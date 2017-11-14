«Псковская правда» представляет претенденток на титул «Мисс Псков – 2017»

Полина Андреева (кликните на фото, чтобы увеличить)

Возраст: 16 лет

Рост: 177 см

Пропорции: 90-63-93

Вес: 62 кг





Алёна Прокопьева (кликните на фото, чтобы увеличить)

Возраст: 19 лет

Рост: 171 см

Пропорции: 83-65-90

Вес: 52 кг





Алина Брусилова (кликните на фото, чтобы увеличить)

Возраст: 19 лет

Рост: 178 см

Пропорции: 94-73-100

Вес: 66 кг





Кристина Лыскова (кликните на фото, чтобы увеличить)

Возраст: 19 лет

Рост: 166 см

Пропорции: 81-62-82

Вес: 45 кг





Александра Гусарова (кликните на фото, чтобы увеличить)

Возраст: 18 лет

Рост: 168 см

Пропорции: 90-55-95

Вес: 42 кг





Валерия Никитина (кликните на фото, чтобы увеличить)

Возраст: 24 лет

Рост: 170 см

Пропорции: 93-60-90

Вес: 55 кг





Екатерина Дунец (кликните на фото, чтобы увеличить)

Возраст: 17 лет

Рост: 175 см

Пропорции: 83-62-92

Вес: 52 кг





Екатерина Драк (кликните на фото, чтобы увеличить)

Возраст: 16 лет

Рост: 163 см

Пропорции: 85-65-91

Вес: 49 кг





Александра Нудьга (кликните на фото, чтобы увеличить)

Возраст: 23 лет

Рост: 180 см

Пропорции: 83-73-97

Вес: 67 кг





Дарья Ярсанаева (кликните на фото, чтобы увеличить)

Возраст: 19 лет

Рост: 170 см

Пропорции: 83-61-88

Вес: 52 кг





Анна Макарова (кликните на фото, чтобы увеличить)

Возраст: 19 лет

Рост: 156 см

Пропорции: 80-66-87

Вес: 46 кг





Полина Панасевич (кликните на фото, чтобы увеличить)

Возраст: 17 лет

Рост: 171 см

Пропорции: 85-57-90

Вес: 46 кг





Анастасия Юськова (кликните на фото, чтобы увеличить)

Возраст: 17 лет

Рост: 169 см

Пропорции: 85-65-89

Вес: 53 кг



Усредненные параметры участниц конкурса «Мисс Псков 2017»

Возраст: 18,7 лет

Рост: 170,3 см

Пропорции: 86-64-91

Вес: 52,8 кг



Важно

Финал конкурса состоится 25 ноября.

