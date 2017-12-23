Сегодня у наших стилистов непростая задача

Непростая потому, что наша героиня и так очень красивая девушка! В этом году девятнадцатилетняя Алина Брусилова участвовала в конкурсе красоты «Мисс Псков». И даже выиграла номинацию Beauty Queen. А участие в проекте «Модная революция» стало призом победительнице.

Героиня проекта до преображения.





Алина учится в псковском университете на финансово-экономическом факультете, ее будущая специальность — «таможенное дело». Она увлекается баскетболом, волейболом и танцами, ходит в тренажерный зал.



— Поучаствовать в конкурсе красоты было мечтой моего детства, — признается Алина. — Близкие меня поддержали. Конкурс не разочаровал. Я приобрела новый, очень интересный опыт, стала более уверенной в себе, познакомилась с профессионалами своего дела.



Больше фото с проекта

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Своим призом Алина очень довольна. Какая девушка откажется от бесплатной консультации по имиджу и нового наряда!— Мне выпала замечательная возможность узнать что-то новое о себе и стать еще лучше! — уверена Алина.Сейчас в гардеробе девушки в основном повседневная одежда, она отдает предпочтение классическому стилю. Алина надеется, что наши стилисты смогут отыскать в ней изюминку, чтобы ее индивидуальность засияла еще ярче. Посмотрим, что скажет Алина после преображения, а пока отправляемся по магазинам торгового комплекса «ПИК 60».



Елена Новичкова

ведущая проекта, стилист:

— Первый образ для нашей участницы — это комплект для учебы. Очень функциональный жилет и юбка актуального серого цвета в тонкую полоску. Полоску по праву можно назвать вечным трендом. Девушка сможет составлять многочисленные образы, используя жилет или юбку отдельно. Деловой вид комплекту обеспечивает сочетание с блузой белого цвета. Вторым для участницы стал образ в городском стиле. Привычные для Алины джинсы мы заменили на комплект платья в стиле спорт-шик с кроссовками. Спортивная обувь в сочетании с платьем смотрится мило и интересно и делает образ непосредственным. Третьим образом, который Алина получила в подарок от проекта, стал яркий образ для новогоднего праздника. Яркий красный комбинезон — это достойная замена яркому красному платью. Этот цвет для самых смелых и уверенных в себе девушек. Комбинезон смотрится стильно и модно. Мы использовали однозначный тренд нынешнего сезона - оттенки красного, собранные в total red look, и дополнили образ туфлями насыщенного красного цвета.



Первый образ.







Второй образ.







Третий образ.







Наталья Родина

мастер по маникюру,

студия красоты Black Berry, Рижский проспект, 16, 3-й этаж, тел. 8-911-360-45-45:

— Я сделала Алине маникюр в пудрово-розовых тонах и украсила ногти стразами. В новогоднюю ночь блестящий искрящийся маникюр будет под стать праздничному настроению. Наш салон открылся не так давно, но мы уже можем предложить нашим клиентам достаточно большой спектр услуг: у нас есть парикмахер, мастера маникюра и педикюра, очень квалифицированный опытный косметолог, которая помогает справляться женщинам с возрастными изменениями. Также у нас есть криосауна и солярий.



Ирина Ремер

женский трансформационный тренер, т. 8 911 351 30 39:

— Я провела для Алины консультацию по гороскопу предназначения. Ее звезды говорят о том, что Алине нужно быть среди людей, заниматься деятельностью, связанной с красотой, гламуром, продажами, быть там, где много интересного общения и ярких красок. Алине важно получать новые знания и транслировать их в мир, другим людям. Это позволит ей расти в карьере и путешествовать. Институт, безусловно, даст Алине базу, но нужно будет подумать, стоит ли работать по профессии, потому что это, скорее, мужской путь реализации. Мы также коснулись взаимоотношений с мужчинами. Я дала Алине рекомендации, как себя вести, чтобы создать крепкий долгосрочный союз и выбрать правильного партнера. Когда женщина выстраивает отношения с правильным человеком, это дает ей возможность стать успешной, богатой и счастливой.



Ольга Новичкова,

визажист

Студия красоты «Счастье», ул. Вокзальная, 42, т. +7-911-389-12-46:

— Алине я сделала макияж с акцентом на глазах. Он подойдет к вечернему или новогоднему образу, так как за основу взят красивый сверкающий пигмент на веках. Макияж выполнен в холодных тонах, что гармонирует с новым оттенком волос героини.





Светлана Пантелеева

эксперт по красоте и бизнесу, руководитель команды OriProfi, бизнес-партнер компании «Орифлэйм». Бизнес-центр на ул. Горького, 6а, офис 215, тел. +7 911 366-36-50:

— Презентация возможностей компании «Орифлэйм», уход за лицом, ароматы, новинки красоты, продукты здорового питания «Велнэс», хорошее настроение — все это было на нашей предновогодней встрече. Особенно Алину заинтересовал комплексный уход за лицом, мы протестировали кожу с помощью специального приложения компании «Орифлэйм», Алина получила профессиональные рекомендации. Наша встреча особенная, предновогодняя, поэтому для Алины и всех участников сегодняшнего выпуска я подготовила подарки. Желаю Алине красоты, любви и процветания.



Алла Сергеева

косметолог-эстетист, действительный член ассоциации мезотерапевтов России, кабинет в салоне красоты«Астория», Конная, 6, т. 8 911 355 20 22:

— Я сделала коррекцию и окраску бровей. Брови на лице женщины очень важный элемент. С бровей начинается лицо. Для молодой девушки красивые брови и ухоженная кожа — залог красоты и успеха. Чтобы кожа блестела и сияла, я провела ультразвуковую чистку. В завершение сделала гелевую маску с плацентой и гиалуроновой кислотой, которая улучшила цвет и тонус кожи. Я бесплатно консультирую по любым вопросам, в том числе по вопросам, касающимся контурной пластики лица и инъекционных процедур. Также я делаю нитевой лифтинг, всевозможные пилинги, чистки и массажи. Для каждого пациента я завожу медицинскую карту. На всю продукцию, которую я использую в своей работе, есть сертификаты и регистрационные удостоверения.



Светлана Степьюк

парикмахер

Студия красоты «Счастье», ул. Вокзальная, 42, тел. +7 911 389-12-46:

— Для нашей участницы мы сделали цвет «холодный блондин» и стрижку каре. Алина совсем юная и обладает красотой, которую мы только немного подчеркнули.



Алина

героиня проекта:

- Я очень довольна! Прекрасный проект! Уверена, что позитивные впечатления останутся у меня надолго!



Наталья

тетя:

- Я очень благодарна команде за чудесное преображение Алиночки! Существует мнение, что девушка либо умная, либо красивая. Алина счастливо соединяет в себе оба этих качества. Спасибо, что это в ней подчеркнули.





Цена вопроса

Туфли - 2600 руб.

Комбинезон - 2499 руб.

Серьги - 440 руб.

Стрижка и окрашивание - 2500 руб.

Макияж - 1300 руб.

Комбинированный маникюр с покрытием гель-лаком - 900 руб.

Ультразвуковая чистка и маска - 1200 руб.

Коррекция бровей - 400 руб.

Окраска бровей - 400 руб.



Как стать участником проекта

Если Вы хотите принять участие в проекте, от вас требуется огромное желание, искренность, проблемный гардероб и полная готовность к преображению! Заявку на участие можно оформить в группе проекта. Напишите нам и расскажите о себе. Участница проекта получает подобранный комплект в подарок!

