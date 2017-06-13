Губернатор Псковской области отчитался о работе за год

Практика публичных отчетов главы региона о деятельности областной администрации была введена еще в 2009 году и с тех пор стала традиционной.



В этом году Андрей Турчак предложил новый формат отчета. Он решил воздержаться от объемного доклада с цифрами, остановиться на проблемных вопросах прошлого года и посвятить большую часть времени вопросам и ответам. Разговор совсем не напоминал рапорт об успехах, хотя и их было немало. Место нашлось и для проблемных точек, а самое главное – для путей выхода из сложных ситуаций.



Дороги: можно делать качественно

«Можно сколь угодно много говорить о качестве дорог в регионе в сравнении с тем, что было раньше: здесь разница как раз очевидна. Можно также долго говорить о рекордном количестве температурных переходов через ноль за прошедшую зиму. И это тоже факт.



Но в одних случаях, несмотря на это, дорога после ремонта стоит несколько лет, а в других – начинает сыпаться уже через одну зиму. Если вспомнить ремонты прошлого года на улице Калинина или на мосту через Великую, то зимы для них будто и не было. Посмотрите на одну из главных артерий города – улицу Коммунальную, которая уже 8 лет простояла, несмотря на все погодные факторы, дорогу на Изборск, Порхов, на федеральную трассу до Великих Лук.



Значит, можно качественно делать. Нужны драконовские меры по гарантиям, и здесь прошу разработать соответствующие законодательные инициативы. Только так, все вместе, мы сможем добиться единого стандарта качества дорожных работ».



«Что касается качества ремонтов и традиционной весенней критики. Как автолюбитель, я полностью ее разделяю»

ОДН: ошибки учли

«Надо признать, мы довольно неуклюже и формально провели работу по обсуждению изменений федерального законодательства с нашими гражданами и кинулись сломя голову выполнять директиву Минстроя РФ. Собрали общую информацию аналоговым методом без анализа фактического потребления, рассчитали норматив, включили в расчёты чердаки и подвалы, а насколько увеличится плата для конкретного гражданина, не рассчитали. В итоге было решено полностью отменить 123-й приказ и провести перерасчет. Новые нормативы были утверждены 1 июня. Расчет комитетом ЖКХ проведен уже с учетом ошибок, которые я озвучил. В результате норматив на водоснабжение снижен в 10 раз, норматив по электроснабжению снижен с 2,6 кВт до 1,2 кВт, от норматива на водоотведение в нашем регионе мы вообще отказались».



Госдолг: ситуацию преломили

«Доходная часть консолидированного бюджета в 2016 году выполнена на 97%. В бюджет поступило 30,1 млрд рублей. Расходы в 2016 году составили 31,6 млрд рублей – так же, как это было в 2010, 2013, 2015 годах. Дефицит бюджета есть, вы прекрасно знаете, на что и зачем мы привлекали кредитные средства.



В 2009 году инфраструктура Псковской области: дороги, социальные учреждения, спортивные объекты, объекты жилищно-коммунального хозяйства – находилась в тяжелом технологическом состоянии. Во многом мы вместе эту ситуацию переломили. Этого было бы просто невозможно достичь без использования кредитных инструментов.



С 2009 года расходы выросли в абсолютных цифрах на 14 млрд рублей: на социальный блок увеличились на 7,6 млрд рублей, только по статье «Социальная политика» финансирование за 8 лет выросло в два раза».



Земельный налог: освобождены от уплаты

«Мы выявили ключевую проблему во всех садоводческих товариществах: налоговая нагрузка возросла по той лишь причине, что земли используются на 50%, и на плечи добросовестных садоводов ложились платежи за неиспользуемые земли и земли общего пользования. В настоящее время уже приняты правовые акты органов местного самоуправления о снижении ставки земельного налога на территории 11 муниципальных районов и в Пскове. Освобождены от уплаты налога на 100% юридические лица – садоводческие, огороднические и дачные некоммерческие объединения граждан, СНТ Пскова и Великолукского района».



Ветеранские 1100: увеличить в лучшие времена

«В миллионном промышленном Челябинске единый размер компенсации составил те же 1100 рублей, что и в Псковской области. А в одном из наших соседних регионов эта выплата равняется 500 рублей, то есть в два раза меньше, чем у нас. Судебные решения вплоть до Верховного суда подтвердили правильность нашего подхода. Правильнее будет увеличивать эту компенсацию в лучшие времена и не возвращаться к тем дискуссиям, которые у нас были».



Моглино: заводы на завершающей стадии

«На сегодняшний день закончены работы по подготовке инженерной инфраструктуры площадки. Заключены соглашения с шестью резидентами, которые будут заниматься производством коммунального оборудования, пищевых ингредиентов, штукатурно-малярного инструмента, технического текстиля и лакокрасочных материалов.



