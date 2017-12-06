6 Декабря 2017
Псков
0 .. -2 °C
Великие Луки
0 .. +2 °C
64.915   0.369
69.498   0.2596
RSS    Реклама    Подписка
Хроника дняОбществоПолитикаЭкономикаПроисшествияОбразованиеОбратная связьКриминалЗдоровье
Все сюжетыМашина времениМы ждём ГанзуИстории успешных стартаповЯрмарка «ART-ель»Псковской правде – 100 лет!Возьми собаку из приютаМодная революцияДеловой мир

Рубиновый, сапфировый, золотой

06 Декабря 2017 - 10:02
Главная → Заметки → Мода
В чем встречать Новый год

«Псковская правда» начинает серию публикаций о подготовке к Новому году.  До праздника остается чуть меньше месяца. Самое время подумать о нарядах на корпоратив и для главной ночи года. Определиться с выбором нам помогает стилист Елена Новичкова, хорошо известная читателям по проекту «Модная революция». Выбор наряда рассмотрим с позиций уместности, модных тенденций и приверженности гороскопам.
 

Откровенное платье — табу для корпоратива

— Наряд для корпоратива выбирают исходя из того, в какой обстановке будет проходить мероприятие, — дает совет стилист Елена Новичкова. — К примеру,  длинное платье в пол в стиле ампир вряд ли будет уместным на загородной турбазе. Желательно помнить, что для корпоративных торжеств не подходят ультракороткие и слишком откровенные наряды. Для корпоратива в ресторане вечерние нарядные платья будут самым походящим выбором. Сочетание женственности и классики — это платье в пол, дополненное элегантными украшениями. Стоит также рассмотреть такие варианты, как нарядные блузки с пышными юбками или шикарные брючные костюмы. Для вечеринки в офисе подойдет красивое коктейльное платье, нарядный комбинезон или модный костюм из дорогой ткани. Для создания праздничного настроения подберите одежду из переливающегося материала или украшенную вышивкой, пайетками и стразами. 
 

Если верить гороскопу

— Следующий, 2018 год по восточному календарю пройдет под знаком Желтой Собаки. Желтая земляная собака — существо неприхотливое, поэтому в этом году ваш выбор может быть скромным и неярким, — продолжает Елена Новичкова. — Это касается и цвета тканей, и фасонов. Это год земной стихии, а значит, в моде теплые природные цвета, все оттенки желтого и коричневого, а также пастельные тона. Но их можно носить весь год, а для праздника подобрать что-то поярче. И модницам, выбирающим наряды согласно гороскопу, я бы предложила альтернативу не совсем «зимнему» желтому цвету — наряды в золоте.  При желании блестеть может только отделка наряда: вышивка, кружевные вставки. Особое внимание я бы обратила на модели, исполненные в оттенках золота. От нежного цвета шампань с блеском — до цвета черненого золота. Cложно устоять перед эффектным сиянием платья из пайеток-трансформеров, наряда, украшенного люрексом или блеском страз. 
 


1. Бархат — фаворит сезона. 


2. Платье в пол подходит для похода в ресторан.


3. Глубокий синий цвет — в тренде.


4. Черное платье всегда смотрится выигрышно.

Фотографии из личного архива Елены Новичковой
 

Бархат — фаворит сезона

— Новогодние наряды обязательно нужно дополнить подходящими аксессуарами, — подытоживает Елена. — Главное правило: к скромному платью подойдут более яркие украшения, а если одежда блестит сама по себе, то аксессуары должны быть лаконичными. Отдельно следует отметить и такое модное течение, как пижамный — или его вариацию «будуарный» — стиль. В новом исполнении он обретает более элегантные формы. Платья-комбинации, платья с запахом, напоминающие халат, костюмы из мягких тканей, по форме напоминающие пижаму, — это очень актуально и стильно. Не могу не упомянуть ткань — фаворит сезона – бархат. Этот богатый материал настолько полюбился дизайнерам, что в следующем, 2018 году бархатный элемент гардероба может стать «must have» деталью. Для вечерних образов это модели из «королевской» ткани в пижамном стиле — платья, жакеты, костюмы. Если вы не верите в гороскопы, то для того, чтобы ваш новогодний образ был ярким, выбирайте наряды в богатых глубоких рубиновых, сапфировых, изумрудных, малахитовых и ярко-красных оттенках.  
 


Комментарии: 0
Читать Версия для печатиВставить в блогиВ избранное

Ранее в разделе

Почувствовать себя...Модная революция....13 красавиц на один...

Комментарии

Написать комментарий
Ваше имя
Ваш комментарий

Обсуждение ВКонтакте

Обсуждение на Facebook

Модная революция

Хроника дня

Лидеры обсуждений

добавить на Яндекс добавить на Яндекс

Фото

Just Dance и FIFA: Молодежный кибер-фестиваль в Пскове«Пробежка с чемпионом» собрала около 1,5 тыс псковичейПраздничный фуршет на юбилее «Псковской правды»Торжественный вечер посвященный 100-летнему юбилею «Псковской правды»
Весь фото архив

Видео

100 лет: Фильм про «Псковскую правду». Часть первая Парк летающих реанимобилей будет расширятсяВ Пскове реставрируют дом купца ПостниковаВо Власьевской башне открылась выставка «Россия начинается здесь»
Весь видео архив

Свежий номер

Дата выхода: 6 декабря. Полная версия газеты будет доступна для скачивания 13 декабря
Скачать PDFАрхив номеров

Конкурсы

ПервоКЛАССная баталия: Полуфинал

Хроника дняОбществоПолитикаЭкономикаПроисшествияОбразованиеОбратная связьКриминалЗдоровье
Все сюжетыМашина времениМы ждём ГанзуИстории успешных стартаповЯрмарка «ART-ель»Псковской правде – 100 лет!Возьми собаку из приютаМодная революцияДеловой мир
Исключительные права на материалы, размещённые на интернет-сайте www.pravdapskov.ru в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат ГП "Медиа-холдинг Псковской области" и не подлежат использованию другими лицами в любой форме без письменного разрешения правообладателя. Приобретение авторских прав: i.nazarova@pravdapskov.ru. (8112) 57-33-50