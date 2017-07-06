6 Июля 2017
|Псков
|+16 .. +18 °C
|Великие Луки
|+19 .. +21 °C
64.915 0.369
69.498 0.2596
Модная революция. Перезагрузка: Красивая и талантливая
06 Июля 2017 - 10:05Главная → Заметки → Мода → Модная революция
Сегодня мы ищем новый образ для девушки, которая мечтает о сцене
Знакомьтесь: Ольга Федорова, 42 года, давно в разводе, воспитывает дочь.
Ольга во второй раз участвовала в конкурсе «Миссис Псков» и завоевала титул «Миссис спонсорских симпатий». Ее участие в проекте «Модная революция» – приз от спонсора, партнера проекта торгового комплекса «Пик 60».
Ольга работает продавцом в магазине стройматериалов, но мечтает, чтобы о ней узнали как о певице. Ольга с юности пишет песни и недавно даже решила записать некоторые из них в студии.
Конкурс «Миссис Псков» не первое публичное соревнование в Ольгиной жизни. Она участвовала в «Битве за персики», но не дошла до финала.
– В детстве я мечтала быть артисткой, – рассказывает Ольга. – Меня и сейчас тянет на сцену, к прожекторам, к аплодисментам. Я на конкурс «Миссис Псков» поэтому и пошла.
Ольга признается, что не умеет делать макияж, не знает, как грамотно подбирать и комбинировать вещи. Поэтому она уверена, что ей достался самый лучший приз. Она давно мечтала о преображении и не сомневается, что «Модная революция» ей в этом обязательно поможет.
Напоминаем, в этом сезоне у «Модной революции» новые правила. Стилист подберет Ольге три наряда, но в подарок она получит только один. Все образы стилист Елена Новичкова подбирает в торговом комплексе «ПИК 60».
Елена Новичкова
ведущая проекта, стилист:
- Первый комплект для Ольги мы составили в стиле smart casual. Поскольку для работы у Ольги есть специальная форма и комплекты в классическом деловом стиле ей не нужны, мы рекомендуем нашей участнице составлять лаконичные, но не скучные образы на каждый день – для деловых обедов, прогулок, свиданий, делать микс из строгих деловых вещей с более молодежными и неформальными. Для примера мы подобрали яркую желтую юбку-карандаш, а вместо жакета – серую куртку-косуху. Для такого комплекта необязателен каблук, его можно заменить на лоферы , топсайдеры или балетки.
Для нарядного образа участницы мой выбор – бирюзовое платье из итальянского кружева. Поскольку Ольга часто использует свои нарядные комплекты для выступлений и исполнения песен, автором которых она является, а репертуар у нашей участницы очень женственный и романтичный, то очень хотелось бы, чтобы перед публикой предстала завораживающе красивая, женственная и волнующая артистка.
Самым универсальным, на мой взгляд, для участницы будет третий наряд – комбинезон. Ольга сможет в нем пойти в гости, в торговый центр, посетить клуб, выйти на прогулку или экскурсию со своей дочерью. Контрастные туфли на каблуке и серьги сделают образ нарядным. В сочетании со спортивной обувью и стилизованным рюкзаком образ станет повседневным.
Третий образ
Светлана Пантелеева
эксперт по красоте и бизнесу, руководитель команды OriProfi, бизнес-партнер компании «Орифлэйм» Бизнес-центр на ул. Горького, 6а , офис 215, тел. +7 911 366-36-50:
- Мы с Ольгой сразу нашли общий язык. Как настоящая девушка, она очень любит декоративную косметику и ароматы. Мы подобрали ей средства для ухода за лицом и для ежедневного макияжа, что очень важно в повседневном уходе за собой. Ольге понравилось очень много разных ароматов, но остановились мы на более легком. Ольга выбрала аромат Northern Beauty – тонкий, нежный, который напоминает о летнем бризе на побережье. Его она получает в подарок от меня. Этот аромат говорит о том, что наша героиня открыта сердцем, открыта миру, очень позитивный человек. В этом летнем сезоне в парфюме актуальны ноты водные, фруктовые и цветочные. Так что Оля в тренде. Хочется ей пожелать вдохновения, успехов, гармонии и осуществления мечтаний!