Объем инвестиций по этим проектам составляет свыше 3 млрд рублей. Предполагается создание почти 700 рабочих мест. Два завода уже находятся на завершающей стадии строительства: это российская фабрика по производству сублимированных ягод и фруктов и финский завод по производству промышленных красок для мостов и судостроения».



«Этому проекту за несколько лет, что называется, «перемыли все кости» и продолжают «мыть» до сих пор»



Сельское хозяйство: как ни в одном регионе

«На протяжении пяти последних лет Псковская область сохраняет лидерство по темпам роста производства сельхозпродукции как в округе, так и в среднем по России.



2016 год мы закончили с индексом производства 119,3%, а по итогам 1-го квартала текущего года –130%. По индексу отрасли животноводства в 2016 году мы с вами заняли первое место по России. Индекс составил 134,1%. Такого показателя нет ни у одного региона России. Такая динамика достигнута в том числе и благодаря строительству Великолукского свиноводческого комплекса с единовременным содержанием 2 млн голов на откорме, по которому в целом до 2018 года будет проинвестировано около 50 млрд рублей. На всех предприятиях агрохолдинга за этот период создано 15 тыс. рабочих мест! Только в 2016 году по обращениям наших граждан проведено более 10 проверок, из которых только одна была плановой. Нельзя сказать, что проверки были напрасными. Вот именно такой режим контроля мы приветствуем и будем поддерживать и впредь».



«Вообще, в советское время всем причастным к строительству такого комплекса как минимум вручили бы ордена за перевыполнение планов поставок мяса государству»

Демография: рожаем больше

«За последние 8 лет ситуация относительно стабилизировалась: смертность снизилась на 20%, вырос коэффициент рождаемости. В 2015 году у нас родилось 7150 маленьких жителей Псковской области, по итогам 2016 году - 7183. Динамка роста многодетных семей за последние годы составила 68%. Естественная убыль населения в результате за 10 лет сократилась более чем в два раза. Напомню, что в 2008 году мы теряли 11 тыс. человек в год. 2016 год закончился с показателем 4,5 тыс. человек. Этому способствовали мероприятия по модернизации системы здравоохранения и дополнительные меры поддержки медицинских кадров. Мы открыли медицинский факультет в Псковском госуниверситете, базовую кафедру в областной клинической больнице».



Реорганизация бюджетной сети: все филиалы работают

«В 2014 году общеобразовательных организаций было 227, а в 2016-м – 157. Общий эффект юридической оптимизации бюджетной сферы – сотни миллионов рублей. Мы сдержали свое слово, и фактически все учреждения, все филиалы как работали, так и работают. При этом в сфере дошкольного образования с 2011 года мы создали более 5 000 дополнительных мест в детских садах. Переоборудованы группы, возвращены здания детских садов, построено 5 новых детских садов. Отремонтированы 63 сельских дома культуры, достраивается новый Дом культуры в Бежаницах».



Культурное наследие: использовать любые поводы

«Мы для себя изначально решили в этой сфере использовать любую возможность, любые программы, любые поводы, такие как юбилеи Изборска, Великих Лук и предстоящее празднование Ганзы, чтобы выбивать деньги на реставрацию и ремонты наших памятников. Наша общая национальная задача ближайших двух лет – воспользоваться предстоящей Ганзой для того, чтобы превратить город Псков в один из самых благоустроенных и красивых городов России. Все возможности у нас для этого есть».



«У нас не было ни одного объекта, по которому наши оппоненты громко бы не стенали о технологических нарушениях и утерянной аутентичности. Тем приятнее теперь видеть этих страдальцев на событиях в новом театре, на променаде по набережным Великой и Псковы, в обновленном Изборске»

Капремонт: собираемость выросла

«Программа реализуется с каждым годом все эффективнее. В 2016 году произведен ремонт 133 домов, 286 домов будут отремонтированы в текущем 2017 году. Лучший показатель востребованности программы – собираемость взносов. В 2016 году собираемость данных платежей в сравнении с предыдущим годом выросла на 13% и составила 79%. Мы ввели льготы по этому сбору для наших ветеранов от 50 до 100% платежей. Не хватает общественного контроля и компетентного партнерства с жителями ремонтируемых домов».



Пестициды: вывоз и сжигание

«В Палкинском районе размещено 650 тонн агрохимикатов I–III классов опасности. Плюс в южных районах области – еще порядка 190 тонн. Методика утилизации на сегодняшний день одна: вывоз за пределы региона и сжигание в специальных условиях. Цена этого вопроса ориентировочно 150 млн рублей. Вариант получения средств на утилизацию тоже один – вхождение в федеральную целевую программу «Национальная система химической и биологической безопасности». Для того чтобы места хранения были безопасными для жителей области, мы ежегодно выделяем средства из областного бюджета. Абсолютно уверен, что горизонт решения этой экологической проблемы находится в 2017 году, максимум в 2018-м».

