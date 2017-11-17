Область начинает пересчитывать деньги на завтра и послезавтра

На следующей неделе, 30 ноября депутаты Псковского областного Собрания рассмотрят в первом чтении проект главного финансового документа региона. Перед этим бюджету предстоит пройти общественные слушания, но мало кто сомневается, что это в чистом виде формальность: основные баталии вокруг документа развернутся на согласительной комиссии, в комитетах и на сессиях регионального парламента. Сюрпризов при принятии проекта ожидать не приходиться, позиции партийных фракций известны, в общем-то, заранее. Однако безусловно на процесс будет влиять тот факт, что это первый проект бюджета при врио губернатора Михаиле Ведерникове.Понятно, что формирование бюджета началось еще при экс-главе региона Андрее Турчаке. Но это не помешает - скорее наоборот - депутатам Собрания еще активнее выступать с предложениями, обращениями, апелляциями по корректировке финансового документа в адрес нового руководителя региона. Как минимум для того, чтобы прощупать почву и получить еще больше ответов на вопрос, who is mr. Ведерников.Но не будем забегать вперед.Основные параметры проекта бюджета вице-губернатор Татьяна Баринова доложила 14 ноября на заседании администрации региона. Сухие цифры доходов-расходов простым жителям расходов скажут немного. Шиковать денег нет. Установки те же: бюджет социально ориентированный, установка на исполнение майских указов президента, замещение коммерческих кредитов бюджетными – и уменьшение долгового бремени региона.А вот момент, который привлекает внимание: если, по словам Бариновой, в 2018 году бюджет будет дефицитным (-2,1%), то на 2019-2020 гг. - прогноз на профицит. Отметим, что профицитным бюджет области не был много лет. По мнению экспертов, это возможно, по большому счету, за счет одного условия: прекращения участия региона в крупных инфраструктурных проектах, подразумевающих региональное софинансирование.Напомним, о поддержке регионов шла речь на заседании правительственной комиссии под руководством Дмитрия Козака, которое прошло несколько недель назад. Первые результаты для Псковской области уже появились: на реструктуризацию долговых обязательств бюджет получит более полумиллиарда рублей. До конца ноября стоит ждать и новых позитивных новостей.

Согласно прогнозам госдолг области к концу 2020 года сократится на 10% - до 86,3%.

Формирование областного бюджета в муниципалитетах ждут без особых иллюзий на кардинальное улучшение ситуации с региональными субсидиями и дотациями. Однако, как отметили сразу несколько наших собеседников-представителей районных властей, хотелось бы сохранить уже заявленные обязательства региона по финансированию.С начала своей работы врио губернатора уже успел встретиться с многими их руководителей муниципалитетов. Похоже, одним из следствий этих встреч стало заявление Михаила Ведерникова о продлении реструктуризации долговых обязательств по кредитам, выданным из областного бюджета муниципальным, продлевается до 2020 года. А в этом и в 2018 году районам замораживают возвраты взятых ранее госкредитов. Деньги, которые в итоге высвободятся в муниципалитетах, там смогут потратить на более необходимые вещи. Суммы не астрономические, речь идет о 100 млн рублей, но для районов они весьма значимы.Например, Островский район в этом году должен был вернуть в бюджет около 17 млн рублей.- Естественно, для района во время осуществления больших инфраструктурных проектов по городской среде, дорожной сети, парковым территориям достаточно сложно было бы осуществить эти выплаты, - рассказал глава района Дмитрий Быстров. - Поэтому реструктуризация - большая помощь для нас.Подобной точки зрения придерживаются и в других районах области, имеющих кредитные обязательства перед региональным бюджетом. «Сегодня это обязательное условие продолжение жизни, иначе было бы совсем плохо», - говорит глава Пыталовского района Лариса Сидорук. «Мы не смогли вернуть средства в полном объеме», - продолжает руководитель Пушкиногорского района Александр Баранов.15 ноября проект бюджета был внесен в Псковское областное Собрание. В это время Михаил Ведерников продолжал работу с федеральными ведомствами, совместные проекты с которыми могут принести в регион дополнительные средства. В частности, речь идет об общей работе с Росмолодежью: в Псковской области под эгидой и финансовой поддержке федерального агентства пройдет целый цикл мероприятий. Кроме того, глава региона встретился с главой ФНС Михаилом Мишустиным. По информации из источников, близких к главе региона, речь, среди прочего, шла о реструктуризации долгов «Псковавиа» и «Псковпассажиравтотранса». Как принято говорить в таких случах, «было встречено понимание».Фактически все эти встречи тоже можно считать частью финальной работы над областным бюджетом, которая позволит его разгрузить.Вопросы еще есть. Будет ли продолжена традиция бюджетного послания главы региона? Обратиться ли Михаил Ведерников к депутатам на сессии в рамках первого чтения бюджета?Кажется, главе региона уже есть что сказать.

Кстати

Владимир Путин подписал указ, который увеличил перечень критериев для оценки эффективности деятельности глав регионов. В числе новых критериев - отношение объема госдолга по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, к доходам без учета дотаций», и просроченную кредиторскую задолженность.