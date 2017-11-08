Одной из стратегических линий работы Михаила Ведерникова, похоже, становится решение вопроса с госдолгом региона

Врио губернатора Михаил Ведерников работает чуть менее месяца и, как мы и предполагали, каждый его шаг изучается оппонентами, да и не только ими, с лупой. Наблюдатели пытаются увидеть в действиях врио логику и цели. Есть ли они? Попробуем разобраться.

Сказки и быль

Если ли хотите быстрого и простого ответа на этот вопрос, то вы найдете его у либеральных политиков. Им уже все понятно. Новый глава региона начал не с того, встречается не с теми, все тщета, работа провалена. Суши весла.



Готовность части оппозиции раздавать быстрые диагнозы понятна. До губернаторских выборов осталось меньше года, а «топить» потенциального кандидата партии власти надо начинать сразу, прямо сейчас. Чего ждать. Бей, пока не очухался.



Если же оставить за скобками политические предпочтения, то это вообще в наших традициях: ждать от власти немедленного результата. То есть должно было быть так. Приезжает Михаил Ведерников в область – и расцветают сады, за ним сами собой ремонтируются дороги, по сторонам улиц волшебным образом красятся фасады домов. Что? Госдолг 16 млрд? Вот вам 20! А едет врио губернатора в область не один, а сразу привозит Президента и все Правительство – чтобы уж в Москву самому не мотаться! А на площади созывает вече!



Всё это сказки, ребята. Вот что происходит на самом деле.



Одним из основных элементов критики в адрес Михаила Ведерникова стали его, на несколько дней поездки в Москву. Безусловно, это является для псковичей фактором раздражения: да что же это такое, только приехал в Псков – и сразу в столицу! Не нравится у нас, сбегает!



Минуточку. Ничего странного и нелогичного в визитах любого руководителя региона – хоть новичка, хоть старожила – в Москву нет. Тем более сейчас, когда идет верстка регионального бюджета. Особенно для тех губернаторов, что управляют дотационными субъектами РФ. Современные российские межбюджетные отношения, рычаги влияния на экономическую ситуацию в регионах неизбежно предполагают тесное взаимодействие с федеральными министерствами и ведомствами. Кроме того, стоит напомнить, что в свое время наш регион отказался - для экономии бюджетных средств - от своего постоянного представительства в Москве. Так что региональным чиновникам, включая и главу региона, приходится постоянно самим мотаться в столицу для решения даже тех вопросов, что раньше брали на себя сотрудники представительства.



Еще в первые дни своей работы в Псковской области, на самом старте Михаил Ведерников обозначил один из основных приоритетов работы. Произошло это на его встрече с заместителем губернатора – начальником финансового управления области Татьяной Бариновой. «Одна из главных задач – замещение коммерческих кредитов коммерческими», - заявил он и анонсировал несколько встреч в том числе и на эту тему в правительстве и министерствах. Которые действительно состоялись.



Кратко напомним, чем выгодно такое замещение. У бюджетных кредитов процентная ставка существенно ниже, чем у коммерческих. А значит область сможет тратить на обслуживание долга меньше средств и высвободить больше денег на более актуальные нужды. Так, например, если в структуре госдолга хотя бы половину кредитов удастся заместить на бюджетные, то речь пойдет о высвобождении нескольких сотен миллионов рублей.



Отметим, что проблема госдолга касается значительной части регионов России. Более того, обозначив ее, Михаил Ведерников четко попал в общероссийский тренд. На который отреагировал Президент Владимир Путин.

Путин сказал

Объём рыночного долга российских регионов - 1 трлн рублей, что составляет почти половину госдолга субъектов РФ, заявил он на встрече с Правительством. «При этом у некоторых регионов он существенно превышает весь годовой доход, а еще у 11 - половину собственных доходов. Важно найти решение для субъектов РФ, имеющих не только бюджетные, но и значительные рыночные долги», — отметил Путин.



Отметим, что в число одиннадцати регионов входит и Псковская область. Из 15,9 млрд госдолга региона коммерческие кредиты составляют 9 млрд рублей.



Владимир Путин поручил принять меры для снижения объема коммерческой задолженности регионов до уровня не более половины их собственных доходов.



Кроме того, заявил он, что регионам с высоким уровнем коммерческого долга будет предоставлен целевой кредит из федерального бюджета для погашения части рыночного долга.



По словам министра финансов Антона Силуанова, помощь регионам придет до конца года. Минфин подготовит необходимые изменения в законодательство и будет работать с депутатами Госдумы. На частичное погашение рыночных кредитов регионов потребуется примерно 60 млрд рублей, посчитал Силуанов.



Встреча Владимира Путина с членами Правительства произошла 31 октября, а уже на следующий день Михаил Ведерников был в Министерстве финансов России, где договаривался с министром финансов о реструктуризации долга Псковской области. Реакция врио оказалась незамедлительной, осталось дождаться конкретных последствий этой встречи для регионального бюджета.



Предполагалось, что условия реструктуризации долга и объемы дополнительной помощи региону станут понятны после заседания правительственной комиссии под руководством вице-премьера Дмитрия Козака.



Интересно, что накануне заседания в Телеграм-канале популярного экспертного нтернет-ресурса «Давыдов. Индекс» появилось сообщение с прогнозом об итогах работы комиссии: «Бюджетное выравнивание в бюджете-2018 закрепит ситуацию, при которой слабые регионы получат еще больше помощи из федерального бюджета, а те регионы, которые могли бы стать драйверами роста этой помощи, получат меньше, чем раньше».



Заседание комиссии прошло, как и было запланировано, 3 ноября. Михаил Ведерников участие в нем принял наряду с другими главами регионов.



На бюджетные кредиты регионам выделено 51 млрд рублей. «Тем, кто имел коммерческие долги больше 50%, мы предлагаем помочь бюджетными кредитами в последний раз. Предоставим их в текущем году. Они будут распределены между регионами, у которых большой высокий уровень коммерческих долгов, - заявил Антон Силуанов. - Мы брали количество получателей льгот, их уровень зарплаты, и применили бюджетную обеспеченность региона. Мы посчитали приросты по заработной плате по каждому субъекту и распределили между ними сумму 51,3 миллиардов рублей».



На бюджетное выравнивание регионам в 2018 году будет направлено 104 млрд.



Остальные московские встречи Михаила Ведерникова в целом также укладываются в стратегическую линию по продолжению привлечения федеральных средств в Псковскую область.



Напомним, речь идет о встречах с вице-премьером Ольгой Голодец, министром здравоохранения России Татьяной Яковлевой, гендиректором госкорпорации «Ростех» Сергеем Чемезовым, министром культуры Владимиром Мединским. Возьмемся предположить, что перечень визави главы региона в Москве был на самом деле больше, преданных публичной огласке.



В любом случае, оценить эффективность взаимодействия Михаила Ведерникова с федеральными структурами мы сможем только тогда, когда появится информация о конкретных цифрах федеральной помощи и трансферов в региональный бюджет. Ждать осталось недолго.



На фото: Вопрос госдолга тесно связан с проектом областного бюджета – 2017. Все ждут от администрации Михаила Ведерникова ответа на вопрос, каким он будет