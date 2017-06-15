Сегодня наша задача – научить участницу одеваться сообразно возрасту

Знакомьтесь, Валентина Иванова, 51 год, замужем, мама взрослой дочери и бабушка очаровательной внучки.

Героиня проекта до преображения





Валентина работает мастером производственного обучения в колледже, учит студентов технологии ремонта обуви. Ее подопечные ребята с непростой судьбой: многие выросли в детском доме, у кого-то есть инвалидность. Но Валентина к каждому может найти подход. Ученики ее любят и уважают.



- Я не боюсь никаких экспериментов, по роду деятельности я участвовала в разных конкурсах: «Учитель года», «Мастер года», - так объясняет Валентина свое желание поучаствовать в нашем проекте.



Десять лет назад в семье Валентины произошло несчастье. Ее маму, ехавшую на велосипеде в церковь, сбил автомобиль.



- Маму долго выхаживали, собирали по частям обе ноги, - рассказывает Валентина. – Было несколько сложных операций. Потом маму привезли домой. Всей семье пришлось нелегко. Дочка даже уснула на ЕГЭ.



И по сей день Валентина сражается за мамино здоровье. За это время у ее мамы было четыре инсульта. Неудивительно, что Валентине как воздух нужны свежие положительные эмоции! За ними она и пришла на «Модную революцию». Также у ее затеи есть и чисто прикладное назначение. Валентина хочет разобраться со своим гардеробом. Сейчас Валентина не уделяет много внимания одежде и хотела бы это исправить!



- Став постарше, я боюсь показаться смешно молодящейся, - говорит наша участница, - и надеюсь, что «Модная революция» мне поможет.





Напоминаем, в этом сезоне у «Модной революции» новые правила. Стилист подберет Ольге три наряда, но в подарок она получит только один. Все образы стилист Елена Новичкова подбирает в торговом комплексе «ПИК 60».



Елена Новичкова

ведущая проекта, стилист:

- С самого первого знакомства с Валентиной в ее гардероб мне захотелось добавить ярких красок, создать женственный и молодой разноплановый гардероб. Мы подобрали три совершенно разных образа. Деловой образ - это легкая блуза и укороченные брюки в элегантной сине-голубой гамме. Талию подчеркнули контрастным ремешком. Использовали шелковый платок как цветовой акцент на зоне горловины блузы. Образ выглядит современно и динамично. Для нарядного варианта мы выбрали платье яркого красного, пламенного цвета. Мы подобрали фасон, который создает элегантный образ, демонстрируют женскую фигуру. Валентине, чтобы достичь желаемого пропорционального силуэта, стоит обратить внимание на женственные модели с акцентом на линии талии, с драпировкой в области груди и юбку-карандаш. В качестве повседневного летнего комплекта мы выбрали яркие красные брюки из хлопка с эластаном, топ и блузу из хлопка свободного кроя, создали эффект многослойности, надев блузу поверх топа. Морской стиль популярен уже несколько сезонов и не собирается сдавать свои модные позиции! Полосатая одежда органично вписывается в уличный стиль. Она не требовательна к большому количеству аксессуаров. Достаточно надеть удобную обувь на низком ходу и прихватить яркую сумку. Финальным образом стал летний комплект. Это прекрасное решение для городской прогулки, шопинга, посиделок с друзьями и родственниками. У Валентины маленькая внучка - данный комплект прекрасно подойдет для летних прогулок с ребенком. Функционально, удобно, ярко, молодо!

Первый образ





Второй образ



Третий образ







Виктория Мартынец

стилист-парикмахер, чемпионка Пскова в 2009 году в номинации «Фантазийные прически», обладательница кубка России за 2-е место на конкурсе парикмахерского искусства «Невские берега» в номинации «Невеста в стиле винтаж».

Салон красоты «Индиго»

Гражданская, 2а, тел. +7 921 210-87-77:

- Цвет мы выбрали в натуральных тонах, потому что блондин в этом возрасте делает женщин блеклыми. Натуральный цвет придал лицу Валентины свежесть, и в целом она стала выглядеть ярче. В качестве стрижки я выбрала современную классику (удлиненный боб), потому что наша участница - преподаватель и слишком экстравагантная прическа ей не подойдет. Я убрала длину волос, потому что длинные волосы делали черты Валентины грубее. Также хочу напомнить: чем старше женщина, тем короче должна быть ее стрижка.





