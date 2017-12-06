В чем встречать Новый год

«Псковская правда» начинает серию публикаций о подготовке к Новому году. До праздника остается чуть меньше месяца. Самое время подумать о нарядах на корпоратив и для главной ночи года. Определиться с выбором нам помогает стилист Елена Новичкова, хорошо известная читателям по проекту «Модная революция». Выбор наряда рассмотрим с позиций уместности, модных тенденций и приверженности гороскопам.



Откровенное платье — табу для корпоратива

— Наряд для корпоратива выбирают исходя из того, в какой обстановке будет проходить мероприятие, — дает совет стилист Елена Новичкова. — К примеру, длинное платье в пол в стиле ампир вряд ли будет уместным на загородной турбазе. Желательно помнить, что для корпоративных торжеств не подходят ультракороткие и слишком откровенные наряды. Для корпоратива в ресторане вечерние нарядные платья будут самым походящим выбором. Сочетание женственности и классики — это платье в пол, дополненное элегантными украшениями. Стоит также рассмотреть такие варианты, как нарядные блузки с пышными юбками или шикарные брючные костюмы. Для вечеринки в офисе подойдет красивое коктейльное платье, нарядный комбинезон или модный костюм из дорогой ткани. Для создания праздничного настроения подберите одежду из переливающегося материала или украшенную вышивкой, пайетками и стразами.



Если верить гороскопу

— Следующий, 2018 год по восточному календарю пройдет под знаком Желтой Собаки. Желтая земляная собака — существо неприхотливое, поэтому в этом году ваш выбор может быть скромным и неярким, — продолжает Елена Новичкова. — Это касается и цвета тканей, и фасонов. Это год земной стихии, а значит, в моде теплые природные цвета, все оттенки желтого и коричневого, а также пастельные тона. Но их можно носить весь год, а для праздника подобрать что-то поярче. И модницам, выбирающим наряды согласно гороскопу, я бы предложила альтернативу не совсем «зимнему» желтому цвету — наряды в золоте. При желании блестеть может только отделка наряда: вышивка, кружевные вставки. Особое внимание я бы обратила на модели, исполненные в оттенках золота. От нежного цвета шампань с блеском — до цвета черненого золота. Cложно устоять перед эффектным сиянием платья из пайеток-трансформеров, наряда, украшенного люрексом или блеском страз.





1. Бархат — фаворит сезона.





2. Платье в пол подходит для похода в ресторан.





3. Глубокий синий цвет — в тренде.





4. Черное платье всегда смотрится выигрышно.



Фотографии из личного архива Елены Новичковой



Бархат — фаворит сезона

— Новогодние наряды обязательно нужно дополнить подходящими аксессуарами, — подытоживает Елена. — Главное правило: к скромному платью подойдут более яркие украшения, а если одежда блестит сама по себе, то аксессуары должны быть лаконичными. Отдельно следует отметить и такое модное течение, как пижамный — или его вариацию «будуарный» — стиль. В новом исполнении он обретает более элегантные формы. Платья-комбинации, платья с запахом, напоминающие халат, костюмы из мягких тканей, по форме напоминающие пижаму, — это очень актуально и стильно. Не могу не упомянуть ткань — фаворит сезона – бархат. Этот богатый материал настолько полюбился дизайнерам, что в следующем, 2018 году бархатный элемент гардероба может стать «must have» деталью. Для вечерних образов это модели из «королевской» ткани в пижамном стиле — платья, жакеты, костюмы. Если вы не верите в гороскопы, то для того, чтобы ваш новогодний образ был ярким, выбирайте наряды в богатых глубоких рубиновых, сапфировых, изумрудных, малахитовых и ярко-красных оттенках.

