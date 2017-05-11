Представляем нашим читателям нового стилиста любимого проекта «Модная революция»

Хозяйка модного магазина, преподаватель в одном из модельных агентств, прекрасная жена и мама, красивая и обаятельная Елена Новичкова вместе с «Псковской правдой» запускает проект «Модная революция. Перезагрузка».



– Елена, как вы оказались в мире моды?



– По образованию я учитель иностранных языков, преподавала английский язык, восемь лет проработала в школе с перерывом на рождение дочки, а потом очень увлеклась модой. Увлеклась так, что выучилась на стилиста и открыла свой магазин модной одежды известной торговой марки. Одежду, которая продается в моем магазине, выпускает российский модный дом, в котором работает свыше 100 художников-модельеров. Это модный дом с собственным дизайн-бюро. Здесь я прошла обучение в школе стиля, где много времени уделялось таким дисциплинам, как колористика, композиция костюма, архитектура тела и способы ее корректировки , стилистика и конечно модные тенденции каждого сезона. Периодически лектором в нашей школе стиля был известный историк моды Александр Васильев. Мне удалось посетить несколько лекций и семинаров с его участием.



Елена и Александр Васильев.

– Вы стали применять свои знания на практике?



– Постепенно в Пскове на базе нашего модного магазина у нас образовался клиентский клуб, куда постоянно приходят новые люди. У нас проходят модные встречи и мастер-классы, дефиле и персональные консультации по стилистике. Вот уже восемь лет я работаю с женщинами, получаю массу позитивной энергии и благодарность клиентов. Моя жизнь совершенно изменилась, стала более яркая, интересная и творческая. Я участвовала во многих проектах преображения, «Модница», «Стройная жизнь», «Философия стиля». Это потрясающий опыт.



– Вы занимались в школе у Эвелины Хромченко?



– Да! На занятия в школе моды Эвелины Хромченко я ездила уже несколько раз. Я всегда оставалась в восторге от ее лекций, семинаров и мастер-классов. Это талантливая, умная, с хорошим чувством юмора, отменным вкусом женщина.



Елена Новичкова и Эвелина Хромченко.

– Что вам дала эта школа?



– Поскольку уже есть много опыта и много практики, школа дает дополнительное вдохновение. Я очень уважаю мнение Эвелины, мне нравится ее позиция, ее невозмутимая безапелляционность. После общения с такими людьми приезжаешь домой – и у тебя словно крылья вырастают. Тебе хочется делать что-то новое, двигаться дальше.



– У Александра Рогова вы тоже учились?



– На занятия к Александру я ездила уже трижды. Это всегда очень живые уроки с преображением женщин прямо в ходе занятия на глазах у обучающихся, это интерактив, на твоих глазах из простых базовых вещей Александр составляет стильные, современные и запоминающиеся образы.



Елена и Александр Рогов.

– Если вернуться к работе в школе, был ли переломный момент, который заставил сменить профессию?



– У меня всю жизнь был интерес к моде. У меня мама великая модница. Даже в советское время, когда все одевались сдержанно, у мамы было огромное количество ярких нарядов. Хорошо помню невероятную красную юбку и шелковые шарфы. Мама была личная портниха, которая работала в экспериментальном цехе одной известной торговой марки, которая была знакома со всеми новинками моды и знакомила с ними мою маму. Меня это очень впечатляло. Уже ребенком я хотела наряжаться.



– Вам самой сложно было отыскать свой стиль или он сразу нашелся? Много ли вы экспериментировали?



– Я предпочитаю классику. Чувствую себя в ней очень уверенно. Она универсальна и вписывается в любые декорации. Поэтому можно сказать, что я особо не экспериментировала. Минимализм, отсутствие принтов и сложно-структурной отделки – это то, что я предпочитаю при выборе элементов своего образа.



– Как происходит создание образов для других людей?



– На выбор стиля влияет много факторов. Это и фигура, и цветотип, и образ жизни. По внешнему виду человека, по манере общаться сразу видишь, в какой стиль он попадает по типажу. Когда одежда подчеркивает стилевой типаж, женщина всегда выглядит гармонично.



– Чем вам интересен проект «Модная революция»?



– Мне всегда было интересно, как работает Ольга Василькова, я с удовольствием следила за жизнью проекта, для некоторых участниц одежду подбирали в моем магазине. Я мысленно прикидывала, как бы я преобразила ту или иную участницу. Когда мне предложили поработать на «Модной революции», это для меня не стало полной неожиданностью. Напротив, у меня было ощущение, что я уже была внутри проекта! Я подумала, что проект поможет мне расширить свои познания в мире моды, позволит поработать с другим ассортиментом одежды.



– Как стилист, что вы планируете привнести нового в наш проект?



– Мне бы очень хотелось суметь прочувствовать каждую участницу и помимо демонстрации знания трендов и правил подбора гардероба , создавать образы функциональные, с которыми девушки смогут в дальнейшем жить с радостью.



– Из чего вообще складывается стиль?



– Ваша индивидуальность оказывает большое влияние на то, какую одежду вы выбираете и какой образ создаете. Зная свой психотип, можно понять, в чем вам комфортнее, это даст уверенность в себе. Для создания стиля важны также 2 основных правила – функциональность и уместность. Если помнить о функциональности и уместности, стилистических ошибок будет меньше.



– На ваш взгляд, в Пскове много стильно одетых женщин?



– Могу сказать, что женщины стали одеваться лучше. Часто любуюсь теми образами, которые составили для себя жительницы города. Но многим все же нужна помощь и персональные консультации по подбору гардероба.



– Что делать человеку, который хочет изменить свой стиль, но пока не имеет возможности обратиться за помощью к профессионалу?



– Сейчас во многих магазинах есть бесплатные консультации стилистов. Отыщите такие магазины и начните с них. В некоторых магазинах вам помогут советом, даже если вы не делаете там покупку. Подбирайте постепенно новый гардероб. Нужна какая-то база знаний о себе, без нее вы не справитесь, если нет природной интуиции. А вообще, чтобы начались какие-то перемены, для начала нужно решиться.



Если Вы хотите принять участие в проекте, от вас требуется огромное желание, искренность, проблемный гардероб и полная готовность к преображению! Заявку на участие можно оформить в группе проекта. Напишите нам и расскажите о себе. Участница проекта получает подобранный комплект в подарок!