Виктория Мартынец
стилист-парикмахер, чемпионка Пскова в 2009 году в номинации «Фантазийные прически», обладательница кубка России за 2-е место на конкурсе парикмахерского искусства «Невские берега» в номинации «Невеста в стиле винтаж».
- На этот раз наша задача – сделать для участницы праздник. Поэтому и прическа соответствующая – укладка в стиле «голливудская волна». Я сменила цвет на более мягкий, остановилась на шоколадном оттенке: прежний черный цвет делал Ольгу жесткой. Прядки пустила в технике свободной руки – несколько сделала более светлого оттенка, чтобы еще сильнее смягчить тон волос.
Александра Никифорова
руководитель студии красоты Lorraine
Рижский пр., д. 17, ТРК «Этажи», 4-й этаж, тел. 61-01-62:
- Я сделала Ольге педикюр с покрытием «гель+лак». Ноги должны выглядеть так же хорошо, как и руки. За ними обязательно нужно следить и ухаживать. В целом у нас очень много интересных и полезных услуг.
На данный момент мы занимаемся наращиванием и ламинированием ресниц, делаем маникюр, педикюр, шугаринг, парафиновые маски, коррекцию и окрашивание бровей, роспись «мехенди» джагуа гелем. Это может стать прекрасной заменой татуировке и продержится 10-14 дней. В ближайшем будущем у нас появятся и новые услуги.
Ольга Новичкова
визажист
Студия красоты «Счастье»,
ул. Вокзальная, 42, тел. +7 911 389-12-46:
- Нашей героине я сделала классический макияж голливудской дивы: ровный тон, красивый изгиб бровей, стрелки и красные губы. Коррекцию бровей сделали с помощью воска – это очень эффективный способ, так как воск убирает все, даже мелкие пушковые волоски, и форма брови получается идеально четкой. Такой чистоты невозможно добиться коррекцией пинцетом, и идеальная форма сохраняется дольше. Новую форму бровей я подчеркнула тенями на пару тонов светлее волос.
Помаду для Ольги я выбрала классического красного оттенка: он подходит абсолютно всем при правильном нанесении и визуально делает зубы белее. С помощью яркого акцента мы подчеркнули очень красивую форму губ Ольги.
Ольга
участница проекта:
– Мне очень нравится мой новый образ! Макияж и прическа выполнены настоящими профессионалами! Спасибо Елене, она научила меня комбинировать цвета и сочетать такие оттенки, на которые я сама бы не осмелилась. Я давно хотела комбинезон, у меня такой одежды никогда не было. Буду его носить с удовольствием!
Екатерина Леонидовна
мама:
– Красавица! Слов нет! Очень хорошо, что убрали черный цвет волос. Иногда я дочку критикую, но сейчас придраться не к чему. Шикарно!
Юля
подруга:
– Очень преобразилась: посвежела, помолодела! Очень идет макияж и новый цвет волос. Очень красиво! Отличный образ!
Надежда
дочь:
– Яркие акценты очень здорово смотрятся. Комбинезон подчеркнул все достоинства фигуры. Образ – ровно то, что нужно!
Комбинезон Pompa - 6590 руб.
Серьги Lady Collection - 290 руб.
Туфли Caliente - 2930 руб.
Окрашивание - 2500 руб.
Стрижка - 800 руб.
Укладка - 1500 руб.
Педикюр - 1000 руб.
Макияж - 1200 руб.
Коррекция бровей воском - 400 руб.
Итого - 20 230 руб.
Если Вы хотите принять участие в проекте, от вас требуется огромное желание, искренность, проблемный гардероб и полная готовность к преображению! Заявку на участие можно оформить в группе проекта. Напишите нам и расскажите о себе. Участница проекта получает подобранный комплект в подарок!
