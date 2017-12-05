Жильцы общежития винят ремонт стояка, в управляющей компании их версию опровергают

В общежитии на улице Красноармейской в Пскове 80-летняя Раиса Григорьева живет более 15 лет. Говорит, что на ее памяти дом ни разу капитально не ремонтировали. Да что там капитально! По весне за свой счет и собственными силами жильцы восьмого этажа сделали косметику в коридоре. Жить с грязными разрисованными стенами и местами отошедшей штукатуркой сил уже не было, а надежды на управляющую компанию никакой. «Там только разводят руками и говорят, что средств нет», — рассказывает Раиса Ивановна.



На днях она собиралась начать ремонт и в своем блоке — он требуется в ванной комнате и прихожей — но через стены стала сочиться вода, и пришлось решать совсем другие вопросы.



— Стены на глазах сыреют, — рассказала женщина корреспондентам «Псковской правды», навестившим ее 30 ноября. — Все началось больше недели тому назад, но с тех пор ситуация только усугубляется: капает и течет с каждым днем больше и больше. Уже и ведро приходится подставлять.



У ближайшей соседки Раисы Ивановны примерно такая же ситуация. Потолок в ванной от сырости уже почернел, а у Ирины, между прочим, двое детей, один из которых — младенец.





Коридор этажом выше. Стены сыреют на глазах.

Встревоженные женщины обратились в МБУ «Жилище», что обслуживает их дом. Там предположили, что квартиры затапливают верхние соседи, но у тех оказалось сухо. Правда, коридорные стены сплошь в мокрых разводах и пятнах, а кое-где штукатурка размокла настолько, что уже готова отвалиться. Жильцы подозревают, что вода затекает с крыши по стояку, который недавно ремонтировали, но как следует не загерметизировали.



Однако эту версию опровергли сотрудники «Жилища», которые выходили на место после визита «Псковской правды» в общежитие.



— Жильцы к нам уже обращались, писали заявление, — отметили в организации. — На сегодняшний день можем сказать лишь одно — вода поступает не с крыши. Направим по адресу специалистов, которые составят акт о залитии и выяснят причины происходящего.



«Псковская правда» намерена следить за ситуацией в общежитии.

