«Единая Россия» очертила круг своих кандидатов на сентябрьских выборах

В воскресенье, 28 мая, завершился второй этап предварительного партийного голосования «Единой России». Сторонники, члены партии, жители области определялись со своими предпочтениями в предпредвыборном марафоне потенциальных кандидатов. Итоги праймериз на пресс-конференции в «Псковской правде» огласил секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Котов.



На конкурсной основе

Кто бы что ни говорил, предварительное голосование стало заметным и обсуждаемым политическим событием, вышедшим далеко за рамки внутренней партийной жизни единороссов. Как ни крути, «Единая Россия» демонстрирует «драйв и движуху» – и это на фоне оппонентов, которые либо вспоминают свое пионерское прошлое, попивая чаек в красных галстуках, либо по-прежнему устраивают набившие оскомину пикеты с баннерами «за отставку». Даже любая критика «Единой России» в целом или процедуры предварительного голосования в частности сейчас играют на руку партии власти. Мяч на их поле, они начали игру и задают ее правила. Остальные пока в роли пусть и активных критиков, но догоняющих.



К единороссам, в отличие от, например, КПРФ или «Справедливой России», нет вопросов по длине кадровой скамейки. Почти 800 участников праймериз – весомое число. По словам Александра Котова, в среднем на одно место претендовало два человека. Это немало, особенно если вспомнить, что в сентябре предстоят выборы не только семи глав районов, в гордумы Пскова и Великих Лук, но и в районные cобрания депутатов.



Конечно, у экспертов и наблюдателей были вопросы к качеству состава участников, но на то и есть процедура праймериз – определить лучших. Единороссы в отличие от конкурентов довольно прозрачно показали свои возможности в генерировании идей и плана действий в решении местной, муниципальной проблематики. Безусловно, потенциальные кандидаты в ходе дебатов и встреч с избирателями демонстрировали совершенно разный уровень владения ситуацией. Нашлось здесь место и наивности и популизму, чем незамедлительно пользовались более подкованные участники праймериз.



Безусловный плюс предварительного голосования заключается в том, что единороссы, не дожидаясь официального старта избирательной кампании, уже сейчас активно встречаются со своими потенциальными избирателями. Преимущества понятны: работа на узнаваемость – а эта проблема актуальна даже для многих действующих депутатов со стажем – и, что куда важнее, сбор в свою программную копилку наказов избирателей и их сверка с текущей повесткой и позицией партии.



Собственно, основные вопросы и наказы лежат на поверхности. Особенно очевидно это в областном центре. Это состояние улиц, дорог, дворов, ОДН, благоустройство. Пожалуй, не будет особым преувеличением, если скажу, что судьба выборов 10 сентября в Пскове будет зависеть от того, как оперативно и качественно муниципальные власти смогут решить вопрос ремонта городских магистралей.



Миф предрешенности

Предубеждение о том, что все предрешено, а победители предварительного голосования известны заранее, оказалось несостоятельным. Миф об этом, тщательно раздуваемый критиками единороссов на предыдущих избирательных кампаниях, нужного эффекта не достиг. Достаточно посмотреть на итоги предварительного голосования.



Глава Пскова Иван Цецерский, также участвующий в праймериз, неоднократно выступал с прогнозом, что состав новой гордумы существенно обновится, а перед этим обновится состав кандидатов от «Единой России». Этот прогноз оправдался.



В частности, предварительное голосование в своих округах проиграли два действующих депутата гордумы – Игорь Сиротин и Игорь Шеменев, отметил Александр Котов. Также он напомнил, что еще один депутат гордумы Андрей Аленичев в праймериз участия не принимал.



В пресс-цетре «Псковской правды» Александр Котов рассказал, кто выиграл прошедшие выборы.

Из действующих депутатов победителями предварительного голосования стали Григорий Турчин, Владимир Коваленко, Сергей Гаврилов, Иван Цецерский, Владимир Воробьев, Елена Полонская, Любовь Николаева, Константин Болотин, Григорий Стороненков, Валерий Лесников и Дмитрий Барабанов.



