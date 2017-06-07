В Псковской области появилась организация, претендующая на экспертное мнение

Любой журналист скажет вам: в Псковской области крайне бедное экспертное сообщество. Трудно взять компетентный, не ангажированный комментарий, оценку ситуации от человека, не вовлеченного так или иначе в работу власти или в политику. Однако последние несколько месяцев на экспертном, назовем его так, рынке наблюдается некоторое оживление.



В ПсковГУ усилиями бывшего заместителя руководителя администрации региона, а ныне проректора Романа Романова появился Центр социологии и региональной политики. А в мае о создании региональной экспертной гильдии – вот прямо так, с акцентом на экспертность в названии – заявил бывший начальник управления внутренней политики администрации области Владимир Шураев. Зачем и для кого создана Гильдия, он рассказал «Псковской правде».



– Владимир Васильевич, что это за Гильдия, зачем, откуда эксперты?



– Региональная экспертная гильдия – это автономная некоммерческая организация. Она уже зарегистрирована. Мы провели подготовительную работу для привлечения в нее авторитетных, известных, квалифицированных людей, которым не все равно, как живет область, их волнуют развитие и проблемы. Наша задача – экспертная оценка, мнения по проблемным вопросам, мы готовы давать подсказки по недочетам, которые случаются при принятии управленческих решений.



– Кто вошел в состав Гильдии? Я, например, могу судить об этом только по фото к одной из двух новостей, которые к настоящему моменту о Гильдии существуют.



– Во-первых, эксперты Гильдии не имеют никакой партийной окраски. Мы готовы привлекать для работы всех неравнодушных и квалифицированных людей, которые будут объективно высказываться по тем или иным вопросам общественной жизни, обсуждаемым в публичном пространстве проблемам, выступать с экспертными оценками на публичных слушаниях.



25 мая мы провели первое общее собрание экспертов. Их количество пока невелико – 12 человек. Но это все известные люди.



После обсуждения мы пришли к выводу, что надо сконцентрироваться прежде всего на тех направлениях работы, которые актуальны для жителей области. И по которым у нас есть квалифицированные эксперты.



Решили также выйти с ходатайством к органам власти, чтобы нашу организацию приглашали на публичные мероприятия. Во-вторых, мы предложим своих кандидатов в общественные советы при органах региональной исполнительной власти. Ну и сами будем анализировать ситуацию по направлениям, которые будут вызывать у нас интерес.



– Пока все, что вы сказали, выглядит так: появилась еще одна НКО в помощь власти. Надо сделать правильный экспертный комментарий – вы его выдаете. Надо нужное экспертное заключение – будет нужное экспертное заключение. Или я не прав?



– Отвечу прямо. Когда мы с экспертами обсуждали нашу позицию, то мы сформулировали примерно так: мы не стараемся выступить в роли оппозиции, мы стараемся показать себя как организация, настроенная на конструктивное, но объективное сотрудничество. То есть мы не готовы по тем вопросам, где будем видеть ущерб для интересов граждан, выдавать заключения «все хорошо, прекрасная маркиза». Если увидим изъяны – будем об этом аргументированно говорить.

Еще один важный момент. Работать в Гильдии дали согласие эксперты, имеющие опыт работы в муниципальной или государственной власти, но уже не связанные с ней. Мы не привлекаем к нашей работе действующих муниципальных служащих, поскольку понимаем, что возникнет конфликт интересов и вопросы к объективности. Мы никому не собираемся подыгрывать.



– Так все-таки, кто они – ваши эксперты?



– Мы на начальном этапе организуем несколько рабочих групп. Рабочую группу по вопросам ЖКХ возглавил Валентин Иванов, бывший первый зам мэра Пскова, заслуженный работник ЖКХ. Считаю, что людей его квалификации у нас в области немного. По вопросам строительства группу возглавил Владимир Моисеев. Тоже личность известная, ныне проректор ПсковГУ, работал вице-губернатором. Группу по вопросам культуры и культурно-исторического наследия у нас ведет Александр Голышев, тоже человек настолько известный, что и комментировать не надо.



Сегодня много говорится, что надо выстраивать отношения власти и бизнес-сообщества. У нас рабочую группу по этому направлению возглавил президент Торгово-промышленной палаты области Владимир Зубов. Уж он сможет правильно интерпретировать, как нужно работать с бизнесом. По вопросам дорожной деятельности – Николай Миронов, бывший глава Гдовского района, он имеет большой опыт в дорожной отрасли. Его квалификация поможет разобраться в этой сложной и, я бы сказал, политизированной теме.



Рабочую группу по взаимодействию с органами власти, МСУ и СМИ возглавил я, а помогать мне будет Александр Прокофьев, бывший мэр Пскова. Еще два человека: нормативно-правовым направлением займется Владимир Шлюнько, бывший прокурор Пскова, сейчас работает адвокатом, и проектной работой и приграничным сотрудничеством займется Федор Коханов, тоже человек известный.



В качестве экспертов мы также пригласили, например, уполномоченного по правам человека в регионе Дмитрия Шахова и бывшего руководителя «Псковпассажиравтотранса» Георгия Лупандина, Дмитрия Гуйдо – бывшего главу Дедовичского района, Тамару Федорову – бывшую главу Новоржевского района.



Нас немного, но речь пока о становлении работы.



– Согласитесь, вопрос на поверхности: это не Гильдия, это какой-то клуб бывших?



– А что в этом плохого? Я свою точку зрения выскажу. Сегодня в области, в стране в целом до сих пор не сложилась политическая культура передачи опыта от поколения к поколению власти. То, что наработано, можно применить, а можно выбросить. Но ведь не факт, что новое будет лучше.



Любое здание строится на фундаменте. Почему мы думаем, что власть можно построить на песке? До нас, до условных нас, десятилетиями работали люди, копили опыт и знания, их надо использовать.



Как ни назови: бывшие, аксакалы, главное, что люди в Гильдии опытные, знающие и своему региону желающие добра. Это неравнодушные люди. У них есть все основания предлагать свой опыт для использования.



Я понимаю, что ветеранов, в том числе и органов власти, иногда, по праздникам куда-то приглашают. Но это такое свадебное генеральство. Посидел, речь сказал на празднике. А вот по рабочим вопросам посоветоваться зовут далеко не всегда.



– На какие средства Гильдия собирается вести свою деятельность? Вы рассчитываете на гранты администрации области?



– Этот вопрос для каждой общественной организации актуален. Конечно, мы планируем подавать заявки на участие в конкурсах администрации, фондов. Если получится, то через полгода и на президентский грант замахнемся.



– Есть люди, которые считают, что ваша инициатива по созданию Гильдии может быть связана с планами вернуться к политической карьере. Прокомментируйте, пожалуйста.



– Александр Юрьевич, вы не забывайте, сколько мне лет. У меня абсолютно нет амбиций возвращаться к политической карьере. Какая карьера в 60 лет? Еще двадцать лет назад об этом можно было говорить. А Гильдия – это скорее для души. Сегодня я в другой ипостаси, как общественник, хочу организовать логичный и позитивный процесс, который хоть немного будет способствовать улучшению ситуации в области.



Поэтому, поверьте, никаких карьерных политических амбиций у меня нет.



– А как насчет стать депутатом?



– Но депутат – это ведь не карьера. Депутат – это тот же общественник. Этот вариант я не исключаю.

