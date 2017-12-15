У лифта истек срок эксплуатации: как его продлить и где взять деньги на новый лифт

Светлана, Псков

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Кстати

В администрации Пскова нам рассказали, что в настоящее время в городе нет программы по замене лифтового оборудования. Так что на условиях софинансирования решить проблему точно не помогут. Сейчас менять лифт можно лишь из тех средств, которые мы собираем в Фонд капитального ремонта. Конечно, если у жильцов есть деньги и желание, они могут дополнительно скинуться на замену лифтов. Но вряд ли люди массово захотят вешать на себя бремя дополнительных расходов.Проще тем собственникам, которые копят деньги на капремонт на отдельном счете своего дома. По решению общего собрания собственников оттуда можно взять деньги на замену лифтов. Если вы платите в общий котел, придется идти на поклон в Фонд регионального оператора капремонта.— Если лифт требует замены, а капремонт вашего дома еще не скоро, нужно предоставить нам документальное обоснование необходимости его замены, это вообще касается любых ремонтных работ, которые жильцы хотят сделать раньше обозначенного срока, — говорит специалист отдела капитального ремонта Фонда регионального оператора капремонта. — Госкомитет по делам строительства и ЖКХ создаст межведомственную комиссию, которая примет решение — удовлетворить просьбу жителей или отказать. Весь регламент процедуры описан в приказе от 9 февраля 2015 года № 5 ОД «О порядке установления необходимости проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Псковской области».— Согласно статье 36 Жилищного кодекса собственниками лифтов являются собственники помещений в многоквартирном доме, так как это общая долевая собственность, — говорит председатель Общественного совета при областном комитете по строительству и ЖКХ. — Владелец же лифтов, то есть тот, кто обладает правом распоряжаться данным имуществом, — сам собственник здания либо его представитель, то есть управляйка или ТСЖ. Согласно статье 154 Жилищного кодекса собственники помещений в многоквартирном доме должны оплачивать работы по текущему и капитальному ремонту общего имущества, тем самым на «жителя» ложится бремя платы не только за текущий ремонт (техническое обслуживание лифта), но и за капитальный ремонт.По закону лифт можно эксплуатировать в течение 25 лет, после этого нужно проводить экспертизу его состояния. Увы, тоже за счет собственников.— Данный вид работ является разовым и незапланированным, аналогично работам по восстановлению ресурса лифта, — поясняет Алексей Кириллов. — Из этого следует, что работы по диагностическому обследованию лифтов, отработавших нормативный срок службы, не включены в затраты на техническое обслуживание лифтов.Может случиться так, что независимая экспертиза продлит жизнь вашему лифту, даже если он уже отслужил двадцать пять лет. Технический регламент разрешает продлевать эксплуатацию лифта на срок от одного года до трех лет, но только один раз.Закон требует, чтобы лифты, которые не прошли освидетельствование, владелец выводил из эксплуатации, иначе это сделает Ростехнадзор, да еще и подаст в суд.Если вдруг с лифтом, который не прошел экспертизу, случится авария, в которой пострадают люди, вся ответственность, в том числе и уголовная, ляжет на владельца лифта.1. Содержание лифта в исправном состоянии и его безопасную эксплуатацию обеспечивает управляющая организация или ТСЖ, но платят за это жильцы.2. Экспертизу после 25 лет эксплуатации лифта должна проводить специализированная организация — тоже за счет собственников.3. Замена лифта либо его капремонт — за счет собственников. Средства нужно собирать отдельно или запросить из Фонда капремонта.При необходимости к работе межведомственной комиссии можно привлечь и представителей от жильцов дома, и независимых экспертов с правом совещательного голоса.