумма, и в этой части пройдена точка невозврата, — подчеркнул глава региона. 

Один из вариантов решения проблемы — в заключении концессионных соглашений. Успешный опыт такого сотрудничества есть в Гдовском и Пушкиногорском районах.

Между тем понятно, что вопрос стоит также в том, насколько эффективно управляются муниципальные теплоснабжающие предприятия. В некоторых районах и оборудование модернизировано, и местный бюджет субсидируется в части тарифного регулирования, а МП все равно несут убытки.
Отметим, что вопрос прохождения отопительного сезона обсуждался и на совещании с главами районов во вторник, 19 декабря.

Вернемся к работе согласительной комиссии.

Александр Котов предложил от имени областного Собрания обратиться в правительство РФ:

— Проблему надо поднимать на федеральный уровень.  Я лично готов озвучить ее на Совете законодателей в Совете Федерации и на Парламентской ассоциации Северо-Запада России. Уверен, другие регионы меня поддержат, потому что такая ситуация не только в Псковской области.

Еще одним из десятков вопросов, рассмотренных согласительной комиссией, стало обсуждение финансирования программы «Доступная среда». Внимание на этой проблеме акцентировала депутат Собрания Марина Борисенкова.

— В 2018 году финансирование сокращено по сравнению с прошлыми периодами, — обратила внимание депутат. Более того, на адаптацию жилых помещений для инвалидов средств не предусмотрено вообще.

— Мы просили у федерации деньги на эти цели, но получили отказ, — рассказал начальник областного управления социальной защиты населения Армен Мнацаканян. 

Александр Котов предложил обратиться от имени регионального парламента в правительство и Госдуму с просьбой изыскать возможности для помощи регионам. «Мы обязательно направим такие обращения, но хочу заметить, что создание доступной среды — это задача не только государственной власти. В этом процессе должны участвовать все: бизнес, учреждения, коммерческие организации, физические лица», — сказал спикер Собрания.

Депутаты областного Собрания 21 декабря, конечно, еще неоднократно выскажутся по поводу проекта бюджета. Среди комментариев будут и критические замечания. Но надо понимать, что не будь совместной работы исполнительной и законодательной ветвей власти на согласительной комиссии, которая проработала несколько десятков вопросов и спорных моментов, заседание регионального парламента утонуло бы под валом противоречий. 

Но вместо этого по некоторым строчкам проект изменился неузнаваемо — и всегда в пользу жителей региона. Стоит ожидать, что часть позитивных изменений будет озвучена врио губернатора Михаилом Ведерниковым непосредственно на сессии Собрания. 
 

Кстати

В каком-то смысле комиссия стала образцом уважительного друг к другу отношения, который стоило бы перенести и на сессии Собрания.


Фото Марии Овсяник, пресс-служба Псковского областного  Собрания депутатов


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