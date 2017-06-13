Председатель Избирательной комиссии Псковской области Николай Цветков продолжает информировать читателей «Псковской правды»

На внеочередной сессии регионального парламента 6 июня депутаты единогласно приняли решение о назначении дополнительных выборов депутата Псковского областного Собрания депутатов по одномандатному избирательному округу № 8 вместо выбывшего депутата. Дата – 10 сентября 2017 года. Кого еще жителям Псковской области предстоит выбрать осенью и как к этим выборам изменилось законодательство?



1. Как пройдут дополнительные выборы в Великих Луках

Согласно Избирательному кодексу Псковской области, в случае досрочного прекращения полномочий депутата, избранного по одномандатному избирательному округу, областное Собрание назначает в этом округе дополнительные выборы.



Полномочия депутата Александра Василевского, избранного по одномандатному избирательному округу № 8, были прекращены 13 декабря 2016 года в связи с его смертью.



Избирательная комиссия Псковской области, руководствуясь пунктом 1 статьи 21 Закона Псковской области «Избирательный кодекс Псковской области», возложила на территориальную избирательную комиссию города Великие Луки полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 8 на дополнительных выборах депутата Псковского областного Собрания депутатов шестого созыва.



Также региональный избирком согласно пункту 1 статьи 21 Избирательного кодекса Псковской области и на основании данных ГАС «Выборы» о численности избирателей на 1 января 2017 года постановил, что для регистрации кандидата в депутаты на дополнительных выборах ему необходимо собрать не менее 754 подписей избирателей, максимальное количество – 829 подписей.



Своим постановлением областной избирком утвердил календарный план мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов. Самовыдвижение кандидатов и выдвижение кандидатов избирательными объединениями будет проходить в течение 30 дней со дня опубликования решения о назначении выборов – с 8 июня по 7 июля 2017 года (опубликовано 08.06.2017 на этом портале; номер 6000201706080004).



Извещение избирательной комиссии о проведении мероприятия, связанного с выдвижением кандидатов избирательными объединениями, должно быть представлено в избирательную комиссию не позднее чем за один день до дня проведения мероприятия, если оно проводится в пределах населенного пункта, в котором расположена избирательная комиссия, и не позднее чем за три дня при проведении за его пределами.



Полностью календарный план размещен на сайте Избирательной комиссии области в разделе «Календарь выборов».

2. Как изменилось избирательное законодательство

1 июня 2017 года президент России Владимир Путин подписал Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». В законодательство внесены изменения, касающиеся, в частности, порядка голосования на выборах и референдумах, формирования избирательных участков, работы наблюдателей.



Для сведения – кратко об этих изменениях.



Федеральным законом устанавливается новый порядок голосования избирателей, участников референдума по месту нахождения на основании заявления, который может применяться вместо голосования по открепительным удостоверениям и досрочного голосования. В связи с этим федеральным законом вносятся необходимые изменения в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях.



Внимание! Данная норма не распространяется на правоотношения, связанные с проведением дополнительных выборов депутатов законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов РФ созывов, действующих на день вступления в силу рассматриваемого федерального закона. В единый день голосования, 10 сентября 2017 года, будет применяться досрочное голосование.



• Отменяется пятилетний срок формирования избирательных участков, участков референдума. Предусматриваются основания для уточнения границ избирательных участков, участков референдума, среди которых в том числе возможность уменьшения до полутора тысяч численности избирателей, участников референдума.



• Законом закрепляется возможность установления федеральными законами иного регулирования в отношении назначения наблюдателей, в частности могут не учитываться положения о назначении не более двух наблюдателей на один участок, назначение конкретного наблюдателя только на один участок, заблаговременное представление списков наблюдателей в соответствующую комиссию.



• Предусматривается, что адреса мест жительства, указываемые в подписном листе гражданином, поддерживающим выдвижение кандидата, инициативу проведения референдума, и гражданином, осуществляющим сбор подписей, могут не содержать каких-либо реквизитов (наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населённого пункта, улицы, номера дома и квартиры), если это не препятствует их однозначному восприятию с учётом фактических особенностей мест жительства этих граждан.



• Устанавливаются дополнительные меры по обеспечению голосования избирателей, являющихся инвалидами, в зависимости от группы инвалидности и видов стойких расстройств функций организма. Соответствующие изменения вносятся как в законодательство о выборах и референдумах, так и в Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».



3. Какие еще выборы пройдут осенью

С 11 по 21 июня 2017 года должны быть назначены выборы депутатов районных собраний в Бежаницком, Беликолукском, Гдовском, Дедовичском, Дновском, Красногородском, Локнянском, Новоржевском, Новосокольническом, Опочецком, Островском, Палкинском, Печорском, Плюсском, Порховском, Псковском, Пустошкинском, Пушкиногорском, Пыталовском, Стругокрасненском, Усвятском районах и депутатов городских дум в Пскове и Великих Луках, а также выборы глав муниципалитетов в Дедовичском, Островском, Палкинском, Печорском, Порховском, Плюсском, Пыталовском районах, которые пройдут в Псковской области в единый день голосования, 10 сентября.



Подробная информация на сайте Избирательной комиссии Псковской области