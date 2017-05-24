Сегодня из скромной учительницы мы будем делать стильную современную красавицу

Ольге Коршаковой 32 года, она замужем, воспитывает сына. Именно желание порадовать мужа и привело Ольгу на наш проект.



Героиня проекта до преображения





У Ольги непростая судьба. В раннем детстве она фактически осталась без родителей, ее воспитывала очень строгая бабушка. Потом бабушка умерла, и опека над Ольгой перешла к другим родственницам.



- В детстве я все время ходила с косой, из которой не выбивался ни один волосок, наряжаться меня никто не учил, - вспоминает Ольга. – Сначала я пожила у одной тети, потом из Тверской области переехала в Псков и пришла учиться в 25 школу.







Девочке из деревни было сложно в престижной городской школе. Помогла подруга.



Несмотря на все сложности, Ольга не сломалась, не лишилась внутреннего стержня, закончила институт, и ее жизнь сложилась благополучно.



- Нельзя сказать, что я не слежу за собой. Но я не умею подбирать одежду, компоновать вещи между собой, не знаю, как правильно подбирать украшения, меня никто этому не учил, - говорит Ольга. – Я боюсь ошибиться, не хочу вычурности. Я в своем развитии как женщина, наверное, остановилась. Сейчас в замешательстве и не знаю, куда двигаться.







Ольга учительница начальных классов. Поэтому на работе носит классические наряды, за пределами работы предпочитает джинсы.



- Помню, я участвовала в конкурсе учитель года, и один из членов жюри сказал нашему директору: «Эту девушку надо бы приодеть», - вспоминает Ольга забавный эпизод.



Больше всего сложностей у нашей героини с выбором повседневной одежды. Она признается, что не знает, как правильно одеться для похода в кино, кафе или прогулок по городу.



- Даже если я прихожу в магазин, я все время в раздумьях и не уверена, - продолжает Ольга. – Не могу выбрать, потому что не понимаю, как тот или иной наряд будет выглядеть.







Ольга надеется, что мы сможем подобрать наряд, который заменит ее привычные джинсы, позволит выглядеть стильно и современно.



А также она призналась нам, что надеется на восхищенный взгляд мужа и его комплименты.



Звонка нашего стилиста Ольга ждала долго, и ее терпение было вознаграждено! Анкету нам она отправила пять месяцев назад, а до этого долго раздумывала, написать или нет. Теперь у Ольги появится возможность побыть Золушкой на балу. Останется ли она довольной, узнаем в финале.







В этом сезоне у «Модной революции» новые правила. Стилист подберет Ольге три наряда, но в подарок она получит только один.



Все образы стилист Елена Новичкова подбирает в торговом комплексе «ПИК 60».







Елена Новичкова

ведущая проекта, стилист:

- Мы подобрали Ольге три образа: женственный романтичный, деловой и образ в городском стиле.



Для делового образа мы выбрали удлиненный жакет прямого силуэта приглушенного серого оттенка. Сегодня серый цвет - один из самых универсальных и модных . Вертикальная линия жакета в расстегнутом виде создала очень хороший силуэт, увеличила рост. Бежевые туфли, которые мы использовали в этом образе, являются базовым предметом гардероба. Невысоким девушкам рекомендую носить светлую обувь, чтобы визуально увеличивать рост.



Для городского образа мы взяли хлопковые брюки и хлопковую блузу свободного силуэта. Здесь модным элементом является рукав-волан, который является трендом этого лета. Блуза свободного кроя незаменима в повседневном гардеробе. Ольге будет в ней удобно и комфортно. Для завершения образа мы использовали белые балетки – удобную обувь на низком ходу. Если мы вместо них наденем бежевые туфли из первого образа и используем контрастную подвеску, образ превратится в летний нарядный.



В романтическом образе мы используем блузу с бантом и юбку-миди. Длина миди является очень трендовой в сезоне весна 2017, а блуза с бантом - один из самых красивых и элегантных вариантов женской одежды.



