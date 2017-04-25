Иван Цецерский: Работаю настолько добросовестно и активно, насколько это позволяют ресурсы

«Я не сторонник всенародных выборов»

«Я мог бы составить конкуренцию»

«Если говорить об активных горожанах, то таких 20-25 человек. Остальные живут своей жизнью и никуда не хотят лезть. Таких, как Малов, Постнов, которые ходят и разбираются, – единицы. Самая главная угроза – это равнодушие.»

«Сдуру претенденты появиться не могут»

«Будь я начальником УГХ…»

«Дорогой друг и товарищ, когда наведешь порядок?»

« Я больше всего про Ганзу думаю. Ни в коем случае не хочу выпячивать Ганзу под губернаторские выборы. Так получилось, что эти события совпадают.»

Иван Цецерский – долгожитель на псковской политической сцене и, вне всякого сомнения, один из самых ярких и харизматичных ее обитателей. В апреле исполнилось 8 лет с момента, как он занял пост главы Пскова. В том числе и это обстоятельство стало поводом для большого интервью с градоначальником. Впрочем, речь в нем шла не только и не столько о подведении итогов.– К сожалению, эта тема повестки дня областного Собрания депутатов.– Дело не в инициативе, я уже неоднократно с инициативой выступал. Там, где нет проработки вопроса, политического понимания – вопрос не проходной. А это политический вопрос, и если его выносить, то он должен быть серьезно на партийном уровне, между депутатами-единороссами в гордуме и областном Собрании обсужден.Двуглавую модель я бы исключил. Я не скрываю, что в свое время обращался к губернатору с предложением максимально учесть наработанную в Пскове практику и с нового созыва исключить двуглавую модель. В моем предложении существует глава муниципального образования как единое лицо, возглавляющее администрацию и избираемое либо из состава депутатского корпуса, либо на конкурсной основе из широкого круга лиц.Пока идет анализ этого предложения, не могу ответить, куда пойдет областной законодатель.Если это будет не глава города Цецерский, я не собираюсь по этому поводу переживать. Важнее, как будет работать система власти.Сейчас глава города идет в составе партийного списка, побеждает на выборах, получает право быть главой муниципалитета. Но при этом есть глава администрации, который решает огромный спектр своих внутренних задач. Четко определено, что он должен согласовывать, а все остальное он решает самостоятельно. Невозможно главу администрации каждый день держать на контроле. Мы либо должны значительно секвестрировать в полномочиях главу администрации Пскова, передав их главе муниципалитета, либо ввести ту модель, о которой я говорил.Я до сих пор не являюсь сторонником участия кандидатов во всенародных выборах. Я до сих пор считаю, что выборы – это грязь. Но это только полбеды, с грязью можно справиться, всенародные выборы – это привлечение кандидатами огромного числа финансовых ресурсов. А они всегда являются впоследствии предметом торга в виде муниципального имущества или муниципальных финансов. Это неверный путь.Пока нет оснований для хорошей политической системы «на низах», вводить прямые выборы я посчитал бы преждевременным.– Вопрос очень…– То, что деликатный, да… Сегодня губернатор работает в тесном контакте с главами муниципалитетов. Мы видим поддержку в его лице. Если бы у меня были губернаторские амбиции, я бы сегодня делал что: окучивал бы районы, встречался бы с активом, делал бы много чего-то такого регионально публичного за пределами города.Но я сегодня понимаю, что моя задача – это Псков, я здесь работаю настолько добросовестно и активно, насколько это позволяют ресурсы.– В свое время было обсуждение, почему я не участвую в кампании по выборам депутата Госдумы. И, наверное, мог бы составить конкуренцию сегодняшним нашим депутатам Александру Васильеву и Александру Козловскому. Но есть много факторов. Во-первых, город. Во-вторых, Год Ганзы.– Ну, я больше всего про Ганзу думаю. И к Дням Ганзы исполняющий полномочия губернатора будет уже назначен. Ни в коем случае не хочу выпячивать Ганзу под губернаторские выборы. Так получилось, что эти события совпадают. И, слава Богу, европейцы от нас 2033 год не забрали, на который утвердили первую заявку Пскова по проведению Ганзы.– Да. Я соглашусь с тем, что недосмотрел лично. С этим я соглашусь.Я сегодня обозначаю, что на подготовку к Ганзе на ремонт дорог должно выделяться не менее 500 млн рублей в год. Если нет, то ничего хорошего не будет. Нельзя асфальтировать город к Ганзе, выделяя 150-200 млн в год. Нельзя! Это будет провал, я сегодня об этом говорю. А уже идет 2017 год.Следующий год – это год глобальных ремонтов, 2019 год – это перетекающие ремонты. У нас к Году Ганзы все должно быть готово под ключ!Культура справится. Торговля справится. Праздничное настроение у людей, сразу говорю, на 50 % зависит от погоды. Не будет дождя – все будет идти в песнях, в хорошем настроении, город реально будет жить духом Ганзы. Когда мы говорим «культурный туризм» – вот он самый настоящий и будет.Город будет наводнен гостями. Это будет такая тусовка, что я даже представить не могу!Мы делаем Ганзу, чтобы привести город в порядок и чтобы люди почувствовали – их уважают в Европе, в России.– Этот вопрос посещает меня в последнее время часто. Не только по отношению ко мне, но и по отношению к главе администрации Пскова.Сдуру претенденты появиться не могут, это не могут быть просто хорошие люди, без достижений. Это должны быть какие-то ведущие бизнесмены, политики регионального уровня, руководители иных служб, в том числе правоохранительных. Спектр этих лиц есть.В составе нынешней Думы я предполагал, что это могут быть два человека: Александр Копылов и Наталия Соколова. Затем я думал о Гаврилове и Сиротине. Теперь понимаю, что делать надо что-то еще. Александр Михайлович ушел от нас, а остальные не выразили желания перехватить пальму первенства. Надо ж не только должность занимать, но и на работе гореть.