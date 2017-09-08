|Псков
|+12 .. +14 °C
|Великие Луки
|+14 .. +16 °C
Кандидаты наперегонки перекрашивают скамейки
Треть звонков, поступающих на горячую линию, это жалобы на незаконную агитацию.
Горячая линия традиционно начинает свою работу за месяц до дня голосования. За первые две недели работы, с 10 по 25 августа, на горячую линию поступило 72 обращения. И это много, говорят эксперты.
На горячей линии работают специально подготовленные операторы, которые ведут учет всех обращений и заносят их в специальные карточки.
Больше всего обращений поступает из Пскова и Великих Лук, Островского, Пыталовского, Дновского и Стругокрасненского районов.
– Жалобы на подкуп избирателей поступали только из Пскова. Из других районов таких звонков не было, – отметил исполнительный директор АНО «Центр правового просвещения и медиации» Семен Никонов.
Люди считают, что предвыборная кампания поможет им решить наболевшие вопросы. Поэтому звонят по поводу самых разных проблем.
– Традиционно очень много жалоб в сфере ЖКХ – по поводу капремонта и начислений за общедомовые нужды, жалуются на конкретные управляющие компании, – говорит руководитель аппарата Псковского регионального отделения «Ассоциации юристов» Неля Лебедева. – Много вопросов поступает также по различным социальным вопросам: и по льготным лекарствам, и по программе «Молодая семья», и по индексации пенсий.
Анонимные обращения на горячую линию для проведения разбирательства в Избирком не направляют.
Все обращения по социальным вопросам передали главам тех районов, откуда они поступили. Если в процессе обращения появляется необходимость юридической консультации, то операторы дают пояснения.
– За семь лет работы линии мы впервые сталкиваемся с тем, что на первом этапе работы поступает такое количество жалоб на незаконную агитацию, – призналась Неля Лебедева. – Как правило, такие звонки бывают ближе к дню голосования либо непосредственно в день выборов.
По словам Нели Лебедевой, люди сами квалифицировали некие действия со стороны кандидатов как попытку подкупа.
– Люди были искренне возмущены тем, что их голоса хотели купить, – говорит она. – Мы впервые также столкнулись с тем, что горячую линию обвинили в ангажированности. Я приглашаю тех, кто так считает, посидеть рядом с операторами и послушать, что говорят люди.
Жители улицы Мирной, к примеру, были возмущены тем, что кандидат приписал все заслуги по ремонту двора себе, тогда как они добивались этого ремонта два года.
– Жители с удивлением обнаружили в своих почтовых ящиках листовки, где говорилось, что этот ремонт сделали только благодаря одному из кандидатов, – рассказывает Неля Лебедева. – А что люди должны думать, когда они видят в своем дворе только что перекрашенные скамейки? Из двух дворов нам такие звонки поступили. Люди возмущаются: что в городе мало некрашеных скамеек? Зачем перекрашивать свежевыкрашенные. Еще краска не высохла, а кандидаты от других партий тут же перекрашивают их в свои цвета. Таких технологий мы не припомним, пожалуй, с 90-х годов. В прошлом году только 10 % жалоб были связаны с незаконной агитацией. А сейчас уже треть таких звонков. То ли еще будет!
Экспертов беспокоит, что такие некрасивые, мягко говоря, методы кандидатов отбивают у людей желание идти голосовать.
– Неужели кандидаты не понимают, что это наносит удар не только по их имиджу политиков, но и бьет по всей Псковской области, – недоумевает Неля Лебедева. – А если ситуация выйдет на федеральный уровень?
Теперь оценку этим фактам должны будут дать правоохранительные органы.
– В целом избирательные кампании в Псковской области проходят спокойно, – говорит заместитель председателя Избирательной комиссии Псковской области Иван Патлач. – Карточки учета жалоб с горячей линии направляют нам, а мы уже отсылаем их либо в правоохранительные органы, либо в территориальные избирательные комиссии. В территориальную комиссию Пскова поступили многочисленные жалобы о попытках подкупа избирателей. Следственное управление проводит проверку. Мы считаем недопустимым вмешательство в работу Избиркома. Расцениваем высказывание руководителя регионального отделения «Справедливой России», кандидата в депутаты Псковской городской Думы Олега Брячака, размещенное в одном из СМИ, как воспрепятствование работе Избирательной комиссии Псковской области.
