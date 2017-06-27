Победитель предварительного голосования в Палкинском районе Евгений Седов – о том, с какими мыслями будет бороться

10 сентября в Палкинском районе предстоят выборы главы. Победителем предварительного голосования «Единой России» на выдвижение в качестве кандидата на пост главы муниципалитета стал молодой юрист Евгений Седов. Действующий глава администрации района Галина Кузьма праймериз проиграла.



Еще в апрельском интервью ПАИ губернатор Андрей Турчак не исключил такое развитие ситуации в Палкино, указав на авторитарный стиль общения действующего главы.



Похоже, мнение Евгения Седова о том, каким должен быть стиль управления, в корне отличается о того, что сейчас можно наблюдать в Палкинском районе.



За возможности

– Евгений Евгеньевич, вы родились в Пскове, но соответствуете цензу оседлости в Палкино. Как вы оказались в районе?



– Моя супруга родом из Великого Новгорода. Познакомились мы, будучи студентами Новгородского университета. Наши представления о дальнейшей совместной жизни сошлись – собственный дом, много детей, путешествия, паломничества к святыням. После окончания вуза начали искать земельный участок под дом. И самый оптимальный вариант оказался в Палкинском районе. Да и знакомые там были. Так что семейную жизнь мы начали в Палкино. Жена по образованию тоже юрист, устроилась здесь на работу в районный суд, а я – в администрацию Палкинского района, в то время районом руководил Геннадий Николаевич Васильев. Сейчас, можно сказать, мы укоренились на Палкинской земле. Здесь появились на свет наши дети, здесь похоронен мой рано ушедший из жизни отец.



– А депутатом как стали?



– После того как Васильев перестал быть главой, наши взгляды с новым руководством района на мою деятельность, в том числе и дальнейший карьерный рост, разошлись, я уволился по собственному желанию. Вскоре меня на работу пригласила в областной комитет по местному самоуправлению Татьяна Михайловна Смирнова. А в 2014 году в районное Cобрание были дополнительные выборы. Выдвинулся. Победил.



– Зачем вам нужно было депутатство?



– Хотелось знания, которые были получены в администрации района, применить. Как и те знания, которые получил, работая в комитете по МСУ.



Народ поддержал, я набрал более 70 % голосов.



Поверьте, меркантильного интереса я никогда не преследовал. Депутатов на штатной основе в районном Собрании нет, работаем все бесплатно, основная моя деятельность – юрист у индивидуального предпринимателя в Палкино.



– А на предварительное голосование на должность главы района зачем пошли?



– В Устав Палкинского района внесены изменения, в соответствии с которыми глава района теперь в одном лице объединит полномочия бывших ранее главы администрации и главы муниципалитета. Понимая возможности, которые дает эта должность для улучшения ситуации в районе, я и пошел на праймериз.



– Все говорят о служении народу, району. Ну а свои, прагматичные интересы преследуете?



– У меня трое детей растут. И я видел такую картину, работая одно время руководителем военно-спортивного клуба: дети росли, уезжали на учебу – и не возвращались. Замечательные ребята, умные, физически хорошо подготовленные, а некуда возвращаться, работы мало, зарплаты невысокие.

Хочу, чтобы у нас в районе были возможности для хорошо оплачиваемой работы. Чтобы население оставалось на малой Родине. В том числе и мои дети, когда вырастут.



– Сколько лет сейчас вашим детям?



– Они маленькие. Серафиму – четыре года, Федору – два, а Георгию всего два месяца. Рано, конечно, думать об их трудоустройстве. Но ведь и проблемы района не за один год решишь.





Критикующий рядом

– Как вы принимали решение об участии в предварительном голосовании, а значит, и потенциально – в выборах главы района? Кто влиял на решение?



– Люди влияли, жители района, с которыми я общался. Народ устал от авторитарного режима управления нынешнего главы. Знаете, ко мне, как к депутату, часто обращаются палкинцы со своими проблемами, но материально просят помочь не все, зачастую люди не могут реализовать свои планы, идеи. Народ хочет единения, совместных субботников, праздников, оказания благотворительной помощи нуждающимся (да, не удивляйтесь, при низких доходах палкинцы готовы порой отдать последнее, чтобы помочь тяжело больным детям или немощным старикам). Мешает благим начинаниям не только экономически сложное положение в районе, но подчас и законы, их знание или незнание, неверное толкование, а еще – отсутствие поддержки и объединяющей силы. Стараюсь помочь всем и чувствую в себе потенциал сделать большее вместе с командой единомышленников.



– Как к вашему решению отнеслась супруга? «Зачем тебе это надо?»



– Конечно, ей сейчас сложно, трое малолетних детей, дом, работа. Но она не только замечательная мама и хозяйка, она тоже мой единомышленник, понимает, что если люди мне доверяют, нельзя обманывать их надежды, нужно идти и работать.



– У вас непростые отношения с Галиной Кузьмой?



