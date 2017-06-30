Председатель Избирательной комиссии Псковской области Николай Цветков продолжает раскрывать тонкости выборного процесса

В единый день голосования 10 сентября 2017 года в Псковской области пройдет 38 избирательных кампаний.



Назначены выборы депутатов районных собраний в Бежаницком, Великолукском, Гдовском, Дедовичском, Дновском, Красногородском, Локнянском, Новоржевском, Новосокольническом, Опочецком, Островском, Палкинском, Печорском, Плюсском, Порховском, Псковском, Пустошкинском, Пушкиногорском, Пыталовском, Струго-Красненском, Усвятском районах и депутатов городских дум в Пскове и Великих Луках, а также выборы глав муниципалитетов в Дедовичском, Островском, Палкинском, Печорском, Порховском, Плюсском, Пыталовском районах, дополнительные выборы депутата Псковского областного Собрания депутатов шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 8 (г. Великие Луки), дополнительные выборы депутата Собрания депутатов Невельского района по одномандатному избирательному округу № 2, дополнительные выборы депутата Собрания депутатов городского поселения Палкино по одномандатному избирательному участку № 7, дополнительные выборы депутата Собрания депутатов ГП Опочка по одномандатному избирательному округу № 12, дополнительные выборы депутата Собрания депутатов ГП Струги Красные по одномандатному округу № 5, дополнительные выборы депутата Собрания депутатов ГП Дно по многомандатному избирательному округу № 2, дополнительные выборы депутата Собрания депутатов сельского поселения Артемовская волость по многомандатному избирательному округу № 1, дополнительные выборы депутата СП Писковическая волость по одномандатному округу № 1.



Еще раз хочу отметить, что организаторами муниципальных выборов являются территориальные избирательные комиссии (ТИК), выборов госвласти (дополнительные выборы депутата в Псковское областное Собрание) – окружная избирательная комиссия по избирательному участку № 8 (ОИК), обязанности возложены на ТИК г. Великие Луки, которые обеспечивают все этапы избирательного процесса – от выдвижения кандидатов до голосования избирателей.



Что необходимо сделать в течение 30 дней со дня опубликования в СМИ решения о назначении выборов:





Кандидатам в депутаты – самовыдвиженцам

• Предоставить в соответствующую избирательную комиссию документы для выдвижения.



• Открыть специальные избирательные счета.



• Собрать подписи избирателей в свою поддержку.



Партиям и общественным объединениям

• Провести конференции и собрания по определению кандидатов для участия в выборах, известив об этом избирательную комиссию.



• Предоставить документы по выдвижению своих кандидатов-одномандатников и списки кандидатов в соответствующую избирательную комиссию.



• Назначить уполномоченных представителей.



• Собрать подписи избирателей в свою поддержку (за исключением пяти региональных парламентских партий).



СМИ, организациям, индивидуальным предпринимателям

• Разместить в СМИ прайс-листы о размере и других условиях оплаты предоставляемых на выборах услуг.



• Уведомить соответствующую избирательную комиссию о предоставлении эфирного времени, печатной площади для размещения на платной основе агитационных материалов и услуг по изготовлению печатных и иных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов и избирательных объединений.



Расценки публикуются заранее, для того чтобы стороны, участвующие в выборах, могли сформировать свои бюджеты.



Нашим уважаемым избирателям очень советую заранее посмотреть, где находятся их избирательные участки. Сделать это очень легко. На сайте Избирательной комиссии Псковской области в левом верхнем углу находится баннер «Найди свой избирательный участок». Кликнув на него и заполнив необходимые данные, вы узнаете адрес своего избирательного участка.



48 политических партий, зарегистрированных в регионе, могут принять участие в предстоящих выборах.



5 партий имеют право участвовать во всех выборах без сбора подписей избирателей. Это «Единая Россия», КПРФ, «Справедливая Россия», ЛДПР, «Яблоко» (перечень размещен на сайте ИКПО).



Иным политическим партиям для поддержки выдвижения кандидата, а также в поддержку самовыдвижения кандидата на дополнительных выборах депутата в Псковское областное Собрание необходимо собрать 3 % подписей избирателей от числа избирателей, зарегистрированных в соответствующем избирательном округе. Для поддержки кандидатов в районные собрания депутатов и городские думы – 0,5 % от общего числа избирателей в своем округе.



На выборах должностного лица местного самоуправления (глава муниципального образования) регистрация кандидата, выдвинутого политической партией, его региональным отделением или иным структурным подразделением осуществляется без сбора подписей избирателей на основании решения о выдвижении кандидата, принятого политической партией.



Избирательные комиссии области, организующие выборы, в этот период будут оказывать всестороннюю методическую помощь кандидатам, политическим партиям и общественным объединениям и принимать документы на выдвижение.



Самовыдвижение кандидатов и выдвижение кандидатов избирательными объединениями будет проходить в течение 30 дней со дня опубликования решения о назначении выборов. На каждых выборах в органы местного самоуправления и органы госвласти действуют свои календарные планы.



Например, на дополнительных выборах депутата областного Собрания по одномандатному избирательному округу № 8 процедура выдвижения заканчивается 7 июля, по выборам в Псковскую городскую Думу – 15 июля, а в Великолукскую городскую Думу – 16 июля.



В соответствии с решением Избиркома «О комплексе мероприятий по обучению членов избирательных комиссий и других участников избирательного процесса в Псковской области на 2017 год» продолжится масштабное обучение членов избирательных комиссий всех уровней. Это одна из важнейших и приоритетных задач Избиркома. Мы очень серьезно будем контролировать этот процесс. Во время обучения есть хорошая возможность повысить уровень профессиональной подготовки и практических навыков членов территориальных и участковых избирательных комиссий.



Подробная информация на сайте Избирательной комиссии Псковской области.