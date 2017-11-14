14 Ноября 2017
Псков
+2 .. +4 °C
Великие Луки
+3 .. +5 °C
64.915   0.369
69.498   0.2596
RSS    Реклама    Подписка
Хроника дняОбществоПолитикаЭкономикаПроисшествияОбразованиеОбратная связьКриминалЗдоровьеКультура
Все сюжетыМы ждём ГанзуРастущий ПсковИстории успешных стартаповПсковской правде – 100 лет!Возьми собаку из приютаМодная революцияДеловой мир

13 красавиц

14 Ноября 2017 - 09:41
Главная → Заметки → Мода
«Псковская правда» представляет претенденток на титул «Мисс Псков – 2017»
Полина Андреева (кликните на фото, чтобы увеличить)
Возраст: 16 лет
Рост: 177 см
Пропорции: 90-63-93
Вес: 62 кг



Алёна Прокопьева (кликните на фото, чтобы увеличить)
Возраст: 19 лет
Рост: 171 см
Пропорции: 83-65-90
Вес: 52 кг


Алина Брусилова (кликните на фото, чтобы увеличить)
Возраст: 19 лет
Рост: 178 см
Пропорции: 94-73-100
Вес: 66 кг


Кристина Лыскова (кликните на фото, чтобы увеличить)
Возраст: 19 лет
Рост: 166 см
Пропорции: 81-62-82
Вес: 45 кг


Александра Гусарова (кликните на фото, чтобы увеличить)
Возраст: 18 лет
Рост: 168 см
Пропорции: 90-55-95
Вес: 42 кг


Валерия Никитина (кликните на фото, чтобы увеличить)
Возраст: 24 лет
Рост: 170 см
Пропорции: 93-60-90
Вес: 55 кг


Екатерина Дунец (кликните на фото, чтобы увеличить)
Возраст: 17 лет
Рост: 175 см
 Пропорции: 83-62-92
Вес: 52 кг


Екатерина Драк (кликните на фото, чтобы увеличить)
Возраст: 16 лет
Рост: 163 см
Пропорции: 85-65-91
Вес: 49 кг


Александра Нудьга (кликните на фото, чтобы увеличить)
Возраст: 23 лет
Рост: 180 см
Пропорции: 83-73-97
Вес: 67 кг


Дарья Ярсанаева (кликните на фото, чтобы увеличить)
Возраст: 19 лет
Рост: 170 см
Пропорции: 83-61-88
Вес: 52 кг


Анна Макарова (кликните на фото, чтобы увеличить)
Возраст: 19 лет
Рост: 156 см
Пропорции: 80-66-87
Вес: 46 кг


Полина Панасевич (кликните на фото, чтобы увеличить)
Возраст: 17 лет
Рост: 171 см
Пропорции: 85-57-90
Вес: 46 кг


Анастасия Юськова (кликните на фото, чтобы увеличить)
Возраст: 17 лет
Рост: 169 см
Пропорции: 85-65-89
Вес: 53 кг
 

Усредненные параметры участниц конкурса «Мисс Псков 2017»

Возраст: 18,7 лет
Рост: 170,3 см
Пропорции: 86-64-91
Вес: 52,8 кг
 

Важно

Финал конкурса состоится 25 ноября.
 


Комментарии: 0
Читать Версия для печатиВставить в блогиВ избранное

Ранее в разделе

Модная революция....Модная революция....Модная революция....

Комментарии

Написать комментарий
Ваше имя
Ваш комментарий

Обсуждение ВКонтакте

Обсуждение на Facebook

Модная революция

Хроника дня

Лидеры обсуждений

добавить на Яндекс добавить на Яндекс

Фото

Игроки «Легиона» в третий раз вышли на псковский лёдХрамы в МелётовоКарапузы вышли на старт зрелищного семейного праздникаПсков радуется первому снегу
Весь фото архив

Видео

Парк летающих реанимобилей будет расширятсяВ Пскове реставрируют дом купца ПостниковаВо Власьевской башне открылась выставка «Россия начинается здесь»У прокуратуры – новоселье!
Весь видео архив

Свежий номер

среда, 8 ноября
Скачать PDFАрхив номеров

Конкурсы

ПервоКЛАССная баталия: Полуфинал

Хроника дняОбществоПолитикаЭкономикаПроисшествияОбразованиеОбратная связьКриминалЗдоровьеКультура
Все сюжетыМы ждём ГанзуРастущий ПсковИстории успешных стартаповПсковской правде – 100 лет!Возьми собаку из приютаМодная революцияДеловой мир
Исключительные права на материалы, размещённые на интернет-сайте www.pravdapskov.ru в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат ГП "Медиа-холдинг Псковской области" и не подлежат использованию другими лицами в любой форме без письменного разрешения правообладателя. Приобретение авторских прав: i.nazarova@pravdapskov.ru. (8112) 57-33-50