«Модная революция. Перезагрузка» устроила показ впервые в этом сезоне

В торговом комплексе «ПИК60» участницы и партнеры проекта «Псковской правды» отметили «Модную осень».



Напомним, полгода назад проект сменил главного стилиста и начал работать с обновленной командой мастеров, также у «Модной революции» появились новые партнеры. Вместе с участницами они поднялись на подиум, чтобы продемонстрировать сногсшибательные наряды посетителям торгового комплекса.



В новом сезоне «Модная революция» подарила преображение уже семи участницам. Первой стала учительница Ольга Коршакова.



— Я после преображения получила огромное количество положительных отзывов, — рассказывает Ольга. — Многие интересовались, что это за проект и как в нем можно поучаствовать. Даже посторонние люди останавливали меня на улице и говорили: «А мы вас знаем!» Такого эмоционального подъема, который подарила мне «Модная революция», я не испытывала давно! Сейчас я не ощущаю усталости, и вся моя жизнь стала приносить мне гораздо больше удовольствия. Все, что я узнала от стилистов, очень мне пригодилось. Я рада, что познакомилась с такими замечательными людьми!



Мама четырех сыновей Валентина Эберман, также ни минуты не раздумывая, согласилась попробовать себя в качестве модели и выйти на подиум.



— Сегодняшний день для всех участниц праздник, — не скрывает Валя. — Нам еще раз дали возможность почувствовать себя королевами. Находиться на сцене очень волнительно, все на тебя смотрят, оценивают. Но это незабываемые яркие эмоции!



«Модная революция» дарит преображение женщинам абсолютно разных возрастов и профессий. Главное — готовность к переменам.





Валентина Иванова изменила свою жизнь в соответствии с новым образом. Фото Андрея Степанова

— Я все лето практически проходила в том наряде, который мне подобрали, — рассказывает еще одна участница, мастер производственного обучения Валентина Иванова. — Даже купила себе новое платье, с которым сочетаются кеды. Новая прическа теперь обязывает меня ухаживать за собой. А если ты с красивой укладкой, то уже не выйдешь из дома без макияжа и стильного наряда. Приходится соответствовать!



«Модная революция» дарит яркие эмоции не только участницам, но и всей команде профессионалов.



— Просто феерический проект, один из лучших в нашем городе, — говорит эксперт по красоте и бизнесу, руководитель команды OriProfi, бизнес-партнер компании «Орифлэйм» Светлана Пантелеева. — Видеть сияющие глаза женщин, их чудесные преображения приятно и волнительно. Я рада, что стала частью этого проекта и могу делиться с участницами своими знаниями о красоте и стиле.



— Я очень благодарна «Псковской правде» за то, что меня пригласили участвовать в этом проекте, — говорит главный стилист «Модной революции» Елена Новичкова. — Для меня это необыкновенный опыт работы в команде. Насколько я грамотно и доходчиво сообщу нашим мастерам о своих задумках, настолько гармоничен будет образ в целом. Я чувствую очень большую ответственность за конечный результат. Для меня это возможность не только показать навыки стилиста, но и умение прочувствовать героиню, понять ее цели. Для меня очень важно, чтобы образ, который мы придумали, она приняла, почувствовала себя в нем комфортно. Всякий раз, когда героиня смотрит на себя в зеркало, я испытываю очень сильные эмоции, они дают мне толчок для новых профессиональных свершений.



— Очень приятно быть частью такого замечательного проекта. Хочется работать все дальше и дальше во имя красоты, преображать новых участниц, — не скрывает руководитель студии красоты Lorraine Александра Никифорова.





Наталье Бобовой проект помог ощутить себя моложе. Фото Андрея Степанова

— Необыкновенно приятно было увидеть газету со своим портретом на обложке, — рассказывает старший методист управления образования администрации Пскова Наталья Бобова. — Я подошла к киоску, смотрю, киоскер сидит грустная, я не удержалась и сказала: «Это я на обложке!» Она оживилась, и мы вместе начали рассматривать газету. Очень приятно, что сегодня была возможность встретиться всем участницам «Модной революции», провести этот своеобразный выпускной. Вместе собрались очень привлекательные женщины. Проект позволил измениться им не только внешне, но и внутренне. Мы всегда говорим, что внутренняя красота важнее внешней, но этот проект сделал невозможное: соединил и то и другое. Лично мне он позволил помолодеть лет на пятнадцать и понять, что в пятьдесят три года жизнь только начинается.

