Свободное слово
Виктор Антонов: «Мы вынуждены слушать сказки некоторых депутатов, превращаясь в балаган»
В конце 2013 года был принят новый регламент работы Псковского областного Собрания. Одним из существенных новшеств стало появление у партийных фракций регионального парламента возможности на десятиминутные выступления перед обсуждением повестки дня. Эта норма закреплена в ст. 53 регламента Собрания, куда была внесена по инициативе единороссов.
Почти сразу эти выступления негласно стали называться «пятиминутками гнева», а возможностью высказаться с трибуны – перед коллегами, руководством администрации региона, журналистами – на каждой сессии пользовались практически все фракции.
Однако время показало, что некоторые депутаты весьма широко трактуют прописанную в регламенте возможность выступить по «актуальным социально-экономическим, политическим и иным вопросам», смешивая ее со своими персональными политическими и бизнес-интересами. Пожалуй, больше других в этом преуспел справедливоросс Олег Брячак, которого теперь немало людей ассоциируют с Михаилом Гавунасом. Собственно, все последние выступления Брячака с «пятиминутками гнева» не иначе как трансляцией позиции беглого олигарха назвать и нельзя.
Не вдаваясь в подробности его спичей, можно сказать, что Олег Брячак качественно работает на публику и, возможно, людей, услышавших его впервые, он в чем-то убедит. Но дело в том, что депутаты знают своего молодого коллегу как облупленного. И, наверное, даже наслаждались его выступлениями: это как же натренировался выступать, это же надо уметь так передергивать и манипулировать!
Но, похоже, этот то ли «мыльный», то ли комедийный сериал из уст Брячака, который длится уже более трех лет, депутатам все-таки надоел.
– Далек от мысли кого-то учить, поучать, давать кому-то советы. Да это просто и неприемлемо. Хочу высказать свое мнение по ряду вопросов, которые, уверен, беспокоят не только меня, – начал Виктор Антонов. – Функция любого парламента не только законодательная, но и представительская. Депутат должен знать проблемы своих избирателей, предлагать пути решения этих проблем. Причем конструктивно и совместно с другими ветвями власти, прежде всего исполнительной.
Могло показаться, что Виктор Васильевич решил провести коллегам небольшой ликбез, но то была лишь небольшая артподготовка.
– Избиратели очень надеются, что наша работа будет ответственной, продуктивной, на пользу обществу, а не лично для себя, – продолжил он. – В прошлом созыве я был инициатором так называемых теперь «пятиминуток гнева» и парламентского часа. Зачем. Чтобы мы с вами, помимо текущей законотворческой повестки, имели возможность независимо от партийной принадлежности, а также выражая консолидированную партийную, фракционную позицию, высказываться по злободневным вопросам, обсуждать болезненные темы.
Участникам сессии, кажется, стало понятно, о чем и о ком будет говорить Антонов. То одна, то другая голова поворачивались в сторону, где сидел Олег Брячак. Но депутата там не было. Вот уже вторую сессию подряд после своего «гневного» выступления депутат вставал и уходил из зала. На небольшой индивидуальный перерыв и моцион: в это время он был замечен в столовой.
– Вопросы, поднимаемые нашими коллегами в рамках «пятиминуток», зачастую не имеют ничего общего с тем смыслом, который был заложен в регламент в свое время. Доходит до смешных, даже позорных явлений, – Виктор Антонов перешел к главному. – Дискредитируется сам статус депутата, авторитет Собрания. Дошло до того, что мы на сессиях вынуждены слушать сказки некоторых депутатов, вместе превращаясь в балаган.
Некоторым нашим коллегам вдруг после выборов становится важнее костерить власть при первой возможности, за дело и без дела – вместо того, чтобы работать на своих избирателей и выполнять их наказы. Может, отчасти это и правильно, в этом есть смысл политической борьбы за власть.
И если кто-то еще сомневался, о ком именно он говорит, Виктор Антонов нанес прицельный удар:
– Что получилось? Время, отведенное регламентом для благих намерений, оппозицией и прежде всего «Справедливой Россией» в лице нашего коллеги, а теперь известного сказочника Брячака, эта норма регламента свелась к сведению личных счетов, обвинений друг друга в жульничестве и мошенничестве, а по сути – в дискредитации себя лично и партии, которую он представляет.
