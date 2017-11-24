Михаил Ведерников медленно, но верно интегрируется в систему псковских региональных координат

Стартовые условия, при которых врио губернатора Михаил Ведерников был десантирован в Псковскую область, оказались весьма некомфортны. Он в куда большей степени, чем в свое время Андрей Турчак, заложник инерции: система взаимоотношений настроена еще под предыдущего губернатора, его правила игры, проект регионального бюджета тоже унаследован от предыдущего руководителя области. Ситуация осложнена продолжающимся в области бюджетным кризисом и наличием нескольких незакрытых политических конфликтов между представителями региональной администрации и оппозиционными политиками.



В таких условиях цена ошибок, «рубки сплеча» слишком высока. Тем более в условиях приближающихся президентских выборов. А потому имеет смысл поговорить о том, какие векторы уже обозначились в работе Михаила Ведерникова.

Рекогносцировка на местности

Первые несколько недель работы Михаила Ведерникова в Псковской области оказались насыщены большим количеством встреч. Часть из них проходила в Москве (об этом позже), другая – внутри региона.



Не будем особо останавливаться на общении с вице-губернаторами и руководителями структурных подразделений администрации области – это каждодневная работа руководителя региона.



Гораздо показательнее, с кем «со стороны» успел встретиться и пообщаться Михаил Ведерников.



Безусловно, в обязательный минимальный пакет общения вошли рабочие встречи с председателем областного Собрания депутатов Александром Котовым, депутатскими фракциями регионального парламента – от «Единой России» до «Яблока», главами Пскова и Великих Лук Иваном Цецерским и Николаем Козловским.



Отметим, что вне зависимости от партийной принадлежности участники этих встреч после общения с врио губернатора непублично высказывали осторожный оптимизм по поводу дальнейшего взаимодействия с Михаилом Ведерниковым.



Встреча с фракцией КПРФ.



Трансформируется ли во что-то большее этот оптимизм – пока вопрос открытый. Отчасти на него может ответить позиция партийных фракций КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России» при голосовании за проект бюджета.



В стенах областного Собрания надеются, что Михаил Ведерников сдержит свое обещание и будет общаться с депутатами чаще и не ограничиваться только вопросами повестки дня сессий.



Особняком стоят рабочие встречи Михаила Ведерникова с руководством проблемных, но жизненно важных для региона предприятий «Псковпассажиравтотранс» и «Псковавиа». Они показательны вот чем. Врио довольно оперативно перешел от вхождения в проблематику региона к действиям по разрешению наиболее неотложных вопросов. Так, продолжением истории с компаниями-перевозчиками стала встреча Ведерникова и руководителя Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина о реструктуризации долгов предприятия.



Михаил Ведерников включился в решение вопроса выживания и развития «Псковавиа».



В этот же ряд, например, укладываются рабочие выезды Михаила Ведерникова на строительство перинатального центра в Пскове, школы и велоцентра в Великих Луках и к храму в Мелётово.



В этот же ряд отнесем и скорость реакции главы региона на ЧП. Вспомним, например, его поручения после информации о проблемах с горячими обедами в Хиловской школе или невыплатой стипендий в политехническом колледже. Вопросы снимались моментально.



Вернемся к рабочим встречам. Михаил Ведерников встречался с депутатами Госдумы Александром Козловским и Александром Васильевым. При этом лидер «Убитых дорог», по мнению наблюдателей, пытался убедить врио губернатора в том, что заслуги по привлечению в регион средств на ремонт дорог – это, прежде всего, его, «убитодорожника» заслуга.



В лице Александра Козловского Михаил Ведерников, похоже, нашел стратегического политического союзника. Во всяком случае, публично депутат Госдумы часто апеллирует к врио губернатора. Как это произошло, например, на встрече Александра Козловского с министром культуры России Владимиром Мединским, где депутат по поручению главы региона задал вопросы по финансированию работ по восстановлению и реконструкции стен и башен Псковского кремля и Окольного города.



«Министр подтвердил, что на эти цели планируется выделить в общей сложности более миллиарда рублей, - рассказал «Псковской правде» Александр Козловский. - Я буду максимально помогать главе региона в реализации и других важных проектов».



Синхронизация в работе врио губернатора и представителя региона в Госдуме знак хороший. Но не снимает вопроса о том, каким образом будет выстраиваться взаимодействие Михаила Ведерникова с представителями великолукской промышленной и политической элиты.





Встреча Михаила Ведерникова с главой Дновского района Валентиной Тюриной.



Рекогносцировка врио губернатора на местности ожидаемо включала в себя знакомство с главами районов. За первые недели Михаил Ведерников принял у себя глав Бежаницкого, Дновского, Дедовичского, Стругокрасненского и Псковского районов. Кроме того, была организована общая встреча с главами муниципалитетов. Правда, информация о ней оказалась весьма скудна.