Комплект получился очень функциональным, потому что блузу красного цвета можно носить с любыми базовыми вещами классического гардероба, в том числе и на работу. А юбку можно носить как элемент городского образа, если поменять туфли на обувь на низком ходу – кеды или балетки и надеть футболку и куртку-косуху, например .



Мы остановились в итоге на комплекте юбка и блуза. В своей анкете Ольга указала, что хотела бы стать женственнее и мечтает, чтобы муж увидел ее в романтичном образе. Созданный комплект полностью достигает поставленную цель. Кроме того, элементы образа Ольга сможет рационально использовать как в городском стиле, так и в деловом, сделать свой образ как нарядным, так и повседневным.



Деловой образ







Образ в городском стиле





Романтичный образ





Виктория Мартынец

стилист-парикмахер, чемпионка Пскова в 2009 г. в номинации «Фантазийные прически», обладательница кубка России за 2 место на конкурсе парикмахерского искусства «Невские берега» в номинации «Невеста в стиле винтаж».

Салон красоты «Индиго»

Гражданская, 2а, т.8 921 210 87 77.

- Ольга, на мой взгляд, натура романтичная. Мне эту ее особенность захотелось подчеркнуть. Поэтому укладку я сделала волнами. Сейчас очень актуальны образы в стиле винтаж. Он подходит нежным, мягким девушкам. Спортивным, жестковатым я бы не рекомендовала его выбирать. Винтаж также невозможно выполнить на коротких волосах. Длина волос Ольги как раз позволяет, хотя длину мы немного укоротили, для того, чтобы привести волосы в порядок. Стрижку я выполнила горячими ножницами, потому что волосы были очень посеченными, а это позволило их придать здоровый, ухоженный вид. Я выбрала персиковый цвет, чтобы оживить лицо, подчеркнуть тон кожи. Окрашивание я выполнила в технике шатуш – мягкий переход от темного к светлому, очень удобно носить, контраст не будет бросаться в глаза, когда корни отрастут.





Стрижка горячими ножницами и окрашивание – 4200 руб.









Ольга Новичкова

визажист

Студия красоты «Счастье»

Вокзальная, 42, т. 8 911 389 12 46:

- Для нашей героини Ольги я выбрала макияж в тёплых тонах с акцентом на глаза, чтобы подчеркнуть их зелёный цвет, который стал особенно выразительным на фоне её нового цвета волос. Для меня в любом макияже, будь это легкий повседневный, или же яркий вечерний, есть два основных момента. Первое - это создать идеальный тон лица, который будет скрывать следы усталости, покраснения, и лицо приобретёт свежий и отдохнувший вид. В этом мне помогло использование сияющей базы под макияж и нежных персиковых кремовых румян. И второй момент - это создание красивых, правильных по форме бровей. У Ольги хорошие густые брови, нам понадобилось лишь подчеркнуть их тенями для того, чтобы получить гармоничный образ.



Макияж – 1200 руб.











Ольга Коршакова

участница проекта:

- Я себя не узнала! Очень здорово! Сегодняшний день для меня просто сказочный. В меня будто вдохнули жизнь. Спасибо всем, кто со мной работал и отдал мне сегодня частичку своей души. Мне очень приятно!









Александр Коршаков

муж участницы проекта:

- Очень здорово! Очень по-весеннему! Мне нравится! У меня не было конкретных предположений, что я сегодня увижу, но был уверен, что образ будет очень современный. Так и вышло.

Блуза (магазин Pompa) – 3190 руб.

Юбка (магазин Pompa) – 3590 руб.

Туфли (магазин Caliente) – 2995 руб.

Стрижка горячими ножницами – 1000 руб.

Окрашивание – 3200 руб.

Макияж – 1200 руб.



Итого – 15 175 руб.





Как стать участником проекта?

Если Вы хотите принять участие в проекте, от вас требуется огромное желание, искренность, проблемный гардероб и полная готовность к преображению! Заявку на участие можно оформить в группе проекта. Напишите нам и расскажите о себе. Участница проекта получает подобранный комплект в подарок!