– Вопросы есть всегда. К любому руководителю. К самому Калашникову вопросов, может быть, меньше, но к системе администрации города – много. Никого не устраивает сегодняшнее отношение к состоянию городского хозяйства: ни к благоустройству, ни к озеленению. Нас не устраивает градостроительная работа. Мы рассчитывали, что с появлением главного архитектора города произойдут разительные перемены. Но их нет. Все сводится к каким-то публичным слушаниям, которые и так являются обязательным элементом после подачи заявок.Где красивая работа по фасадам домов? Город должен получить чуть-чуть другую окраску. Город должен семимильными шагами идти по благоустройству к Ганзе. Я не вижу от граддеятельности серьезного набора мероприятий. Если этот ряд продолжать, все везде требует корректировки.Социальная сфера. Мы понимаем, что, насколько можно, ее «закрыла» Мария Михайлова, несмотря на то что она приехала в Псков и как в омут с головой погрузилась в работу.Межбюджетные отношения – это корень зла. Когда ты понимаешь, что, если не финансировать хотя бы в среднем объеме ремонт дорог, это когда-нибудь рухнет, как в этом году. Ехать по городу после зимы стыдно. Стыдно за содержание дорог.Но содержать их без денег нельзя.– Сейчас вся система местного самоуправления работает над исполнением бюджета. Коней на переправе не меняют, хотя мне это выражение и не очень нравится. Захаров старается исполнять свою работу и делает столько, сколько ему позволяет глава администрации города. Но доверие, которое было дано Захарову, не безгранично и не вечно. У депутатов вопросов все больше и больше. Эти вопросы и на дебатах на предварительном голосовании «Единой России» поднимаются, я бы посоветовал отдельным руководителям городской администрации дебаты посетить, послушать, что говорят горожане.Надо искать креативные решения, не на все можно найти денег. Вот кто виноват, что у нас в спортивном клубе «Мастер» стоит пустой целый этаж? Говорят, дайте 12 млн на ремонт, тогда он точно заработает. Так может быть, на первом этапе надо, извините, не двери с золотыми ручками делать, а по минимуму посмотреть, косметический вариант? И поставить тренажеры, которых у нас около ста штук в ящиках стоит – и пускай горожане оздоравливаются!– Мы их получили несколько лет назад, еще в бытность Петра Слепченко. Они стоят. Так ведь нельзя! Начни мы сейчас смотреть – вдруг не окажется двигателя какого-то, винтика-шпунтика – кто за это должен отвечать? Руководитель направления!Или вот на оборудование автобуса, чтобы детей возить на соревнования, по технике безопасности надо 2-3 млн рублей. Но у нас их нет! Мы сейчас на исполнения предписаний Роспотребнадзора смогли направить только 10 млн рублей вместо 300.– Закрывать все одними деньгами, понятно, что их не хватает, все-таки неправильно. Взять Детский парк. В чьем ведении он находится? Муниципального предприятия «Парк культуры и отдыха имени Пушкина». Кто мешает сегодняшнему руководителю, с одной стороны, в рамках гарантии работать с подрядчиком, выполнявшим работы, или свои доходные ресурсы направлять на развитие парка? Вот лестница от библиотеки Каверина – она включена в новый проект.Нашему управлению городского хозяйства не хватает плановой, системной работы, а не стихийной, как сейчас. Завершается апрель – плана благоустройства нам до сих пор не представлено, так и год завершится. Этот план в январе должен быть утвержден. У нас что, администрация города не знает, что надо делать?! Получается, не знает: где тротуары ровнять, где спиливать, где газоны устраивать. Я бы это за две недели написал, если бы был начальником УГХ.– Все намного сложнее и проще. Где градостроительные нормативы, утвержденные законом области? Нету. Поэтому все строят, как строят. «Сколько у тебя парковок предусмотрено к дому»? – «8 %». – «Да ты что, обалдел?» Да потому что работают по старым нормативам!Новые кварталы строятся в тех, старых нормативах. Поэтому у нас нет велодвижения, нет площадок для выгула собак, нет толком рекреационных зон.– Чтобы это сделать, надо кинуть огромные силы на разработку проектов, которые бы учитывали не только Псков, но и районы.– Я сам за это переживаю.– Потому что никогда нет публичного обсуждения проектов. Чтобы не неделю, как бывает, а полгода. Возьмем ул. Калинина. Большой проект? Почему людям не объяснили: там спилим, тут посадим…– Ну слава Богу, но разговоры-то до сих пор.Но там, где у нас происходит без обсуждения с людьми, всегда будет недовольство. Изучал опыт европейских стран. Там каждый проект – на сайт, обсуждение идет, каждый специалист, горожане защищают свои точки зрения. И минимум месяц.А что у нас происходит, что делает наша городская администрация? У нее сроки горят! Не будет документов – не войдет в министерскую программу, и поскакали все!Вот в чем проблема. Тут не только субъективизм, это еще и 44-й ФЗ. Или постановление правительства по городской среде – принимается в середине февраля, а к 1 апреля уже должна была быть опубликована программа ремонта дворовых территорий. С ума сойти. За один месяц? Пройти все дворы, обсудить в каждом с горожанами, что и как. А февраль еще и зимний месяц, еще снег лежит.Так не делается.– Дело не в этом. Самое плохое – много открытой земли. Где посеяна трава, пыли нет. Газоны вытоптаны везде.Один из депутатов поднимал вопрос: большегрузы со строительства социального городка выезжают на улицы с грязными колесами, грязь разносится. Какие там технологии, о чем вы! Нет у нас контроля.Они колеса мыть должны. Мы заставили это Лузина делать, когда он «Акваполис» строил.Я на прошлой неделе поймал Захарова, говорю ему: дорогой мой товарищ и друг, когда ты наведешь порядок, сколько у тебя человек в подчинении? Ответ: пятьдесят. Выдели одного-двух человек на каждый избирательный округ, пусть проезжают каждый день, видят проблемы. Нет у него планомерной работы.– Ну и что, я не стесняюсь. С удовольствием бы отправил в отставку главного архитектора. Он может быть хорошим человеком, к его человеческим качествам вопросов нет, но те надежды, которые на него возлагали псковичи, он не оправдал…Почему ко мне постоянно обращаются: глава города, наведите порядок! Да потому что этот не работает, этот и этот! А ко мне обращаются, потому что я «корень зла» – публичное лицо.