Ситуацией с прямыми контактами главы региона с руководителями районов среди последних оказалось много озадаченных. «Мне пока не ясен принцип, по которому происходят встречи с районами. Почему первыми оказались именно эти, а не другие? Есть ведь куда более проблемные муниципалитеты. Будет ли возобновлена практика еженедельных поездок по районам? Нет, нам зачастую спокойнее, когда губернатор не приезжает, но часто вопросы сдвинуть с места можно, когда главный видит проблему на месте», - обозначил свою позицию с просьбой не называть себя один из руководителей муниципалитетов на юге области.



Безусловно, прямой контакт с главой региона для руководителей муниципалитетов весьма важен, в том числе и с политической точки зрения. Например, в следующем году предстоят выборы главы Псковского района, и, как нам стало известно, действующий глава муниципалитета Владимир Лавренов во встрече с Михаилом Ведерников был весьма заинтересован. Позиции его в районе крепкими не назовешь, и прием у врио губернатора для него – не только возможность донести информацию о болевых точках, но и заработать политические очки, прежде всего в районе.



Озадаченность муниципальных элит понятна. Но нечастые встречи Михаила Ведерникова с главами районов и отсутствие пока полноценных выездов в муниципалитеты тоже находят логическое объяснение: сейчас центральная задача врио губернатора состоит в том, чтобы накануне принятия проекта бюджета на 2018 год как можно больше насытить Псковскую область федеральными деньгами и по возможности снять гнет долговых обязательств с региональной казны.



При этом стоит ожидать, что интенсивность контактов с муниципальными элитами, в частности, и с представителями общественно-политических и экономических групп постепенно будет нарастать.



В любом случае, Михаил Ведерников достаточно четко обозначил вектор на открытость общения. Лишнее подтверждение тому – большое число неформальных встреч с представителями разных групп, от культуры и молодежки до СМИ, которые остались за скобками официального освещения пресс-службой администрации области.

Поход на Москву, или Деньги и движуха

Значительная часть рабочих встреч Михаила Ведерникова проходила в Москве. В своих предыдущих публикациях мы уже отмечали, что странного в этом ничего нет, особенно для дотационного региона во время активной верстки проекта бюджета на новый год. Каждый из рабочих визитов в столицу можно рассматривать как добывание денег для области.



Коротко перечислим, с кем успел наладить новые и подтвердить старые, по работе в полпредствах, контакты врио губернатора и какие ожидания с этим связаны.



Это заместитель председателя правительства России Ольга Голодец, министр здравоохранения Татьяна Яковлева, министр культуры Владимир Мединский, руководитель Ростеха Сергей Чемезов, заместитель министра финансов РФ Леонид Горнин, руководитель Росмолодежи Александр Бугаев, начальник Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов, глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин. Перечень имен мы приводим по сообщениям пресс-службы губернатора, но список, как и в случае с региональными встречами, обширнее.





Вице-премьер Ольга Голодец всегда оказывала поддержку Псковской области.



Эти встречи объединяет, как мы уже писали выше, общий вектор: привлечь в регион дополнительные средства и уменьшить нагрузку на областной бюджет.



Весьма ощутимым результатом стало привлечение в регион 1,4 млрд рублей – на обеспечение «майских» указов, зарплаты и рост МРОТ. Кроме того, более полумиллиарда Псковская область получит на реструктуризацию госдолга. Для областного бюджета эта весьма существенная поддержка. Во-первых, проблема передачи на региональный уровень ряда федеральных полномочий до конца так и не снята, во-вторых, области еще только предстоит завершить (софинансировать) крупные инфраструктурные проекты: от перинатального центра до Северного обхода.



Практика работы регионов с федеральным центром показывает, что российская бюрократическая система бывает крайне медленной и неповоротливой. А потому привлечение в регион двух миллиардов рублей в течение месяца – это знаковое событие. Наблюдатели уже начали шутить и считать, что если так пойдет дальше, то за 12 месяцев Михаил Ведерников «привезет» в Псковскую область 24 миллиарда.



За «договорились» и «нашел понимание» официальных релизов о встречах врио губернатора в Москве можно разглядеть и целый ряд отсроченных во времени планов.



Речь, например, об активном заходе в Псковскую область Росмолодежи и Агентства по делам национальностей – со своими проектами и федеральным финансированием. Фактически мы наблюдаем вектор на «движуху»: организацию у нас новых федеральных мероприятий. Польза очевидна: дополнительное внимание к региону, дополнительные финансы, возможно, начало новых долгосрочных традиций по проведению в регионе программ, проектов и форумов.



Здесь напомним, что в регионе Михаил Ведерников встречался с представителями молодежной среды и национальными диаспорами. Эти и московские встречи - звенья одной цепи.





В Псковской области появился авипарк медицинской авиации.



