Пунктирная линия фронта
Искусственное дистанцирование ОНФ от власти сходит на нет
На минувшей неделе состоялась рабочая встреча губернатора Андрея Турчака и представителей регионального отделения Общероссийского народного фронта. Во время разговора каких-либо судьбоносных заявлений ни одна из сторон не сделала, и саму встречу можно было бы отнести к череде подобных в рутине рабочего процесса, если бы не одно «но». Как это ни удивительно, но подобное официальное, публичное общение главы региона с псковским активом ОНФ происходит впервые.
Псков можно считать одним из мест рождения ОНФ. 23 мая 2011 года, после заявления об инициативе создания Народного фронта в Волгограде, Владимир Путин встретился с общественниками в Пскове.
Непосредственное участие в организации встречи и формировании ее повестки принимала и региональная администрация во главе с Андреем Турчаком. Именно на этой встрече прозвучала инициатива о том, что интернет-сообщества тоже должны быть частью Народного фронта, а предложения «Убитых дорог Пскова» стали началом крупномасштабных федеральных проектов.
Пару лет назад ОНФ стали называть «дубинкой» для губернаторов: некоторые из руководителей регионов лишились своих постов в том числе и из-за критики со стороны Народного фронта. Так это было в 2013-1015 годах с главами Волгоградской, Брянской, Челябинской и Рязанской областей. В итоге заявленное как неполитическое движение стало восприниматься как раз как политическое орудие и источник конфликтов.
С середины 2015 года тренд работы ОНФ несколько меняет тактику и запускает «теорию малых дел», активно работая с жалобами граждан по нескольким ключевым направлениям. В Псковской области в прошлом году одним из самых известных стал контроль за ремонтом многоквартирных домов.
При этом руководство регионального ОНФ от прямых, публичных контактов с исполнительной властью, можно сказать, показательно дистанцировалось: например, не участвовало до последнего времени в заседаниях или иных мероприятиях региональной администрации, как это делают представители региональных отделений партий или бизнес-сообществ. Что не мешало активистам ОНФ свои инициативы, результаты мониторинга и контроля доносить до сведения правоохранительных органов, тех же властей. Правда, бывает, инициативы псковских активистов ОНФ не несут в себе чего-то нового, порой это уже давно обсуждаемые вопросы или проблемы, над которыми теперь просто поднимается «флаг» ОНФ.
Причины установки федерального руководства ОНФ соблюдать дистанцию при работе с властью понятны. Активистам Народного фронта ни к чему, чтобы их ассоциировали с властью, говорили «вы одним миром мазаны»: это бы дезавуировало деятельность общественников по контролю над работой чиновников, а с другой – нанесло бы ущерб по тщательно выстраиваемому имиджу ОНФ как независимого движения.
Исполком регионального отделения Народного фронта возглавляет депутат Псковской гордумы Григорий Турчин. Его можно назвать человеком с активной жизненной позицией, в гордуме он заслужил репутацию оппонента действующего главы города Ивана Цецерского. Из чего некоторые участники политического процесса сделали вывод о претензиях Турчина на пост градоначальника. Впрочем, в реальности это маловероятно. Во всяком случае, свою общественную должность Григорий Турчин для того, чтобы повысить свои дивиденды и выйти с городского политического уровня на региональный, по оценкам одних наблюдателей, либо не использует намеренно, либо, как считают другие, все-таки использует, но крайне неэффективно.
В гораздо большей степени известность, по крайней мере медийную, как представители ОНФ в Псковской области, получили не руководители отделения, а кураторы отдельных направлений и проектов Народного фронта в регионе. Например, Николай Мельков - один из активистов сообщества «Убитые дороги Пскова», которое благодаря ОНФ выросло до масштабов всероссийского. Парадокс, но псковское сообщество «Убитых дорог», похоже, сегодня чувствует себя заметно хуже, чем, например, в 2011 году, когда после встречи с Владимиром Путиным лидер сообщества попал в списки «Единой России» в Госдуму и стал ее депутатом. Тем не менее «убитодорожники» в Пскове остаются одними из наиболее активных представителей ОНФ, поставивших на поток работу с правоохранителями и курирующими дорожное хозяйство органами власти. Тем более что после зимнего сезона работы по контролю над псковскими дорогами у них заметно прибавится.
Еще один активист регионального ОНФ – Сергей Елизаров. Он курирует проект по контролю за ремонтом многоквартирных домов в Псковской области, фактически за работой регионального оператора – Фонда капремонта. Сам Елизаров и руководитель оператора Сергей Макарченко о взаимодействии друг с другом публично высказываются вполне комплементарно. Также отзываются о работе общественников и руководители профильных комитетов областной администрации.
