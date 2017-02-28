Региональное отделение партии хочет, но не может

Попытка реинкарнации

Эти результаты не позволяют назвать «Родину» первой даже среди партий-карликов.

Все кричат У«Родина»!

Копилка чужих ошибок

Энтузиазм лидера псковской «Родины» трудно назвать оправданным.

Мы привыкли к тому, что на слуху, в информационной повестке дня находятся только несколько партий. Их названия можно перечислить по пальцам одной руки: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия» да «Яблоко». Но в России, и в Псковской области, зарегистрированы несколько десятков партий. Только некоторые из них пытаются напомнить о своем существовании, чаще – словом, реже – делом. К числу таких можно отнести партию «Родина». Ее политическое влияние в регионе все еще стремится к нулю, но время от времени круги по воде «родинцы» пускают. Вот только круги это или уже пузыри, мнения расходятся.В новейшей истории России случилось две «Родины». Одна – середины нулевых, когда блок «Родина» во главе с Дмитрием Рогозиным набрал на выборах в Госдуму 8%. В 2006 году партия прекратила свое существование, влившись в «Справедливую Россию».Другая «Родина» началась в 2012 году как один из патриотических проектов с прицелом на выборы в Госдуму в 2016-м. При этом «Родина» 2.0 и ее лидер Алексей Журавлев – активны в Донбассе и Приднестровье, развивая повестку «русского мира». Кроме того, в свое время «Родина» стала одним из соучредителей ОНФ.Оба раза процесс появления регионального отделения «Родины» в Псковской области сопровождался скандалами: желающих взять его под свой контроль оказалось достаточно. В ноябре 2015 года отделение возглавил лидер общественного движения «Псков – город без наркотиков», а в 2016 году, перед выборами в парламент, перехватить управление партией в Псковской области попытались люди, входящие в орбиту влияния находящегося в розыске и ныне пребывающего в Израиле бизнесмена Михаила Гавунаса. Рассматривался даже вариант выдвижения по псковскому одномандатному округу бывшего губернатора Евгения Михайлова. Однако – не случилось. Федеральное руководство «Родины» довольно быстро разобралось, кто просится в друзья к «Родине» из Израиля, и история продолжения не получила. А вот «Справедливая Россия», как мы знаем, оказалась менее разборчива.Имя руководителя регионального отделения «Родины» Константина Вилкова в минувшем году постоянно было на слуху. Правда, не только в связи с партийной деятельностью, а из-за судебного процесса по пособничеству в смерти женщины, якобы наркоторговки.Региональное отделение «Родины» приняло участие в выборах в Госдуму, Вилков был выдвинут кандидатом в депутаты парламента по одномандатному округу. Выборы в областное Собрание партия пропустила: количество забракованных подписей, предоставленных для регистрации списка кандидатов-«родинцев», оказалось выше допустимого порога.Отметим, что регулярное мелькание имени Константина Вилкова в информационных лентах стало, пожалуй, единственным заметным явлением избирательной кампании партии в регионе.Итоги выборов в сентябре оказались для псковской «Родины» плачевны. Константин Вилков набрал 1,58% голосов, партия – 1,47%.Даже такие партии, как «Коммунисты России» или «Партия пенсионеров за справедливость», которые в Псковской области не вели фактически никакой агитационной работы, набрали голосов больше, чем «Родина».Что обычно происходит после такого провала? Политические проекты или умножают на ноль, или в лучшем случае замораживаются до следующих крупных выборов.Но в псковской «Родине» жизнь продолжается. Почему?Зимой региональное отделение партии снова привлекло к себе внимание СМИ сразу несколькими поводами. В январе «родинцы» информационно поддержали иск некоего Юрия Шокурова в Псковский горсуд о признании событий 1993 года госпереворотом. Правда, 7 февраля суд иск «завернул», но по теме представители «Родины» успели несколько раз высказаться и провести круглый стол. Еще один повод «подарил» общественник Иван Васильев, известный своей активной позицией по защите медиков. Он вышел из «Справедливой России» и вошел в «Родину». Процесс также сопровождался публичными заявлениями. Ну и наконец, Константин Вилков обратился в прокуратуру, попросив обратить внимание на ситуацию вокруг муниципального предприятия Пскова «Комбинат благоустройства». В своем заявлении Вилков связал объявленное на предприятии сокращение с тем, что в декабре «Комбинат» проиграл конкурс на содержание городских кладбищ. Победа в конкурсе была предприятию жизненно необходима.