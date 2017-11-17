17 Ноября 2017
Псков
+2 .. +4 °C
Великие Луки
+2 .. +4 °C
64.915   0.369
69.498   0.2596
RSS    Реклама    Подписка
Хроника дняОбществоПолитикаЭкономикаПроисшествияОбразованиеОбратная связьКриминалЗдоровьеКультура
Все сюжетыМы ждём ГанзуИстории успешных стартаповЯрмарка «ART-ель»Псковской правде – 100 лет!Возьми собаку из приютаМодная революцияДеловой мир

Десять чьих-то друзей

17 Ноября 2017 - 09:25
Главная → Заметки → Политика
Рекордное количество претендентов на пост главы администрации Пскова в качество пока не переросло
Прием заявок на участие в конкурсе на должность сити-менеджера областной столицы завершился. Документы подали 10 человек. Действующего главы администрации Игоря Калашникова среди них не оказалось. Решение о том, кто станет вторым лицом в городе, депутатам Псковской гордумы предстоит принять на сессии 28 ноября.  Будет ли это решение логичным и простым, зависит не только от профессиональных качеств претендентов – здесь как раз все понятно -  но и от готовности депутатов не играть в византийский двор: с интригами, личными предпочтениями и дружескими связями.
 
Де факто мы наблюдаем второй этап конкурса: первый отменили вскоре после того, как главой региона был назначен Михаил Ведерников. Мотив решения тогда публично объявил глава Пскова Иван Цецерский, если коротко: «врио губернатора необходимо время для оценки кандидатур, выработки своей позиции и принятия некоего предложения в адрес депутатского корпуса гордумы».
 
Повторный конкурс или его второй этап стартовал со 2 ноября, конкурсная комиссия начала принимать заявления претендентов на пост сити-менеджера. И если в первые дни ее работы сложилось впечатление, что все попрятались по кустам, то к 16 ноября, завершению срока подачи документов, неожиданно набралось десять претендентов.
 
Как бы обидно это ни звучало, для большинства из них слово «претендент» в полном его смысле вряд ли подходит. Это больше походит на ярмарку тщеславия, где одним надо показать себя, другим – просто напомнить о своем существовании.
 
Среди кандидатов люди с разной степенью известности  в Пскове. Едва ли псковичам известен сотрудник одной из газовых компаний Сергей Лавриненко или предприниматель Андрей Горюнов. На йоту узнаваем строитель Андрей Яковлев: его лицо можно увидеть в инстаграме Ивана Цецерского в его «палочной» компании - тех, кто с утра вместе с ним занимается шведской ходьбой. 
 
Еще чуть-чуть больше первых троих известен общественник, казак и староста одного из церковных приходов Виктор Яшин и индивидуальный предприниматель Вадим Петрухин, когда-то работавший в администрации губернатора Евгения Михайлова (что само по себе еще та рекомендация).
 
В ряду участников конкурса два несостоявшихся депутата гордумы. Это бизнесмены Иван Мешков и Валерий Лесников. Напомним, что на сентябрьских выборах в гордумы оба проиграли в своих одномандатных округах. Иван Мешков подавал документы и на первый, отмененный конкурс. Также, как и повторно подавший заявление секретарь Псковского горкома КПРФ Сергей Фёдоров. Самым последним в лодку кандидатов вскочил замначальника Управления городского хозяйства Дмитрий Таратынов. Всерьез этого кандидата можно было бы рассматривать при одном условии: успешной работе УГХ.
 
На общем фоне объективно выделяется только один претендент – председатель комитета Псковского областного Собрания по экономической политике, директор компании «ПсковАгроИнвест» Александр Братчиков. У него сложившееся реноме успешного бизнесмена и нелюбителя участвовать в каких-либо подковерных игрищах. Кроме того, Братчиков не входит не в один из городских политических так называемых кланов.
 
Информация о его выдвижении появилась утром во вторник, 14 ноября, на сайте Псковского агентства информации. При этом, по нашим данным, утечку намеренно организовал источник внутри муниципальной власти. Не исключено, что таким образом выдвижение Братчикова хотели сорвать. Прецеденты, когда преждевременная утечка информации срывала намеченные планы и события, в новейшей истории Псковской области уже случались.
 
Но если с утра Александр Братчиков, комментируя ПАИ возможное участие в конкурсе, заявлял, что «на данном этапе эта информация не соответствует действительности», то после 16 часов того же дня пакет документов в конкурсную комиссию подал. Событие состоялось.
 
Совпадение или нет, но Валерий Лесников, который известен своей близостью к Ивану Цецерскому, заявился на участие в конкурсе сразу же после Братчикова.

 

Уровень участников конкурса на пост сити-менеджера весьма разный.  К сожалению, предположения о том, что битвы талантов явно не получится, сбываются.

 

Выдвижение завершилось.

По нашей информации на этапе подачи заявок на конкурс глава Пскова не предлагал врио губернатора Михаилу Ведерникову какого-либо списка кандидатов, наиболее полно отвечающих критериям эффективного сити-менеджера.  Практика подобного рода консультаций и предварительных оценок давно хорошо зарекомендовала себя в регионах, где муниципальные и областные власти работают рука об руку. Со своей стороны, врио губернатора не высказывал никаких публичных оценок заявившихся кандидатов. Едва ли он сделает это и сейчас, на этапе проведения конкурсной комиссией собеседований.
 
Но это молчание для городских властей весьма красноречиво: только откровенный глупец будет думать, что Михаил Ведерников самоустранился и ему все равно, кто реально будет заниматься развитием города.
 
Молчание так же красноречиво, как и участие в конкурсе на пост главы администрации Пскова Александра Братчикова.

Иллюстрация: кадр из анимационного фильма «South Park»
 

Комментарии: 2
Читать Версия для печатиВставить в блогиВ избранное

Ранее в разделе

15 900 000 000Выносимый бюджетСобчак, Турчак и...

Комментарии

Анонимный
17 Ноября 2017 - 12:34
Ахаха! Автор жжот))
Анонимный
17 Ноября 2017 - 16:29
Автор,вы за или против?
Написать комментарий
Ваше имя
Ваш комментарий

Обсуждение ВКонтакте

Обсуждение на Facebook

Модная революция

Хроника дня

Лидеры обсуждений

добавить на Яндекс добавить на Яндекс

Фото

«Последний бал императора» инсценировали на железнодорожном вокзалеПсковская «Надежда» – фабрика талантовИгроки «Легиона» в третий раз вышли на псковский лёдХрамы в Мелётово
Весь фото архив

Видео

Парк летающих реанимобилей будет расширятсяВ Пскове реставрируют дом купца ПостниковаВо Власьевской башне открылась выставка «Россия начинается здесь»У прокуратуры – новоселье!
Весь видео архив

Свежий номер

среда, 15 ноября
Скачать PDFАрхив номеров

Конкурсы

ПервоКЛАССная баталия: Полуфинал

Хроника дняОбществоПолитикаЭкономикаПроисшествияОбразованиеОбратная связьКриминалЗдоровьеКультура
Все сюжетыМы ждём ГанзуИстории успешных стартаповЯрмарка «ART-ель»Псковской правде – 100 лет!Возьми собаку из приютаМодная революцияДеловой мир
Исключительные права на материалы, размещённые на интернет-сайте www.pravdapskov.ru в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат ГП "Медиа-холдинг Псковской области" и не подлежат использованию другими лицами в любой форме без письменного разрешения правообладателя. Приобретение авторских прав: i.nazarova@pravdapskov.ru. (8112) 57-33-50