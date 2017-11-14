13 красавиц
Возраст: 16 лет
Рост: 177 см
Пропорции: 90-63-93
Вес: 62 кг
Алёна Прокопьева (кликните на фото, чтобы увеличить)
Возраст: 19 лет
Рост: 171 см
Пропорции: 83-65-90
Вес: 52 кг
Алина Брусилова (кликните на фото, чтобы увеличить)
Возраст: 19 лет
Рост: 178 см
Пропорции: 94-73-100
Вес: 66 кг
Кристина Лыскова (кликните на фото, чтобы увеличить)
Возраст: 19 лет
Рост: 166 см
Пропорции: 81-62-82
Вес: 45 кг
Александра Гусарова (кликните на фото, чтобы увеличить)
Возраст: 18 лет
Рост: 168 см
Пропорции: 90-55-95
Вес: 42 кг
Валерия Никитина (кликните на фото, чтобы увеличить)
Возраст: 24 лет
Рост: 170 см
Пропорции: 93-60-90
Вес: 55 кг
Екатерина Дунец (кликните на фото, чтобы увеличить)
Возраст: 17 лет
Рост: 175 см
Пропорции: 83-62-92
Вес: 52 кг
Екатерина Драк (кликните на фото, чтобы увеличить)
Возраст: 16 лет
Рост: 163 см
Пропорции: 85-65-91
Вес: 49 кг
Александра Нудьга (кликните на фото, чтобы увеличить)
Возраст: 23 лет
Рост: 180 см
Пропорции: 83-73-97
Вес: 67 кг
Дарья Ярсанаева (кликните на фото, чтобы увеличить)
Возраст: 19 лет
Рост: 170 см
Пропорции: 83-61-88
Вес: 52 кг
Анна Макарова (кликните на фото, чтобы увеличить)
Возраст: 19 лет
Рост: 156 см
Пропорции: 80-66-87
Вес: 46 кг
Полина Панасевич (кликните на фото, чтобы увеличить)
Возраст: 17 лет
Рост: 171 см
Пропорции: 85-57-90
Вес: 46 кг
Анастасия Юськова (кликните на фото, чтобы увеличить)
Возраст: 17 лет
Рост: 169 см
Пропорции: 85-65-89
Вес: 53 кг
Усредненные параметры участниц конкурса «Мисс Псков 2017»
Возраст: 18,7 лет
Рост: 170,3 см
Пропорции: 86-64-91
Вес: 52,8 кг
Важно
Финал конкурса состоится 25 ноября.
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