Сегодня мы ищем новый образ для девушки, которая мечтает о сцене

Героиня проекта до преображения.







Елена Новичкова Елена Новичкова

ведущая проекта, стилист:

Первый образ







Второй образ







Третий образ









Светлана Пантелеева Светлана Пантелеева

эксперт по красоте и бизнесу, руководитель команды OriProfi, бизнес-партнер компании «Орифлэйм» Бизнес-центр на ул. Горького, 6а , офис 215, тел. +7 911 366-36-50:



Виктория Мартынец Виктория Мартынец

стилист-парикмахер, чемпионка Пскова в 2009 году в номинации «Фантазийные прически», обладательница кубка России за 2-е место на конкурсе парикмахерского искусства «Невские берега» в номинации «Невеста в стиле винтаж».

Салон красоты «Индиго»,

Гражданская, 2а,тел. +7 921 210-87-77:



Александра Никифорова Александра Никифорова

руководитель студии красоты Lorraine

Рижский пр., д. 17, ТРК «Этажи», 4-й этаж, тел. 61-01-62:



Ольга Новичкова Ольга Новичкова

визажист

Студия красоты «Счастье»,

ул. Вокзальная, 42, тел. +7 911 389-12-46:



Ольга Ольга

участница проекта:





Екатерина Леонидовна Екатерина Леонидовна

мама:





Юля Юля

подруга:



Надежда Надежда

дочь:

Цена вопроса

Как стать участником проекта?

Знакомьтесь: Ольга Федорова, 42 года, давно в разводе, воспитывает дочь.Ольга во второй раз участвовала в конкурсе «Миссис Псков» и завоевала титул «Миссис спонсорских симпатий». Ее участие в проекте «Модная революция» – приз от спонсора, партнера проекта торгового комплекса «Пик 60».Ольга работает продавцом в магазине стройматериалов, но мечтает, чтобы о ней узнали как о певице. Ольга с юности пишет песни и недавно даже решила записать некоторые из них в студии.Конкурс «Миссис Псков» не первое публичное соревнование в Ольгиной жизни. Она участвовала в «Битве за персики», но не дошла до финала.– В детстве я мечтала быть артисткой, – рассказывает Ольга. – Меня и сейчас тянет на сцену, к прожекторам, к аплодисментам. Я на конкурс «Миссис Псков» поэтому и пошла.Ольга признается, что не умеет делать макияж, не знает, как грамотно подбирать и комбинировать вещи. Поэтому она уверена, что ей достался самый лучший приз. Она давно мечтала о преображении и не сомневается, что «Модная революция» ей в этом обязательно поможет.- Первый комплект для Ольги мы составили в стиле smart casual. Поскольку для работы у Ольги есть специальная форма и комплекты в классическом деловом стиле ей не нужны, мы рекомендуем нашей участнице составлять лаконичные, но не скучные образы на каждый день – для деловых обедов, прогулок, свиданий, делать микс из строгих деловых вещей с более молодежными и неформальными. Для примера мы подобрали яркую желтую юбку-карандаш, а вместо жакета – серую куртку-косуху. Для такого комплекта необязателен каблук, его можно заменить на лоферы , топсайдеры или балетки.Для нарядного образа участницы мой выбор – бирюзовое платье из итальянского кружева. Поскольку Ольга часто использует свои нарядные комплекты для выступлений и исполнения песен, автором которых она является, а репертуар у нашей участницы очень женственный и романтичный, то очень хотелось бы, чтобы перед публикой предстала завораживающе красивая, женственная и волнующая артистка.Самым универсальным, на мой взгляд, для участницы будет третий наряд – комбинезон. Ольга сможет в нем пойти в гости, в торговый центр, посетить клуб, выйти на прогулку или экскурсию со своей дочерью. Контрастные туфли на каблуке и серьги сделают образ нарядным. В сочетании со спортивной обувью и стилизованным рюкзаком образ станет повседневным.- Мы с Ольгой сразу нашли общий язык. Как настоящая девушка, она очень любит декоративную косметику и ароматы. Мы подобрали ей средства для ухода за лицом и для ежедневного макияжа, что очень важно в повседневном уходе за собой. Ольге понравилось очень много разных ароматов, но остановились мы на более легком. Ольга выбрала аромат Northern Beauty – тонкий, нежный, который напоминает о летнем бризе на побережье. Его она получает в подарок от меня. Этот аромат говорит о том, что наша героиня открыта сердцем, открыта миру, очень позитивный человек. В этом летнем сезоне в парфюме актуальны ноты водные, фруктовые и цветочные. Так что Оля в тренде. Хочется ей пожелать вдохновения, успехов, гармонии и осуществления мечтаний!- На этот раз наша задача – сделать для участницы праздник. Поэтому и прическа соответствующая – укладка в стиле «голливудская волна». Я сменила цвет на более мягкий, остановилась на шоколадном оттенке: прежний черный цвет делал Ольгу жесткой. Прядки пустила в технике свободной руки – несколько сделала более светлого оттенка, чтобы еще сильнее смягчить тон волос.- Я сделала Ольге педикюр с покрытием «гель+лак». Ноги должны выглядеть так же хорошо, как и руки. За ними обязательно нужно следить и ухаживать. В целом у нас очень много интересных и полезных услуг.На данный момент мы занимаемся наращиванием и ламинированием ресниц, делаем маникюр, педикюр, шугаринг, парафиновые маски, коррекцию и окрашивание бровей, роспись «мехенди» джагуа гелем. Это может стать прекрасной заменой татуировке и продержится 10-14 дней. В ближайшем будущем у нас появятся и новые услуги.- Нашей героине я сделала классический макияж голливудской дивы: ровный тон, красивый изгиб бровей, стрелки и красные губы. Коррекцию бровей сделали с помощью воска – это очень эффективный способ, так как воск убирает все, даже мелкие пушковые волоски, и форма брови получается идеально четкой. Такой чистоты невозможно добиться коррекцией пинцетом, и идеальная форма сохраняется дольше. Новую форму бровей я подчеркнула тенями на пару тонов светлее волос.Помаду для Ольги я выбрала классического красного оттенка: он подходит абсолютно всем при правильном нанесении и визуально делает зубы белее. С помощью яркого акцента мы подчеркнули очень красивую форму губ Ольги.– Мне очень нравится мой новый образ! Макияж и прическа выполнены настоящими профессионалами! Спасибо Елене, она научила меня комбинировать цвета и сочетать такие оттенки, на которые я сама бы не осмелилась. Я давно хотела комбинезон, у меня такой одежды никогда не было. Буду его носить с удовольствием!– Красавица! Слов нет! Очень хорошо, что убрали черный цвет волос. Иногда я дочку критикую, но сейчас придраться не к чему. Шикарно!– Очень преобразилась: посвежела, помолодела! Очень идет макияж и новый цвет волос. Очень красиво! Отличный образ!– Яркие акценты очень здорово смотрятся. Комбинезон подчеркнул все достоинства фигуры. Образ – ровно то, что нужно!Сумка Elis - 3020 руб.Комбинезон Pompa - 6590 руб.Серьги Lady Collection - 290 руб.Туфли Caliente - 2930 руб.Окрашивание - 2500 руб.Стрижка - 800 руб.Укладка - 1500 руб.Педикюр - 1000 руб.Макияж - 1200 руб.Коррекция бровей воском - 400 руб.

Если Вы хотите принять участие в проекте, от вас требуется огромное желание, искренность, проблемный гардероб и полная готовность к преображению! Заявку на участие можно оформить в группе проекта. Напишите нам и расскажите о себе. Участница проекта получает подобранный комплект в подарок!

