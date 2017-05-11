Модная революция. Перезагрузка
11 Мая 2017 - 09:02Главная → Заметки → Мода → Модная революция
Полюбившийся многим читателям проект в новом сезоне будет с изменениями
Конечно, сейчас всей интриги мы не раскроем. Но уверены, что «Модная революция» и дальше будет радовать читателей и подарит волшебное преображение еще не одному десятку женщин.
Первый выпуск «Модной революции» вышел в феврале 2010 года. Первой участницей нового проекта стала студентка Даша Иванова. Тогда она переживала непростой период: рассталась с молодым человеком и искала себя. Позже Даша признавалась, что «Модная революция» дала ей новый старт в жизни, помогла вновь поверить в себя и расправить крылья. Сейчас Даша счастливая мама двух сыновей, она встретила новую любовь и вышла замуж. Таких благополучных историй у наших участниц немало. Кто-то благодаря проекту нашел новую работу, кто-то встретил любовь, кто-то наладил отношения в семье.
А значит, все было не зря.
Преображение первой участницы нового сезона вы найдете в следующем номере «Псковской правды».
Бессменным главным стилистом на протяжении семи лет «Модной революции» была Ольга Василькова. Но случилось так, что Ольга встретила свою любовь за океаном, поэтому она уезжает в Америку и оставляет работу на «Модной революции». Мы, конечно, желаем Ольге счастья и будем вспоминать ее с любовью!
- Семь лет мы помогали женщинам найти себя! Какое количество участниц, какое количество разных судеб! В проект попадают те, кому жизненно необходим глоток свежего воздуха, чувство праздника или толчок к решительным переменам судьбы. Каких только историй не выслушали мы на этом проекте, ведь чаще всего женщины доверяли нам самые сокровенные тайны. И поменять внешность значило для нас всегда больше, чем просто поменять одежду. За семь лет моя страничка друзей пополнилась на много и много имен, потому что мы не просто общались с участницами, а были искренне заинтересованы в переменах. На страницах газеты все выглядело легко, но к каждому выпуску мы готовились долгими часами.
Сейчас проект выходит на новый виток, я желаю Елене Новичковой творческого вдохновения, а «Модной революции» долгих лет жизни и дальнейшего процветания. Лена на своем месте, я уверена, что чувство вкуса и стиля ей никогда не изменят. Я всегда буду вспоминать о «Модной революции» с теплотой. Огромное спасибо медиахолдингу и коллегам, с которыми мы вместе делали этот проект.
Если Вы хотите принять участие в проекте, от вас требуется огромное желание, искренность, проблемный гардероб и полная готовность к преображению! Заявку на участие можно оформить в группе проекта. Напишите нам и расскажите о себе. Участница проекта получает подобранный комплект в подарок!
Первый выпуск «Модной революции» вышел в феврале 2010 года. Первой участницей нового проекта стала студентка Даша Иванова. Тогда она переживала непростой период: рассталась с молодым человеком и искала себя. Позже Даша признавалась, что «Модная революция» дала ей новый старт в жизни, помогла вновь поверить в себя и расправить крылья. Сейчас Даша счастливая мама двух сыновей, она встретила новую любовь и вышла замуж. Таких благополучных историй у наших участниц немало. Кто-то благодаря проекту нашел новую работу, кто-то встретил любовь, кто-то наладил отношения в семье.
А значит, все было не зря.
Преображение первой участницы нового сезона вы найдете в следующем номере «Псковской правды».
Бессменным главным стилистом на протяжении семи лет «Модной революции» была Ольга Василькова. Но случилось так, что Ольга встретила свою любовь за океаном, поэтому она уезжает в Америку и оставляет работу на «Модной революции». Мы, конечно, желаем Ольге счастья и будем вспоминать ее с любовью!
