Для либерала закон что дышло
Небольшая предыстория этой увлекательной финансовой саги все же нужна.
Осенью прошлого года, когда на территории нашей необъятной страны под названием Россия разворачивались битвы за депутатские мандаты разных калибров, за дежурную атаку многие восприняли публикацию лидера движения «Трезвая Россия» Султана Хамзаева, на тот момент кандидат в депутаты Госдумы от Псковской области, в cвоём аккаунте в Facebook cканов документа, направленного в посольство Нидерландов в марте 2016 года ООО «Свободное слово», уютно устроившегося в нашем приграничном регионе.
Переписка главного редактора издания «Псковская губерния» Дениса Камалягина затрагивала щепетильный вопрос: Камалягин фактически выпрашивал у сотрудника иностранного посольства, куратора программы МАТРА Елены Титовой 5,4 млн. рублей — для финансирования деятельности редакции и развитие «Псковской губернии».
Немаловажный факт – в документе также стояла подпись и Льва Шлосберга. Напомним, афиллированные с ним организации АНО «Центр социального проектирования «Возрождение» и АНО «Свободное слово» (так ранее себя называла ООО «Свободное слово») ранее были включены в реестр «иностранных агентов», лишив себя возможности не только закончить начатые проекты, финансируемые из-за рубежа, но и открыв непривлекательную перспективу отправиться на поиски новых источников заработка всей команде Шлосберга.
Удалось ли тандему Камалягин - Шлосберг после такой публичной огласки получить столь необходимый для выживания грант, остается тайной.
Но все тайное всегда становится явным.
После окончания большого избирательного цикла 2016 года, когда Льву Шлосбергу ценой неимоверных финансовых вложений и перенапряжением всех имеющихся ресурсов удалось попасть в областное Собрание, вновь остро встал вопрос – а на что существовать дальше?
По информации из разных источников, финансы местных яблочников тире «иностранных агентов» и их лидера стремительно тают. В частности, типографии «Псковское возрождение» за печать газет Шлосберг задолжал уже около 250 тыс. рублей. Растет долг перед «ИТ Нова» и «ИТ Консалт» за поддержку сайта газеты «Псковская губерния». Говорят, что раздутый во времена получения иностранного финансирования штат сотрудников редакции уже не первый месяц не получает зарплату. Дошло до того, что нечем уже своевременно оплачивать хостинг для сайта газеты «Псковская губерния», а перебои с его работой редакция Камалягина всецело возложила на плечи недоброжелателей.
Эти ли обстоятельства, а может и еще что, но в конце января 2017 года все Денис Камалягин, забыв о своих прежних публичных заявлениях об отсутствии у «Псковской губернии» иностранного финансирования, вновь выходит на связь с все тем же сотрудником посольства Нидерландов Еленой Титовой все с тем же вопросом - вопросом финансирования.
В адрес редакции неизвестные прислали, как они утверждают, часть переписки Камалягина и Титова.
Видимо, памятуя о печальном опыте сентября 2016 года, оба признают, что делать нужно все тоньше, что пути следования денег должны быть более элегантными и незаметными, а не через «офис» посольства в Питере.
Дошли ли деньги до адресата — понять будет просто, это вопрос времени. Тем более, что как ни скрывайся, но если вдруг печатный станок «Псковской губернии», который, кажется, начал давать перебои, вдруг с новой силой оживет перед выборами 2017 года, то ответ ясен. Договорились. Деньги пришли.
P. S. Редакция направит официальные запросы в консульства Нидерландов с вопросами о подтверждении финансирования «Псковской губернии». Ответ будет опубликован на сайте ПП.
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