Героиня проекта до преображения.
Ольга во второй раз участвовала в конкурсе «Миссис Псков» и завоевала титул «Миссис спонсорских симпатий». Ее участие в проекте «Модная революция» – приз от спонсора, партнера проекта торгового комплекса «Пик 60».
Ольга работает продавцом в магазине стройматериалов, но мечтает, чтобы о ней узнали как о певице. Ольга с юности пишет песни и недавно даже решила записать некоторые из них в студии.
Конкурс «Миссис Псков» не первое публичное соревнование в Ольгиной жизни. Она участвовала в «Битве за персики», но не дошла до финала.
– В детстве я мечтала быть артисткой, – рассказывает Ольга. – Меня и сейчас тянет на сцену, к прожекторам, к аплодисментам. Я на конкурс «Миссис Псков» поэтому и пошла.
Ольга признается, что не умеет делать макияж, не знает, как грамотно подбирать и комбинировать вещи. Поэтому она уверена, что ей достался самый лучший приз. Она давно мечтала о преображении и не сомневается, что «Модная революция» ей в этом обязательно поможет.
Напоминаем, в этом сезоне у «Модной революции» новые правила. Стилист подберет Ольге три наряда, но в подарок она получит только один. Все образы стилист Елена Новичкова подбирает в торговом комплексе «ПИК 60».
Елена Новичкова
ведущая проекта, стилист:
- Первый комплект для Ольги мы составили в стиле smart casual. Поскольку для работы у Ольги есть специальная форма и комплекты в классическом деловом стиле ей не нужны, мы рекомендуем нашей участнице составлять лаконичные, но не скучные образы на каждый день – для деловых обедов, прогулок, свиданий, делать микс из строгих деловых вещей с более молодежными и неформальными. Для примера мы подобрали яркую желтую юбку-карандаш, а вместо жакета – серую куртку-косуху. Для такого комплекта необязателен каблук, его можно заменить на лоферы , топсайдеры или балетки.
Для нарядного образа участницы мой выбор – бирюзовое платье из итальянского кружева. Поскольку Ольга часто использует свои нарядные комплекты для выступлений и исполнения песен, автором которых она является, а репертуар у нашей участницы очень женственный и романтичный, то очень хотелось бы, чтобы перед публикой предстала завораживающе красивая, женственная и волнующая артистка.
Самым универсальным, на мой взгляд, для участницы будет третий наряд – комбинезон. Ольга сможет в нем пойти в гости, в торговый центр, посетить клуб, выйти на прогулку или экскурсию со своей дочерью. Контрастные туфли на каблуке и серьги сделают образ нарядным. В сочетании со спортивной обувью и стилизованным рюкзаком образ станет повседневным.
Первый образ
Второй образ
Второй образ
Третий образ
Светлана Пантелеева
эксперт по красоте и бизнесу, руководитель команды OriProfi, бизнес-партнер компании «Орифлэйм» Бизнес-центр на ул. Горького, 6а , офис 215, тел. +7 911 366-36-50:
- Мы с Ольгой сразу нашли общий язык. Как настоящая девушка, она очень любит декоративную косметику и ароматы. Мы подобрали ей средства для ухода за лицом и для ежедневного макияжа, что очень важно в повседневном уходе за собой. Ольге понравилось очень много разных ароматов, но остановились мы на более легком. Ольга выбрала аромат Northern Beauty – тонкий, нежный, который напоминает о летнем бризе на побережье. Его она получает в подарок от меня. Этот аромат говорит о том, что наша героиня открыта сердцем, открыта миру, очень позитивный человек. В этом летнем сезоне в парфюме актуальны ноты водные, фруктовые и цветочные. Так что Оля в тренде. Хочется ей пожелать вдохновения, успехов, гармонии и осуществления мечтаний!
