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Модная революция. Перезагрузка

11 Мая 2017 - 09:02
Главная → Заметки → Мода → Модная революция
Полюбившийся многим читателям проект в новом сезоне будет с изменениями
Конечно, сейчас всей интриги мы не раскроем. Но уверены, что «Модная революция» и дальше будет радовать читателей и подарит волшебное преображение еще не одному десятку женщин.

Первый выпуск «Модной революции» вышел в феврале 2010 года. Первой участницей нового проекта стала студентка Даша Иванова. Тогда она переживала непростой период: рассталась с молодым человеком и искала себя. Позже Даша признавалась, что «Модная революция» дала ей новый старт в жизни, помогла вновь поверить в себя и расправить крылья. Сейчас Даша счастливая мама двух сыновей, она встретила новую любовь и вышла замуж. Таких благополучных историй у наших участниц немало. Кто-то благодаря проекту нашел новую работу, кто-то встретил любовь, кто-то наладил отношения в семье. 

А значит, все было не зря. 

Преображение первой участницы нового сезона вы найдете в следующем номере «Псковской правды».

Бессменным главным стилистом на протяжении семи лет «Модной революции» была Ольга Василькова. Но случилось так, что Ольга встретила свою любовь за океаном, поэтому она уезжает в Америку и оставляет работу на «Модной революции». Мы, конечно, желаем Ольге счастья и будем вспоминать ее с любовью!

- Семь лет мы помогали женщинам найти себя! Какое количество участниц, какое количество разных судеб! В проект попадают те, кому жизненно необходим глоток свежего воздуха, чувство праздника или толчок к решительным переменам судьбы. Каких только историй не выслушали мы на этом проекте, ведь чаще всего женщины доверяли нам самые сокровенные тайны. И поменять внешность значило для нас всегда больше, чем просто поменять одежду. За семь лет моя страничка друзей пополнилась на много и много имен, потому что мы не просто общались с участницами, а были искренне заинтересованы в переменах.  На страницах газеты все выглядело легко, но к каждому выпуску мы готовились долгими часами. 

Сейчас проект выходит на новый виток, я желаю Елене Новичковой творческого вдохновения, а «Модной революции» долгих лет жизни и дальнейшего процветания. Лена на своем месте, я  уверена, что чувство вкуса и стиля ей никогда не изменят.  Я всегда буду вспоминать о «Модной революции» с теплотой. Огромное спасибо медиахолдингу и коллегам,  с которыми мы вместе делали этот проект.

Екатерина Кузьмина.

Ли Лилия.


Ольга Ушакова.


Мария Петрова.

Если Вы хотите принять участие в проекте, от вас требуется огромное желание, искренность, проблемный гардероб и полная готовность к преображению! Заявку на участие можно оформить в группе проекта. Напишите нам и расскажите о себе. Участница проекта получает подобранный комплект в подарок!
 

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