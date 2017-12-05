5 Декабря 2017
Псков
0 .. -2 °C
Великие Луки
0 .. -2 °C
64.915   0.369
69.498   0.2596
RSS    Реклама    Подписка
Хроника дняОбществоПолитикаЭкономикаПроисшествияОбразованиеОбратная связьКриминалЗдоровье
Все сюжетыМашина времениМы ждём ГанзуИстории успешных стартаповЯрмарка «ART-ель»Псковской правде – 100 лет!Возьми собаку из приютаМодная революцияДеловой мир

Вода течет из стен

05 Декабря 2017 - 10:27
Главная → Заметки → Обратная связь
Жильцы общежития винят ремонт стояка, в управляющей компании их версию опровергают

В общежитии на улице Красноармейской в Пскове 80-летняя Раиса Григорьева живет более 15 лет. Говорит, что на ее памяти дом ни разу капитально не ремонтировали. Да что там капитально! По весне за свой счет и собственными силами жильцы восьмого этажа сделали косметику в коридоре. Жить с грязными разрисованными стенами и местами отошедшей штукатуркой сил уже не было, а надежды на управляющую компанию никакой. «Там только разводят руками и говорят, что средств нет», — рассказывает Раиса Ивановна

На днях она собиралась начать ремонт и в своем блоке — он требуется в ванной комнате и прихожей — но через стены стала сочиться вода, и пришлось решать совсем другие вопросы.

— Стены на глазах сыреют, — рассказала женщина корреспондентам «Псковской правды», навестившим ее 30 ноября. — Все началось больше недели тому назад, но с тех пор ситуация только усугубляется: капает и течет с каждым днем больше и больше. Уже и ведро приходится подставлять.

У ближайшей соседки Раисы Ивановны примерно такая же ситуация. Потолок в ванной от сырости уже почернел, а у Ирины, между прочим, двое детей, один из которых — младенец. 
 


 Коридор этажом выше. Стены сыреют на глазах.

Встревоженные женщины обратились в МБУ «Жилище», что обслуживает их дом. Там предположили, что квартиры затапливают верхние соседи, но у тех оказалось сухо. Правда, коридорные стены сплошь в мокрых разводах и пятнах, а кое-где штукатурка размокла настолько, что уже готова отвалиться. Жильцы подозревают, что вода затекает с крыши по стояку, который недавно ремонтировали, но как следует не загерметизировали. 

Однако эту версию опровергли сотрудники «Жилища», которые выходили на место после визита «Псковской правды» в общежитие.

— Жильцы к нам уже обращались, писали заявление, — отметили в организации. — На сегодняшний день можем сказать лишь одно — вода поступает не с крыши. Направим по адресу специалистов, которые составят акт о залитии и выяснят причины происходящего. 

«Псковская правда» намерена следить за ситуацией в общежитии. 
 


Комментарии: 0
Читать Версия для печатиВставить в блогиВ избранное

Ранее в разделе

Единственный номерок...Не стал хоронить...Праздники на улице

Комментарии

Написать комментарий
Ваше имя
Ваш комментарий

Обсуждение ВКонтакте

Обсуждение на Facebook

Модная революция

Хроника дня

Лидеры обсуждений

добавить на Яндекс добавить на Яндекс

Фото

Just Dance и FIFA: Молодежный кибер-фестиваль в Пскове«Пробежка с чемпионом» собрала около 1,5 тыс псковичейПраздничный фуршет на юбилее «Псковской правды»Торжественный вечер посвященный 100-летнему юбилею «Псковской правды»
Весь фото архив

Видео

100 лет: Фильм про «Псковскую правду». Часть первая Парк летающих реанимобилей будет расширятсяВ Пскове реставрируют дом купца ПостниковаВо Власьевской башне открылась выставка «Россия начинается здесь»
Весь видео архив

Свежий номер

Дата выхода: 6 декабря. Полная версия газеты будет доступна для скачивания 13 декабря
Скачать PDFАрхив номеров

Конкурсы

ПервоКЛАССная баталия: Полуфинал

Хроника дняОбществоПолитикаЭкономикаПроисшествияОбразованиеОбратная связьКриминалЗдоровье
Все сюжетыМашина времениМы ждём ГанзуИстории успешных стартаповЯрмарка «ART-ель»Псковской правде – 100 лет!Возьми собаку из приютаМодная революцияДеловой мир
Исключительные права на материалы, размещённые на интернет-сайте www.pravdapskov.ru в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат ГП "Медиа-холдинг Псковской области" и не подлежат использованию другими лицами в любой форме без письменного разрешения правообладателя. Приобретение авторских прав: i.nazarova@pravdapskov.ru. (8112) 57-33-50