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Ольга Коршакова: Это было чудо, которого я очень ждала
Участница обновленной «Модной революции» рассказала о том, что осталось за кулисами проекта
Совсем недавно вышел первый выпуск обновленного проекта «Модная революция. Перезагрузка». Его участницей стала учительница из Пскова Ольга Коршакова.
Ольга до преображения.
– Огромную признательность и благодарность выражаю организаторам данного проекта, комплексу «ПИК 60», газете «Псковская правда» и специалистам, которые работают с участницами! – написала Ольга о своих впечатлениях от участия в «Модной революции». – Проект изменил не только внешний образ, но и мое внутреннее наполнение, послужил толчком для начала более активной, насыщенной и интересной жизни. Полученные советы в будущем мне очень помогут ориентироваться в индустрии красоты. Общение со специалистами, профессионалами было очень приятным, исключительно положительным, глядя на этих удивительных женщин, хочется самой подтянуться, в чем-то даже подражать. Неугасимый оптимизм Елены, Натальи, Виктории, Оленьки, их жизнерадостность послужили большой поддержкой, ведь волнение было, но совершенно не было страхов и опасений за результат, я полностью доверилась Профессионалам и Людям с большой буквы! Вы – добрые феи.
Большая благодарность фотографам Андрею и Татьяне, они помогли мне расслабиться перед камерой и в достаточной мере показать мои эмоции! Все мои близкие, друзья, знакомые, а иногда и незнакомые люди, оценили на высший балл произошедшие изменения! Дорогие женщины, участвуйте в проекте, спрашивайте советов, в нашем мире есть много замечательных, открытых и добрых людей! Желаю проекту дальнейшего процветания! Эмоций положительных очень много, даже слова сложно подобрать, боюсь, не хватит места для того, чтобы выразить всю мою признательность и благодарность! Это было именно то чудо, которого я очень ждала. Чудеса случаются.
Ольга до преображения.
Ольга после преображенияя.
– Огромную признательность и благодарность выражаю организаторам данного проекта, комплексу «ПИК 60», газете «Псковская правда» и специалистам, которые работают с участницами! – написала Ольга о своих впечатлениях от участия в «Модной революции». – Проект изменил не только внешний образ, но и мое внутреннее наполнение, послужил толчком для начала более активной, насыщенной и интересной жизни. Полученные советы в будущем мне очень помогут ориентироваться в индустрии красоты. Общение со специалистами, профессионалами было очень приятным, исключительно положительным, глядя на этих удивительных женщин, хочется самой подтянуться, в чем-то даже подражать. Неугасимый оптимизм Елены, Натальи, Виктории, Оленьки, их жизнерадостность послужили большой поддержкой, ведь волнение было, но совершенно не было страхов и опасений за результат, я полностью доверилась Профессионалам и Людям с большой буквы! Вы – добрые феи.
Большая благодарность фотографам Андрею и Татьяне, они помогли мне расслабиться перед камерой и в достаточной мере показать мои эмоции! Все мои близкие, друзья, знакомые, а иногда и незнакомые люди, оценили на высший балл произошедшие изменения! Дорогие женщины, участвуйте в проекте, спрашивайте советов, в нашем мире есть много замечательных, открытых и добрых людей! Желаю проекту дальнейшего процветания! Эмоций положительных очень много, даже слова сложно подобрать, боюсь, не хватит места для того, чтобы выразить всю мою признательность и благодарность! Это было именно то чудо, которого я очень ждала. Чудеса случаются.
КстатиСледующий выпуск «Модной революции» выйдет в начале июня. Не пропустите!
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