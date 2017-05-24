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Модная революция. Перезагрузка: Вдохнуть жизнь

24 Мая 2017 - 15:15
Главная → Заметки → Мода → Модная революция
Сегодня из скромной учительницы мы будем делать стильную современную красавицу

Ольге Коршаковой 32 года, она замужем, воспитывает сына. Именно желание порадовать мужа и привело Ольгу на наш проект.
 

Героиня проекта до преображения



У Ольги непростая судьба. В раннем детстве она фактически осталась без родителей, ее воспитывала очень строгая бабушка. Потом бабушка умерла, и опека над Ольгой перешла к другим родственницам.

- В детстве я все время ходила с косой, из которой не выбивался ни один волосок, наряжаться меня никто не учил, - вспоминает Ольга. – Сначала я пожила у одной тети, потом из Тверской области переехала в Псков и пришла учиться в 25 школу.



Девочке из деревни было сложно в престижной городской школе. Помогла подруга.

Несмотря на все сложности, Ольга не сломалась, не лишилась внутреннего стержня, закончила институт, и ее жизнь сложилась благополучно.

- Нельзя сказать, что я не слежу за собой. Но я не умею подбирать одежду, компоновать вещи между собой, не знаю, как правильно подбирать украшения, меня никто этому не учил, - говорит Ольга. – Я боюсь ошибиться, не хочу вычурности. Я в своем развитии как женщина, наверное, остановилась. Сейчас в замешательстве и не знаю, куда двигаться.



Ольга учительница начальных классов. Поэтому на работе носит классические наряды, за пределами работы предпочитает джинсы.

- Помню, я участвовала в конкурсе учитель года, и один из членов жюри сказал нашему директору: «Эту девушку надо бы приодеть», - вспоминает Ольга забавный эпизод.

Больше всего сложностей у нашей героини с выбором повседневной одежды. Она признается, что не знает, как правильно одеться для похода в кино, кафе или прогулок по городу.

- Даже если я прихожу в магазин, я все время в раздумьях и не уверена, - продолжает Ольга. – Не могу выбрать, потому что не понимаю, как тот или иной наряд будет выглядеть.



Ольга надеется, что мы сможем подобрать наряд, который заменит ее привычные джинсы, позволит выглядеть стильно и современно.

А также она призналась нам, что надеется на восхищенный взгляд мужа и его комплименты.

Звонка нашего стилиста Ольга ждала долго, и ее терпение было вознаграждено! Анкету нам она отправила пять месяцев назад, а до этого долго раздумывала, написать или нет. Теперь у Ольги появится возможность побыть Золушкой на балу. Останется ли она довольной, узнаем в финале.



В этом сезоне у «Модной революции» новые правила. Стилист подберет Ольге три наряда, но в подарок она получит только один.

Все образы стилист Елена Новичкова подбирает в торговом комплексе «ПИК 60».


Елена Новичкова
ведущая проекта, стилист: 

- Мы подобрали Ольге три образа: женственный романтичный, деловой и образ в городском стиле.

Для делового образа мы выбрали удлиненный жакет прямого силуэта приглушенного серого оттенка.  Сегодня серый цвет - один из самых универсальных и модных . Вертикальная линия жакета в расстегнутом виде создала очень хороший силуэт, увеличила рост. Бежевые туфли, которые мы использовали в этом образе, являются базовым предметом гардероба. Невысоким девушкам рекомендую носить светлую обувь, чтобы визуально увеличивать рост. 

Для городского образа мы взяли хлопковые брюки и хлопковую блузу свободного силуэта. Здесь модным элементом является рукав-волан, который является трендом этого лета. Блуза свободного кроя незаменима в повседневном гардеробе. Ольге будет в ней удобно и комфортно. Для завершения образа мы использовали белые балетки – удобную обувь на низком ходу. Если мы вместо них наденем бежевые туфли из первого образа и используем контрастную подвеску, образ превратится в летний нарядный.

В романтическом образе мы используем блузу с бантом и юбку-миди. Длина миди является очень трендовой в сезоне весна 2017, а блуза с бантом - один из самых красивых и элегантных вариантов женской одежды. 

Комплект получился очень функциональным, потому что блузу красного цвета можно носить с любыми базовыми вещами классического гардероба, в том числе и на работу. А юбку можно носить как элемент городского образа, если поменять туфли на обувь на низком ходу – кеды или балетки и надеть футболку и куртку-косуху, например . 

Мы остановились в итоге на комплекте юбка и блуза. В своей анкете Ольга указала, что хотела бы стать женственнее и мечтает, чтобы муж увидел ее в романтичном образе. Созданный комплект полностью достигает поставленную цель. Кроме того, элементы образа Ольга сможет рационально использовать как в городском стиле, так и в деловом, сделать свой образ как нарядным, так и повседневным.
 