Избирательная комиссия Псковской области направила в следственное управление РФ заявление о проведении проверки по факту наличия в действиях Брячака признаков преступления, предусмотренного статьей 141 УК РФ (Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий).
К организации горячей линии присоединились и Молодежный парламент, и Общественная палата Псковской области.
– Одна из главных задач горячей линии – соблюдение прав избирателей, – сказал Максим Афанасенко. – А одна из задач Молодежного парламента – представление законных прав и интересов молодежи. Люди крайне заинтересованы, чтобы выборы происходили честно и открыто и у всех кандидатов были равные возможности. Если молодежь увидит, что у кого-то есть преференции, она крайне неохотно пойдет на выборы. Мы надеемся, что после выборов, проанализировав все нарушения, тоже сможем внести свои предложения по усовершенствованию действующего законодательства.
– Одним из основных вопросов для Общественной палаты в этом году будет избирательная кампания, – сказал член Общественной палаты Псковской области Анатолий Мультах. – Мы однозначно за честные и прозрачные выборы. Я член комиссии по учету и распределению эфирного времени, вижу воочию, что избирком очень трепетно относится к вопросам прозрачности и объективности выборов.
По данным на 25 августа, по жалобам граждан возбуждено 10 административных правонарушений, находятся на рассмотрении – 9, направили в Следственный комитет – 1.
Важно
За подкуп избирателей предусмотрена как административная (штраф до 25 тысяч рублей для физического лица и до 300 тысяч рублей для юридического), так и уголовная ответственность – до 5 лет лишения свободы. Причем наказание действует для обеих сторон.
Горячая линия работает по рабочим дням: 8-900-995-64-01. В день голосования, 10 сентября, будет работать с 8 до 22 часов.
Кстати
Если факт подкупа докажут после выборов, у депутата отберут мандат.
Ранее в разделе
Комментарии
Обсуждение ВКонтакте
Обсуждение на Facebook
Хроника дня
- Результаты «Единой России» оценят в пресс-центре «Псковской правды»15:20
- Центральный аппарат СК ведёт дело о подкупе избирателей в Пскове12:48
- Двое злостных любителей выпить за рулем задержаны в Пскове11:32
- В Псковской области продолжается скупка голосов11:23
- Двухлетний ребёнок выпал из окна псковской многоэтажки11:12
- Посмотреть на юных яхтсменов можно будет 9 и 10 сентября07.09, 16:28
- В Пскове возбудили уголовное дело по факту подкупа избирателей07.09, 14:37
- Вслед за ул. Герцена в Пскове взялись ремонтировать ул. Льва Толстого и ул. Кузнецкую07.09, 13:32
- Ущерб от мощного ливня подсчитали в Псковской области07.09, 13:19
- У порховских наркохимиков изъяли 30 килограммов опасной отравы07.09, 12:16
- В эту субботу псковичи смогут выбрать себе новую квартиру07.09, 11:41
- В 12 дворах Пскова до конца года появятся игровые площадки07.09, 11:00
- Где сделать прививку от гриппа в Пскове (АДРЕСА)07.09, 10:54
- Девушка, пропавшая в Великих Луках, была одета в платье до колен (ФОТО)07.09, 10:40
- «Pskovfest» пройдет в любую погоду07.09, 10:35
- Обустройство Псковского театра кукол на новом месте профинансируют по партийной программе06.09, 15:52
- Девушку с «гвоздиком» в носу разыскивают в Псковской области (ФОТО)06.09, 11:40
- Учителей поселят рядом с новой школой в Великих Луках05.09, 12:57
- Псковичей приглашаются 8 сентября в Кутузовский сквер05.09, 12:36
- Великолукский свинокомплекс вошёл в ТОП-20 крупнейших производителей мяса05.09, 12:26
Лидеры обсуждений
- Виктор Антонов: Я гражданин России, почему ко мне отношение как к чужаку?
- Растущий Псков. Часть 2: Расширяющееся Запсковье
- 23 августа на вопросы псковичей ответит главный пристав региона
- Алексей Кириллов про урны для собачьих отходов: Инициатива наказуема
- Пробку в Черехе можно убрать
- Работа за так. На что уходят деньги крупных работодателей
- Куда в Пскове исчезли квитанции за капремонт
- Модная революция. Перезагрузка: Идеальное решение
- Растущий Псков. Часть 1: новое Завеличье
- Как заплатить за капремонт без квитанции