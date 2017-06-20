Победитель предварительного голосования в Дедовичском районе – о любви, ненависти и пользе

Итоги предварительного голосования «Единой России» в Дедовичском районе, которые были подведены в конце мая, можно назвать ожидаемой сенсацией. Из тех, про которые говорят: «Что и требовалось доказать». Действующий глава района Игорь Гуменюк с треском проиграл праймериз, заняв третье место с 11 % голосов. Представим себе: если бы процедуры предварительного голосования не было и он принял бы участие в сентябрьских выборах на пост главы муниципалитета. Провал был бы оглушительным.



На первом месте в предварительном голосовании ожидаемо для многих, в том числе и для руководства регионального отделения «Единой России», оказался Геннадий Афанасьев, бывший заместитель начальника полиции УМВД по Псковской области.



Рекрутирование на выборы бывших сотрудников силовых ведомств в региональной, да и российской общественно-политической жизни – практика давно устоявшаяся. В этот раз она была применена в Дедовичском районе, откуда Афанасьев родом и где когда-то служил.



Геннадий Афанасьев ушел в отставку, чтобы заняться Дедовичским районом.

19 июня в Пскове прошел региональный политсовет «Единой России», который среди прочих кандидатов на местных выборах согласовал кандидатуру Геннадия Афанасьева для выдвижения от партии в Дедовичском районе.



На службе в полиции его нельзя было назвать особо публичным человеком, однако теперь быть им придется.



О том, почему он собрался на выборы, кого он видит своими оппонентами, мы спросили у самого Геннадия Афанасьева.



– Геннадий Андреевич, ожидали ли вы, что победите на предварительном голосовании с таким перевесом?



– Думал, что результат будет хуже. На самом деле жители меня помнят. Я в Дедовичском районе работал, поэтому и поддержали.



– Почему вы решили принять участие в праймериз? Это ваше решение? Или вас попросили?



– Предложения принять участие в выборах мне поступали и раньше, еще на прошлых выборах. Но я работал в УМВД и эти предложения всерьез рассматривать не мог.



В этот раз предложение снова поступило, и я дал согласие. Я отсюда родом, у меня были намерения вернуться, переехать в Дедовичский район. Мне судьба моей родины не безразлична, сделать хочется многое. Силы есть, опыт тоже.



По большому счету, я уходил в отставку с тем намерением, чтобы здесь баллотироваться на главу.



– От кого поступали предложения?



– Предложения были не от одного человека. И от разных партий, в том числе и от «Единой России». От жителей, руководителей района.



Скажем – от актива Дедовичского района.



– Чем вы можете объяснить такой провальный результат на праймериз действующего главы района Игоря Гуменюка?



– Не хочу критиковать действия бывшего главы. Надо самому сперва что-то сделать для района, чтобы получить на это право.



Наверное, люди дали такую невысокую оценку его работы.



– Какие основные проблемы вы видите в районе?



– Проблем много. Все они носят застарелый характер и, по большому счету, ничего нового в них нет. Часть из них характерна и для других муниципалитетов, часть – только для нашего района.

У нас беда с созданием новых рабочих мест. Слабо развито сельское хозяйство – на это надо делать упор. Слабая промышленность.



Важная проблема – старение населения. Наверное, более 50 % – это пенсионеры. Молодежь не закрепить в районе. И это связано не только с тем, что работать негде. Это и социальные вопросы, вопросы в сфере здравоохранения, культуры и досуга. Понятно, что люди ищут и едут туда, где это все есть.



Больная тема – дороги, в районе они в запущенном состоянии. На их содержание от жителей поступает огромное количество жалоб.



ЖКХ – высокая квартплата, большая задолженность.



«Важная проблема – старение населения. Наверное, более 50 % – это пенсионеры. Молодежь не закрепить в районе»



– Кого, в случае своего участия в выборах главы районы, вы видите своими конкурентами?



– Я слухами не руководствуюсь, точно сказать, кто будет баллотироваться, конечно, не могу…



– Тот же Тарасов, который занял второе место на праймериз?..



– Тарасов на дебатах во всеуслышание обещал, что в случае проигрыша в предварительном голосовании не будет выдвигать свою кандидатуру на пост главы района.



– Алексей Русаков от КПРФ?



– Я с Алексеем беседовал, он на выборы не собирался. Может, изменил свою позицию. Не могу сказать, кто от какой партии пойдет, кто самовыдвиженцем. Обычно у нас на выборы ходят Чихачев (Николай Чихачев, глава Дедовичей. – Ред.), Фишбейн (на выборах на пост главы района в 2012 году директор ООО «Консультационно-юридический центр «Амулет» Андрей Фишбейн выдвигался от «Справедливой России». – Ред.), Русаков и Пинчук (Иван Пинчук, сотрудник Псковской ГРЭС. – Ред.).



– Ставите для себя планку на сентябрьских выборах?



– Важно победить, а с каким перевесом – не важно. Я рассчитываю на поддержку тех земляков, которые меня поддержали на предварительном голосовании.



– Ваши оппоненты, естественно, в ваш успех в сентябре не верят. Один из них в беседе со мной прямо сказал: «Афанасьева поддерживает треть жителей, потому что так или иначе связаны с полицией, а остальные две трети люто ненавидят». Прокомментируйте, пожалуйста.



– Не в моих правилах критиковать оппонентов. Хотя знаю все эти схемы с подкупом избирателей, которые некоторые из них используют.



Результаты праймериз показали, что это не одна треть, а 74 % поддержки. Если такой же результат будет на выборах, он скажет сам за себя.



Вопрос не в любви или ненависти, а в пользе для района.



Справка

Геннадий Афанасьев с 1983 года – сотрудник милиции. Свою службу он начинал инспектором ГАИ в Дедовичском районе. В органах правопорядка района он отработал почти 20 лет.