Но народ разбирается, кто есть кто, отметил Виктор Антонов, напомнив плачевный результат справедроссов на выборах в сентябре минувшего года. Но, подчеркнул депутат, молодой коллега неоднозначную свою работу продолжил. В частности, объявил на одном из сайтов сбор подписей за отставку губернатора, число которых почему-то резко «увеличивается по ночам».
– Олег Михайлович, зачем так изнурять себя? – обратился Виктор Антонов к Брячаку, который в это время с изнурением как раз и боролся. – Хорошая наследственность, живой ум, способности. Достался мандат депутата по наследству от родителя – используй его на благо людей, зачем вредить прежде всего себе?
– Не от себя лично выступает наш молодой коллега. Многочисленные митинги, билборды, вывески на торговых предприятиях – все продумано и проплачено. Это настоящая травля губернатора, дискредитация областного Собрания. Вне всякого сомнения, всем известно, кто режиссер и финансист этой кампании.
– Смуту в Псковской области, похоже, наводят с берегов Мертвого моря, – обозначил местонахождение беглого олигарха Антонов и обратился к правоохранителям: – Сторонники Гавунаса упорно пытаются внушить людям, что дело нашего бывшего коллеги – это личностный конфликт между прокурором Кебековым (бывший прокурор Псковской области) и олигархом. Используют все методы, а это деньги, пресса, молодые люди с неустойчивой психикой, целую партию привлекли – теперь и трибуна парламента используется для этих целей.
– Для нас всех важно, чтобы правоохранители грамотно и законно как можно быстрее довели дело олигарха до конца. Нам впереди предстоят серьезные и очень важные выборы. Для этого просто необходимо, чтобы политический климат в области был нормальным, – завершил свое выступление Виктор Антонов.
Согласно регламенту Собрания решения по «пятиминуткам гнева» не принимаются, а сами выступления не обсуждаются. Но в этот раз был тот случай, когда руки у большинства депутатов тянулись проголосовать «за» – за все, что сказал Виктор Антонов.
Фото Марии Овсяник, пресс-служба Псковского областного Собрания
Почти сразу эти выступления негласно стали называться «пятиминутками гнева», а возможностью высказаться с трибуны – перед коллегами, руководством администрации региона, журналистами – на каждой сессии пользовались практически все фракции.
Роли исполнялиЗачастую речи руководителей фракций становились настоящими политическими манифестами или поднимали сложные проблемы, которые затем становились руководством к действию для исполнительной власти области или правоохранительных органов.
Однако время показало, что некоторые депутаты весьма широко трактуют прописанную в регламенте возможность выступить по «актуальным социально-экономическим, политическим и иным вопросам», смешивая ее со своими персональными политическими и бизнес-интересами. Пожалуй, больше других в этом преуспел справедливоросс Олег Брячак, которого теперь немало людей ассоциируют с Михаилом Гавунасом. Собственно, все последние выступления Брячака с «пятиминутками гнева» не иначе как трансляцией позиции беглого олигарха назвать и нельзя.
Не вдаваясь в подробности его спичей, можно сказать, что Олег Брячак качественно работает на публику и, возможно, людей, услышавших его впервые, он в чем-то убедит. Но дело в том, что депутаты знают своего молодого коллегу как облупленного. И, наверное, даже наслаждались его выступлениями: это как же натренировался выступать, это же надо уметь так передергивать и манипулировать!
Но, похоже, этот то ли «мыльный», то ли комедийный сериал из уст Брячака, который длится уже более трех лет, депутатам все-таки надоел.
«Зачем изнурять себя»На сессии Собрания 28 февраля слово взял один из старейших депутатов, вице-спикер Виктор Антонов.
– Далек от мысли кого-то учить, поучать, давать кому-то советы. Да это просто и неприемлемо. Хочу высказать свое мнение по ряду вопросов, которые, уверен, беспокоят не только меня, – начал Виктор Антонов. – Функция любого парламента не только законодательная, но и представительская. Депутат должен знать проблемы своих избирателей, предлагать пути решения этих проблем. Причем конструктивно и совместно с другими ветвями власти, прежде всего исполнительной.
Могло показаться, что Виктор Васильевич решил провести коллегам небольшой ликбез, но то была лишь небольшая артподготовка.
