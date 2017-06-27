Власти Пскова отчитались о расходах на поездку в Кампен

Напомним, на прошлой неделе лидер регионального отделения партии «Родина» Константин Вилков опубликовал на своей странице в одной из социальных сетей свои расчеты затрат делегации. В его сообщении отсутствовали ссылки на официальные документы, а расчеты являлись собственными. В частности, стоимость авиаперелетов и проживание в гостиницах Вилков рассчитывал, исходя из данных специализированных приложений по покупке билетов и бронированию гостиниц. По расчетам «родинца» сумма составила 1,393 млн рублей. При этом «сумма, указанная выше, смело может быть умножена на три с поправкой на свиту», считает Вилков.



Спустя несколько дней городские власти публично сообщили о настоящих, а не вымышленных расходах. По информации городской пресс-службы, распоряжением главы Пскова в Кампен были направлены три сотрудника Псковской городской Думы «для исполнения своих обязанностей согласно должностным инструкциям». В служебной командировке находились начальник отдела зарубежных связей и Ганзейского движения Татьяна Пустошкина, консультант того же отдела Светлана Товстик, начальник отдела по информационно-аналитической работе, связям со СМИ и общественностью Анна Насыбулина. В соответствии с полномочиями, определенными уставом города, муниципалитет представлял глава Пскова Иван Цецерский. Расходы на указанных лиц составили: авиаперелет – 101 467 рублей, проживание – 66 762 рубля, суточные – 60 600 рублей. Размер суточных рассчитан согласно Постановлению Правительства РФ N 812.



Таким образом, из сметы гордумы на эти цели потрачено 228 829 рублей. Расчет произведен в соответствии с утвержденным Псковской городской Думой порядком и условиями расходов, связанных со служебными командировками, отмечает пресс-служба.



Также в составе официальной делегации от администрации Пскова в Международных Ганзейских днях приняли участие глава администрации города Игорь Калашаников, начальник отдела по реализации программ приграничного сотрудничества Кристина Кобызь, начальник отдела потребительского рынка и услуг Андрей Сукманов. Расходы на указанных лиц составили: авиаперелет – 90 132 рубля, проживание – 72 512 рублей, суточные – 48 892 рубля. Из сметы администрации города Пскова оплачено 211 536 рублей.



На мероприятие также были командированы представители структурных подразделений администрации города, задействованных в подготовке и проведении Ганзейских дней в Пскове в 2019 году. Расходы на них составили 255 365 рублей.



Общие командировочные расходы на представителей властей Пскова составили 695 730 тысяч рублей.



Иван Цецерский: Мы идем по нарастающей к Ганзе 2019 года, остается два года ровно. И наша задача была в том, чтобы все службы без исключения увидели, каким порядком идет организация по их сфере этого международного форума: культура должна была увидеть свое, хозяйственники – свое, в том числе благоустройство, работу всех служб. Не сомневаюсь, что все присутствующие в составе делегации люди сделают так, чтобы наш план был максимально эффективным, менее затратным и максимально учитывал привлеченные ресурсы, в том числе наших меценатов и инвесторов, чтобы минимизировать траты из городского и регионального бюджета. Очень многие оценивают только лишь поверхностно траты из нашего бюджета и не оценивают достижения, которые уже есть. Благодаря международным контактам сумма привлеченных в Псков средств уже составила несколько десятков миллионов рублей. Наше участие сторицей окупится в 2019 году.



Добавим, что ансамбль, ремесленники, журналисты принимали участие в XXXVII Международных Ганзейских днях за счет средств организаций. Городским культурным центром оплачен автобус международного следования для доставки коллективов – 333 700 рублей.



Итого

1 029 430 рублей, что не соответствует сумме, предположенной Константином Вилковым.

