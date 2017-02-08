Революция, о необходимости которой так долго говорили, в отдельно взятом псковском обкоме КПРФ пока и не свершилась

На понижение

ЦУП, вас не слышно

«Процесс действительно запущен. Заброшен. Мы иногда как космонавты на орбите:



«ЦУП, алё, мы вас не слышим», – прокомментировал положение дел один из наших обеседников, член обкома.

Особое мнение

Шанс на перезагрузку

В год столетия Октябрьской революции перед Петром Алексеенко стоит действительно историческая задача, пусть и в масштабах отдельно взятого регионального отделения партии.

Александр Осин

2017 год для коммунистов - год особенный: сто лет Октябрьской социалистической революции. В сентябре, как и остальные партии, их ждет череда местных избирательных кампаний. В этом же году начнется активная подготовка к президентским выборам, которые КПРФ ни за что не пропустит.В каком состоянии региональное отделение КПРФ начинает этот важный год?В новейшей истории России, Псковской области КПРФ принято считать одной из ведущих политических сил, традиционно отводя ей второе место после правящей партии. Вместе с тем из года в год, от выборов к выборам, псковские коммунисты переносят немаленький багаж одних и тех же проблем.Коммунисты постепенно «проваливаются». В 2016 году на выборах в Госдуму в Псковской области КПРФ получила 17%, в областное Собрание – 20%. Пятью годами ранее проценты были заметно выше: 25% и 24,8% соответственно. Избиратели КПРФ – пожилые люди, а снижение числа голосующих за коммунистов связано с естественными демографическими процессами – эта расхожая точка зрения верна лишь отчасти. Левые идеи набирают популярность в Европе, их сторонники – люди вовсе не старшего поколения.КПРФ неоднократно пыталась осуществить перезагрузку, сделав один из акцентов на работе с молодежью. В Псковской области в свое время это даже дало некоторые результаты. В Собрании появились молодые депутаты. Фракция КПРФ действительно получила свежие силы. Но на пути к выборам 2016 года коммунисты, как это уже бывало не раз, умудрились своих молодых товарищей подрастерять. Штылин ушел в исполнительную власть, Мурылев стал бизнес-омбудсменом, а Михайлова на выборах 2016 года с предвыборной дистанции сняли. Правда, в декабре он был «повышен» товарищами по партии – до руководителя Псковского горкома КПРФ.Молодая поросль была посеяна, но взошла на чужом огороде.Сейчас в областном Собрании работает фракция КПРФ из пяти депутатов (после выборов 2011 года их было девять), самому молодому, Сергею Сосновскому, 41 год.На январской сессии областного Собрания коммунист Виктор Дуля, выступая с очередной обличительной речью, заявил, что механизм, процесс объединения Псковской и Ленинградской областей, уже запущен.Но утверждение о том, что «процесс запущен», верно прежде всего для регионального обкома КПРФ.Напряжение и разногласия в обкоме КПРФ были заметны еще до начала избирательной кампании 2016 года. Часть членов тяготела к первому секретарю организации Александру Рогову, часть – к секретарю обкома Алексею Федорову.Рогов, избранный на должность персека в 2012 году, за несколько лет не смог консолидировать вокруг себя членов обкома. Кроме того, накопился целый ряд проблем: от вопросов бухгалтерского учета до оргвопросов.При всем этом Александр Рогов был действительно идеологом регионального отделения КПРФ, политиком и активным спикером.Но практика показывает, что помимо идеологии нужен еще и грамотный менеджмент. С этим у псковских коммунистов явные проблемы.Один из ярких примеров тому, можно сказать, персонифицирован - в лице второго секретаря обкома КПРФ. В этом определении сошлись сразу несколько наших экспертов, как из числа сторонних наблюдателей, так и тех, кто непосредственно связан с работой обкома.