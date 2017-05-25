Парламентарий назвал процедуру предварительного голосования соревнованием между теми, кто еще только претендует на роль кандидатов в депутаты

В сентябре наш регион ждет несколько выборных кампаний: выборы глав ряда районов, выборы в городские Думы в Пскове и Великих Луках и в районные Собрания депутатов. Партия власти, как и другие политические силы региона, сейчас активно готовится к ним. «Единая Россия» для формирования списка кандидатов использует процедуру праймериз. Претенденты участвуют в публичных дебатах, в прямом интернет-эфире предлагают свое видение и решение проблем в экономике и социальной сфере. Определить лучших кандидатов на прямых предварительных выборах смогут сами жители города 28 мая.



Для чего необходимы праймериз? Что избиратели смогут узнать, если будут следить за публичными дебатами участников предварительного голосования? Принесут ли праймериз «свежую кровь» в псковскую политику? Своим мнением об этом в прямом эфире ПАИ-live поделился вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов, председатель комитета по труду и социальной политике, первый заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Виктор Антонов.



– Я лично относился негативно к новому слову «праймериз». Но практика показала, что эта вещь очень неплохая, – заявил Виктор Антонов. – Это как бы соревнование между теми, кто еще только претендует на роль кандидатов. И это очень здорово. На дебатах видно, кто есть кто.



По словам парламентария, избиратели могут больше узнать о претендующих на участие в выборах: увидеть, как они представляют себя, познакомиться с их пониманием происходящего. Ведь обсуждаются разные темы.



– У людей складывается представление о том, что может этот человек. В депутаты ведь никто не готовит, нет такого факультета, университета. А в законодательную власть должны приходить люди подготовленные. Ведь они берут на себя очень большую ответственность.



Кроме того, праймериз помогают привлечь внимание к выборам:



– Каждый год проходят какие-то выборы, и, с одной стороны, это уже надоело людям, с другой – так сегодня устроен мир. Но расшевелить людей участвовать в этом политическом процессе нужно. Мы открыты, но говорим: приходите на дебаты, приходите на праймериз.







Также процедура предварительного голосования позволяет обновиться составу депутатского корпуса.



– В обязательном порядке должны быть и молодые начинающие, и те, кто сможет передать свой опыт. Как и во всякой другой профессии, смена должна быть, – отметил он.



Также нормальным явлением парламентарий считает и критику в адрес власти.



– Нет общества, в котором не было бы протестных настроений. Это норма, потому что не могут все стандартно думать. Население обязано критиковать власть, однако критика должна быть конструктивной.



По его словам, есть разные способы выражать протест:



– Очень хорошо работает Народный фронт. Мы видим работу нашего депутата Госдумы Александра Васильева, видим, что делает сообщество «Убитые дороги». Эта работа помогает власти и обществу, в этом есть здравый смысл.

