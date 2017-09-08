8 Сентября 2017
Псков
+12 .. +14 °C
Великие Луки
+14 .. +16 °C
64.915   0.369
69.498   0.2596
RSS    Реклама    Подписка
Хроника дняОбществоПолитикаЭкономикаПроисшествияОбразованиеОбратная связьКриминалЗдоровье
Все сюжетыРастущий ПсковИстории успешных стартаповШкола на БалтийскойУправдомПресс-центрПсковской правде – 100 лет!Возьми собаку из приютаМодная революцияДеловой мир

Кандидаты наперегонки перекрашивают скамейки

01 Сентября 2017 - 14:47
Главная → Заметки → Политика
В Псковской области в седьмой раз работает горячая линия связи с избирателями

Треть звонков, поступающих на горячую линию, это жалобы на незаконную агитацию.

Горячая линия традиционно начинает свою работу за месяц до дня голосования. За первые две недели работы, с 10 по 25 августа, на горячую линию поступило 72 обращения. И это много, говорят эксперты. 

На горячей линии работают специально подготовленные операторы, которые ведут учет всех обращений и заносят их в специальные карточки. 

Больше всего обращений поступает из Пскова и Великих Лук, Островского, Пыталовского, Дновского и Стругокрасненского районов. 

– Жалобы на подкуп избирателей поступали только из Пскова. Из других районов таких звонков не было, – отметил исполнительный директор АНО «Центр правового просвещения и медиации» Семен Никонов

Люди считают, что предвыборная кампания поможет им решить наболевшие вопросы. Поэтому звонят по поводу самых разных проблем. 

– Традиционно очень много жалоб в сфере ЖКХ – по поводу капремонта и начислений за общедомовые нужды, жалуются на конкретные управляющие компании, – говорит руководитель аппарата Псковского регионального отделения «Ассоциации юристов» Неля Лебедева. – Много вопросов поступает также по различным социальным вопросам: и по льготным лекарствам, и по программе «Молодая семья», и по индексации пенсий. 
 

Анонимные обращения на горячую линию для проведения разбирательства в Избирком не направляют. 


Все обращения по социальным вопросам передали главам тех районов, откуда они поступили. Если в процессе обращения появляется необходимость юридической консультации, то операторы дают пояснения. 

– За семь лет работы линии мы впервые сталкиваемся с тем, что на первом этапе работы поступает такое количество жалоб на незаконную агитацию, – призналась Неля Лебедева. – Как правило, такие звонки бывают ближе к дню голосования либо непосредственно в день выборов. 

По словам Нели Лебедевой, люди сами квалифицировали некие действия со стороны кандидатов как попытку подкупа. 

– Люди были искренне возмущены тем, что их голоса хотели купить, – говорит она. – Мы впервые также столкнулись с тем, что горячую линию обвинили в ангажированности. Я приглашаю тех, кто так считает, посидеть рядом с операторами и послушать, что говорят люди. 

Жители улицы Мирной, к примеру, были возмущены тем, что кандидат приписал все заслуги по ремонту двора себе, тогда как они добивались этого ремонта два года. 

– Жители с удивлением обнаружили в своих почтовых ящиках листовки, где говорилось, что этот ремонт сделали только благодаря одному из кандидатов, – рассказывает Неля Лебедева. – А что люди должны думать, когда они видят в своем дворе только что перекрашенные скамейки? Из двух дворов нам такие звонки поступили. Люди возмущаются: что в городе мало некрашеных скамеек? Зачем перекрашивать свежевыкрашенные. Еще краска не высохла, а кандидаты от других партий тут же перекрашивают их в свои цвета. Таких технологий мы не припомним, пожалуй, с 90-х годов. В прошлом году только 10 % жалоб были связаны с незаконной агитацией. А сейчас уже треть таких звонков. То ли еще будет!

Экспертов беспокоит, что такие некрасивые, мягко говоря, методы кандидатов отбивают у людей желание идти голосовать. 

– Неужели кандидаты не понимают, что это наносит удар не только по их имиджу политиков, но и бьет по всей Псковской области, – недоумевает Неля Лебедева. – А если ситуация выйдет на федеральный уровень?

Теперь оценку этим фактам должны будут дать правоохранительные органы.

