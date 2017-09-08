В Псковской области в седьмой раз работает горячая линия связи с избирателями

Треть звонков, поступающих на горячую линию, это жалобы на незаконную агитацию.



Горячая линия традиционно начинает свою работу за месяц до дня голосования. За первые две недели работы, с 10 по 25 августа, на горячую линию поступило 72 обращения. И это много, говорят эксперты.



На горячей линии работают специально подготовленные операторы, которые ведут учет всех обращений и заносят их в специальные карточки.



Больше всего обращений поступает из Пскова и Великих Лук, Островского, Пыталовского, Дновского и Стругокрасненского районов.



– Жалобы на подкуп избирателей поступали только из Пскова. Из других районов таких звонков не было, – отметил исполнительный директор АНО «Центр правового просвещения и медиации» Семен Никонов.



Люди считают, что предвыборная кампания поможет им решить наболевшие вопросы. Поэтому звонят по поводу самых разных проблем.



– Традиционно очень много жалоб в сфере ЖКХ – по поводу капремонта и начислений за общедомовые нужды, жалуются на конкретные управляющие компании, – говорит руководитель аппарата Псковского регионального отделения «Ассоциации юристов» Неля Лебедева. – Много вопросов поступает также по различным социальным вопросам: и по льготным лекарствам, и по программе «Молодая семья», и по индексации пенсий.



Анонимные обращения на горячую линию для проведения разбирательства в Избирком не направляют.



Все обращения по социальным вопросам передали главам тех районов, откуда они поступили. Если в процессе обращения появляется необходимость юридической консультации, то операторы дают пояснения.



– За семь лет работы линии мы впервые сталкиваемся с тем, что на первом этапе работы поступает такое количество жалоб на незаконную агитацию, – призналась Неля Лебедева. – Как правило, такие звонки бывают ближе к дню голосования либо непосредственно в день выборов.



По словам Нели Лебедевой, люди сами квалифицировали некие действия со стороны кандидатов как попытку подкупа.



– Люди были искренне возмущены тем, что их голоса хотели купить, – говорит она. – Мы впервые также столкнулись с тем, что горячую линию обвинили в ангажированности. Я приглашаю тех, кто так считает, посидеть рядом с операторами и послушать, что говорят люди.



Жители улицы Мирной, к примеру, были возмущены тем, что кандидат приписал все заслуги по ремонту двора себе, тогда как они добивались этого ремонта два года.



– Жители с удивлением обнаружили в своих почтовых ящиках листовки, где говорилось, что этот ремонт сделали только благодаря одному из кандидатов, – рассказывает Неля Лебедева. – А что люди должны думать, когда они видят в своем дворе только что перекрашенные скамейки? Из двух дворов нам такие звонки поступили. Люди возмущаются: что в городе мало некрашеных скамеек? Зачем перекрашивать свежевыкрашенные. Еще краска не высохла, а кандидаты от других партий тут же перекрашивают их в свои цвета. Таких технологий мы не припомним, пожалуй, с 90-х годов. В прошлом году только 10 % жалоб были связаны с незаконной агитацией. А сейчас уже треть таких звонков. То ли еще будет!



Экспертов беспокоит, что такие некрасивые, мягко говоря, методы кандидатов отбивают у людей желание идти голосовать.



– Неужели кандидаты не понимают, что это наносит удар не только по их имиджу политиков, но и бьет по всей Псковской области, – недоумевает Неля Лебедева. – А если ситуация выйдет на федеральный уровень?



Теперь оценку этим фактам должны будут дать правоохранительные органы.



– В целом избирательные кампании в Псковской области проходят спокойно, – говорит заместитель председателя Избирательной комиссии Псковской области Иван Патлач. – Карточки учета жалоб с горячей линии направляют нам, а мы уже отсылаем их либо в правоохранительные органы, либо в территориальные избирательные комиссии. В территориальную комиссию Пскова поступили многочисленные жалобы о попытках подкупа избирателей. Следственное управление проводит проверку. Мы считаем недопустимым вмешательство в работу Избиркома. Расцениваем высказывание руководителя регионального отделения «Справедливой России», кандидата в депутаты Псковской городской Думы Олега Брячака, размещенное в одном из СМИ, как воспрепятствование работе Избирательной комиссии Псковской области.



Избирательная комиссия Псковской области направила в следственное управление РФ заявление о проведении проверки по факту наличия в действиях Брячака признаков преступления, предусмотренного статьей 141 УК РФ (Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий).



К организации горячей линии присоединились и Молодежный парламент, и Общественная палата Псковской области.



– Одна из главных задач горячей линии – соблюдение прав избирателей, – сказал Максим Афанасенко. – А одна из задач Молодежного парламента – представление законных прав и интересов молодежи. Люди крайне заинтересованы, чтобы выборы происходили честно и открыто и у всех кандидатов были равные возможности. Если молодежь увидит, что у кого-то есть преференции, она крайне неохотно пойдет на выборы. Мы надеемся, что после выборов, проанализировав все нарушения, тоже сможем внести свои предложения по усовершенствованию действующего законодательства.



– Одним из основных вопросов для Общественной палаты в этом году будет избирательная кампания, – сказал член Общественной палаты Псковской области Анатолий Мультах. – Мы однозначно за честные и прозрачные выборы. Я член комиссии по учету и распределению эфирного времени, вижу воочию, что избирком очень трепетно относится к вопросам прозрачности и объективности выборов.

По данным на 25 августа, по жалобам граждан возбуждено 10 административных правонарушений, находятся на рассмотрении – 9, направили в Следственный комитет – 1.

Важно

За подкуп избирателей предусмотрена как административная (штраф до 25 тысяч рублей для физического лица и до 300 тысяч рублей для юридического), так и уголовная ответственность – до 5 лет лишения свободы. Причем наказание действует для обеих сторон.



Горячая линия работает по рабочим дням: 8-900-995-64-01. В день голосования, 10 сентября, будет работать с 8 до 22 часов.



Кстати

Если факт подкупа докажут после выборов, у депутата отберут мандат.