Виктория Мартынец
стилист-парикмахер, чемпионка Пскова в 2009 году в номинации «Фантазийные прически», обладательница кубка России за 2-е место на конкурсе парикмахерского искусства «Невские берега» в номинации «Невеста в стиле винтаж».
Салон красоты «Индиго»,
Гражданская, 2а,тел. +7 921 210-87-77:
- На этот раз наша задача – сделать для участницы праздник. Поэтому и прическа соответствующая – укладка в стиле «голливудская волна». Я сменила цвет на более мягкий, остановилась на шоколадном оттенке: прежний черный цвет делал Ольгу жесткой. Прядки пустила в технике свободной руки – несколько сделала более светлого оттенка, чтобы еще сильнее смягчить тон волос.
Александра Никифорова
руководитель студии красоты Lorraine
Рижский пр., д. 17, ТРК «Этажи», 4-й этаж, тел. 61-01-62:
- Я сделала Ольге педикюр с покрытием «гель+лак». Ноги должны выглядеть так же хорошо, как и руки. За ними обязательно нужно следить и ухаживать. В целом у нас очень много интересных и полезных услуг.
На данный момент мы занимаемся наращиванием и ламинированием ресниц, делаем маникюр, педикюр, шугаринг, парафиновые маски, коррекцию и окрашивание бровей, роспись «мехенди» джагуа гелем. Это может стать прекрасной заменой татуировке и продержится 10-14 дней. В ближайшем будущем у нас появятся и новые услуги.
Ольга Новичкова
визажист
Студия красоты «Счастье»,
ул. Вокзальная, 42, тел. +7 911 389-12-46:
- Нашей героине я сделала классический макияж голливудской дивы: ровный тон, красивый изгиб бровей, стрелки и красные губы. Коррекцию бровей сделали с помощью воска – это очень эффективный способ, так как воск убирает все, даже мелкие пушковые волоски, и форма брови получается идеально четкой. Такой чистоты невозможно добиться коррекцией пинцетом, и идеальная форма сохраняется дольше. Новую форму бровей я подчеркнула тенями на пару тонов светлее волос.
Помаду для Ольги я выбрала классического красного оттенка: он подходит абсолютно всем при правильном нанесении и визуально делает зубы белее. С помощью яркого акцента мы подчеркнули очень красивую форму губ Ольги.
Ольга
участница проекта:
– Мне очень нравится мой новый образ! Макияж и прическа выполнены настоящими профессионалами! Спасибо Елене, она научила меня комбинировать цвета и сочетать такие оттенки, на которые я сама бы не осмелилась. Я давно хотела комбинезон, у меня такой одежды никогда не было. Буду его носить с удовольствием!
Екатерина Леонидовна
мама:
– Красавица! Слов нет! Очень хорошо, что убрали черный цвет волос. Иногда я дочку критикую, но сейчас придраться не к чему. Шикарно!
Юля
подруга:
– Очень преобразилась: посвежела, помолодела! Очень идет макияж и новый цвет волос. Очень красиво! Отличный образ!
Надежда
дочь:
– Яркие акценты очень здорово смотрятся. Комбинезон подчеркнул все достоинства фигуры. Образ – ровно то, что нужно!
Цена вопросаСумка Elis - 3020 руб.
Комбинезон Pompa - 6590 руб.
Серьги Lady Collection - 290 руб.
Туфли Caliente - 2930 руб.
Окрашивание - 2500 руб.
Стрижка - 800 руб.
Укладка - 1500 руб.
Педикюр - 1000 руб.
Макияж - 1200 руб.
Коррекция бровей воском - 400 руб.
Итого - 20 230 руб.
Как стать участником проекта?
Если Вы хотите принять участие в проекте, от вас требуется огромное желание, искренность, проблемный гардероб и полная готовность к преображению! Заявку на участие можно оформить в группе проекта. Напишите нам и расскажите о себе. Участница проекта получает подобранный комплект в подарок!
Комментарии: 0
Ранее в разделе
Комментарии
Написать комментарий