«Социальные сети важнее «Псковских новостей»

СКОЛЬКО СТАРЫХ ДЕПУТАТОВ ОСТАНЕТСЯ В НОВОМ СОЗЫВЕ ГОРДУМЫ, О ГОРОДСКИХ ДОЛГОСТРОЯХ И НАМОЛЕННЫХ МЕСТАХ ПСКОВА – В ПОЛНОЙ ВЕРСИИ ИНТЕРВЬЮ С ИВАНОМ ЦЕЦЕРСКИМ – НА INFORMPSKOV.RU

– В соцсетях ко мне обращается большое число людей, в личку пишут или потом мы с ними встречаемся. Даю комментарии, ответы – я отвечаю всем, кто затрагивает мою работу.Мне неприятно, когда огульно обвиняют. Я мог бы не отвечать, но привык это делать. Да, иногда говорят: «Ты повелся на провокацию». Да я просто пытаюсь ответить! Если кто-то пытается спровоцировать намеренно, так этот человек сам по себе низкий.Если вы говорите о конкретном гражданине (. – Ред.), имя которого я не хочу называть, то я ему написал: вы далеки от понимания жизни города. Я предложил ему встретиться, рассказать, чем живет город Псков – нет отклика. Видно, что ему это неинтересно.Такие молодые политики, пытаясь дорваться до власти, имеют крайне слабое представление о реальном положении дел, не разбираются в природе ситуации. Конечно, легче прокукарекать, заработать дешевую популярность. Но популизм – это вчерашний день, народ не воспринимает лозунги политшантрапы.В соцсетях большое число людей благодарят меня за информацию. У меня в друзьях около 4 тысяч человек, и иногда соцсеть для меня важнее, чем «Псковские новости». Пока газета раскачается – я в это время уже и напишу, и обратную связь получу. Горожане мне о проблемах пишут, я мимо ушей этого не пропускаю. И предложения от псковичей тоже, безусловно, важны. Идея велопробега, идея народного парка например – из соцсетей.