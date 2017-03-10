Андрей Калинин вернулся в Псковскую область в новом статусе

Кульбиты и зигзаги

28 февраля на официальном сайте полпреда в СЗФО появилась информация о назначении главным федеральным инспектором по Псковской области Андрея Калинина. О том, что Калинин может занять эту позицию, говорили давно, тем не менее такое решение все равно можно назвать неожиданным.Сложившаяся за последние несколько лет практика федеральных кадровых решений (а назначение на пост фединспектора относится именно к таким) показывает, что на фискальные должности в регионах назначают людей «со стороны», ранее не связанных с местными сообществами и уж тем более не отметившихся в каких-то конфликтах внутри региона.Так в свое время произошло с, занимавшими должность федерального инспектора до Андрея Калинина. Гумеров пришел в Псковскую область в апреле 2012 года из Башкирии, Устинов до того, как попасть в Псков в июле 2015 года, работал на Дальнем Востоке, в Москве и Московской области.Назначение Андрея Калинина в эту логику не вписывается.С 2009 по 2014 год Калинин возглавлял Следственное управление СКР по Псковской области. В СКР он пришел работать в 2007 году, до этого его трудовая биография была связана с органами прокуратуры.Работа Калинина в Следственном управлении какими-либо громкими и значимыми конфликтами отмечена не была. Однако именно на время его работы начальником СУ приходится возбуждение уголовного дела в отношенииПосле ухода из следственных органов Калинин снова возвращается на работу в прокуратуру и занимает должность прокурора Гдовского района.На работе в муниципалитете его работа запомнилась категоричной позицией в отношении депутата районного Собрания, который оказался обладателем гражданства Эстонии. После серии судебных заседаний тот был лишен депутатского мандата. Кроме того, Калинин занялся проверкой деятельности главы района, итогом которой осенью 2015 года стало представление прокурора областио несоответствии Разумнова занимаемой должности.В мае 2016 года Андрей Калинин становится главным федеральным инспектором по Мурманской области. Руководству региона его представил лично полпред

Многие считают, что это назначение – кульбит, неожиданный зигзаг карьеры Калинина. Однако едва ли это действительно так.

«Настоящий офицер»

Во-первых, назначению явно предшествовало попадание в кадровый резерв, отбор в который проходит весьма тщательно: администрации президента ни к чему в нем люди, хоть каким-то образом себя скомпрометировавшие. Во-вторых, любое назначение, сделанное Булавиным, учитывая его «силовую» биографию, можно рассматривать как своего рода двойную гарантию.И вот – передвижение по горизонтали, домой, в Псковскую область.Отметим, что должность главного федерального инспектора по Псковской области после ухода Алексея Устинова в октябре 2016 года на повышение в Москву пустовала почти пять месяцев. Все это время наш регион курировал «соседский» фединспектор по Новгородской областиДлительную паузу до нового назначения можно объяснить несколькими причинами, и едва ли к ним относится занятость полпреда в СЗФОдругими, более важными вопросами. Скорее всего, согласование кандидатуры Андрея Калинина заняло больше времени, чем обычно.Сообщения о назначении Калинина появились в региональных СМИ 27 февраля со ссылкой на осведомленные источники. Однако на официальном сайте полпредства информация отсутствовала, что заставляло до последнего сомневаться в свершившемся факте.Сомнения развеял губернатор. «Главным федеральным инспектором по Псковской области… назначен Андрей Калинин, настоящий офицер и человек слова и дела. Желаю Андрею Николаевичу успехов в новой должности и поздравляю с возвращением домой», – написал глава региона на своей страничке в «Инстаграме».На сайте полпредства официальная информация о назначении появилась на следующий день, 28 февраля.Сам Андрей Калинин от общения с журналистами пока воздерживается. «В его графике нет СМИ», – отметили в приемной главного федерального инспектора.

Вопрос о том, каков будет стиль работы нового инспектора – публичным или закрытым, пока открыт.

Фото: @pskovofficial/Instagram



Планку по легкости общения с СМИ, которую в свое время задал Салават Гумеров, его «наследник» Алексей Устинов брать не стал. Какие здесь намерения и установки у Калинина, не ясно.Наши собеседники из администрации региона и предыдущих мест работы нового федерального инспектора характеризуют его как профессионала, который «руководствуется и отстаивает интересы закона и службы, оставляя личное за скобками».Во вторник, 7 марта губернатор Андрей Турчак представил Андрея Калинина на заседании администрации Псковской области, отметив, что тому много времени на вхождение в должность не понадобится.Известно, что пока встречи тет-а-тет между главой региона и главным федеральным инспектором не было. Не исключено, что она состоится сегодня.