Осязаемые результаты и долгосрочные векторы обозначились и после встречи с Татьяной Яковлевой. В Псковской области теперь летают не один, как планировалось первоначально, а сразу два медицинских вертолета. Кроме того, область станет участником проекта Минздрава и «Росатома» «Бережливая поликлиника». Суть проекта - оптимизация работы поликлиник за счет упрощения записи на прием к врачу, разделения потока пациентов и, как следствие, снижения времени пребывания людей в учреждении.



К этой проблеме подступался не один псковский губернатор, но пока она далека от своего решения. И вопрос не только в оптимизации работы поликлиник, а в первую очередь - в нехватке медицинских кадров.



Таким образом, все рабочие встречи в Москве увязаны с региональной проблематикой. Их следствие – вполне конкретные результаты (2 млрд рублей) и заделы на будущее. И тут крайне важно, чтобы обозначенные перспективы не стали «мыльными пузырями» региональной повестки.

Эффект кадровой дыры

В свой первый день в Псковской области врио губернатора Михаил Ведерников обозначил, что «никаких резких кадровых решений не будет», а изменения будут носить косметический характер.



Однако с самого начала было очевидно, что вопрос кадров по отдельным направлениям все-таки встанет. Предыдущий глава региона Андрей Турчак «забрал» с собой нескольких членов своей команды, один из которых играл в администрации региона заметную роль. Речь идет о Максиме Жаворонкове. В его ведении находилось взаимодействие с силовиками, вопросы безопасности, спорт, внутренняя политика и СМИ, юстиция, работа аппарата администрации - и наверняка мы забыли что-то еще. Вопрос, каким образом будут распределяться теперь эти сферы ведения, пока открыт.



Еще один подвисший вопрос: каким образом администрация региона теперь будет осуществлять взаимодействие с журналистами. После ухода пресс-секретаря губернатора Оксаны Ширан должность остается вакантной. Не исключено, что медийный блок администрации ждет очередная реформа. С одной стороны, это вызывает улыбку: на протяжении последних лет что только с ним не делали. С другой, перемены нужны: нынешняя «многоглавость» взаимодействия с СМИ требует приведения к единому знаменателю и понятным схемам работы.



С 18 ноября Михаил Ведерников получил право назначать врио заместителей губернатора и можно ожидать, что уже на будущей неделе мы узнаем о первых важных кадровых назначениях и, скорее всего, о весьма заметном перераспределении обязанностей между вице-губернаторами.



Кто бы ни стал заместителем губернатора, курирующим вопросы внутренней и информационной политики, он может весьма существенно повлиять на сложившуюся при Андрее Турчаке конфигурацию взаимоотношений.



Отсутствие ключевого заместителя губернатора не привело к каким-либо необратимым последствиям: система продолжает работать. Но некоторая кадровая неопределенность привела к неприятному эффекту: количество слухов о возможных отставках, уходах по собственному желанию целого ряда руководителей региональных органов власти и даже замов губернатора растет в геометрической прогрессии. В отсутствие внятной информации прогнозируемо выросло и число так называемых утечек: в каждом человеке, направляющемся в левое крыло Дома Советов, при желании можно было увидеть претендента на ту или иную должность.



Точно так же, валом вырос объем кулуарных обсуждений, переговоров всех со всеми: даже если для этого нет четких оснований - так, на всякий случай.



Но при всей неопределенности (кажущейся, на самом деле) оптимизм внушает следующий факт: Михаил Ведерников не привел с собой варягов. Может быть, пока. Это все-таки еще открытый вопрос. И частичным ответом на него станет фигура нового «внутреннего» вице-губернатора.



Мы попытались обозначить некоторые векторы работы Михаила Ведерникова, как они видятся нам и нашим собеседникам. Самыми популярными словами, описывающими первый опыт общения с ним, стали «открытый», «технологичный» и при этом - «вещь в себе». «Лично я увидел энергичного и при этом опытного руководителя, поэтому буду поддерживать Михаила Юрьевича во всех инициативах, направленных на развитие области», - отметил, например, Александр Козловский.



Врио губернатора на старте своей работы удалось не наломать дров и не создать новых точек напряжения в региональных элитах. Плавное «вхождение» Михаила Ведерникова в регион нашло свое отражение в «Кремлевском рейтинге губернаторов»: врио губернатора вошел в группу «отличников». Рейтинг составляется раз в полгода, и, конечно, пять баллов, поставленных главе региона, больше похожи на аванс. Гораздо интереснее будет посмотреть на оценку в рейтинге весной 2018 года.

Безусловно, объем вопросов к врио губернатора не уменьшился, а с повышением степени интегрированности в регион будет только расти. Хуже, когда их нет совсем.



Михаил Ведерников медленно, но верно интегрируется в систему псковских региональных координат. От него по-прежнему ждут либо подтверждения старых правил, либо введения новых – в отношениях с экономической, общественно-политической элитами, в медиасфере, в бюджетной и кадровой политике.