Жители Карамышево: Из-за нечищеных дорог попадаем в ДТП
«Живем в Карамышево, дорога вообще не чистится! – позвонила в редакцию «Псковской правды» читательница Анжела. - В сильный снегопад 6 декабря дорогу очистили, а сегодня, 8 декабря, не чищена, не посыпана. Забыли про нас. Людям на работу не выехать. В прошлую зиму было то же самое. Мы с маленьким ребенком попали в прошлом году аварию. Съехали с нечищеной дороги в кювет. Хорошо, приземлились удачно, и в тот раз никто не пострадал. Такие аварии зимой у нас происходят регулярно. Сегодня, чтобы выехать на работу в Псков, 20 легковых машин выстроились в колонну, так и ехали аккуратно друг за другом».
- Дорог в Псковском районе тысячи километров, - ответил на звонок «Псковской правды» Алексей Поликарпов, руководитель комитета по ЖКХ, строительству и дорожному хозяйству администрации Псковского района. – Всего один специалист у нас отвечает за дороги и физически не может их все объехать. Район большой, где-то снег выпал, а где-то нет. Руководствуемся информацией с мест. Не только при чистке снега, но и определяя дороги для ремонта, при обслуживании в летний период. В данный момент на моем столе лежат заявки из Писковичской волости, Тямшанской и Середкинской. Из Карамышево никто не звонил и не писал. Заявка необязательно может быть письменной, можно просто позвонить, я два месяца работаю, никому еще не отказал. Мы факсом направляем заявки подрядчику. У него есть свои приоритеты. В первую очередь чистятся дороги, по которых ходят автобусы. Если дороги без автобусного движения находятся рядом, грейдер до них доезжает, если это требует временных затрат – в другой раз. Звонок из редакции для нас – такая же заявка, обращение граждан. Подрядчика о нем проинформируем.
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