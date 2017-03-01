Депутатов осенью сосчитают
Когда и как «Единая Россия» определится с фамилиями своих кандидатов на осенние выборы в городскую Думу Пскова
400 мандатовОсенью в Псковской области состоятся выборы 7 глав муниципальных районов, дополнительные выборы в Псковское областное Собрание по округу № 8, выборы депутатов городских Дум Пскова и Великих Лук, районных и сельских поселений. Всего будут распределены более 400 мандатов, сообщает Псковское агентство информации.
По словам секретаря регионального отделения партии, председателя Псковского областного Собрания Александра Котова, главное – определить кандидатов, в этом поможет процедура предварительного голосования, которая стартует в партии «Единая Россия» 28 мая.
Секретарь регионального отделения партии рассказал, что полномочия проведения предварительного голосования делегированы местным отделениям, в 19 из них уже созданы оргкомитеты.
Александр Котов добавил, что в Пскове предварительное голосование проведут по первой модели: так же как в областное Собрание и Государственную Думу, а в остальных районах – по второй: выборщиками являются все, кто придет на площадки дебатов.
Дебаты будут проходить как минимум на одной площадке в пределах избирательного округа. Информация о дате и времени приема документов появится на сайте партии, добавил секретарь регионального отделения партии.
Что касается количества новых кандидатов, их, по словам Александра Котова, тоже будет достаточно.
Он заметил, что в Псковском областном Собрании обновление на 30% стало возможно именно благодаря процедуре предварительного голосования.
Фамилии победителей предварительного голосования станут известны в первых числах июня.
28 мая28 мая в областном центре на процедуре предварительного голосования определят кандидатов от партии для участия в выборах в городскую Думу осенью этого года.
По словам Александра Котова, на политсовете городского отделения партии будет создан оргкомитет по проведению предварительного голосования.
«Пскову будет уделено особое внимание», – подчеркнул он и добавил, что никаких замен по итогам праймериз «быть не может» – только по личному заявлению победителя.
Александр Котов отметил, что генеральный совет партии рекомендует проводить такой отбор перед выборами глав субъектов, законодательных органов и представительных органов административных центров.
– Это, наверное, самый лучший способ определения кандидатов, но это сложная организационно и затратная процедура, – сказал он.
«Школа кандидата»В марте-апреле Псковское региональное отделение «Единой России» реализует проект «Школа кандидата» для качественного подбора участников предварительного голосования к осенним выборам-2017.
Секретарь регионального отделения партии Александр Котов отметил, что таким образом потенциальные кандидаты смогут получить нужную им информацию.
– Мы хотим подчеркнуть, что «Единая Россия» открыта, что это единая команда. Хотим познакомить потенциальных кандидатов с методами предвыборной борьбы. Чтобы качество внутрипартийной дискуссии было более высоким, – сказал Александр Котов.
Он также добавил: «Если мы поработаем, явка будет достаточно высокая. Чтобы поднять ее, надо повысить интерес к выборам. На это направлена, в том числе, и «Школа кандидатов».
Юрия Шматова представят к наградеСпикера Псковского областного Собрания первого, второго и третьего созывов, депутата регионального парламента четырех созывов Юрия Шматова предложили наградить почетным знаком Совета Федерации РФ «За заслуги в развитии парламентаризма». Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации с заседания комитета регионального парламента по труду и социальной политике, состоявшегося 27 февраля.
– Юрию Шматову в ноябре исполняется 80 лет, поэтому мы предлагаем представить его к награждению почетным знаком Совета Федерации, – сказал первый заместитель председателя областного Собрания депутатов, председатель комитета по труду и социальной политике Виктор Антонов. Участники заседания поддержали эту инициативу.
Избиратели поделят депутатовКомитет Псковского областного Собрания по законодательству и местному самоуправлению рекомендовал принять законопроект «О внесении изменений в закон Псковской области «Избирательный кодекс Псковской области».
Законопроект представил глава Пскова Иван Цецерский. Он пояснил, что на основании нормы федерального законодательства законопроектом предлагается при проведении в Псковской области выборов депутатов городских округов ввести следующий механизм формирования единого списка кандидатов:
– список кандидатов по единому избирательному округу состоит из общемуниципальной (не менее 1 и не более 3 кандидатов) и территориальных групп (не менее 2 и не более 3 кандидатов);
– территории территориальных групп списка кандидатов по единому избирательному округу соответствуют территориям одномандатных избирательных округов;
– количество территориальных групп списка кандидатов при выдвижении определяется решением избирательного объединения и не может быть менее половины от количества одномандатных избирательных округов, образованных для проведения выборов.
Этот механизм предлагается ввести в отношении городских округов Псковской области, являющихся самыми многочисленными по количеству проживающих на их территории избирателей.
В частности, по мнению авторов законопроекта, восьмилетний опыт работы Псковской городской Думы, формируемой по смешанной системе, показал, что активность работы депутата, избранного в представительный орган в составе списка, напрямую зависит от его инициативности и от поставленных партийных задач. Объем работы такого депутата с избирателями четко не определен, равно как и не конкретна территория охвата. Деление же этого списка на территориальные группы позволяет избирателям определить депутата, избранного в составе списка, прямой обязанностью которого станет выполнение их наказов. Кроме того, такое деление списка кандидатов способствует ведению работы с жителями на округе депутатами от нескольких партий и депутатом, избранным по одномандатному избирательному округу, что повысит оперативность и качество решения вопросов в интересах граждан, говорится в пояснительной записке.
Отмечается, что принятие проекта закона будет способствовать установлению более тесной связи между кандидатами в депутаты и избирателями, а затем и между избранным депутатом и жителями муниципального образования.
Досье «ПП»Юрий Шматов родился 21 ноября 1937 года в селе Ауэрбах Надеждинского района Свердловской области. Окончил сельскохозяйственный техникум, Ленинградскую высшую партийную школу в 1969 году. С 1954 года работал токарем Стругокрасненской машинно-тракторной станции.
После службы в армии работал в партийных органах и исполнительной власти Стругокрасненского района области, в дорожно-строительных организациях. С 1983 по 1989 год возглавлял завод силикатного кирпича в поселке Струги Красные.
В 1989 году стал председателем Стругокрасненского исполкома и Совета народных депутатов. С 1991 года по 1994 работал заместителем главы администрации Псковской области. С 1994 года по 2004 год был председателем Псковского областного Собрания депутатов, в период 1994 – 2001 годов – членом Совета Федерации от Псковской области.
Награжден почетной грамотой Совета Федерации Федерального Собрания РФ. Также указом президента награжден орденом Почета. В 2003 году удостоен ордена Святого благоверного князя Даниила Московского второй степени. В 2004 году награжден серебряным Георгиевским крестом и дипломом кавалера Георгиевского союза.
11 марта 2007 года избран депутатом Псковского областного Собрания депутатов четвертого созыва (Одномандатный округ № 19), член комитета по социальной политике.
Комментарии: 1
Комментарии
Раиса
01 Марта 2017 - 12:39
Не дай бог никому вступать в эту партию ЕР сами видите как они живут, управлюют нами , строят замки , и пускают на пыль в глаза и всегда ВРУТ
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