Окрашивание с системой восстановления волос – 2 450 руб и стрижка – 800 руб.







Светлана Пантелеева

эксперт по красоте и бизнесу, руководитель команды OriProfi, бизнес-партнер компании «Орифлэйм», бизнес-центр на ул. Горького 6А , офис 215, т. +7 911 366-36-50:

- Имидж складывается из одежды, прически, аксессуаров, внешнего вида, макияжа и манеры общения. Но для имиджа очень важна и ухоженная кожа лица. Поэтому сегодня мы использовали комплексный инновационный уход для лица. Для Валентины я провела следующую процедуру: сначала использовала мицеллярную воду, затем очищающее средство, затем гелеобразный тоник, сыворотку, в завершение крем для век и крем для лица. Сегодня я хочу сделать Валентине подарок, потому что именно комплексный уход очень важен, а неотъемлемая часть комплексного ухода – это омолаживающий крем для контура глаз и губ. Это поможет Валентине ухаживать за своим лицом. Думаю, что средство нашей участнице очень понравится и она будет с удовольствием им пользоваться!









Ольга Новичкова

визажист

Студия красоты «Счастье»

ул. Вокзальная, 42, тел. +7 911 389-12-46:

- Для нашей героини я делала лифтинг-макияж, стояла задача визуально подтянуть овал лица, а также сделать взгляд более открытым и выразительным. Для коррекции тона и контуров лица я использовала легкие кремовые продукты. В лифтинг-макияже текстуры не должны быть плотными и стойкими, чтобы не подчеркнуть морщинки. Для создания более открытого взгляда я использовала накладные ресницы-пучки - отличный вариант для такой формы глаз, как у Валентины. А акцент сделала на губах: нашей героине очень подошел модный уже несколько сезонов ягодный оттенок губ, который идеально дополнил ее финальный образ.

Макияж – 1 200 руб.







Александра Никифорова

руководитель студии красоты Lorraine

Рижский пр., д. 17, ТРК «Этажи», 4-й этаж, т. 61-01-62:

- Валентине мы сделали классический маникюр с покрытием, цвет лака подобрали под ее наряд. В целом у нас очень много интересных и полезных услуг. На данный момент мы занимаемся наращиванием и ламинированием ресниц, делаем маникюр, педикюр, шугаринг, парафиновые маски, коррекцию и окрашивание бровей, роспись мехенди джагуа-гелем. Это может стать прекрасной заменой татуировки и продержится 10-14 дней. В ближайшем будущем у нас появятся и новые услуги.





Валентина

участница проета:

- Я весь день чувствовала себя очень комфортно. Я боялась, что мне будут пенять, что я не так одета или не так накрашена, но все вели себя очень тактично. В зеркале я увидела молодую и эффектную женщину. Теперь я знаю: век живи - век учись! Буду учиться подбирать вещи и носить новую прическу. Я еще не привыкла к себе новой, буду целый вечер себя в зеркале рассматривать.



Юлия

дочь:

- Я в восторге! Это неожиданно и очень классно! Мама выглядит как моя подружка. Обязательно буду выпрашивать у нее поносить эти вещи. Прическа очень стильная и смелая. Не налюбоваться!



Владимир

муж:

- Люди не подумают, что Валя - бабушка! Я привык к длинным волосам жены, а теперь вижу стильную прическу. Все очень красиво и молодежно!

Цена вопроса:

Кеды Podio – 1 590 руб.

Сумка Elis - 2 420 руб.

Топ Elis – 1 450 руб.

Блуза Elis – 3 300 руб.

Брюки Elis – 2 980 руб.

Маникюр с покрытием – 600 руб.

Окрашивание с системой восстановления волос – 2 450 руб.

Стрижка - 800 руб.

Макияж – 1 200 руб.



Итого – 16 790 руб.





Как стать участником проекта?

Если Вы хотите принять участие в проекте, от вас требуется огромное желание, искренность, проблемный гардероб и полная готовность к преображению! Заявку на участие можно оформить в группе проекта. Напишите нам и расскажите о себе. Участница проекта получает подобранный комплект в подарок!

