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Остался с президентом

30 Марта 2017 - 17:45
Главная → Заметки → Политика
Иван Цецерский сохранил свое место в президентском совете по развитию МСУ
Президент Владимир Путин сформировал новый состав Совета по развитию местного самоуправления. Наибольшей ротации подверглись региональная и муниципальная части совета.
 
В последней свои позиции от предыдущего состава сохранили только двое: главы Красноярска и Пскова. Об этом написал сам глава города Иван Цецерской на своей странице в фейсбуке, подчеркнув, что будет использовать возможности Совета «для повышения авторитета нашего города, укрепления правовых основ местного самоуправления региона и России».
 

Иван Цецерский вошел в Совет при Президенте РФ по развитию МСУ в 2012 году

 
Сохранение позиций в президентском Совете накануне избирательной кампании по выборам депутатов Псковской гордумы, в которой Иван Цецерский примет участие как один из кандидатов, событие действительно заметное. Повторное включение в состав Совета можно трактовать как определенный знак внимания с одной стороны и одобрение модели отношений, который сложились в Псковской области между губернатором и главой областного центра. Собственно, об этом же говорится в официальном комментарии Ивана Цецерского распространенного пресс-службой города: «Издание Указа президента об утверждении состава Совета по развитию местного самоуправления означает положительную оценку моей деятельности за прошедший период и доверие к проделанной работе, которая велась в конструктивном взаимодействии с губернатором Псковской области Андреем Турчаком».
 
Кроме того, продолжение участия в работе Совета даст городским властям, хотя бы теоретически, возможность лоббировать содержательное (мероприятия, высокие гости, финансирование) заполнение Международных Ганзейских дней, которые пройдут в Пскове всего через два года.
 

Иван Цецерский о работе в Совете:

«Очень многое за прошедший период нам удалось, особенно в части контрольно-надзорных органов, которые прекратили «кошмарить» местные власти в части исполнения тех предписаний, которые, к сожалению, не обеспечены финансированием, и выставлять штрафные санкции. Важная для нас задача - это обеспеченность финансовыми ресурсами полномочий местного значения. Предстоит работать над межбюджетными отношениями».

 

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