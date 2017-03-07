Виктор Антонов: «Мы вынуждены слушать сказки некоторых депутатов, превращаясь в балаган»

Роли исполняли

«Зачем изнурять себя»

В конце 2013 года был принят новый регламент работы Псковского областного Собрания. Одним из существенных новшеств стало появление у партийных фракций регионального парламента возможности на десятиминутные выступления перед обсуждением повестки дня. Эта норма закреплена в ст. 53 регламента Собрания, куда была внесена по инициативе единороссов.Почти сразу эти выступления негласно стали называться «пятиминутками гнева», а возможностью высказаться с трибуны – перед коллегами, руководством администрации региона, журналистами – на каждой сессии пользовались практически все фракции.Зачастую речи руководителей фракций становились настоящими политическими манифестами или поднимали сложные проблемы, которые затем становились руководством к действию для исполнительной власти области или правоохранительных органов.Однако время показало, что некоторые депутаты весьма широко трактуют прописанную в регламенте возможность выступить по «актуальным социально-экономическим, политическим и иным вопросам», смешивая ее со своими персональными политическими и бизнес-интересами. Пожалуй, больше других в этом преуспел справедливоросс, которого теперь немало людей ассоциируют с. Собственно, все последние выступления Брячака с «пятиминутками гнева» не иначе как трансляцией позиции беглого олигарха назвать и нельзя.Не вдаваясь в подробности его спичей, можно сказать, что Олег Брячак качественно работает на публику и, возможно, людей, услышавших его впервые, он в чем-то убедит. Но дело в том, что депутаты знают своего молодого коллегу как облупленного. И, наверное, даже наслаждались его выступлениями: это как же натренировался выступать, это же надо уметь так передергивать и манипулировать!Но, похоже, этот то ли «мыльный», то ли комедийный сериал из уст Брячака, который длится уже более трех лет, депутатам все-таки надоел.На сессии Собрания 28 февраля слово взял один из старейших депутатов, вице-спикер Виктор Антонов.– Далек от мысли кого-то учить, поучать, давать кому-то советы. Да это просто и неприемлемо. Хочу высказать свое мнение по ряду вопросов, которые, уверен, беспокоят не только меня, – начал Виктор Антонов. – Функция любого парламента не только законодательная, но и представительская. Депутат должен знать проблемы своих избирателей, предлагать пути решения этих проблем. Причем конструктивно и совместно с другими ветвями власти, прежде всего исполнительной.Могло показаться, что Виктор Васильевич решил провести коллегам небольшой ликбез, но то была лишь небольшая артподготовка.– Избиратели очень надеются, что наша работа будет ответственной, продуктивной, на пользу обществу, а не лично для себя, – продолжил он. – В прошлом созыве я был инициатором так называемых теперь «пятиминуток гнева» и парламентского часа. Зачем. Чтобы мы с вами, помимо текущей законотворческой повестки, имели возможность независимо от партийной принадлежности, а также выражая консолидированную партийную, фракционную позицию, высказываться по злободневным вопросам, обсуждать болезненные темы.Участникам сессии, кажется, стало понятно, о чем и о ком будет говорить Антонов. То одна, то другая голова поворачивались в сторону, где сидел Олег Брячак. Но депутата там не было. Вот уже вторую сессию подряд после своего «гневного» выступления депутат вставал и уходил из зала. На небольшой индивидуальный перерыв и моцион: в это время он был замечен в столовой.– Вопросы, поднимаемые нашими коллегами в рамках «пятиминуток», зачастую не имеют ничего общего с тем смыслом, который был заложен в регламент в свое время. Доходит до смешных, даже позорных явлений, – Виктор Антонов перешел к главному. – Дискредитируется сам статус депутата, авторитет Собрания. Дошло до того, что мы на сессиях вынуждены слушать сказки некоторых депутатов, вместе превращаясь в балаган.Некоторым нашим коллегам вдруг после выборов становится важнее костерить власть при первой возможности, за дело и без дела – вместо того, чтобы работать на своих избирателей и выполнять их наказы. Может, отчасти это и правильно, в этом есть смысл политической борьбы за власть.

«Однако, когда политика подменяется борьбой за свои личные интересы, интересы собственного бизнеса, своей собственной корысти, это уже совсем другое дело».

Смута с Мертвого моря

И если кто-то еще сомневался, о ком именно он говорит, Виктор Антонов нанес прицельный удар:– Что получилось? Время, отведенное регламентом для благих намерений, оппозицией и прежде всего «Справедливой Россией» в лице нашего коллеги, а теперь известного сказочника Брячака, эта норма регламента свелась к сведению личных счетов, обвинений друг друга в жульничестве и мошенничестве, а по сути – в дискредитации себя лично и партии, которую он представляет.Но народ разбирается, кто есть кто, отметил Виктор Антонов, напомнив плачевный результат справедроссов на выборах в сентябре минувшего года. Но, подчеркнул депутат, молодой коллега неоднозначную свою работу продолжил. В частности, объявил на одном из сайтов сбор подписей за отставку губернатора, число которых почему-то резко «увеличивается по ночам».– Олег Михайлович, зачем так изнурять себя? – обратился Виктор Антонов к Брячаку, который в это время с изнурением как раз и боролся. – Хорошая наследственность, живой ум, способности. Достался мандат депутата по наследству от родителя – используй его на благо людей, зачем вредить прежде всего себе?Вице-спикер прямо связал активность Олега Брячака с Михаилом Гавунасом:– Не от себя лично выступает наш молодой коллега. Многочисленные митинги, билборды, вывески на торговых предприятиях – все продумано и проплачено. Это настоящая травля губернатора, дискредитация областного Собрания. Вне всякого сомнения, всем известно, кто режиссер и финансист этой кампании.

«Нищета, а Олег Михайлович у нас самый нищий депутат, судя по декларации, безработица толкают людей на необдуманные поступки. Все революции, смуты в России разрабатываются из-за рубежа».



Фото Марии Овсяник, пресс-служба Псковского областного Собрания



– Смуту в Псковской области, похоже, наводят с берегов Мертвого моря, – обозначил местонахождение беглого олигарха Антонов и обратился к правоохранителям: – Сторонники Гавунаса упорно пытаются внушить людям, что дело нашего бывшего коллеги – это личностный конфликт между прокурором Кебековым (бывший прокурор Псковской области) и олигархом. Используют все методы, а это деньги, пресса, молодые люди с неустойчивой психикой, целую партию привлекли – теперь и трибуна парламента используется для этих целей.– Для нас всех важно, чтобы правоохранители грамотно и законно как можно быстрее довели дело олигарха до конца. Нам впереди предстоят серьезные и очень важные выборы. Для этого просто необходимо, чтобы политический климат в области был нормальным, – завершил свое выступление Виктор Антонов.Согласно регламенту Собрания решения по «пятиминуткам гнева» не принимаются, а сами выступления не обсуждаются. Но в этот раз был тот случай, когда руки у большинства депутатов тянулись проголосовать «за» – за все, что сказал Виктор Антонов.