Активности в генерировании инфоповодов «Родины» могли бы позавидовать и иные крупные партии. Но вот вопрос: какую цель преследуют «родинцы»?Одно из мнений таково. «Родина» нужна более крупным политическим игрокам для канализирования различного рода информации, мнений и комментариев. Для подобной практики в России, в регионе в разное время использовались разные персоны, общественные и политические организации. А использовали ее как провластные, так и оппозиционные структуры. Кроме того, карликовые политические проекты наподобие «Родины» удобны для того, чтобы аккумулировать в одном месте и контролировать активных, но «беспокойных» персонажей.В «Родине» с таким мнением не согласны.«Партия на уровне страны по-прежнему активна. И независимо от того, жива или нет «Родина» на федеральном уровне, я ни один проект, в котором принимаю участие, не бросаю. Я не согласен и с тем, что нас называют чьим-то спойлером или политическими фриками. Мы не связаны ни с администрацией Псковской области, ни с ее оппонентами», – заявил «ПП – Вече» руководитель регионального отделения партии Константин Вилков.Вилков не скрывает своего оптимизма в разговоре о будущем партии в Псковской области и прямо говорит о намерении активно принимать участие в выборах местных депутатов и глав в муниципалитетах области в сентябре этого года.«Мы уже работаем с округами, проводим совещания, ведем полевую работу. Мы – не только на уровне соцсетей, как кому-то могло показаться», – отмечает Вилков.К настоящему моменту у партии отсутствует сеть местных, районных отделений. По словам Вилкова, так сделано намеренно, для облегчения процедуры выдвижения кандидатов. «Сможем это сделать решением регсовета, без необходимости собирать местные конференции», – говорит он.Публичная деятельность «Родины», кроме описанной нами выше, практически не заметна, однако Константин Вилков уверяет, что партийное отделение ведет активную работу в 12-13 муниципалитетах области.«На сентябрьских выборах мы хотим сконцентрироваться на девяти, в двух-трех из них будем претендовать на пост главы района. Я говорю об Островском, Печорском и Порховском районах», – заявил Вилков.Отметим, что у самого Вилкова есть опыт участия в муниципальных выборах. В сентябре 2015 года на довыборах в Псковскую гордуму он занял второе место по 10-му округу, уступив единороссу Елене Полонской.В этот раз на выборах в гордуму у «Родины» есть намерение взять реванш. «У нас уже есть 27 потенциальных кандидатов в список партии, но мы намерены закрыть все округа и выставить 48 кандидатов (по три в группе по каждому из 15 округов и еще трое – во главе списка)», – озвучил планы лидер регионального отделения партии, отметив, что при отборе кандидатов будут ориентироваться прежде всего на «качество». Планом-минимумом Вилков называет получение двух мандатов: одного – по спискам, одного – по одномандатному округу. «Мы намерены работать агрессивно. Делить округа ни с кем не будем», – подчеркивает он и отмечает, что собирается участвовать в выборах по одномандатному округу.Перспектива получения двух мандатов «Родиной» выглядит, признаемся, весьма призрачной, особенно памятуя результаты партии на последних выборах. Однако «родинцы» считают, что политическая конъюнктура для партии сейчас складывается выгодно. «Все недоработки и внутренние проблемы оппонентов играют нам на руку. Мы играем на поле КПРФ и «Справедливой России», а они в Псковской области становятся все слабее. Чем больше ошибок они совершают, тем выгоднее нам», – заявляет Вилков. Одним из козырей партии в регионе он считает разветвленную полевую сеть, называя ее сотрудников «пехотой»: «В местных выборах решать будет то, кто как до кого дойдет ногами».Подобный оптимизм характерен для многих политических деятелей на старте избирательных кампаний, тогда как итоги голосования впоследствии говорят о его неоправданности и переоценке своих сил. Уверенности, что «Родина» в этот раз станет исключением, нет. Уж слишком велика зависимость от чужих ошибок и просчетов. Словом, партия хочет, но вот сможет ли?