– В целом избирательные кампании в Псковской области проходят спокойно, – говорит заместитель председателя Избирательной комиссии Псковской области Иван Патлач. – Карточки учета жалоб с горячей линии направляют нам, а мы уже отсылаем их либо в правоохранительные органы, либо в территориальные избирательные комиссии. В территориальную комиссию Пскова поступили многочисленные жалобы о попытках подкупа избирателей. Следственное управление проводит проверку. Мы считаем недопустимым вмешательство в работу Избиркома. Расцениваем высказывание руководителя регионального отделения «Справедливой России», кандидата в депутаты Псковской городской Думы Олега Брячака, размещенное в одном из СМИ, как воспрепятствование работе Избирательной комиссии Псковской области.

Избирательная комиссия Псковской области направила в следственное управление РФ заявление о проведении проверки по факту наличия в действиях Брячака признаков преступления, предусмотренного статьей 141 УК РФ (Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий). 

К организации горячей линии присоединились и Молодежный парламент, и Общественная палата Псковской области. 

– Одна из главных задач горячей линии – соблюдение прав избирателей, – сказал Максим Афанасенко. – А одна из задач Молодежного парламента – представление законных прав и интересов молодежи. Люди крайне заинтересованы, чтобы выборы происходили честно и открыто и у всех кандидатов были равные возможности. Если молодежь увидит, что у кого-то есть преференции, она крайне неохотно пойдет на выборы. Мы надеемся, что после выборов, проанализировав все нарушения, тоже сможем внести свои предложения по усовершенствованию действующего законодательства. 

– Одним из основных вопросов для Общественной палаты в этом году будет избирательная кампания, – сказал член Общественной палаты Псковской области Анатолий Мультах. – Мы однозначно за честные и прозрачные выборы. Я член комиссии по учету и распределению эфирного времени, вижу воочию, что избирком очень трепетно относится к вопросам прозрачности и объективности выборов. 

 

По данным на 25 августа, по жалобам граждан возбуждено 10 административных правонарушений, находятся на рассмотрении – 9, направили в Следственный комитет – 1. 

 

Важно

За подкуп избирателей предусмотрена как административная (штраф до 25 тысяч рублей для физического лица и до 300 тысяч рублей для юридического), так и уголовная ответственность – до 5 лет лишения свободы. Причем наказание действует для обеих сторон. 

Горячая линия работает по рабочим дням: 8-900-995-64-01. В день голосования, 10 сентября, будет работать с 8 до 22 часов. 
 

Кстати

Если факт подкупа докажут после выборов, у депутата отберут мандат. 


Комментарии: 1
Читать Версия для печатиВставить в блогиВ избранное

Ранее в разделе

Иду на ГдовРастущий Псков....Турчак – Путину...

Комментарии

вася
01 Сентября 2017 - 16:00
если БЫ да КАБЫ да во рту росли грибы, был бы не рот, а целый огород
Написать комментарий
Ваше имя
Ваш комментарий

Обсуждение ВКонтакте

Обсуждение на Facebook

Модная революция

Хроника дня

Лидеры обсуждений

добавить на Яндекс добавить на Яндекс

Фото

Новая школа в Борисовичах приняла первых учениковМедовый фестиваль пришёлся по вкусу и детям, и взрослымСнаружи и внутри: как выглядит новое здание областной прокуратурыСквер у 24-й школы обретёт новый вид
Весь фото архив

Видео

В Пскове реставрируют дом купца ПостниковаВо Власьевской башне открылась выставка «Россия начинается здесь»У прокуратуры – новоселье!«Крылатая пехота» эффектно выступила перед псковичами
Весь видео архив

Свежий номер

Среда, 30 августа. Полная версия будет доступна для скачивания 6 сентября
Скачать PDFАрхив номеров

Конкурсы

Модная революция. Перезагрузка

Хроника дняОбществоПолитикаЭкономикаПроисшествияОбразованиеОбратная связьКриминалЗдоровье
Все сюжетыРастущий ПсковИстории успешных стартаповШкола на БалтийскойУправдомПресс-центрПсковской правде – 100 лет!Возьми собаку из приютаМодная революцияДеловой мир
Исключительные права на материалы, размещённые на интернет-сайте www.pravdapskov.ru в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат ГП "Медиа-холдинг Псковской области" и не подлежат использованию другими лицами в любой форме без письменного разрешения правообладателя. Приобретение авторских прав: i.nazarova@pravdapskov.ru. (8112) 57-33-50