- Семь лет мы помогали женщинам найти себя! Какое количество участниц, какое количество разных судеб! В проект попадают те, кому жизненно необходим глоток свежего воздуха, чувство праздника или толчок к решительным переменам судьбы. Каких только историй не выслушали мы на этом проекте, ведь чаще всего женщины доверяли нам самые сокровенные тайны. И поменять внешность значило для нас всегда больше, чем просто поменять одежду. За семь лет моя страничка друзей пополнилась на много и много имен, потому что мы не просто общались с участницами, а были искренне заинтересованы в переменах. На страницах газеты все выглядело легко, но к каждому выпуску мы готовились долгими часами.
Сейчас проект выходит на новый виток, я желаю Елене Новичковой творческого вдохновения, а «Модной революции» долгих лет жизни и дальнейшего процветания. Лена на своем месте, я уверена, что чувство вкуса и стиля ей никогда не изменят. Я всегда буду вспоминать о «Модной революции» с теплотой. Огромное спасибо медиахолдингу и коллегам, с которыми мы вместе делали этот проект.
Екатерина Кузьмина.
Ли Лилия.
Ольга Ушакова.
Мария Петрова.
Ольга Ушакова.
Мария Петрова.
Если Вы хотите принять участие в проекте, от вас требуется огромное желание, искренность, проблемный гардероб и полная готовность к преображению! Заявку на участие можно оформить в группе проекта. Напишите нам и расскажите о себе. Участница проекта получает подобранный комплект в подарок!
Комментарии: 0
Ранее в разделе
Комментарии
Написать комментарий
Обсуждение ВКонтакте
Обсуждение на Facebook
Хроника дня
11 Мая 2017
- Англо-немецкий джаз-бенд выступит в Пскове 19 мая12:22
- Поступить в один из самых престижных театральных вузов страны можно будет в Пскове12:19
- Марихуану и метамфетамин изъяли у двух братьев10.05, 16:05
- Житель Дедовичского района зарезал мать10.05, 15:50
- Среди отравившихся в детском лагере под Ижевском есть псковичи10.05, 15:22
- Городской пляж откроют к 1 июня10.05, 14:14
- Немецким школьникам показали сето10.05, 12:54
- Летние лагеря заработают в четыре смены10.05, 12:39
- Прошли состязания военных банщиков и поваров10.05, 12:29
- Артисты израильской оперы выступят в БКЗ 12 мая10.05, 12:27
- Первый цирк для хулиганов покажет уличное представление для псковичей10.05, 12:26
- «Электрон» сдадут в аренду Пскову10.05, 11:50
- Как вести себя на массовых мероприятиях, напомнили псковичам09.05, 09:30
- Псковичам рекомендуют надевать в лес белые одежды09.05, 09:27
- В Великих Луках не могут найти 64-летнего Владимира Уткина (ФОТО)09.05, 09:20
- Военные дороги актеров Псковского театра08.05, 15:11
- Как попасть на фестиваль «Другое искусство»08.05, 12:22
- Горим: пожар на даче и в бане08.05, 10:26
- Праздничная афиша Пскова: торжественный вечер и концерты08.05, 09:06
- Псков огласил официальную программу 9 мая08.05, 09:05
Лидеры обсуждений
- Гидрошалман
- Как получить льготы на поезд Псков – Санкт-Петербург
- Гидрошалман-2
- Олег Сирота: Хотелось бы сделать «сырную дорогу» от Москвы до Пскова
- Деликатный вопрос
- Валидаторы убрать, уволенных вернуть
- Талабы для китайцев
- Врачи: К абортам приводит безграмотность
- Националист Гоша Ариец задержан полицией
- Юрий Лымарь: Необязательно сажать, чтобы наказать
Фото
В Пскове завершился парад ПобедыВ Пскове наградили победителей легкоатлетической эстафетыПсковичи пробежали «победную» эстафетуУчастники ежегодной Эстафеты прошли парадом по «Машиностроителю»Весь фото архив
Видео
Каково это: пробежать Эстафету Победы в Пскове?Псковичи отметили годовщину Ледового побоищаКрым – Россия! Навсегда!Стычка «лошадниц» в Детском паркеВесь видео архив