Деловой образ



 

Образ в городском стиле



Романтичный образ



Виктория Мартынец
стилист-парикмахер, чемпионка Пскова в 2009 г. в номинации «Фантазийные прически», обладательница кубка России за 2 место на конкурсе парикмахерского искусства «Невские берега» в номинации «Невеста в стиле винтаж».
Салон красоты «Индиго»
Гражданская, 2а, т.8 921 210 87 77.

- Ольга, на мой взгляд, натура романтичная. Мне эту ее особенность захотелось подчеркнуть. Поэтому укладку я сделала волнами. Сейчас очень актуальны образы в стиле винтаж. Он подходит нежным, мягким девушкам. Спортивным, жестковатым я бы не рекомендовала его выбирать. Винтаж также невозможно выполнить на коротких волосах. Длина волос Ольги как раз позволяет, хотя длину мы немного укоротили, для того, чтобы привести волосы в порядок. Стрижку я выполнила горячими ножницами, потому что волосы были очень посеченными, а это позволило их придать здоровый, ухоженный вид. Я выбрала персиковый цвет, чтобы оживить лицо, подчеркнуть тон кожи. Окрашивание я выполнила в технике шатуш – мягкий переход от темного к светлому, очень удобно носить, контраст не будет бросаться в глаза, когда корни отрастут.


Стрижка горячими ножницами и окрашивание – 4200 руб.




Ольга Новичкова
визажист
Студия красоты «Счастье»
Вокзальная, 42, т. 8 911 389 12 46:

- Для нашей героини Ольги я выбрала макияж в тёплых тонах с акцентом на глаза, чтобы подчеркнуть их зелёный цвет, который стал особенно выразительным на фоне её нового цвета волос. Для меня в любом макияже, будь это легкий повседневный, или же яркий вечерний, есть два основных момента. Первое - это создать идеальный тон лица, который будет скрывать следы усталости, покраснения, и лицо приобретёт свежий и отдохнувший вид. В этом мне помогло использование сияющей базы под макияж и нежных персиковых кремовых румян. И второй момент - это создание красивых, правильных по форме бровей. У Ольги хорошие густые брови, нам понадобилось лишь подчеркнуть их тенями для того, чтобы получить гармоничный образ.
 


Макияж – 1200 руб.





Ольга Коршакова
участница проекта:

- Я себя не узнала! Очень здорово! Сегодняшний день для меня просто сказочный. В меня будто вдохнули жизнь. Спасибо всем, кто со мной работал и отдал мне сегодня частичку своей души. Мне очень приятно!



Александр Коршаков
муж участницы проекта:

- Очень здорово! Очень по-весеннему! Мне нравится! У меня не было конкретных предположений, что я сегодня увижу, но был уверен, что образ будет очень современный. Так и вышло.


Цена вопроса:

Блуза (магазин Pompa) – 3190 руб.
Юбка (магазин Pompa) – 3590 руб.
Туфли (магазин Caliente) – 2995 руб.
Стрижка горячими ножницами – 1000 руб.
Окрашивание – 3200 руб.
Макияж – 1200 руб.


Итого – 15 175 руб.

 

Как стать участником проекта?

Если Вы хотите принять участие в проекте, от вас требуется огромное желание, искренность, проблемный гардероб и полная готовность к преображению! Заявку на участие можно оформить в группе проекта. Напишите нам и расскажите о себе. Участница проекта получает подобранный комплект в подарок!
 


Комментарии: 1
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Комментарии

Ольга
24 Мая 2017 - 17:57
Огромную признательность и благодарность выражаю организаторам данного проекта, комплексу ПИК-60, газете "Псковская правда" и специалистам, которые работают с участницами! Проект изменил не только внешний образ, но и мое внутреннее наполнение, послужил толчком для начала более активной, насыщенной и интересной жизни. Полученные советы в будущем мне очень помогут. Общение со специалистами, Профессионалами было очень приятным, исключительно положительным, глядя на этих удивительных женщин хочется самой подтянуться, в чем-то даже подражать. Неугасимый оптимизм Елены, Натальи, Виктории, Оленьки, их жизнерадостность, послужили большой поддержкой, ведь волнение было, но совершенно не было страхов и опасений за результат, я полностью доверилась ПРОФЕССИОНАЛАМ и ЛЮДЯМ с большой буквы!!! Вы - добрые ФЕИ) Большая благодарность фотографам Андрею и Татьяне, они помогли мне расслабиться перед камерой и в достаточной мере показать мои эмоции! Дорогие женщины, участвуйте в проекте, спрашивайте советов, в нашем мире есть много замечательных, открытых и добрых людей!!!! Желаю проекту дальнейшего процветания! Эмоций положительных очень много, даже слова сложно подобрать, боюсь не хватит места для того, чтобы выразить всю мою признательность и благодарность! Это было именно то чудо, которого я очень ждала) Чудеса случаются)
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