– Избиратели очень надеются, что наша работа будет ответственной, продуктивной, на пользу обществу, а не лично для себя, – продолжил он. – В прошлом созыве я был инициатором так называемых теперь «пятиминуток гнева» и парламентского часа. Зачем. Чтобы мы с вами, помимо текущей законотворческой повестки, имели возможность независимо от партийной принадлежности, а также выражая консолидированную партийную, фракционную позицию, высказываться по злободневным вопросам, обсуждать болезненные темы.
Участникам сессии, кажется, стало понятно, о чем и о ком будет говорить Антонов. То одна, то другая голова поворачивались в сторону, где сидел Олег Брячак. Но депутата там не было. Вот уже вторую сессию подряд после своего «гневного» выступления депутат вставал и уходил из зала. На небольшой индивидуальный перерыв и моцион: в это время он был замечен в столовой.
– Вопросы, поднимаемые нашими коллегами в рамках «пятиминуток», зачастую не имеют ничего общего с тем смыслом, который был заложен в регламент в свое время. Доходит до смешных, даже позорных явлений, – Виктор Антонов перешел к главному. – Дискредитируется сам статус депутата, авторитет Собрания. Дошло до того, что мы на сессиях вынуждены слушать сказки некоторых депутатов, вместе превращаясь в балаган.
Некоторым нашим коллегам вдруг после выборов становится важнее костерить власть при первой возможности, за дело и без дела – вместо того, чтобы работать на своих избирателей и выполнять их наказы. Может, отчасти это и правильно, в этом есть смысл политической борьбы за власть.
«Однако, когда политика подменяется борьбой за свои личные интересы, интересы собственного бизнеса, своей собственной корысти, это уже совсем другое дело».
И если кто-то еще сомневался, о ком именно он говорит, Виктор Антонов нанес прицельный удар:
– Что получилось? Время, отведенное регламентом для благих намерений, оппозицией и прежде всего «Справедливой Россией» в лице нашего коллеги, а теперь известного сказочника Брячака, эта норма регламента свелась к сведению личных счетов, обвинений друг друга в жульничестве и мошенничестве, а по сути – в дискредитации себя лично и партии, которую он представляет.
Но народ разбирается, кто есть кто, отметил Виктор Антонов, напомнив плачевный результат справедроссов на выборах в сентябре минувшего года. Но, подчеркнул депутат, молодой коллега неоднозначную свою работу продолжил. В частности, объявил на одном из сайтов сбор подписей за отставку губернатора, число которых почему-то резко «увеличивается по ночам».
– Олег Михайлович, зачем так изнурять себя? – обратился Виктор Антонов к Брячаку, который в это время с изнурением как раз и боролся. – Хорошая наследственность, живой ум, способности. Достался мандат депутата по наследству от родителя – используй его на благо людей, зачем вредить прежде всего себе?
Смута с Мертвого моряВице-спикер прямо связал активность Олега Брячака с Михаилом Гавунасом:
– Не от себя лично выступает наш молодой коллега. Многочисленные митинги, билборды, вывески на торговых предприятиях – все продумано и проплачено. Это настоящая травля губернатора, дискредитация областного Собрания. Вне всякого сомнения, всем известно, кто режиссер и финансист этой кампании.
«Нищета, а Олег Михайлович у нас самый нищий депутат, судя по декларации, безработица толкают людей на необдуманные поступки. Все революции, смуты в России разрабатываются из-за рубежа».
– Смуту в Псковской области, похоже, наводят с берегов Мертвого моря, – обозначил местонахождение беглого олигарха Антонов и обратился к правоохранителям: – Сторонники Гавунаса упорно пытаются внушить людям, что дело нашего бывшего коллеги – это личностный конфликт между прокурором Кебековым (бывший прокурор Псковской области) и олигархом. Используют все методы, а это деньги, пресса, молодые люди с неустойчивой психикой, целую партию привлекли – теперь и трибуна парламента используется для этих целей.
– Для нас всех важно, чтобы правоохранители грамотно и законно как можно быстрее довели дело олигарха до конца. Нам впереди предстоят серьезные и очень важные выборы. Для этого просто необходимо, чтобы политический климат в области был нормальным, – завершил свое выступление Виктор Антонов.
Согласно регламенту Собрания решения по «пятиминуткам гнева» не принимаются, а сами выступления не обсуждаются. Но в этот раз был тот случай, когда руки у большинства депутатов тянулись проголосовать «за» – за все, что сказал Виктор Антонов.
Фото Марии Овсяник, пресс-служба Псковского областного Собрания
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