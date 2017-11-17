Рекордное количество претендентов на пост главы администрации Пскова в качество пока не переросло

Прием заявок на участие в конкурсе на должность сити-менеджера областной столицы завершился. Документы подали 10 человек. Действующего главы администрации Игоря Калашникова среди них не оказалось. Решение о том, кто станет вторым лицом в городе, депутатам Псковской гордумы предстоит принять на сессии 28 ноября. Будет ли это решение логичным и простым, зависит не только от профессиональных качеств претендентов – здесь как раз все понятно - но и от готовности депутатов не играть в византийский двор: с интригами, личными предпочтениями и дружескими связями.Де факто мы наблюдаем второй этап конкурса: первый отменили вскоре после того, как главой региона был назначен. Мотив решения тогда публично объявил глава Пскова, если коротко: «врио губернатора необходимо время для оценки кандидатур, выработки своей позиции и принятия некоего предложения в адрес депутатского корпуса гордумы».Повторный конкурс или его второй этап стартовал со 2 ноября, конкурсная комиссия начала принимать заявления претендентов на пост сити-менеджера. И если в первые дни ее работы сложилось впечатление, что все попрятались по кустам, то к 16 ноября, завершению срока подачи документов, неожиданно набралось десять претендентов.Как бы обидно это ни звучало, для большинства из них слово «претендент» в полном его смысле вряд ли подходит. Это больше походит на ярмарку тщеславия, где одним надо показать себя, другим – просто напомнить о своем существовании.Среди кандидатов люди с разной степенью известности в Пскове. Едва ли псковичам известен сотрудник одной из газовых компанийили предприниматель. На йоту узнаваем строитель: его лицо можно увидеть в инстаграме Ивана Цецерского в его «палочной» компании - тех, кто с утра вместе с ним занимается шведской ходьбой.Еще чуть-чуть больше первых троих известен общественник, казак и староста одного из церковных приходови индивидуальный предприниматель, когда-то работавший в администрации губернатора Евгения Михайлова (что само по себе еще та рекомендация).В ряду участников конкурса два несостоявшихся депутата гордумы. Это бизнесмены. Напомним, что на сентябрьских выборах в гордумы оба проиграли в своих одномандатных округах. Иван Мешков подавал документы и на первый, отмененный конкурс. Также, как и повторно подавший заявление секретарь Псковского горкома КПРФСамым последним в лодку кандидатов вскочил замначальника Управления городского хозяйства. Всерьез этого кандидата можно было бы рассматривать при одном условии: успешной работе УГХ.На общем фоне объективно выделяется только один претендент – председатель комитета Псковского областного Собрания по экономической политике, директор компании «ПсковАгроИнвест». У него сложившееся реноме успешного бизнесмена и нелюбителя участвовать в каких-либо подковерных игрищах. Кроме того, Братчиков не входит не в один из городских политических так называемых кланов.Информация о его выдвижении появилась утром во вторник, 14 ноября, на сайте Псковского агентства информации. При этом, по нашим данным, утечку намеренно организовал источник внутри муниципальной власти. Не исключено, что таким образом выдвижение Братчикова хотели сорвать. Прецеденты, когда преждевременная утечка информации срывала намеченные планы и события, в новейшей истории Псковской области уже случались.Но если с утра Александр Братчиков, комментируя ПАИ возможное участие в конкурсе, заявлял, что «на данном этапе эта информация не соответствует действительности», то после 16 часов того же дня пакет документов в конкурсную комиссию подал. Событие состоялось.Совпадение или нет, но Валерий Лесников, который известен своей близостью к Ивану Цецерскому, заявился на участие в конкурсе сразу же после Братчикова.

Уровень участников конкурса на пост сити-менеджера весьма разный. К сожалению, предположения о том, что битвы талантов явно не получится, сбываются.

Выдвижение завершилось.По нашей информации на этапе подачи заявок на конкурс глава Пскова не предлагал врио губернатора Михаилу Ведерникову какого-либо списка кандидатов, наиболее полно отвечающих критериям эффективного сити-менеджера. Практика подобного рода консультаций и предварительных оценок давно хорошо зарекомендовала себя в регионах, где муниципальные и областные власти работают рука об руку. Со своей стороны, врио губернатора не высказывал никаких публичных оценок заявившихся кандидатов. Едва ли он сделает это и сейчас, на этапе проведения конкурсной комиссией собеседований.Но это молчание для городских властей весьма красноречиво: только откровенный глупец будет думать, что Михаил Ведерников самоустранился и ему все равно, кто реально будет заниматься развитием города.Молчание так же красноречиво, как и участие в конкурсе на пост главы администрации Пскова Александра Братчикова.Иллюстрация: кадр из анимационного фильма «South Park»