Формальным поводом для разговора стал ряд предложений общественников, которые поступили региональным властям по итогам федеральной конференции ОНФ в конце прошлого года.
Подобные «расширенные» встречи проходят сейчас и в других регионах России.
«Уровень взаимодействия между администрацией и Народным фронтом по разным направлениям жизни региона достаточно высок. С каждым из вас мы имеем успешно реализованные совместные проекты. Но настало время для системного взаимодействия», – отметил Турчак.
«Мы рассказали, какие проблемы волнуют людей, на что прежде всего властям следует обратить внимание. Губернатор отметил активную работу, которую мы проводим, успешно реализованные инициативы и выразил намерение в системном взаимодействии в дальнейшем», – рассказал один из сопредседателей регионального Народного фронта Всеволод Козловский.
Встречу можно было бы считать отправной точкой в новом этапе взаимодействия ОНФ и региональных властей. Но пока не совсем ясно, в чем именно будут заключаться особенности этого этапа. В еще большем сближении? Но региональные власти трудно упрекнуть в том, что до сих пор «системное взаимодействие» с ОНФ отсутствовало, так же как и активисты Народного фронта едва ли могут заявить, что власти ставят им палки в колеса.
Очевидно, что влияние на отношения окажут выборы в сентябре 2017 года. «Единая Россия» не собирается отказываться от системы предварительного голосования при определении кандидатов. И вероятность того, что ряд активистов от ОНФ примут участие в праймериз к выборам, например в Псковскую и Великолукскую гордумы, высока. Так это или нет, мы сможем убедиться уже в ближайшие три месяца.
Контролеры на линииС момента создания Народный фронт позиционировал себя как неполитическое движение «народного мониторинга» за реализацией майских указов Владимира Путина и контроля за госзакупками. При этом активисты ОНФ получали квоту в списках кандидатов в депутаты от «Единой России» на выборах всех уровней. Например, в нынешний состав Госдумы от Народного фронта попали около 90 человек.
Псков можно считать одним из мест рождения ОНФ. 23 мая 2011 года, после заявления об инициативе создания Народного фронта в Волгограде, Владимир Путин встретился с общественниками в Пскове.
Непосредственное участие в организации встречи и формировании ее повестки принимала и региональная администрация во главе с Андреем Турчаком. Именно на этой встрече прозвучала инициатива о том, что интернет-сообщества тоже должны быть частью Народного фронта, а предложения «Убитых дорог Пскова» стали началом крупномасштабных федеральных проектов.
Пару лет назад ОНФ стали называть «дубинкой» для губернаторов: некоторые из руководителей регионов лишились своих постов в том числе и из-за критики со стороны Народного фронта. Так это было в 2013-1015 годах с главами Волгоградской, Брянской, Челябинской и Рязанской областей. В итоге заявленное как неполитическое движение стало восприниматься как раз как политическое орудие и источник конфликтов.
С середины 2015 года тренд работы ОНФ несколько меняет тактику и запускает «теорию малых дел», активно работая с жалобами граждан по нескольким ключевым направлениям. В Псковской области в прошлом году одним из самых известных стал контроль за ремонтом многоквартирных домов.
При этом руководство регионального ОНФ от прямых, публичных контактов с исполнительной властью, можно сказать, показательно дистанцировалось: например, не участвовало до последнего времени в заседаниях или иных мероприятиях региональной администрации, как это делают представители региональных отделений партий или бизнес-сообществ. Что не мешало активистам ОНФ свои инициативы, результаты мониторинга и контроля доносить до сведения правоохранительных органов, тех же властей. Правда, бывает, инициативы псковских активистов ОНФ не несут в себе чего-то нового, порой это уже давно обсуждаемые вопросы или проблемы, над которыми теперь просто поднимается «флаг» ОНФ.
У псковичей такие действия незамеченными не остаются и вызывают отповеди в социальных сетях: мол, вместо того чтобы что-то делать, начинают снова контролировать.
Причины установки федерального руководства ОНФ соблюдать дистанцию при работе с властью понятны. Активистам Народного фронта ни к чему, чтобы их ассоциировали с властью, говорили «вы одним миром мазаны»: это бы дезавуировало деятельность общественников по контролю над работой чиновников, а с другой – нанесло бы ущерб по тщательно выстраиваемому имиджу ОНФ как независимого движения.
