Андрей Турчак переформатировал годовой отчет о работе администрации

На минувшей неделе губернатор Андрей Турчак выступил с отчетом о работе администрации области за 2016 год. Но в этот раз глава региона изменил уже привычный формат своего выступления. Вместо часового обстоятельного доклада по всем отраслям и направлениям с множеством цифр он представил депутатам экспресс-анализ своего видения ключевых проблем, которых, по подсчётам главы региона, набралось 11.





Больше вопросов

Перед сессией некоторые язвили, что сейчас вновь услышат, как хорошо жить в Псковской области, после чего, как в известном анекдоте, будут мечтать жить в таком мифическом регионе.



Но Андрей Турчак преподнёс им, да и остальным, сюрприз, отказавшись от традиционных реляций. Смену формата он объяснил так:



– Вижу здесь уже третий созыв народных избранников, которые всегда готовятся к таким мероприятиям, задают важные и острые вопросы. Все эти годы мы тоже готовились со своей стороны, анализировали цифры, тенденции. И все эти 9 лет мы наблюдали одинаковую картину: «Единая Россия» после дебатов во фракции поддерживала отчёт, оппозиционные партии голосовали против вплоть до повторяющихся из года в год объяснений причин такого своего решения. Именно поэтому в этом году я предлагаю поменять формат нашего общения, воздержаться от объемного доклада с цифрами, остановиться на проблемных вопросах прошлого года и посвятить большую часть времени вопросам и ответам. Давайте рассмотрим основную проблемную повестку, то, что действительно волнует наших граждан и депутатов, понуждае­т к действию представителей власти и вдохновляет оппозицию.



Скрытых причин у такого хода может быть несколько. Во-первых, в условиях сложного бюджета и, стало быть, сокращения числа позитивных примеров из разряд­а «построили, открыли, запустили» староформатный доклад выглядел бы бледнее предыдущих. Во-вторых, на фоне роста протестных настроений в стране благодушный отчет мог бы вызывать раздражение граждан и дать повод оппонентам обвинить власть в иллюзорности ее картины мира. Возможно, Андрей Турчак и его коллеги, работая над текстом отчета, руководствовались еще какими-то мотивами, но надо сказать, что новый формат позволил руководителю региона всякий раз, говоря о проблемах, органично напоминать об имевшихся и об имеющихся достижениях, а кроме того, постоянно апеллировать к депутатскому корпусу словами о сопричастности народных избранников ко всем достижениям и проблем региона («Мы вместе эту ситуацию переломили…», «Предлагаю нам вместе с вами держать этот вопрос на постоянном контроле»).



Диалектическая триада

Все эти особенности нынешнего выступления губернатора наглядно иллюстрирует его описание первой же из обозначенных им проблем – дорог.



Глава области с ходу заявил, что как автолюбитель он полностью разделяет «традиционную весеннюю критику качества дорожного полотна», то есть сразу поставил себя в позицию не оправдывающегося, а критикующего.



Затем, продолжая пользоваться простейшим риторическим инструментарием, губернатор упомянул прошлые достижения в этой области и объективные причины нынешних негативных перемен, на которые ранее сам ссылался:



– Можно сколь угодно много говорить о качестве дорог в регионе в сравнении с тем, что было раньше: здесь разница как раз очевидна. Можно также долго говорить о рекордном количестве температурных переходов через ноль за прошедшую зиму. И это тоже факт. Но, – перешёл он ко второму элементу известной диалектической триады «тезис – антитезис – синтез», – в одних случаях, несмотря на это, дорога после ремонта стоит несколько лет, а в других – начинает сыпаться уже через одну зиму. Если вспомнить ремонты прошлого года на улице Калинина или на мосту через Великую, то зимы для них будто и не было. Посмотрите на одну из главных артерий города – улицу Коммунальную, которая уже 8 лет простояла, несмотря на все погодные факторы, на дорогу на Изборск, Порхов, на федеральную трассу до Великих Лук. Значит, можно качественно делать.



«Синтезом» тут стала очередная апелляция к депутатам:



– Я неоднократно обращался к общественникам, к вам, уважаемые депутаты, с просьбой обеспечить контроль за дорожными работами. Нужны драконовские меры по гарантиям, и здесь прошу разработать соответствующие законодательные инициативы. Только так, все вместе, мы сможем добиться единого стандарта качества дорожных работ.



Заканчивая выступление по первой проблеме, он напомнил и про две главные дорожные стройки – второй очереди Северного обхода Пскова и великолукского путепровода: как учил Штирлиц, «запоминается последняя фраза»:



– Оба эти проекта, без преувеличения, это «проекты десятилетия». По путепроводу, вы знаете, все вопросы были решены, найден новый подрядчик: в 2016 году было выполнено работ почти на 1 млрд рублей, общая стоимость проекта – более 2 млрд рублей. По графику в конце 2017 года по путепроводу пойдет рабочее движение. По Северному обходу работы также начались: выполнено работ на сумму 400 млн рублей, общая цена контракта с учетом нового моста – 6,7 млрд рублей, – сказал губернатор.

В числе других названных им проблем, «проблемность» которых тут же дезавуировалась, – госдолг области, рост налогов для владельцев дач в СНТ, платежи за ОДН, выплаты 1100 рублей, развитие ОЭЗ «Моглино», реорганизация бюджетной сети, капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, демографическая ситуация, сохранение и реставрация культурного наследия и экология.



Александр Котов, председатель областного Собрания:



– Губернатор остановился на тех вопросах, которые больше всего волнуют жителей региона и депутатов. Мы совместно работаем над тем, чтобы рос объем промышленного производства, сельского хозяйства. Показатели роста объема сельского хозяйства сегодня одни из самых высоких среди субъектов Федерации. Это заслуга и органов исполнительной власти, и законодательного Собрания. В регионе создаются условия для создания новых рабочих мест.

Оппозиция: бац-бац – и мимо!

Несмотря на призыв докладчика не ограничивать парламентариев в количестве вопросов, их было даже меньше, чем обычно, причём большинство из них были слишком локальными. Возможно, сказался тот факт, что на сессии почему-то отсутствовал новый главный критик региональных властей, лидер местной «Справедливой России» Олег Брячак, который ранее не пропускал возможности ярко выступить по итогам губернаторского отчёта. Говорят, он был в Москве, где решал свои проблемы.



Фактически из оппозиции какие-то острые вопросы Турчаку задал лишь человек-фракция-«иностранный агент» Шлосберг, но и здесь вышел казус. На его замечание про статистические свидетельства обнищания населения глава региона вновь повторил про н­еобъективность такой статистики в связи с большим количеством неучитываемых серых зарплат, скрытой занятости и занятости за пределами региона. А на просьбу прокомментировать рост смертности в первом квартале 2017 года пояснил, что эта ситуация вызвана некоторыми объективными причинами, и выразил надежду, что в целом по году цифры останутся в запланированных параметрах (при этом попутно напомнил, что за 9 лет смертность в регионе удалось сократить практически втрое).



В целом новый формат публичного отчета оказался успешным и действительно позволил избежать, во-первых, ненужной бравады, во-вторых, скучного апеллирования к сухим цифрам. При этом оппозиция перед сентябрьскими выборами не стала активно использовать повод для активной атаки на губернатора и партию власти. Снова проспали?