Звездный час Виктора Федоровича пробил после того, как в октябре 2014 года, не без настойчивости Александра Рогова, ему был передан вакантный мандат депутата областного Собрания (до этого он четыре года являлся депутатом Псковской гордумы). Молодого и перспективного Штылина (освободился его мандат) заменили заслуженным Дулей.В региональном парламенте Дуля стал одним из активно выступающих депутатов-коммунистов, при этом стилистика его речей от тех, что была 30-40-50 лет назад, далеко не ушла.На выборах 2016 года Виктор Дуля стал техническим, оперативным руководителем избирательного штаба, занимаясь в том числе и взаимодействием со СМИ. Работа важная, одна из ключевых в ходе выборов.Однако Дуля умудрился именно в период выборов придать публичной огласке внутрипартийный скандал, связанный с приобретением Александром Роговым дома. История так бы и осталась предметом для разбирательства товарищей с Роговым – на какие деньги и почему во время выборов тот занимается своими личными вопросами, если бы не длинный язык Виктора Федоровича.Позже, уже после выборов, Дуля стал участником еще одного внутрипартийного скандала, связанного с помощником Александра Рогова Ларисой Трушановой.На декабрьском пленуме обкома КПРФ по итогам этой «работы» Виктор Дуля был подвергнут жесткой критике и заявил, что подает заявление о своем уходе с должности второго секретаря обкома.Дальнейшее развитие событий остановила скоропостижная смерть Александра Рогова.Из уст самого Виктора Федоровича события звучали иначе: якобы он обратился к руководству пересмотреть круг своих обязанностей, так как все должности (а он также является редактором двух партийных газет) ему совмещать сложно.Должность второго секретаря Дуля сохранил. Партийцам, шокированным внезапной кончиной Александра Рогова, стало не до того.Безусловно, Виктор Дуля – не главная проблема обкома КПРФ, но весьма показательная. «Виктор Федорович – уважаемый коммунист, имеющий свое особое мнение. Но часто это мнение и его высказывания несут партии не пользу, а ущерб», – отметил наш источник в обкоме КПРФ. Эту позицию, по его словам, разделяют многие члены обкома.16 декабря, спустя 4 дня после смерти Александра Рогова, коммунисты избрали новым персеком обкомаНа этом посту Алексеенко, по словам одного нашего собеседника, стал «фигурой нейтральной, устроившей и федоровских (сторонники Алексея Федорова), и пророговских», по мнению другого – «недоразумением, ставшим возможным благодаря борьбе двух группировок в обкоме КПРФ». Эпитет обидный, и разубедить в нем своих однопартийцев (во всяком случае, сомневающуюся их часть) может только сам Петр Васильевич.Никаких громких заявлений с момента своего избрания Петр Алексеенко пока не сделал. Собственно, его однопартийцы признают, что оратор из Петра Васильевича неважный. Также пока он не отметился активными действиями и внутри партии. Разве что за таковые может сойти косметический ремонт в офисе обкома. Если этими «видимыми переменами» все и ограничится, то прогноз о том, что Алексеенко на своем посту – фигура временная, может и сбыться.Во всей этой истории интересна и позиция старейшины псковских коммунистов, бывшего депутата Госдумы Владимира Никитина, который по-прежнему входит в президиум ЦК КПРФ. По мнению наблюдателей, его явно устраивает быть «над схваткой», сохраняя при этом в обкоме свое влияние…Очевидно, что главной задачей Алексеенко станет «сшивка» партийной организации. Петр Васильевич – коммунист с солидным стажем и человек внутри партии уважаемый. Однако одного этого, чтобы стать объединителем, успешно провести парторганизацию через горнило муниципальных выборов в сентябре 2016 года, может не хватить.И у партнеров, и даже у оппонентов КПРФ внутри области есть запрос на внятную, понятную политику со стороны псковских коммунистов. У общества есть запрос на новых левых лидеров, на современную левую риторику.Есть ли запрос на это внутри обкома КПРФ, внутри компартии в целом, которая стремительно теряет статус второй политической силы в стране?2017-й покажет.