Неизбежное злоУ отделения Народного фронта в Псковской области три сопредседателя: общественник и руководитель Центра лечебной педагогики Андрей Царев, директор федерального Пушкинского музея-заповедника «Михайловское» Георгий Василевич и великолучанин, депутат областного Собрания Всеволод Козловский. Важно отметить, что ни Царев, ни Василевич не были и не стали политическими фигурами и в регионе до сих пор в большей степени известны своей профессиональной деятельностью, а не работой в ОНФ. Всеволод Козловский, избравшись депутатом регионального парламента, также пока больше депутат, чем деятель ОНФ.
Исполком регионального отделения Народного фронта возглавляет депутат Псковской гордумы Григорий Турчин. Его можно назвать человеком с активной жизненной позицией, в гордуме он заслужил репутацию оппонента действующего главы города Ивана Цецерского. Из чего некоторые участники политического процесса сделали вывод о претензиях Турчина на пост градоначальника. Впрочем, в реальности это маловероятно. Во всяком случае, свою общественную должность Григорий Турчин для того, чтобы повысить свои дивиденды и выйти с городского политического уровня на региональный, по оценкам одних наблюдателей, либо не использует намеренно, либо, как считают другие, все-таки использует, но крайне неэффективно.
В гораздо большей степени известность, по крайней мере медийную, как представители ОНФ в Псковской области, получили не руководители отделения, а кураторы отдельных направлений и проектов Народного фронта в регионе. Например, Николай Мельков - один из активистов сообщества «Убитые дороги Пскова», которое благодаря ОНФ выросло до масштабов всероссийского. Парадокс, но псковское сообщество «Убитых дорог», похоже, сегодня чувствует себя заметно хуже, чем, например, в 2011 году, когда после встречи с Владимиром Путиным лидер сообщества попал в списки «Единой России» в Госдуму и стал ее депутатом. Тем не менее «убитодорожники» в Пскове остаются одними из наиболее активных представителей ОНФ, поставивших на поток работу с правоохранителями и курирующими дорожное хозяйство органами власти. Тем более что после зимнего сезона работы по контролю над псковскими дорогами у них заметно прибавится.
Еще один активист регионального ОНФ – Сергей Елизаров. Он курирует проект по контролю за ремонтом многоквартирных домов в Псковской области, фактически за работой регионального оператора – Фонда капремонта. Сам Елизаров и руководитель оператора Сергей Макарченко о взаимодействии друг с другом публично высказываются вполне комплементарно. Также отзываются о работе общественников и руководители профильных комитетов областной администрации.
Однако в кулуарных разговорах чиновники своего раздражения подчас не скрывают, относясь к общественному контролю как к «уже неизбежному злу».
«Мы к вам. И вот по какому вопросу»Встреча Андрея Турчака и активистов регионального отделения Народного фронта случилась 15 февраля и прошла в здании администрации региона, что раньше для ОНФ считалось бы недопустимым. Обе стороны в вышедших по итогам общения релизах подчеркнули, что в таком «расширенном составе» встреча прошла впервые.
Формальным поводом для разговора стал ряд предложений общественников, которые поступили региональным властям по итогам федеральной конференции ОНФ в конце прошлого года.
Подобные «расширенные» встречи проходят сейчас и в других регионах России.
«Уровень взаимодействия между администрацией и Народным фронтом по разным направлениям жизни региона достаточно высок. С каждым из вас мы имеем успешно реализованные совместные проекты. Но настало время для системного взаимодействия», – отметил Турчак.
«Мы рассказали, какие проблемы волнуют людей, на что прежде всего властям следует обратить внимание. Губернатор отметил активную работу, которую мы проводим, успешно реализованные инициативы и выразил намерение в системном взаимодействии в дальнейшем», – рассказал один из сопредседателей регионального Народного фронта Всеволод Козловский.
Встречу можно было бы считать отправной точкой в новом этапе взаимодействия ОНФ и региональных властей. Но пока не совсем ясно, в чем именно будут заключаться особенности этого этапа. В еще большем сближении? Но региональные власти трудно упрекнуть в том, что до сих пор «системное взаимодействие» с ОНФ отсутствовало, так же как и активисты Народного фронта едва ли могут заявить, что власти ставят им палки в колеса.
Очевидно, что влияние на отношения окажут выборы в сентябре 2017 года. «Единая Россия» не собирается отказываться от системы предварительного голосования при определении кандидатов. И вероятность того, что ряд активистов от ОНФ примут участие в праймериз к выборам, например в Псковскую и Великолукскую гордумы, высока. Так это или нет, мы сможем убедиться уже в ближайшие три месяца.
На главном фото: Всеволод Козловский (слева) вполне может стать одним из «политических» лиц регионального отделения ОНФ. Нельзя исключать, что Сергей Елизаров (справа) примет участие в праймериз на выборах в Псковскую гордуму.
Александр Осин Автор фото: Сергей Герасимов
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