– Так получилось, что в районном Собрании только немногие могут высказать свое альтернативное мнение. И это мнение, как правило, мнению главы противоречит.



Особых точек соприкосновения у нас с ней нет. Мы с Галиной Павловной люди разных поколений, и зачастую разнятся наши взгляды на те или иные вопросы и их решение, мы не конфликтуем, каждый идет своим путем.



– Одновременно с выборами главы у вас будут еще и выборы районных депутатов. Вы не опасаетесь попасть в ситуацию, когда новое районное Собрание по каким-то причинам будет иметь альтернативную вашей точку зрения?



– На выборы пойдут самые активные. Те, кто тоже хочет позитивных изменений в районе. Какие же тут могут быть противоречия?



Я против молчания, оно ведь сродни безразличию. Мне интересно, чтобы рядом был критикующий, не оскорбляющий, а критикующий человек. Который готов конструктивно критиковать и помогать. Я за то, чтобы руководство было коллегиальным, чтобы принимаемые решения обсуждались, чтобы не было так: «Я сказал – и все!» Поверьте, есть огромное число сторонников воплощения моих планов и идей, мне есть на кого опереться, кому поручить задуманное. Я не единолично принимал решение баллотироваться на главу, можно даже сказать, что меня убедили это сделать.



– То есть вам все равно, попадет ли в районное Собрание ваш сторонник или противник, главное, чтобы это был человек дела?



– Да, наверное, для меня это было бы наиболее важно. Не брать под козырек, а вести диалог.



– Евгений Евгеньевич, почему, на ваш взгляд, на предварительном голосовании палкинцы не поддержали действующего главу?



– Все-таки, пожалуй, основная проблема – это отношение к людям. Плюс, конечно, непростые экономические времена. Позитивных изменений в районе происходит мало. Поэтому народ смотрит, что за пять лет произошло, анализирует, что глава сделал. Или не смог сделать, или не захотел.



Чтобы даже в мыслях не было

– Назовите основные проблемы Палкинского района. Одну вы уже назвали: отток населения.



– В здравоохранении есть проблемы. После присоединения нашей больницы к Псковской районной очень много жалоб возникает у населения. У нас осталось два поста скорой медицинской помощи, а район все-таки немаленький, население в основном пожилого возраста. Медикам сложно оказывать своевременную помощь в таких условиях. Было много противников того, чтобы присоединяться к Псковской районной, и губернатор советовал «перейти под крыло» Островской ЦРБ. Сейчас нам говорят, что возможность такая есть по-прежнему. Как бы то ни было, вопрос надо решать.



Следующая проблема – пестициды, которые хранятся на территории района в Черской волости. Вопрос сейчас уже решается на федеральном уровне, но держать его на контроле необходимо.



Экология. Мы столкнулись с огромным числом несанкционированных свалок в районе, замусоренных берегов рек и озер. В этом направлении работаем совместно с Общероссийским народным фронтом. В первых «генеральных уборках» приняло участие неожидаемое число людей, дело сдвинулось с мертвой точки, и это бодрит.



Но самый важный вопрос – это, конечно, экономика и инвестиции. Сейчас в район пришли сельхозинвесторы «Назия», «Тригорское». Огромные площади земли засеяны культурами, стали востребованы механизаторы, комбайнеры. Жизнь села возрождается. Привлечение таких компаний – это рабочие места, пополнение бюджета.



Наш район славен живописными местами, поэтому есть желание развивать сельский, экологический туризм, привлекать на отдых жителей больших городов.



– Считаете ли вы близость Пскова проблемой для района?



– Если в Палкино будут рабочие места, это не будет проблемой. Некоторые из тех, кто уехал, нашел работу в Пскове, могли бы вернуться при условии, что здесь, дома, будет хорошая работа и условия проживания.



Кстати, можно немало плюсов найти в том, что областной центр находится рядом. Например, развивая экотуризм, о котором было сказано выше, мы с радостью будем встречать гостей из Пскова и других наших соседей, как это происходит, например, на празднованиях дней деревень или байк-фестивалях, которые проходят у нас на Смолинском озере ежегодно. Палкинский район уникален, его знают псковичи и любят сюда приезжать, тем более многие из них здесь родились.



– Как вы относитесь к потенциальному присоединению Палкинского района к другому муниципалитету? Населения немного, экономика слабая – просто просится к слиянию с другим районом. Конечно, такую перспективу никто не рассматривает, но все же...



– Вот здесь самая большая задача, мое огромное желание: Палкинский район должен получить такое развитие, чтобы и в мыслях ни у кого не возникала возможность слияния!



Справка

Евгений Евгеньевич Седов. Родился в 1984 году в Пскове. Окончил Псковский колледж строительства и экономики. Затем – Новгородский государственный университет по специальности «юриспруденция». В 2009 году женился. Вместе с супругой воспитывают трех сыновей. Живет в Палкино. Работает юристом. Депутат Палкинского районного Собрания депутатов от партии «Единая Россия».