Но появились и новые имена. Так, в своих округах победителями стали директор Псковского агротехнического колледжа Сергей Янкин, предприниматели Иван Мешков и Денис Иванов.



Каждый победитель имеет право решить, будет ли он баллотироваться в Псковскую гордуму по одномандатному округу или возглавит территориальную группу в партийном списке, отметил секретарь регионального отделения партии. Кроме того, занявшие вторые и третьи места также получат места в партсписках.



В Великих Луках на момент пресс-конференции из 15 площадок для предварительного голосования были «завершены» 10. Из них на 8 победителями оказались действующие депутаты гордумы. Однако лидер отделения партии прогнозирует, что и в Великих Луках произойдет заметная ротация кандидатов, в частности, за счет неучастия ряда действующих депутатов в праймериз.



В Пскове в предварительном голосовании приняли участие 4800 человек, или 2,9 % избирателей, рассказал Александр Котов. По его словам, в целом партия рассчитывала достигнуть пятипроцентной планки. Этому могла помешать, предполагает Котов, плохая осведомленность псковичей о процедуре предварительного голосования, о том, где находится участок для праймериз.



При этом лидер регионального отделения «Единой России» обратил внимание на высокую активность жителей Дедовичского района, где на предварительное голосование пришли 11 % избирателей.



Ротационная машина

Итоги голосования в Дедовичском районе стали, пожалуй, одним из сюрпризов праймериз.



Действующий глава муниципалитета Игорь Гуменюк с треском проиграл, заняв третье место. На первом – с большим отрывом Геннадий Афанасьев.



Также проиграли главы еще двух районов. В Палкино Галина Кузьма уступила предпринимателю Евгению Седову, а в Печорах Сергей Васильев проиграл заместителю главы администрации района Дмитрию Сопотову.



Такие итоги для Александра Котова, похоже, сюрпризом не стали. «Неожиданностей не произошло. У проигравших глав недостаточно крепкие позиции были изначально, по разным причинам. Это послужило тому, что они не победили во время процедуры предварительного голосования», – заявил он.



Кстати, стоит напомнить слова губернатора Андрея Турчака, который в интервью ПАИ еще на старте кампании предварительного голосования сказал: «Исходя из встреч с населением, с активом районов, у нас появились сомнения по Палкинскому району, там не все благополучно в отношениях между главой и руководителями волостей, авторитарный стиль общения главы сказывается; по Дедовичскому району, считаю, что мы правильно решили провести там предварительное партийное голосование, пусть борются, там есть кандидаты. И по Печорам проявилась разная позиция некоторых глав поселения, там нет монолита, есть некая усталость от главы. Давно районом руководит, вероятно, с этим связано».



Добавим, кстати, в Печорском районе было зафиксировано одно из немногочисленных нарушений. В ходе предварительного голосования член счетной комиссии пытался «пририсовать» лишние голоса одному из кандидатов, рассказал Александр Котов. И хотя он не назвал, о каком кандидате идет речь, догадаться несложно.



В четырех районах предварительное голосование для действующих глав завершилось благополучно. Выборщики отдали большинство своих голосов Дмитрию Быстрову в Острове, Виктору Степанову в Порхове, Анатолию Соловьеву в Плюссе и Ларисе Сидорук в Пыталово.



28 мая, гораздо раньше, чем у других партий, стали понятны детальные очертания команды «Единой России» на предстоящих сентябрьских выборах. Окончательно списки кандидатов будут сформированы местными политсоветами партии и согласованы региональным политсоветом. После этого можно будет анализировать качественный состав команды кандидатов от партии власти.



Денис Матвеев, председатель Молодежного парламента Псковской области, участник предварительного голосования:



– Мне приятно, что в праймериз участвовали молодые люди, и среди них даже есть победители. Это говорит о том, что молодежь готова участвовать в политической жизни нашего города. У нас есть будущий кадровый резерв.

Кстати

В Пскове шесть участников праймериз были сняты с дистанции, так как не выполнили обязательного условия: они не участвовали в дебатах.



Более 16 тысяч жителей области приняли участие в предварительном голосовании «Единой России».

